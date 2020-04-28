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За перший квартал 2019 року в корупціонерів конфіскували майже півтора мільярда гривень проти 14 тисяч у 2020 році. ДОКУМЕНТ

За перший квартал 2019 року в корупціонерів конфіскували майже півтора мільярда гривень проти 14 тисяч у 2020 році. ДОКУМЕНТ

За перший квартал 2019 року в корупціонерів було конфісковано майже півтора мільярда гривень.

Про це повідомляє Державна казначейська служба на запит Цензор.НЕТ.

Сума конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного і пов'язаного з корупцією правопорушення, в першому кварталі 2019 року становила 1 478 567 273 гривні 64 коп. За аналогічний період 2018 року за цією статтею до держбюджету надійшло 28 226 грн 25 коп.

Нагадаємо, за перший квартал 2020 року за цією статтею держбюджет отримав 13 334 грн 45 коп. Ще 950,00 грн до Держбюджету надійшли від реалізації майна і надходжень національної та іноземної валюти, конфіскованих за рішенням суду за вчинення корупційного і пов'язаного з корупцією правопорушення.

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За перший квартал 2019 року в корупціонерів конфіскували майже півтора мільярда гривень проти 14 тисяч у 2020 році 01

Автор: 

Казначейство (229) конфіскація (867) корупція (4711)


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Топ коментарі
+30
Так коррупцию уже победили. Откуда ж конфисковывать?
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28.04.2020 13:42 Відповісти
+20
как клоун может забрать мясо у тигров ?
За первый квартал 2019 года у коррупционеров конфисковали почти полтора миллиарда гривен против 14 тысяч в 2020 - Цензор.НЕТ 7637
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28.04.2020 13:46 Відповісти
+19
Ну шо идиоты?)))
ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ?))))
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28.04.2020 13:43 Відповісти
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Так коррупцию уже победили. Откуда ж конфисковывать?
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28.04.2020 13:42 Відповісти
как клоун может забрать мясо у тигров ?
За первый квартал 2019 года у коррупционеров конфисковали почти полтора миллиарда гривен против 14 тысяч в 2020 - Цензор.НЕТ 7637
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28.04.2020 13:46 Відповісти
За перший квартал 2019 року в корупціонерів конфіскували майже півтора мільярда гривень проти 14 тисяч у 2020 році - Цензор.НЕТ 5655
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28.04.2020 14:21 Відповісти
За перший квартал 2019 року в корупціонерів конфіскували майже півтора мільярда гривень проти 14 тисяч у 2020 році - Цензор.НЕТ 7768
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28.04.2020 15:30 Відповісти
от бідолашний, всюди тобі Порошенко мариться ))))))
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28.04.2020 15:31 Відповісти
Проверь трусы, туда насрали
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28.04.2020 21:23 Відповісти
если победили коррупцию - закрывайте антикоррупционные конторы, они уже ни к чему !
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28.04.2020 13:47 Відповісти
14 тыс гривен это "коррупционные доходы", извините, бабки с подснежниками
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28.04.2020 13:50 Відповісти
За перший квартал 2019 року в корупціонерів конфіскували майже півтора мільярда гривень проти 14 тисяч у 2020 році - Цензор.НЕТ 6250
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28.04.2020 13:58 Відповісти
Два дебила.
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28.04.2020 14:03 Відповісти
ето сіла )))
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28.04.2020 14:04 Відповісти
Авжеж- https://censor.net/user/463434 та https://censor.net/user/389503!)))))))))
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28.04.2020 14:29 Відповісти
шо, валянок сибірський, образився за бубочку свою? )))))))))
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28.04.2020 15:07 Відповісти
Не палай!

За перший квартал 2019 року в корупціонерів конфіскували майже півтора мільярда гривень проти 14 тисяч у 2020 році - Цензор.НЕТ 2656

Бережи себе!)))
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28.04.2020 15:25 Відповісти
це твій? Знатно ти його..... Сподіваюсь статеві органи не постраждали?
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28.04.2020 15:27 Відповісти
))
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28.04.2020 14:58 Відповісти
Да, коррупцию победили... А шоу осталось! Метаются по райцентрам и НАБУ, и полиция, и ДБР и все лворников-коррупционеров ловят... Стараюццца... И как им удается не обидеть прокуроров в пент-хаузах, судей в "хатынках"?! А вот дворников..... Дворников не жалко, надо ж показатели делать!
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28.04.2020 17:01 Відповісти
бубочке ніколи боротися з корупціонерами.. Воно рейтинг свій рятує. )))
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28.04.2020 13:42 Відповісти
Та то бариґи самі у себе забирали, щоб Бубочці тепер свиню підкласти! От підлі, як все розрахувати!
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28.04.2020 14:12 Відповісти
конец эпохи коррупции. последнее, нажитое непосильным трудом, отобрали.
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28.04.2020 13:43 Відповісти
Ну шо идиоты?)))
ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ?))))
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28.04.2020 13:43 Відповісти
Обещанные ПОСАДКИ кроме картоши на даче будуть?)))))
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28.04.2020 13:44 Відповісти
дурні-дурні, але хитрі!

они знают что ПОСАДИШЬ, то и ПОЖНЕШЬ

а поскольку сажать мылятся только Пороха и Хунту, то как-то боязно заниматься такой агрономией
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28.04.2020 13:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=PcsqIY6Iavc Любителям зелупы
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28.04.2020 13:44 Відповісти
всего лишь в 107 тысяч раз
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28.04.2020 13:44 Відповісти
И шо??? Все те деньги Петя в апшоры спрятал и кондитерскую хвабрику в липецке отстроил... в 86 раз разбогател... а бубочка все 14 тыщ в казну привел. А скоро на эти деньги можно будет купить 2 буханки мацы или даже полторы...
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28.04.2020 13:44 Відповісти
Он туда даже сэкономленные в Омане Ленкины чаевые сдал.
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28.04.2020 15:38 Відповісти
по всем правилам экономики и даже просто здравого смысла все эти "антикоррупционные" предприятия общественного питания чиновников и правоохранителей должны быть закрыты!

они не рентабельны и приносят убыток миноритариям-налогоплательщикам !!!!
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28.04.2020 13:45 Відповісти
Новиє ліца?
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28.04.2020 13:45 Відповісти
И перевели в доллары
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28.04.2020 13:46 Відповісти
бубачка борется с коррупцией!руки только не доходят, а так да - борется
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28.04.2020 13:47 Відповісти
петя вернись...
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28.04.2020 13:47 Відповісти
https://webblack.net/poroshenko-vernis-reportazh-s-lipecko/ Порошенко, вернись! Репортаж с липецкой фабрики, которая закрывается
Шкода, не вдається знайти оригінальний матеріал «Эха Москвы» від Алена Вершинина ... А був!
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28.04.2020 14:18 Відповісти
если анти"коррупционеры" конфисковывают в СОТНИ РАЗ МЕНЬШЕ, чем получают зарплат, то - НАХ ОНИ НУЖНЫ?!!
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28.04.2020 13:48 Відповісти
Теперь нет такой коррупции как при барыге. Нечего конфисковывать.
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28.04.2020 13:49 Відповісти
при Барыге была коррупция и доход в державу был, а

при НЕ ЛОХЕ за 14 тыс. гривен даже на собачью будку мало
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28.04.2020 13:55 Відповісти
Не забывайте, что когда Барыга воровал, то был рост ВВП иначе - откуда воровать!!!...
А вот когда честные (такой орден они на грудь прикрепили и потому их легко узнать), то им ни копейки не надо, а 300 Миллиардов и подавно...
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28.04.2020 14:21 Відповісти
Если бы ещё знать, что украл Порошенко...
Пришел в президенты с состоянием в $1,6 млрд., ушел с состоянием неполных $600 млн. (данные Блумберг). Какой-то неправильный из Порошенко получился "вор и коррупционер".
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28.04.2020 15:50 Відповісти
Аполитично рассуждаете, понимаешь ли, "не эта власть, так следующая найдёт то, что украл и смародёрил Порошенко" ((c) Зерада)
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28.04.2020 15:55 Відповісти
А по правді: реформи в правоохороній та в судовій сфері - на відкаті. До речі, до теми "https://censor.net/resonance/3191842/advokat_taras_bezpaliyi_pdozru_kuzmenko_nhto_ne_hotv_pdpisuvati_znayishli_odnogo_sldchogo_yakogo_cherez"
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28.04.2020 13:49 Відповісти
чи може той слідчий сам втік од гріха подалі ?
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28.04.2020 13:57 Відповісти
Это обычная практика у Лукашенко, кто-то должен сделать г, чтобы он был ни при чём, потом этого уволить к чертям собачьим с посадкой... на другую должность..
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28.04.2020 14:25 Відповісти
це ж кого такого заможного в цьому кварталі бомбанули антикорусьонери, аж на 14 тисяч.?.)))) Чи то навіть декількох корупціонерів, бо зубажіння ж, навіть в мільонщиків грошей немає, і вони, напевно, зубАжіли. Ото так потроху збирають, хто подасть )))))
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28.04.2020 13:50 Відповісти
кляті порохоботи....
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28.04.2020 13:51 Відповісти
Это свидетельств того, что при зеленой плесени коррупция возведена в закон
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28.04.2020 13:51 Відповісти
ви що, реально думали, що шут попре проти хазяїнів, у яких на корпоративах ковиступав арлекіном?😂
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28.04.2020 13:53 Відповісти
Интересно детали узнать "безпристрастный" анти.кор.суд был создан пол года назад, и до сих пор никто не сел...? Или это из разряда виртуальных 1.5$ лярда конфискованных у свидетелей "пакращання вже зараз" картавым прокулолом? Но АКС уже конфисковал у Петиных подельников суммы залога больше 100 млн. но это публикаторы зрады игнорируют...всё зависит как считать!
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28.04.2020 13:55 Відповісти
Да, всегда необходимо считать, например, если сложить все порядковые номера букв твоего ника в алфавите, то по толковому словарю ты выходишь кацапом с Лахты...
Толковому словарю ты, надеюсь, доверяешь?
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28.04.2020 14:30 Відповісти
во сколько нам обходится эта бурная деятельность "сажателей" ?
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28.04.2020 13:58 Відповісти
Если в 2015 году доходы бюджета от конфискованных средств, приобретенных коррупционным путем, были запланированы на уровне 1,5 млрд. грн., то на 2017 год - уже планируется в 7 раз больше - 10,6 млрд. грн.
И каковы же фактические успехи всех этих органов на антикоррупционном поприще? В 2015 году план был выполнен на 0,007% (100 тыс. грн. при плане 1,5 млрд. грн.), в 2016 году - на 0,001% (78 тыс. грн. при плане 7,8 млрд. грн.). Итого - 178 тыс. грн. (около $7 тыс.).
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28.04.2020 13:59 Відповісти
Т.е. сейчас к власти пришли вовсе не антикоррупционеры и Антикоррупционный суд не работает при Зелемойском?
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28.04.2020 14:37 Відповісти
А откуда цифирьки? Ссылочку не от "вечерних мудозвонов" можно?
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28.04.2020 15:46 Відповісти
Верните Пороха.
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28.04.2020 14:03 Відповісти
Зачем, его чиновники почти все на местах, продолжают свою воровскую антиукраинскую деятельность
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28.04.2020 14:37 Відповісти
В твоих влажных мечтах)) ну шо зебилоиды, победили коррупцию или ваш янелох оманский покрывает коррупцию?
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28.04.2020 15:16 Відповісти
круто! осталось конфисковать еще 298,5 миллиардов.....
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28.04.2020 14:12 Відповісти
Прижмите хорошо шеколяднохо питуха парашенко, там в его в оффшорах все сворованые мвфовские деньги, можно будет кредиты у мвф не брать лет 5 как минимум
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28.04.2020 14:35 Відповісти
Так уже год клоун прижимает и ничего не находит. Раз за год ничего не нашли, то скорее всего ничего и нет. Пришло время прижимать клована
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28.04.2020 15:13 Відповісти
а почему никого не закрыли ?
значит не правду говорят
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28.04.2020 14:51 Відповісти
Аууу,зебилы, ваш выход))
Так кто бырыга?
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28.04.2020 15:14 Відповісти
Ну!?!? Так об чем это говорит!? Победили коррупцию, *****!! Ура зе-бе без бе-бе!
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28.04.2020 15:19 Відповісти
Лучше б НАБУ и САП небольшим городком Украинка в Киевской области занялись - коррупция во главе с самозванкой Кучер в горсовете такая, что, ликвидировав её, можно сразу окупить всю НАБУ.
В УКРАИНКЕ ВЕРТИКАЛЬНО ИНТЕГРИРОВАННАЯ КОРРУПЦИЯ, ОЧЕНЬ ХОРОШО ОРГАНИЗОВАНА И В ДОЛЕ ЧТО СБОКУ, ЧТО СНИЗУ, ЧТО СВЕРХУ.
Причем коррупция классическая и хорошо организованная: местечковые депутаты-феодалы по команде Кучер "прошу визначитись" голосуют на сессиях за любой схематоз с коммунальными землями и имуществом в пользу своих и себя.
РАЗВОРОВАНО ВСЁ И КРАДУТ ТАМ, НА ЧТО РАНЬШЕ 20 ЛЕТ БЫЛО ТАБУ. Украсть на детях - для них святое.
Что ни закупка или ремонт - то бессмысленная трата денег с откатом до 90%, причем между тройкой-пятеркой своих прикормленных фирм, которые не то что опыта подобных подрядов не имеют, а даже в Уставе не прописана такая деятельность. ДА, С ОТКАТОМ ДО 90%, где-то 40%, где-то 60%.
За 1 день до снижения допороговых закупок с 200 до 50 тыс. поназаключали договоров на бессмысленные и никому не нужные стройки-ремонты на 6 млн.грн, из них одной фирме укрбалтинвест на 3 млн.грн. Только подумайте, ремонт одной детской площадки эта фирма ремонтирует за 500 000 грн. (да, пятьсот тысяч) при цене новой в 200-300 тыс.грн.
Крыша сверху из силовиков и в Обуховском районном отделе полиции и прокуратуре.
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28.04.2020 15:30 Відповісти
То есть, в первом квартале 2019 года изъяли в доход государства в 100 000 (сто тысяч) раз коррупционных денег больше, чем в первом квартале 2020 года.
Я вас, "73%", поздравляю. Это невиданный успех.
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28.04.2020 15:41 Відповісти
И шо по этому поводу думает ХАРАНТ ?
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28.04.2020 16:22 Відповісти
Дивно, а де ж доходи з тих, кого викривали бігуси-гнапи на 1+1, шабуніни, лещенки? Тобто, із ''банди Порошенка''? Не може ж бути, щоб то була брехня. Чи може?
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28.04.2020 19:24 Відповісти
От вам і барига.Все пізнається в порівнянні.
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28.04.2020 20:16 Відповісти
 
 