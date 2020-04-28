Окупанти 4 рази обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Російсько-окупаційні війська 4 рази порушували режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Із 05:30, протягом години, тричі під ворожим прицільним вогнем перебували наші захисники Кримського. З напрямків від окупованих смт Донецький, Сентянівка і Слов'яносербськ збройні формування РФ вели мінометні обстріли зі 120-мм калібру, загалом випустивши 30 мін. Ці обстріли ворог супроводжував вогнем із гранатометів різних систем, озброєння БМП і стрілецької зброї.

Із 07:20 від окупованого села Калинове-Борщувате противник почав обстріл наших захисників м. Попасна. Противник випустив 6 мін 82-мм калібру і вів вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Підрозділи Об'єднаних сил придушували ворожу збройну активність адекватним вогнем у відповідь з легкого піхотного озброєння.

За наявною інформацією, бойових втрат від початку доби серед наших захисників немає. Втрати окупантів уточнюються.

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