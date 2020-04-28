25 новых случаев COVID-19 зафиксировано на Харьковщине, среди них трое медиков и 6-месячная девочка, - ОГА. ИНФОГРАФИКА

В Харьковской области по состоянию на вторник, 28 апреля, лабораторно подтвержден 221 случай COVID-19, в том числе 25 - за минувшие сутки, среди заболевших - 6-месячная девочка.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава облгосадминистрации Алексей Кучер

"За последние сутки в области подтверждены 25 новых случаев заболевания COVID-19 у жителей Харькова, Валковского, Харьковского, Змиевского, Балаклейского, Изюмского, Волчанского, Лозовского районов.

Самой младшей заболевшей всего 6 месяцев. Девочка находится на самоизоляции с родителями. Дважды в день осуществляется мониторинг состояния здоровья ребенка и его матери. Ребенок активный, растет и развивается соответственно возрасту, жалоб на его здоровье мать не предъявляет", - написал он.







Также Кучер сообщил, что всего с подтвержденным диагнозом COVID-19 госпитализирован 91 человек (из них трое подключены к аппаратам ИВЛ), 109 - на самоизоляции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Центральную районную больницу в Змиеве закрывают на карантин: там 25 случаев заболевания COVID-19

С подозрением на коронавирус госпитализирован 81 человек, 29 находятся на самоизоляции. Выздоровели еще два человека.

Итак, за весь период регистрации зафиксировано 445 подозрений на COVID-19 (+38 за последние сутки), из них:

▪️ 221 случай подтвержден;

▪️ 114 опровергнуты;

▪️ 17 выздоровели;

▪️ 4 умерли.⠀

"Обращаю внимание на изменения на карте. Поскольку 12 заболевших (1 - Лозовской район, 4 - Чугуевский район, 3 - Змиевской район, 2 - Богодуховский район, 1 - Зачепиловский район, 1 - Изюмский район) находятся на длительном лечении в Областной психиатрической больнице №1 в с. Стрелечья, сегодня на этой карте их случаи будут отображаться в Харьковском районе", - написал он.

Также Кучер добавил, что за сутки заболели 3 медиков. Всего в области COVID-19 подтвержден у 57 медицинских работников.



