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Новини Силовики
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У двох областях відбуваються обшуки на об'єктах нелегального виробництва алкоголю у справі про фінансування терористів "Л/ДНР", - ОГП. ФОТО

28 квітня 2020 року прокурори Офісу Генерального прокурора спільно з прокурорами Дніпропетровської та Кіровоградської регіональних прокуратур за оперативного супроводу СБУ і ДФС України проводять обшуки за місцем розташування об'єктів нелегального виробництва спиртової продукції в межах кримінального провадження за фактом фінансування тероризму (ч. 3 ст. 258-5 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

Зокрема, обшуки проведено в Київській та Рівненській областях за місцем розташування підприємств, які здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв у великих промислових масштабах та не сплачують податки до державного бюджету.

Наразі виявлено бухгалтерську документацію, горілчану продукцію з підробленими акцизними марками та близько 100 тонн спиртової суміші.

У двох областях відбуваються обшуки на обєктах нелегального виробництва алкоголю у справі про фінансування терористів Л/ДНР, - ОГП 01

За даними слідства, у подальшому ця продукція реалізовується на території України, у тому числі на тимчасово окупованих територіях, а отриманий прибуток використовується для фінансування терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР", зокрема через формально законні юридичні особи.

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Частина співзасновників і фактичні бенефіціари цих підприємств - це особи, які перебувають у міжнародному розшуку, в тому числі за злочини, вчинені в період Революції Гідності, та переховуються від правоохоронних органів України на території терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР", а також на території Російської Федерації. Деякі з них є "почесними громадянами та заступниками міністрів" терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР".

У двох областях відбуваються обшуки на обєктах нелегального виробництва алкоголю у справі про фінансування терористів Л/ДНР, - ОГП 02

На цей час слідчі дії тривають, вживаються заходи щодо встановлення осіб, які сприяли зазначеній протиправній діяльності.

У двох областях відбуваються обшуки на обєктах нелегального виробництва алкоголю у справі про фінансування терористів Л/ДНР, - ОГП 03
У двох областях відбуваються обшуки на обєктах нелегального виробництва алкоголю у справі про фінансування терористів Л/ДНР, - ОГП 04
У двох областях відбуваються обшуки на обєктах нелегального виробництва алкоголю у справі про фінансування терористів Л/ДНР, - ОГП 05
У двох областях відбуваються обшуки на обєктах нелегального виробництва алкоголю у справі про фінансування терористів Л/ДНР, - ОГП 06
У двох областях відбуваються обшуки на обєктах нелегального виробництва алкоголю у справі про фінансування терористів Л/ДНР, - ОГП 07
У двох областях відбуваються обшуки на обєктах нелегального виробництва алкоголю у справі про фінансування терористів Л/ДНР, - ОГП 08
Фото: пресслужба ОГП

Автор: 

обшук (1983) Правоохоронні органи (2708) СБУ (12984) силовики (2515) тероризм (2868) ДФС (4048) Офіс Генпрокурора (3282)


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карантин а они гонят))))))))))
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28.04.2020 14:17 Відповісти
Почти все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом
CoViD-19 обнаружили также у монахов, преподавателей и студентов Киевской духовной академии.
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28.04.2020 14:28 Відповісти
Да это же легальный ликероводочный завод. Работает только по черному, а может и ночную смену. А днем выпускает легальную продукцию. Так у нас все ЛВЗ так работают. Что налоговая об этом не знает. Я думаю в доле.
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28.04.2020 16:59 Відповісти
Да это же легальный ликероводочный завод. Работает только по черному, а может и ночную смену. А днем выпускает легальную продукцию. Так у нас все ЛВЗ так работают. Что налоговая об этом не знает. Я думаю в доле.
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28.04.2020 17:00 Відповісти
Да это же легальный ликероводочный завод. Работает только по черному, а может и ночную смену. А днем выпускает легальную продукцию. Так у нас все ЛВЗ так работают. Что налоговая об этом не знает. Я думаю в доле.
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28.04.2020 17:01 Відповісти
Апарати здоровенні, мабуть і продуктивність така ж.
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29.04.2020 02:08 Відповісти
 
 