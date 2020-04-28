Голова Луганської ОДА Гайдай звернувся до Шмигаля з проханням пом'якшити режим карантину в області

У листі глави Луганської ОДА Сергія Гайдая зазначалося, що область успішно протидіє поширенню смертельно небезпечної коронавірусної хвороби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської ОДА.

"У листі до очільника Уряду Дениса Шмигаля було повідомлено, що внаслідок плідної роботи облдержадміністрації, штабу ООС, Нацполіції, Нацгвардії та закладів сфери охорони здоров’я, Луганська область успішно протидіє розповсюдженню смертельно небезпечної коронавірусної хвороби", - йдеться в повідомленні.

Гайдай виніс на розгляд прем’єр-міністру України питання щодо надання права обласним державним адміністраціям ухвалювати рішення про поетапне пом’якшення режиму карантину. Це має стосуватися роботи ринків, закладів торгівлі непродовольчими товарами та побутового обслуговування клієнтів, міжміського внутрішньообласного пасажирського сполучення з жорстким дотриманням вимог ВООЗ та МОЗ України.

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