За пів місяця плануємо повернути понад 8 тис. українців. Гостинність за кордоном поступово вичерпується, - Криклій

Протягом найближчих 16 днів Україна має намір повернути 44 спеціальними авіарейсами близько 8200 громадян, які перебувають за кордоном.

Про це міністр інфраструктури України Владислав Криклій розповів "Обозревателю", передає Цензор.НЕТ.

"Протягом 16 днів, щодня щонайбільше 3 рейси, не більш ніж 600 громадян будуть повертатися з різних кінців світу в Україну", – повідомив він.

Чиновник пояснив, чому було ухвалено рішення про відновлення спецрейсів. "У людей закінчуються візи, закінчується можливість перебувати в готелях. Гостинність і відкритість у деяких країнах починають поступово зменшуватися, бо насамперед вони дбають про власну безпеку. Тому ми маємо щось робити і повертати наших громадян, щоб потім не було реадмісії або якихось дипломатичних непорозумінь із країнами-партнерами".

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Міністр запевнив, що проблем з дотриманням режиму самоізоляції громадянами не має бути.

"Нами розроблено застосунок "Дій вдома", доволі дієвий механізм контролю за дотриманням вимог самоізоляції. Під час перетину кордону люди дають згоду на це, надають інформацію прикордонникам, свій мобільний номер, встановлений додаток, все це перевіряється, і в подальшому вони зможуть бути на самоізоляції", – розповів він.

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