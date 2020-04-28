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Новини Коронавірус і карантин
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На національній онлайн-платформі "Дія. Цифрова освіта" стартував серіал-інструкція про апарати ШВЛ

На національній онлайн-платформі

На національній онлайн-платформі з цифрової грамотності "Дія. Цифрова освіта" стартував новий онлайн-курс у вигляді освітніх серіалів "COVID-19: що потрібно знати про роботу апаратів штучної вентиляції легенів".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

"Мета серіалу – розповісти лікарям та пацієнтам, як працюють апарати штучної вентиляції легень. Переглянувши серіал, можна дізнатися про параметри, налаштування, типи режимів, особливості функціонування апарату ШВЛ тощо", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що серіал складається з трьох серій у форматі мініінтерв'ю. Тривалість однієї серії: 10-14 хвилин.

Онлайн-курс доступний на національній онлайн-платформі з цифрової грамотності "Дія. Цифрова освіта" за посиланням: https://osvita.diia.gov.ua/courses/covid19-ventilator.

Відеоінструкції до онлайн-курсу підготував Денис Сурков, завідуючий відділом анестезіології та інтенсивної терапії для новонароджених обласної клінічної лікарні Дніпра, доктор медичних наук, викладач кафедри медицини катастроф і військової медицини Дніпропетровської медакадемії МОЗ України.

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Оглядовий серіал про те, як працюють апарати штучної вентиляції легень є спільним проєктом Міністерства цифрової трансформації України, Фонду Ріната Ахметова та Асоціації анестезіологів України.

Автор: 

карантин (18172) Дія (1142) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Тепер налаштувати ІВЛ може кожна домохазяйка - це натяк на те, що лікарі не так вже потрібні...можна ще й на костюмах зекономити.
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28.04.2020 14:26 Відповісти
+3
Це тому, що у Великобританії нема такого корисного додатку як "Дія".
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28.04.2020 14:31 Відповісти
+3
Давайте ще про АЕС.Подивився серіальчик і вже можна сміливо йти на пульт керування працювати.
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28.04.2020 14:32 Відповісти
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Тепер налаштувати ІВЛ може кожна домохазяйка - це натяк на те, що лікарі не так вже потрібні...можна ще й на костюмах зекономити.
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28.04.2020 14:26 Відповісти
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28.04.2020 14:30 Відповісти
Уже проходили "Каждая кухарка может управлять государством" (дословно цитату не помню)....

Итог мы наблюдаем до сих пор.
Хотя я не понял смысла этих роликов???? Врач и так знает или после краткого обучения будет знать, а обычным гражданам на х....я????
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28.04.2020 14:54 Відповісти
Коли Зе-команда заразить всіх лікарів, комусь же це треба робити?
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28.04.2020 14:57 Відповісти
шутка хорошая, но меня продолжает мучить вопрос ЗАЧЕМ?
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28.04.2020 15:03 Відповісти
Самолет со школьными партами прибудет ночью.Подопытных вообще некуда складывать .
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28.04.2020 14:29 Відповісти
Кому это нужно из широких масс населения? Этот аппарат используют в совсем тяжёлых случаях и смертность больных коронавирусом, подключённым к этому аппарату, в Великобритании была 60%
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28.04.2020 14:29 Відповісти
Це тому, що у Великобританії нема такого корисного додатку як "Дія".
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28.04.2020 14:31 Відповісти
Простите, покажите скомороху сериал "Как быть президентом, а не муд@ком". Ему это критично нужно увидеть.
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28.04.2020 14:31 Відповісти
Давайте ще про АЕС.Подивився серіальчик і вже можна сміливо йти на пульт керування працювати.
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28.04.2020 14:32 Відповісти
але почати треба з розеток... доказати - що не вбиває - робить нас сильнішими ))))
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28.04.2020 14:35 Відповісти
ну не завжди ж вбиває. серіал той в принципі - корисна річ. не всі лікарі (медсестри) мають необхідну підготовку аби вміло і головне оправдано застосовувати ШВЛ. Коли хтось, хто погано вчився в медінституті і все ж має кваліфікацію пульмунолога, неправильно застосовуватиме ШВЛ, то поряд підскажуть йому його помилки.
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28.04.2020 15:20 Відповісти
я нижче написав : як інформація - корисно, як інструкція - насторожило))))
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28.04.2020 15:47 Відповісти
Хм... А я думав Шо серіал "Скоти" крутити почали...
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28.04.2020 14:32 Відповісти
Главное чтоб пациенты посмотрели для собственной безопастности.
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28.04.2020 14:32 Відповісти
информация - как информация нужна, но как инструкция...(??)
а давайте начнем сами себе еще и аппендиксы вырывать
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28.04.2020 14:32 Відповісти
А чому б і ні? Тим більше кожен має право на помилку.
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28.04.2020 14:38 Відповісти
Чудаки, это ведь не кофемашина.
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28.04.2020 14:40 Відповісти
Да какая разніца!
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28.04.2020 14:41 Відповісти
В первой серии говорится для чего нужен онлайн курс.
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28.04.2020 14:50 Відповісти
 
 