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Новини Коронавірус і карантин
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Відтепер закупівлею засобів для боротьби з COVID-19 займатиметься МОЗ, а не ОП, - Зеленський

Відтепер закупівлею засобів для боротьби з COVID-19 займатиметься МОЗ, а не ОП, - Зеленський

Привезенням засобів та обладнання, необхідних для подолання епідемії COVID-19, яке досі курував Офіс Президента, надалі займатиметься Міністерство охорони здоров’я України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Ви маєте забезпечити постачання масок, респіраторів, захисних костюмів, апаратів штучної вентиляції легень і всього необхідного так, щоб лікарні, пацієнти та здорові люди мали вдосталь усього й могли одужати та захиститися від COVID-19", – підкреслив Зеленський, звертаючись до міністра Максима Степанова

Секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко повідомив, що наступний літак з необхідними засобами невдовзі прибуде в Україну.

"Найближчим часом прилітає літак, логістикою якого востаннє займається Офіс Президента. Там будуть 400 тисяч захисних масок, захисні засоби для очей. Надалі привезенням усього, що потрібно, займатиметься МОЗ", – зазначив Тимошенко.

Степанов повідомив, що його відомство вже закупило понад 70 тис. костюмів біозахисту за кошти з резервного фонду. Надалі Міністерство охорони здоров’я використовуватиме кошти зі стабілізаційного фонду, створеного спеціально для подолання епідемії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Достовірної інформації про безсимптомних носіїв коронавірусу в Україні немає: їх виявлятимуть тести на антитіла, - Степанов

Автор: 

Зеленський Володимир (24374) карантин (18172) МОЗ (5401) лікарі (1290) Степанов Максим (2198) Офіс Президента (2033) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+20
Т.е. уже лозунг выполнен на все 1000%

Отныне закупкой средств для борьбы с COVID-19 будет заниматься Минздрав, а не ОП, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4242
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28.04.2020 13:36 Відповісти
+15
Внукам прибарахлились
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28.04.2020 13:35 Відповісти
+12
Вы должны обеспечить поставку масок, респираторов, защитных костюмов! Отныне!

Отныне закупкой средств для борьбы с COVID-19 будет заниматься Минздрав, а не ОП, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5817
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28.04.2020 13:39 Відповісти
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Внукам прибарахлились
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28.04.2020 13:35 Відповісти
Вы должны обеспечить поставку масок, респираторов, защитных костюмов! Отныне!

Отныне закупкой средств для борьбы с COVID-19 будет заниматься Минздрав, а не ОП, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5817
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28.04.2020 13:39 Відповісти
Завозить теперь будут те, кто перед этим их вывез? Шедеврально !!!
Отныне закупкой средств для борьбы с COVID-19 будет заниматься Минздрав, а не ОП, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7104
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28.04.2020 13:44 Відповісти
Подробно

Отныне закупкой средств для борьбы с COVID-19 будет заниматься Минздрав, а не ОП, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4700
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28.04.2020 13:46 Відповісти
Т.е. уже лозунг выполнен на все 1000%

Отныне закупкой средств для борьбы с COVID-19 будет заниматься Минздрав, а не ОП, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4242
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28.04.2020 13:36 Відповісти
ОП нажился на закупках теперь минздраву пора...
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28.04.2020 13:36 Відповісти
Двойной навар: сначала свое загнали, потом китайское дерьмо за бюджетные закупили дороже на 40-50%. Красота!
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28.04.2020 13:43 Відповісти
какой двойной навар, тройной- потом закупленное загнали в свои аптеки и толкают простым гражданам по цене золота
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28.04.2020 13:50 Відповісти
Куш сорвали....!
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28.04.2020 13:36 Відповісти
Через фірми - посередники.
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28.04.2020 13:40 Відповісти
Все! "Піар" -кампанія закінчилася, тепер хай "пашуть" інші... Бо якщо продовжувать, то за "просери" відповідать прийдеться... А так є на кого "пальцем вказать", обвинуватить у всіх гріхах і звільнить, як Гончарука, Рябошапку, і Нєфьодова з Верлановим...
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28.04.2020 13:40 Відповісти
Можно сказать, что началась Беларусь-2....

Видел как-то ролик, в котором какие-то шутники, можно сказать, что и социологи одновременно, провели такой опыт-шутку.
Подошли к девушки и сказали:
- А можете раздеться перед камерой за (скажем условно) 100 Шекелей (на автомате вспомнились Шекели) (Нет!!!), а за 1000 (Нет!!!), а за 10000 (Нет!!!)?
- А можете одну пуговичку расстегнуть за 1 Шекель (Согласилась), а вторую за 5 (Согласилась)...
И вот когда дошли до того, что она уже готова была скинуть последнюю блузку, как бы - Чего уж там, они её остановили, потратив на это не более 50 Шекелей...
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28.04.2020 13:47 Відповісти
чувак, що ти взагалі дивишся, ну і зашквар
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28.04.2020 16:44 Відповісти
Я не виноват, что тебе нравится лапша от социологов про рейтинги, т.е. о том - что ты должен думать, а не думаешь, а мне нравится узнавать - как они тебе лапшу вешают.
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28.04.2020 18:12 Відповісти
та нiт.... з пiаром все гаразд...., закiнчилися грошi......
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28.04.2020 14:53 Відповісти
все, к чему прикасается зебыдло, превращается в труху.
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28.04.2020 13:40 Відповісти
Мудрое решение, после того, как свою няню-смотрящего туда назначили, то можно самим не заниматься...
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28.04.2020 13:40 Відповісти
Может пусть еврейская община Украины этим позанимается?
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28.04.2020 13:40 Відповісти
Єрмак вже нажерся?
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28.04.2020 13:41 Відповісти
А почему Украина за прошедшее время не увеличила собственное производство? А до сих пор возит маски самолётами ?
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28.04.2020 13:44 Відповісти
Ну вот,а то разрыдались белохалатники,как дети,честное слово.Самолет с марлей прибудет вовремя.И заработают ваши аптеки на первых этажах пуще прежнего.
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28.04.2020 13:44 Відповісти
Inogda idut i podarki a ne zakubki.Tut nuzno razobratsia.Vot Litva vyslala vam respiratori podarok 50000 stuk eto kak oformili?Podarok ili kupili kto to?
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28.04.2020 13:44 Відповісти
Подарок,который купили кто-то
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28.04.2020 13:48 Відповісти
подсказка - виртуальная клавиатура входит в поставку даже каличной 10-ки. язык только русский включить надо.
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28.04.2020 13:51 Відповісти
Отныне закупкой средств для борьбы с COVID-19 будет заниматься Минздрав, а не ОП, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5771
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28.04.2020 13:44 Відповісти
При шведском варианте они проверяли только тех, у кого затруднённое дыхание, теперь, вроде бы будут тестировать поголовно, вот тогда что-то прояснится со шведским вариантом...
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28.04.2020 13:56 Відповісти
как ОП мог вести закупки???
у них есть бюджет на ето?
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28.04.2020 13:45 Відповісти
заголовок новости некорректный, в статье "Привозом средств и оборудования, необходимых для преодоления эпидемии COVID-19, которые до сих пор курировал Офис Президента..В ближайшее время прилетает самолет, логистикой которого последний раз занимается Офис Президента." но кто же занимался именно закупкой( искал поставщиков,заключал контракты) ?
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28.04.2020 13:54 Відповісти
Дуристикой.
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28.04.2020 14:00 Відповісти
Прокладочники, по привычке, мастерство не пропьёшь...
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28.04.2020 14:00 Відповісти
ууууу.. знов створяться канали для збагачення поганих чинуш..Чи відновляться старі. Райке богатирьовой прівет передавайте, зелень пучеглаза ..
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28.04.2020 13:46 Відповісти
вже немає , що красти? то можна й МОЗу віддати...Хоча...не факт...там ще "роботи" для цих крадіїв при владі-непочатий край...
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28.04.2020 13:47 Відповісти
В Україну доставили 42,5 тисячі захисних костюмів для медичних працівників, куплені коштом Фонду Петра Порошенка та компанії Roshen у Південній Кореї.
Це - четверта партія костюмів, яка найближчими днями надійде у медзаклади по всій країні, повідомляє 28 квітня https://eurosolidarity.org/2020/04/28/425-%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%D1%87%D1%96-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BC%D1%96%D0%B2-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%96/?preview=true&_thumbnail_id=15361&fbclid=IwAR2dVhNE8sWxfJXsxU0kvUJPWEAriIk4khKbyTU5KXgLy0CentrHBfrJLaY пресслужба партії "Європейська солідарність" .
"Попередні 30 тисяч костюмів вже передані в лікарні в усі регіони України - перш за все в осередки спалаху коронавірусної хвороби. Загалом Фонд Порошенка та компанія Рошен закупили 130 тисяч захисних медичних костюмів. Наступний вантаж із Сеула очікується за кілька днів", - йдеться у повідомленні.
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3014783-z-pivdennoi-korei-do-kieva-dostavili-425-tisaci-zahisnih-kostumiv-dla-medikiv.html# Відтепер закупівлею засобів для боротьби з COVID-19 займатиметься МОЗ, а не ОП, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1917До Києва прибули 42,5 тисячі захисних костюмів для медиків / Фото: eurosolidarity.org
У політсилі нагадали, що в Україні вже близько двох тисяч медичних працівників інфіковані https://www.ukrinform.ua/tag-koronavirus COVID 19 - це фактично кожен п'ятий хворий на коронавірус. "Причиною цього є абсолютна незабезпеченість вітчизняних лікарень засобами професійного захисту", - вважають у "ЄС".Читайте також: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3012469-svl-maski-ta-kostumi-moz-otrimalo-gumdopomogu-na-80-miljoniv.html ШВЛ, маски та костюми: МОЗ отримало гумдопомогу на 80 мільйонів
У партії також нагадали, що "Європейська солідарність" минулого тижня зареєструвала законопроєкт № 3376 про страхування медичних працівників на випадок захворювання коронавірусною хворобою і вимагає ухвалити його на найближчому засіданні парламенту.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 9:00 28 квітня в Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок.
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28.04.2020 13:51 Відповісти
Конечно!! слуги народа и президент наворовали сначала на продаже масок с госрезерва, теперь наворовали на первых поставках по завышенной цене маски и другое оборудование, привезенные из китая!! А когда Спрос, ажиотаж и цена на маски резко в мире упала, и стала навыгодной, Они дурачком дела, скинули эту головную боль на степанова!! При этом наверняка не дали для этого минздраву и степанову самолеты "руслан" или "мрию". Потом президент и вся вшивая зелень Арахамия, скажут:: вот без президента и без нас ни хрена не смогли сделать"". Это же открытый саботаж и подлый пиар. По хуже и подлее путинского!!
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28.04.2020 14:00 Відповісти
Отныне и во веки веко! Аминь!
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28.04.2020 14:07 Відповісти
Відтепер закупівлею засобів для боротьби з COVID-19 займатиметься МОЗ, а не ОП, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7682
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28.04.2020 14:19 Відповісти
Усе вкрали, далі нехай МОЗ розгрібає?
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28.04.2020 14:22 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1254959939166011392 9 ч

По рассказам Зеленкого МОЗ уже получило полмиллиона "ПЦР-тестов украинского производства" И все это от той же компании "Укргентех" не имеющей ни лицензионного разрешения на производство продукции медицинского предназначения, ни даже регистрации соответствующего
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28.04.2020 15:05 Відповісти
Ясное дело .навезли уже много.Теперь будут заниматься ,опять продажей.
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28.04.2020 15:48 Відповісти
Молодцы, все по честному , пусть и у других эпоха бидности закончится
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28.04.2020 20:03 Відповісти
 
 