На національній онлайн-платформі "Дія. Цифрова освіта" стартував серіал-інструкція про апарати ШВЛ
На національній онлайн-платформі з цифрової грамотності "Дія. Цифрова освіта" стартував новий онлайн-курс у вигляді освітніх серіалів "COVID-19: що потрібно знати про роботу апаратів штучної вентиляції легенів".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.
"Мета серіалу – розповісти лікарям та пацієнтам, як працюють апарати штучної вентиляції легень. Переглянувши серіал, можна дізнатися про параметри, налаштування, типи режимів, особливості функціонування апарату ШВЛ тощо", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що серіал складається з трьох серій у форматі мініінтерв'ю. Тривалість однієї серії: 10-14 хвилин.
Онлайн-курс доступний на національній онлайн-платформі з цифрової грамотності "Дія. Цифрова освіта" за посиланням: https://osvita.diia.gov.ua/courses/covid19-ventilator.
Відеоінструкції до онлайн-курсу підготував Денис Сурков, завідуючий відділом анестезіології та інтенсивної терапії для новонароджених обласної клінічної лікарні Дніпра, доктор медичних наук, викладач кафедри медицини катастроф і військової медицини Дніпропетровської медакадемії МОЗ України.
Оглядовий серіал про те, як працюють апарати штучної вентиляції легень є спільним проєктом Міністерства цифрової трансформації України, Фонду Ріната Ахметова та Асоціації анестезіологів України.
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Хотя я не понял смысла этих роликов???? Врач и так знает или после краткого обучения будет знать, а обычным гражданам на х....я????
а давайте начнем сами себе еще и аппендиксы вырывать