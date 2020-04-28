За перший квартал 2019 року в корупціонерів конфіскували майже півтора мільярда гривень проти 14 тисяч у 2020 році. ДОКУМЕНТ
За перший квартал 2019 року в корупціонерів було конфісковано майже півтора мільярда гривень.
Про це повідомляє Державна казначейська служба на запит Цензор.НЕТ.
Сума конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного і пов'язаного з корупцією правопорушення, в першому кварталі 2019 року становила 1 478 567 273 гривні 64 коп. За аналогічний період 2018 року за цією статтею до держбюджету надійшло 28 226 грн 25 коп.
Нагадаємо, за перший квартал 2020 року за цією статтею держбюджет отримав 13 334 грн 45 коп. Ще 950,00 грн до Держбюджету надійшли від реалізації майна і надходжень національної та іноземної валюти, конфіскованих за рішенням суду за вчинення корупційного і пов'язаного з корупцією правопорушення.
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ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ?))))
они знают что ПОСАДИШЬ, то и ПОЖНЕШЬ
а поскольку сажать мылятся только Пороха и Хунту, то как-то боязно заниматься такой агрономией
они не рентабельны и приносят убыток миноритариям-налогоплательщикам !!!!
Шкода, не вдається знайти оригінальний матеріал «Эха Москвы» від Алена Вершинина ... А був!
при НЕ ЛОХЕ за 14 тыс. гривен даже на собачью будку мало
А вот когда честные (такой орден они на грудь прикрепили и потому их легко узнать), то им ни копейки не надо, а 300 Миллиардов и подавно...
Пришел в президенты с состоянием в $1,6 млрд., ушел с состоянием неполных $600 млн. (данные Блумберг). Какой-то неправильный из Порошенко получился "вор и коррупционер".
Толковому словарю ты, надеюсь, доверяешь?
И каковы же фактические успехи всех этих органов на антикоррупционном поприще? В 2015 году план был выполнен на 0,007% (100 тыс. грн. при плане 1,5 млрд. грн.), в 2016 году - на 0,001% (78 тыс. грн. при плане 7,8 млрд. грн.). Итого - 178 тыс. грн. (около $7 тыс.).
значит не правду говорят
Так кто бырыга?
В УКРАИНКЕ ВЕРТИКАЛЬНО ИНТЕГРИРОВАННАЯ КОРРУПЦИЯ, ОЧЕНЬ ХОРОШО ОРГАНИЗОВАНА И В ДОЛЕ ЧТО СБОКУ, ЧТО СНИЗУ, ЧТО СВЕРХУ.
Причем коррупция классическая и хорошо организованная: местечковые депутаты-феодалы по команде Кучер "прошу визначитись" голосуют на сессиях за любой схематоз с коммунальными землями и имуществом в пользу своих и себя.
РАЗВОРОВАНО ВСЁ И КРАДУТ ТАМ, НА ЧТО РАНЬШЕ 20 ЛЕТ БЫЛО ТАБУ. Украсть на детях - для них святое.
Что ни закупка или ремонт - то бессмысленная трата денег с откатом до 90%, причем между тройкой-пятеркой своих прикормленных фирм, которые не то что опыта подобных подрядов не имеют, а даже в Уставе не прописана такая деятельность. ДА, С ОТКАТОМ ДО 90%, где-то 40%, где-то 60%.
За 1 день до снижения допороговых закупок с 200 до 50 тыс. поназаключали договоров на бессмысленные и никому не нужные стройки-ремонты на 6 млн.грн, из них одной фирме укрбалтинвест на 3 млн.грн. Только подумайте, ремонт одной детской площадки эта фирма ремонтирует за 500 000 грн. (да, пятьсот тысяч) при цене новой в 200-300 тыс.грн.
Крыша сверху из силовиков и в Обуховском районном отделе полиции и прокуратуре.
Я вас, "73%", поздравляю. Это невиданный успех.