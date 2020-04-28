Відтепер закупівлею засобів для боротьби з COVID-19 займатиметься МОЗ, а не ОП, - Зеленський

Привезенням засобів та обладнання, необхідних для подолання епідемії COVID-19, яке досі курував Офіс Президента, надалі займатиметься Міністерство охорони здоров’я України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Ви маєте забезпечити постачання масок, респіраторів, захисних костюмів, апаратів штучної вентиляції легень і всього необхідного так, щоб лікарні, пацієнти та здорові люди мали вдосталь усього й могли одужати та захиститися від COVID-19", – підкреслив Зеленський, звертаючись до міністра Максима Степанова

Секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко повідомив, що наступний літак з необхідними засобами невдовзі прибуде в Україну.

"Найближчим часом прилітає літак, логістикою якого востаннє займається Офіс Президента. Там будуть 400 тисяч захисних масок, захисні засоби для очей. Надалі привезенням усього, що потрібно, займатиметься МОЗ", – зазначив Тимошенко.

Степанов повідомив, що його відомство вже закупило понад 70 тис. костюмів біозахисту за кошти з резервного фонду. Надалі Міністерство охорони здоров’я використовуватиме кошти зі стабілізаційного фонду, створеного спеціально для подолання епідемії.

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