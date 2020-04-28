Відтепер закупівлею засобів для боротьби з COVID-19 займатиметься МОЗ, а не ОП, - Зеленський
Привезенням засобів та обладнання, необхідних для подолання епідемії COVID-19, яке досі курував Офіс Президента, надалі займатиметься Міністерство охорони здоров’я України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Ви маєте забезпечити постачання масок, респіраторів, захисних костюмів, апаратів штучної вентиляції легень і всього необхідного так, щоб лікарні, пацієнти та здорові люди мали вдосталь усього й могли одужати та захиститися від COVID-19", – підкреслив Зеленський, звертаючись до міністра Максима Степанова
Секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко повідомив, що наступний літак з необхідними засобами невдовзі прибуде в Україну.
"Найближчим часом прилітає літак, логістикою якого востаннє займається Офіс Президента. Там будуть 400 тисяч захисних масок, захисні засоби для очей. Надалі привезенням усього, що потрібно, займатиметься МОЗ", – зазначив Тимошенко.
Степанов повідомив, що його відомство вже закупило понад 70 тис. костюмів біозахисту за кошти з резервного фонду. Надалі Міністерство охорони здоров’я використовуватиме кошти зі стабілізаційного фонду, створеного спеціально для подолання епідемії.
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Видел как-то ролик, в котором какие-то шутники, можно сказать, что и социологи одновременно, провели такой опыт-шутку.
Подошли к девушки и сказали:
- А можете раздеться перед камерой за (скажем условно) 100 Шекелей (на автомате вспомнились Шекели) (Нет!!!), а за 1000 (Нет!!!), а за 10000 (Нет!!!)?
- А можете одну пуговичку расстегнуть за 1 Шекель (Согласилась), а вторую за 5 (Согласилась)...
И вот когда дошли до того, что она уже готова была скинуть последнюю блузку, как бы - Чего уж там, они её остановили, потратив на это не более 50 Шекелей...
у них есть бюджет на ето?
Це - четверта партія костюмів, яка найближчими днями надійде у медзаклади по всій країні, повідомляє 28 квітня https://eurosolidarity.org/2020/04/28/425-%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F%D1%87%D1%96-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BC%D1%96%D0%B2-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%96/?preview=true&_thumbnail_id=15361&fbclid=IwAR2dVhNE8sWxfJXsxU0kvUJPWEAriIk4khKbyTU5KXgLy0CentrHBfrJLaY пресслужба партії "Європейська солідарність" .
"Попередні 30 тисяч костюмів вже передані в лікарні в усі регіони України - перш за все в осередки спалаху коронавірусної хвороби. Загалом Фонд Порошенка та компанія Рошен закупили 130 тисяч захисних медичних костюмів. Наступний вантаж із Сеула очікується за кілька днів", - йдеться у повідомленні.
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3014783-z-pivdennoi-korei-do-kieva-dostavili-425-tisaci-zahisnih-kostumiv-dla-medikiv.html# До Києва прибули 42,5 тисячі захисних костюмів для медиків / Фото: eurosolidarity.org
У політсилі нагадали, що в Україні вже близько двох тисяч медичних працівників інфіковані https://www.ukrinform.ua/tag-koronavirus COVID 19 - це фактично кожен п'ятий хворий на коронавірус. "Причиною цього є абсолютна незабезпеченість вітчизняних лікарень засобами професійного захисту", - вважають у "ЄС".Читайте також: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3012469-svl-maski-ta-kostumi-moz-otrimalo-gumdopomogu-na-80-miljoniv.html ШВЛ, маски та костюми: МОЗ отримало гумдопомогу на 80 мільйонів
У партії також нагадали, що "Європейська солідарність" минулого тижня зареєструвала законопроєкт № 3376 про страхування медичних працівників на випадок захворювання коронавірусною хворобою і вимагає ухвалити його на найближчому засіданні парламенту.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 9:00 28 квітня в Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок.
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·https://twitter.com/tZEinform/status/1254959939166011392 9 ч
По рассказам Зеленкого МОЗ уже получило полмиллиона "ПЦР-тестов украинского производства" И все это от той же компании "Укргентех" не имеющей ни лицензионного разрешения на производство продукции медицинского предназначения, ни даже регистрации соответствующего