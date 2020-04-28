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Новини Коронавірус і карантин
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За пів місяця плануємо повернути понад 8 тис. українців. Гостинність за кордоном поступово вичерпується, - Криклій

За пів місяця плануємо повернути понад 8 тис. українців. Гостинність за кордоном поступово вичерпується, - Криклій

Протягом найближчих 16 днів Україна має намір повернути 44 спеціальними авіарейсами близько 8200 громадян, які перебувають за кордоном.

Про це міністр інфраструктури України Владислав Криклій розповів "Обозревателю", передає Цензор.НЕТ.

"Протягом 16 днів, щодня щонайбільше 3 рейси, не більш ніж 600 громадян будуть повертатися з різних кінців світу в Україну", – повідомив він.

Чиновник пояснив, чому було ухвалено рішення про відновлення спецрейсів. "У людей закінчуються візи, закінчується можливість перебувати в готелях. Гостинність і відкритість у деяких країнах починають поступово зменшуватися, бо насамперед вони дбають про власну безпеку. Тому ми маємо щось робити і повертати наших громадян, щоб потім не було реадмісії або якихось дипломатичних непорозумінь із країнами-партнерами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масковий режим і перевірка температури, - Криклій розповів про роботу громадського транспорту під час виходу з карантину

Міністр запевнив, що проблем з дотриманням режиму самоізоляції громадянами не має бути.

"Нами розроблено застосунок "Дій вдома", доволі дієвий механізм контролю за дотриманням вимог самоізоляції. Під час перетину кордону люди дають згоду на це, надають інформацію прикордонникам, свій мобільний номер, встановлений додаток, все це перевіряється, і в подальшому вони зможуть бути на самоізоляції", – розповів він.

Також читайте: Для українців, які хочуть повернутися додому, заплановані нові авіарейси з 25 міст світу, - Мінінфраструктури. СПИСОК

Автор: 

карантин (18172) Криклій Владислав (548) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Порошенко дав безвіз.
За полмесяца планируем вернуть более 8 тыс. украинцев. Гостеприимство за рубежом постепенно иссякает, - Криклий - Цензор.НЕТ 3881 Зеленський дав безвиїзд і безнадію.
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28.04.2020 13:35 Відповісти
+5
...когда на таіті больше нє кормят

https://www.facebook.com/babchenkoa?hc_ref=ARRIMiMZ1Yo0mAtGBSn1tItwxKmSzVVWTous7YnKfAacGsTLSEWZgM21_6Qj1xUbF9U&fref=nf Аркадий Бабченко https://www.facebook.com/babchenkoa?hc_ref=ARRIMiMZ1Yo0mAtGBSn1tItwxKmSzVVWTous7YnKfAacGsTLSEWZgM21_6Qj1xUbF9U&fref=nf
https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/2506522366114648 2 ч. · https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/2506522366114648#

Я вам могу сказать совершенно точно - в стране экономическая жопа. Не надвигается, нет. Уже пришла. Для этого мне не нужны никакие соцопросы или индикаторы. У меня есть свой, самый лучший индикатор. За предыдущий текст на две тысячи лайков и четыреста репостов я заработал триста гривень. Пришел только один, прописью - ОДИН - перевод. Такого не было никогда. Слава экономическому гению Наикращего Лидера Свету! И его святой дыре в голове. Насколько хуже не стало-то, а.
Когда премьер-министр говорит, что карантин может продлиться два года - я уже не смеюсь, не плачу, даже челюсть на стол не падает. Я уже привык. Мне теперь только одно уже интересно - из какой галактической системы прибыли эти гуманоиды.
Больше уже ничего не интересует.
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28.04.2020 13:36 Відповісти
+4
Может, им все-таки лечиться там, где они платили налоги? Или они нигде нее платили?
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28.04.2020 13:35 Відповісти
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какой смешной...
8 тыс вернуть...)))
а 140 тыс уже ждут за кордоном ...))))
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28.04.2020 13:33 Відповісти
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28.04.2020 13:34 Відповісти
Порошенко дав безвіз.
За полмесяца планируем вернуть более 8 тыс. украинцев. Гостеприимство за рубежом постепенно иссякает, - Криклий - Цензор.НЕТ 3881 Зеленський дав безвиїзд і безнадію.
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28.04.2020 13:35 Відповісти
петя молодец? ))
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28.04.2020 13:47 Відповісти
Не, Оманский осёл патрушева - вот молодец
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28.04.2020 21:21 Відповісти
Может, им все-таки лечиться там, где они платили налоги? Или они нигде нее платили?
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28.04.2020 13:35 Відповісти
Кролик сидел бы в норке и сосал марковку!!!!
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28.04.2020 13:57 Відповісти
В том то и дело, что не платили, а работали нелегально. У легальнотрудоустроенных таки проблем нет
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28.04.2020 14:17 Відповісти
дебил ! они лечатся за деньги ! бесплатно их не лечат!
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28.04.2020 16:41 Відповісти
ковид лечат бесплатно. Они ж постоянно ноют, что у них денег нет.
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29.04.2020 16:22 Відповісти
...когда на таіті больше нє кормят

https://www.facebook.com/babchenkoa?hc_ref=ARRIMiMZ1Yo0mAtGBSn1tItwxKmSzVVWTous7YnKfAacGsTLSEWZgM21_6Qj1xUbF9U&fref=nf Аркадий Бабченко https://www.facebook.com/babchenkoa?hc_ref=ARRIMiMZ1Yo0mAtGBSn1tItwxKmSzVVWTous7YnKfAacGsTLSEWZgM21_6Qj1xUbF9U&fref=nf
https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/2506522366114648 2 ч. · https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/2506522366114648#

Я вам могу сказать совершенно точно - в стране экономическая жопа. Не надвигается, нет. Уже пришла. Для этого мне не нужны никакие соцопросы или индикаторы. У меня есть свой, самый лучший индикатор. За предыдущий текст на две тысячи лайков и четыреста репостов я заработал триста гривень. Пришел только один, прописью - ОДИН - перевод. Такого не было никогда. Слава экономическому гению Наикращего Лидера Свету! И его святой дыре в голове. Насколько хуже не стало-то, а.
Когда премьер-министр говорит, что карантин может продлиться два года - я уже не смеюсь, не плачу, даже челюсть на стол не падает. Я уже привык. Мне теперь только одно уже интересно - из какой галактической системы прибыли эти гуманоиды.
Больше уже ничего не интересует.
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28.04.2020 13:36 Відповісти
А он что, до сих пор сидит в бункере и побирается?
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28.04.2020 14:19 Відповісти
странно что даже один лох нашелся поддержать рублем этого недр русского-недоукраинца-недоеврея Бабченко
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28.04.2020 14:19 Відповісти
а ти шо - рогатий??
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28.04.2020 14:45 Відповісти
Слуги народу на найдорожчих авто з'їжджаються бухати у дорогому, незаконно відкритому під час карантину ресторані, що належить іншому слузі.
Слуги народу забороняють українцям виїжджати на заробітки і нічого не пропонують натомість. Слугам добре.
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28.04.2020 13:37 Відповісти
За полмесяца планируем вернуть более 8 тыс. украинцев. Гостеприимство за рубежом постепенно иссякает, - Криклий - Цензор.НЕТ 1907
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28.04.2020 13:38 Відповісти
Це Рокфор для слуг народа?
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28.04.2020 13:42 Відповісти
Ні , це новий пеніцилін від COVID -19 .
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28.04.2020 15:59 Відповісти
сыр парЗЕман?
Прикидываю какой там духан ....
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28.04.2020 15:54 Відповісти
Уже у второго человека прошу. Дайте ссылку на закон, акт, постановление о ЗАПРЕТЕ виїжджати на заробітки. Урядовий курьер или сайт ВР. Каким числом искать запрет?
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28.04.2020 15:38 Відповісти
спасибо, посмеялся
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28.04.2020 13:37 Відповісти
Порошенко молодец ,что открыл окно в Европу для украинских заробитчан, а советские люди которые у власти и не имеют своего государства, регулируют кого к себе в союз забрать .а кого оставить в Европе
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28.04.2020 13:37 Відповісти
Пріложєніє на смарАХВон як ставиться так і видаляється... Іщі-свєщі потом упоротого... Я не кажу про всіх, але, на жаль, є й такі...
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28.04.2020 13:39 Відповісти
Какая-то странная и навязчивая идея у "зеленых". Пока только нелегалов, любителей поработать в Европе по безвизу и туристов вернули. Да и те при удобном случае снова уедут. А те украинцы, кто устроился, не вернуться какие бы сладкие песни о "ждущей их Родине" им бубочка и компания не пели.
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28.04.2020 13:40 Відповісти
спасибо пете за безвиз, правильно?
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28.04.2020 13:44 Відповісти
При чём тут Петя и его туристический безвиз, он сделал хорошо только турбизнесу, а, для нахождения в стране более трёх месяцев, для работы легально, люди оформляют совершенно другие визы.
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28.04.2020 13:53 Відповісти
А вот и не угадали. Массово выезжают по безвизу типа с целью туризма, а затем там остаются работать и жить нелегально. И подобных нелегалов в Европе пруд пруди
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28.04.2020 14:22 Відповісти
Бред не пишите если не в курсе.
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28.04.2020 14:24 Відповісти
И до безвиза миллионы украинцев жили и работали в Европе.
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28.04.2020 14:32 Відповісти
прежде всего, они заботятся о собственной - а ви про що переживаєте олені?
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28.04.2020 13:43 Відповісти
ты дома оленей разводишь, северных или каких? ещё и разговариваешь с ними )
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28.04.2020 13:45 Відповісти
перепрошую, але кацапів не розумію!
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28.04.2020 13:57 Відповісти
совсем плохой )))))))))
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28.04.2020 15:01 Відповісти
Ах...вігеть.
Та наших закордонних патріотів тільки у коронагостинній Італії чверть мільйона!
Чи мова про повернення тих патріотів, що втомилися у Шарм-еш-Шейхах. Домініканах та на Канарах?
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28.04.2020 13:46 Відповісти
Щас всё брошу и поеду в Украину сдаваться на карантин.
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28.04.2020 13:49 Відповісти
Петя молодец что разрешил завозить в Украину малоимущим б/у машины,теперь любой сельчанин может свою выращенную продукцию не отдавать аферистам за бесценок,а сам может вывозить в город и реализовывать
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28.04.2020 13:57 Відповісти
А советская власть ,которая сейчас бродит по Украине .может всё отобрать у народа и приравнять со всеми ,которые внизу.
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28.04.2020 13:59 Відповісти
Ага, дебіли зелені і справді так думають...
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28.04.2020 14:47 Відповісти
и все имеют справки что переболели или здоровы.
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28.04.2020 14:52 Відповісти
 
 