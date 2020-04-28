За перший квартал 2019 року в корупціонерів конфіскували майже півтора мільярда гривень проти 14 тисяч у 2020 році. ДОКУМЕНТ

За перший квартал 2019 року в корупціонерів було конфісковано майже півтора мільярда гривень.

Про це повідомляє Державна казначейська служба на запит Цензор.НЕТ.

Сума конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного і пов'язаного з корупцією правопорушення, в першому кварталі 2019 року становила 1 478 567 273 гривні 64 коп. За аналогічний період 2018 року за цією статтею до держбюджету надійшло 28 226 грн 25 коп.

Нагадаємо, за перший квартал 2020 року за цією статтею держбюджет отримав 13 334 грн 45 коп. Ще 950,00 грн до Держбюджету надійшли від реалізації майна і надходжень національної та іноземної валюти, конфіскованих за рішенням суду за вчинення корупційного і пов'язаного з корупцією правопорушення.

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