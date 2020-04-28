На національній онлайн-платформі "Дія. Цифрова освіта" стартував серіал-інструкція про апарати ШВЛ

На національній онлайн-платформі з цифрової грамотності "Дія. Цифрова освіта" стартував новий онлайн-курс у вигляді освітніх серіалів "COVID-19: що потрібно знати про роботу апаратів штучної вентиляції легенів".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

"Мета серіалу – розповісти лікарям та пацієнтам, як працюють апарати штучної вентиляції легень. Переглянувши серіал, можна дізнатися про параметри, налаштування, типи режимів, особливості функціонування апарату ШВЛ тощо", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що серіал складається з трьох серій у форматі мініінтерв'ю. Тривалість однієї серії: 10-14 хвилин.

Онлайн-курс доступний на національній онлайн-платформі з цифрової грамотності "Дія. Цифрова освіта" за посиланням: https://osvita.diia.gov.ua/courses/covid19-ventilator.

Відеоінструкції до онлайн-курсу підготував Денис Сурков, завідуючий відділом анестезіології та інтенсивної терапії для новонароджених обласної клінічної лікарні Дніпра, доктор медичних наук, викладач кафедри медицини катастроф і військової медицини Дніпропетровської медакадемії МОЗ України.

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Оглядовий серіал про те, як працюють апарати штучної вентиляції легень є спільним проєктом Міністерства цифрової трансформації України, Фонду Ріната Ахметова та Асоціації анестезіологів України.