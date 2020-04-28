Кабмін планує вкласти 100 млрд грн у дорожнє будівництво, це дозволить створити 170 тис. робочих місць, - Шмигаль

У планах розширити програму також і на будівництво мостів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Заслухав інформацію голів ОДА щодо реалізації програми Президента "Велике будівництво". Уряд планує вкласти 100 млрд грн лише в дорожнє будівництво цього року. Це дасть змогу створити щонайменше 170 тисяч нових робочих місць, зокрема в суміжних галузях", - зазначив прем'єр.

Крім того, в планах розширити програму також і на будівництво мостів.

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За словами Шмигаля, школи, дитячі садки та стадіони - це пріоритет для уряду.

" Цю інфраструктуру необхідно відбудувати до початку навчального року. Ще один напрямок, реалізацію якого відстежую особисто, — реконструкція більш ніж 200 приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я", - додав прем'єр-міністр.

" Програма "Велике будівництво" допоможе реалізувати нам три важливі завдання:

підтримати людей роботою;

покращити якість доріг в Україні;

почати розігрів економіки, адже вкладення в інфраструктуру мають значний мультиплікативний ефект.

Третина всіх коштів від програми мають піти в регіони вже в травні. Зволікати не можна", - підсумував Шмигаль.