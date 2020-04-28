Кабмін планує вкласти 100 млрд грн у дорожнє будівництво, це дозволить створити 170 тис. робочих місць, - Шмигаль
У планах розширити програму також і на будівництво мостів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Заслухав інформацію голів ОДА щодо реалізації програми Президента "Велике будівництво". Уряд планує вкласти 100 млрд грн лише в дорожнє будівництво цього року. Це дасть змогу створити щонайменше 170 тисяч нових робочих місць, зокрема в суміжних галузях", - зазначив прем'єр.
Крім того, в планах розширити програму також і на будівництво мостів.
За словами Шмигаля, школи, дитячі садки та стадіони - це пріоритет для уряду.
" Цю інфраструктуру необхідно відбудувати до початку навчального року. Ще один напрямок, реалізацію якого відстежую особисто, — реконструкція більш ніж 200 приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я", - додав прем'єр-міністр.
" Програма "Велике будівництво" допоможе реалізувати нам три важливі завдання:
- підтримати людей роботою;
- покращити якість доріг в Україні;
- почати розігрів економіки, адже вкладення в інфраструктуру мають значний мультиплікативний ефект.
Третина всіх коштів від програми мають піти в регіони вже в травні. Зволікати не можна", - підсумував Шмигаль.
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"Звертання - це слово або сполучення слів, що називає того, до кого звертаються. Під час вимови звертання виділяється паузами, а на письмі - комами або знаком оклику."
Они массово побегут работать за 5-7 тысяч, когда за границей они привыкли получать 30 тысяч грн. (в валютном эквивавленте) за аналогичную работу... ждите
ПаниковскогоОмеляна нет! Такие деньги на обочине валяются... Запускай пилораму!
А зарплатой поддержать людей не планируется? Вопрос собственно риторический. После последних заявлений премьера ответ ясен.
а на дорогах лопатолог получает 12 - 14 К в месяц ( шестидневка ) , водилы чутка больше
в автомагистрали водилы уже под 20 ( но вахтами )
еще за штукатуров , да их мало , если удается нормальный заказ сделать то могут и под 2шку
вытягивать , но работа сезонная , и выпадает такое не часто , там то густо , то пусто
90% пойдет в карман...