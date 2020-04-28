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Кабмін планує вкласти 100 млрд грн у дорожнє будівництво, це дозволить створити 170 тис. робочих місць, - Шмигаль

Кабмін планує вкласти 100 млрд грн у дорожнє будівництво, це дозволить створити 170 тис. робочих місць, - Шмигаль

У планах розширити програму також і на будівництво мостів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Заслухав інформацію голів ОДА щодо реалізації програми Президента "Велике будівництво". Уряд планує вкласти 100 млрд грн лише в дорожнє будівництво цього року. Це дасть змогу створити щонайменше 170 тисяч нових робочих місць, зокрема в суміжних галузях", - зазначив прем'єр.

Крім того, в планах розширити програму також і на будівництво мостів.

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За словами Шмигаля, школи, дитячі садки та стадіони - це пріоритет для уряду.

" Цю інфраструктуру необхідно відбудувати до початку навчального року. Ще один напрямок, реалізацію якого відстежую особисто, — реконструкція більш ніж 200 приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я", - додав прем'єр-міністр.

" Програма "Велике будівництво" допоможе реалізувати нам три важливі завдання:

  • підтримати людей роботою;
  • покращити якість доріг в Україні;
  • почати розігрів економіки, адже вкладення в інфраструктуру мають значний мультиплікативний ефект.

Третина всіх коштів від програми мають піти в регіони вже в травні. Зволікати не можна", - підсумував Шмигаль.

Кабмін планує вкласти 100 млрд грн у дорожнє будівництво, це дозволить створити 170 тис. робочих місць, - Шмигаль 01

Автор: 

дороги (3075) Кабмін (14154) робота (1249) Шмигаль Денис (4648)


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Топ коментарі
+11
Ага , сейчас, разогнались заробитчане пахать за копейки на дорожном строительстве...
Они массово побегут работать за 5-7 тысяч, когда за границей они привыкли получать 30 тысяч грн. (в валютном эквивавленте) за аналогичную работу... ждите
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28.04.2020 14:08 Відповісти
+9
Пусть сам работает в жару за копейки на этих дорогах.
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28.04.2020 14:07 Відповісти
+7
Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать! Это же все чрезвычайно просто. Ведь на турнир с участием таких величайших вельтмейстеров съедутся любители шахмат всего мира. Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. Во-первых, речной транспорт такого количества людей поднять не сможет. Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва - Васюки. Это - раз. Два - это гостиницы и небоскребы для размещения гостей. Три - это поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячу километров: гостей нужно снабжать - овощи, фрукты, икра, шоколадные конфекты. Дворец, в котором будет происходить турнир, - четыре. Пять - постройка гаражей для гостевого автотранспорта. Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира придется построить сверхмощную радиостанцию. Это - в-шестых. Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва - Васюки. Несомненно, таковая не будет обладать такой пропускной способностью, чтобы перев езти в Васюки всех желающих. Отсюда вытекает аэропорт «Большие Васюки» - регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая Лос-Анжелос и Мельбурн.
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28.04.2020 14:12 Відповісти
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Пусть сам работает в жару за копейки на этих дорогах.
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28.04.2020 14:07 Відповісти
так вони китайцям дадут підряд і не за копійки..https://youtu.be/fQ9SLAVe4S4 В Україні деякі дороги будують китайські компанії. Про це в ефірі "Прямого" заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій
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28.04.2020 14:10 Відповісти
Кабмін планує вкласти 100 млрд грн у дорожнє будівництво, це дозволить створити 170 тис. робочих місць, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8080
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28.04.2020 15:18 Відповісти
шмыгаль сказал, 5-7 тысяч гривень в месяц, идиот,кто пойдет гарячую смолу в жару за эти деньги кидать
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28.04.2020 14:22 Відповісти
Та пашол он нaх. за 400 грн в день работать там та даже за 500-600 я **** такой зароботок.
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28.04.2020 14:32 Відповісти
не ты один е этот заработок
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28.04.2020 14:41 Відповісти
Баб тоже погонят асфальт класть, или только мужики будут корячиться ?
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28.04.2020 21:19 Відповісти
Кабмін планує вкласти 100 млрд грн у дорожнє будівництво, це дозволить створити 170 тис. робочих місць, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 917
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28.04.2020 14:24 Відповісти
это 170 тыс...а еще 330, чтобы до 500, как обещал или тоже пошутил?
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28.04.2020 17:00 Відповісти
Где они находят таких стратегов, на какой помойке???? Идиоты, в мире уже давно посчитано, что в инфраструктурных проектах 80% идет на материалы и сырье.
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28.04.2020 14:08 Відповісти
А матеріали та сировина з Місяця падають?
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28.04.2020 16:38 Відповісти
з #уисяця падают! мы о рабочих местах или об освоении бюджетных средств?
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28.04.2020 17:18 Відповісти
Вас економічний ефект цікавить чи лише #уі попінати в каментах
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28.04.2020 17:27 Відповісти
ПЗДЦ! где вас размножают! причем тут экономический эффект!!! если рабочие места, то речь о социальном эффекте. экономический -стремится к нулю, при таких проектах. бутерброд со стерляжьей икрой в Masa 100$, где 95$ сырье и материалы. так понятно?
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28.04.2020 20:03 Відповісти
Понятно, что Ваші економічні уявлення на рівні будки з шаурмою...
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28.04.2020 20:18 Відповісти
ишак ослиноподобный, ты кроме своего села и свинарника нигде не мелькало. вам быкам нужно инет отключить, что бы не гадили. запиши в блокнот тупое быдло -экономический эффект, это разница затрат, при достижении одного и того же результата, после применения новых технологий.
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28.04.2020 23:11 Відповісти
Яка кумедна афазія в цього міджета.
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29.04.2020 00:48 Відповісти
причем тут речь! кто с тобой дура разговаривать собирается! у меня правило для быдла- сначала в @бло, потом разрешение тебе кукарекать, так мразь лучше понимает людей.
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29.04.2020 13:33 Відповісти
поки кукурікання лише від тебе, пєтушара
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29.04.2020 14:37 Відповісти
красивое у тебя погонялово- "пєтушара"))) подписалось откровенно! глотаешь или сплевываешь?
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29.04.2020 15:45 Відповісти
Вчи українську, касапчику. Це тобі, звісно, вже не допоможе, але може хоч не відразу зайвохромосомна сутність проявлятиметься.

"Звертання - це слово або сполучення слів, що називає того, до кого звертаються. Під час вимови звертання виділяється паузами, а на письмі - комами або знаком оклику."
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29.04.2020 15:57 Відповісти
вот же дура ты дурная, мова у меня 5 (отлично)! противно с тупым хохлобыдлом как ты, эпистолярить на соловьиной. твое место у параши, дырявая мразь, там кукарекай хоть на суахили.
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29.04.2020 17:53 Відповісти
тобі лише ********** фенею комфортно базарити, рузкощелепне.
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29.04.2020 19:20 Відповісти
когда ты услышишь мою феню, сразу припадешь на отсос 2 сек. а тут я ласково, как укатывают петушков на попку. ты быдло книги в руках не держало за жизнь убогую, ни украино, ни рузско- язычную. иди убогое навоз переворачивай, добивайся экономического эфэкту.
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30.04.2020 12:33 Відповісти
Гомик, рекламуй свої фантазії на відповідних сайтах, а не тут
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30.04.2020 12:52 Відповісти
Ага , сейчас, разогнались заробитчане пахать за копейки на дорожном строительстве...
Они массово побегут работать за 5-7 тысяч, когда за границей они привыкли получать 30 тысяч грн. (в валютном эквивавленте) за аналогичную работу... ждите
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28.04.2020 14:08 Відповісти
это 40% прорыва?
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28.04.2020 14:09 Відповісти
Времени на раскачку нет! Прорыв, рывок, скачок! Зигзаг удачи, пля!
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28.04.2020 14:17 Відповісти
нет,хлуй целых, ноль десятых
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28.04.2020 21:38 Відповісти
И ни слова про Укроборонпром, куда в 1 квартале практически ничего из бюджета не попало.
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28.04.2020 14:09 Відповісти
яка оборонка, його ліквідують..
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28.04.2020 14:13 Відповісти
хватит в ту безодню,
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28.04.2020 14:24 Відповісти
кловуни
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28.04.2020 14:10 Відповісти
Tю. А когда Порошенко и Гройсман делали то же самое - все СМИ гуаном изошли, поливали их с утра до ночи.
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28.04.2020 14:11 Відповісти
...Кабмин планирует вложить 100 млрд грн в дорожное строительство, это позволит ...украсть 90млрд. гривень
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28.04.2020 14:12 Відповісти
Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать! Это же все чрезвычайно просто. Ведь на турнир с участием таких величайших вельтмейстеров съедутся любители шахмат всего мира. Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. Во-первых, речной транспорт такого количества людей поднять не сможет. Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва - Васюки. Это - раз. Два - это гостиницы и небоскребы для размещения гостей. Три - это поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячу километров: гостей нужно снабжать - овощи, фрукты, икра, шоколадные конфекты. Дворец, в котором будет происходить турнир, - четыре. Пять - постройка гаражей для гостевого автотранспорта. Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира придется построить сверхмощную радиостанцию. Это - в-шестых. Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва - Васюки. Несомненно, таковая не будет обладать такой пропускной способностью, чтобы перев езти в Васюки всех желающих. Отсюда вытекает аэропорт «Большие Васюки» - регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая Лос-Анжелос и Мельбурн.
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28.04.2020 14:12 Відповісти
И вообще --- даешь межпланетную магистраль Бердичев --- Альфа Центавра!
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28.04.2020 14:21 Відповісти
Гиперлуп Жмеринка - Сан-Франциско
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28.04.2020 14:27 Відповісти
Эх! Паниковского Омеляна нет! Такие деньги на обочине валяются... Запускай пилораму!
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28.04.2020 14:43 Відповісти
И когда свершится это чудо? Май месяц на носу...
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28.04.2020 14:13 Відповісти
шмиганути на 100млрд...
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28.04.2020 14:15 Відповісти
- поддержать людей работой

А зарплатой поддержать людей не планируется? Вопрос собственно риторический. После последних заявлений премьера ответ ясен.
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28.04.2020 14:16 Відповісти
Ни хрена себе -фараон и рабы!
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28.04.2020 14:17 Відповісти
в Турции?????????
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28.04.2020 14:18 Відповісти
Починайте будувати піраміду для фараона Нелоха.
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28.04.2020 14:22 Відповісти
шмаркаль!!!!
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28.04.2020 14:25 Відповісти
Все те саме кажуть,що і москалі своїм рабам.
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28.04.2020 14:33 Відповісти
Осталась самая малость- найти 100 млрд)
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28.04.2020 14:34 Відповісти
Считаю что зарплата 500-600 грн в день это копейки, хватит только на еду, ком услуги и что-то там по мелочи.
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28.04.2020 14:35 Відповісти
Я не розумію зебобіки,ви ж цього хотіли.Ви що думали,що станете багатіями? Ні,ви будете працювати на олігархів,поки не здохнете.
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28.04.2020 14:35 Відповісти
У мня знакомый работает в Киеве на стройке штукатуром он имеет в день 1500 грн и говорит что это мало.
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28.04.2020 14:37 Відповісти
Половину посредник выгребает, потому и мало. Квадрат высококачественной штукатурки от 120 стоит. Зависит от ту и тз. В день набрасывают от 10м минимум с подсобником. А если есть ученик, способный стену конвертить и маяки ставить, то от 20м. Подсобнику 600, ученику 700, остальное... Если ты местный. А если приезжий, то местные обуют наполовину. Можете сами попробовать. Это не сложно. Через неделю будете один 5 м в день изготовлять. А потом наймете человека раствор калапуцать и заживете... Правда недолго. Работа высокоинтенсивная. Обычный итог - инсульт после 45.
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28.04.2020 15:00 Відповісти
п-диш , штукатур может заработать 1,5 К гр в день очень редко , и далеко не каждый
а на дорогах лопатолог получает 12 - 14 К в месяц ( шестидневка ) , водилы чутка больше
в автомагистрали водилы уже под 20 ( но вахтами )
еще за штукатуров , да их мало , если удается нормальный заказ сделать то могут и под 2шку
вытягивать , но работа сезонная , и выпадает такое не часто , там то густо , то пусто
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28.04.2020 15:18 Відповісти
ахметов забросил уголь? и правильно, парникового газа не будет и не будет париться
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28.04.2020 14:38 Відповісти
И так "вкладывают" уже 29 лет...
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28.04.2020 14:40 Відповісти
Перше і головне питання: де вони таке бабло в бюджеті візьмуть? Якщо Гройсман, при повному бюджеті, на будівництво доріг нашкрібав лише 40млрд...
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28.04.2020 14:45 Відповісти
А в армії, з цього приводу, прислів"я було: "Пиз..ть - не мешки ворочать...".
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28.04.2020 15:11 Відповісти
Готова працювати безкоштовно, якщо в кожен кілометр цієї дороги вкатуватимуть по одному зеленсько-шмигальовському утирку.
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28.04.2020 14:54 Відповісти
Пропоную задля економії закатати оптом всю шайку в одномуу кілометрі.
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28.04.2020 14:59 Відповісти
Вроде шёл разговор, поначалу, о 1 000 000 рабочих мест, затем о 500 000, а сейчас о 170 000. Ещё месяц и скажут- смогли устроить пятерых
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28.04.2020 15:21 Відповісти
очередной деребан,

90% пойдет в карман...
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28.04.2020 15:21 Відповісти
ну в общем не будет...ни дорог ни денег
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28.04.2020 15:29 Відповісти
Гитлер тоже подымал страну строительством дорог, расстрелом безбилетников трамвая и прочими благими деяниями. Но ни Шмыгаль, ни Зеленский совсем не гитлеры. Я бы сказал совсем наоборот.
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28.04.2020 15:43 Відповісти
Сезонных мест,временных, а дальше как людям жить?
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28.04.2020 16:52 Відповісти
Не, ну хоть какие-то дороги да появятся. И это хорошо. Все равно бабки пропили бы, а так хоть какой-то результат будет
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28.04.2020 16:58 Відповісти
Люди добрі. Вам що не дай, всерівно хреново. Якби не строїв зовсім - хреново, планує освоїти 100 млрд (правда як він їх освоїть без техніки і спеціалістів?) - ще гірше. Ви якось визначтесь, а то у вас усе за визначенням "не знаю як, але всерівно не так". Курчат восени рахуют, але це уже народна мудрість.
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28.04.2020 18:47 Відповісти
зробимо з народу України дорожних будівників . ВСІ НА БУДІВНИЦТВО ДОРІГ!!!!!!!!( жінки і діти також))
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28.04.2020 19:59 Відповісти
Жрачка дорожает,в занюханном ( ох..евшем от поднятия цен АТБ), даже выбора особого нет,а на дороги втюхивают! Ты лучше бензином займись,который должен стоить уже копейки,а в результате этого нагинай перевозчиков( осбенно пасс.транспорта,который скоро будет работать- БЕНЗИН ПОДЕШЕВЕЛ,ПРОЕЗД ДОЛЖЕН ПОДЕШЕВЕТЬ,ТРАНСПОРТИРОВКА ПРОДУКТОВ ОЯЗАНА ПОДЕШЕВЕТЬ,А СООТВЕСТВ. И ЦЕНЫ
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29.04.2020 10:42 Відповісти
 
 