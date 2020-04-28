За пів місяця плануємо повернути понад 8 тис. українців. Гостинність за кордоном поступово вичерпується, - Криклій
Протягом найближчих 16 днів Україна має намір повернути 44 спеціальними авіарейсами близько 8200 громадян, які перебувають за кордоном.
Про це міністр інфраструктури України Владислав Криклій розповів "Обозревателю", передає Цензор.НЕТ.
"Протягом 16 днів, щодня щонайбільше 3 рейси, не більш ніж 600 громадян будуть повертатися з різних кінців світу в Україну", – повідомив він.
Чиновник пояснив, чому було ухвалено рішення про відновлення спецрейсів. "У людей закінчуються візи, закінчується можливість перебувати в готелях. Гостинність і відкритість у деяких країнах починають поступово зменшуватися, бо насамперед вони дбають про власну безпеку. Тому ми маємо щось робити і повертати наших громадян, щоб потім не було реадмісії або якихось дипломатичних непорозумінь із країнами-партнерами".
Міністр запевнив, що проблем з дотриманням режиму самоізоляції громадянами не має бути.
"Нами розроблено застосунок "Дій вдома", доволі дієвий механізм контролю за дотриманням вимог самоізоляції. Під час перетину кордону люди дають згоду на це, надають інформацію прикордонникам, свій мобільний номер, встановлений додаток, все це перевіряється, і в подальшому вони зможуть бути на самоізоляції", – розповів він.
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8 тыс вернуть...)))
а 140 тыс уже ждут за кордоном ...))))
Зеленський дав безвиїзд і безнадію.
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https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/2506522366114648 2 ч. · https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/2506522366114648#
Я вам могу сказать совершенно точно - в стране экономическая жопа. Не надвигается, нет. Уже пришла. Для этого мне не нужны никакие соцопросы или индикаторы. У меня есть свой, самый лучший индикатор. За предыдущий текст на две тысячи лайков и четыреста репостов я заработал триста гривень. Пришел только один, прописью - ОДИН - перевод. Такого не было никогда. Слава экономическому гению Наикращего Лидера Свету! И его святой дыре в голове. Насколько хуже не стало-то, а.
Когда премьер-министр говорит, что карантин может продлиться два года - я уже не смеюсь, не плачу, даже челюсть на стол не падает. Я уже привык. Мне теперь только одно уже интересно - из какой галактической системы прибыли эти гуманоиды.
Больше уже ничего не интересует.
Слуги народу забороняють українцям виїжджати на заробітки і нічого не пропонують натомість. Слугам добре.
Прикидываю какой там духан ....
Та наших закордонних патріотів тільки у коронагостинній Італії чверть мільйона!
Чи мова про повернення тих патріотів, що втомилися у Шарм-еш-Шейхах. Домініканах та на Канарах?