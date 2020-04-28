У двох областях відбуваються обшуки на об'єктах нелегального виробництва алкоголю у справі про фінансування терористів "Л/ДНР", - ОГП. ФОТО

28 квітня 2020 року прокурори Офісу Генерального прокурора спільно з прокурорами Дніпропетровської та Кіровоградської регіональних прокуратур за оперативного супроводу СБУ і ДФС України проводять обшуки за місцем розташування об'єктів нелегального виробництва спиртової продукції в межах кримінального провадження за фактом фінансування тероризму (ч. 3 ст. 258-5 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

Зокрема, обшуки проведено в Київській та Рівненській областях за місцем розташування підприємств, які здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв у великих промислових масштабах та не сплачують податки до державного бюджету.

Наразі виявлено бухгалтерську документацію, горілчану продукцію з підробленими акцизними марками та близько 100 тонн спиртової суміші.

За даними слідства, у подальшому ця продукція реалізовується на території України, у тому числі на тимчасово окупованих територіях, а отриманий прибуток використовується для фінансування терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР", зокрема через формально законні юридичні особи.

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Частина співзасновників і фактичні бенефіціари цих підприємств - це особи, які перебувають у міжнародному розшуку, в тому числі за злочини, вчинені в період Революції Гідності, та переховуються від правоохоронних органів України на території терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР", а також на території Російської Федерації. Деякі з них є "почесними громадянами та заступниками міністрів" терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР".

На цей час слідчі дії тривають, вживаються заходи щодо встановлення осіб, які сприяли зазначеній протиправній діяльності.













Фото: пресслужба ОГП