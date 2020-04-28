Голова Луганської ОДА Гайдай звернувся до Шмигаля з проханням пом'якшити режим карантину в області
У листі глави Луганської ОДА Сергія Гайдая зазначалося, що область успішно протидіє поширенню смертельно небезпечної коронавірусної хвороби.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської ОДА.
"У листі до очільника Уряду Дениса Шмигаля було повідомлено, що внаслідок плідної роботи облдержадміністрації, штабу ООС, Нацполіції, Нацгвардії та закладів сфери охорони здоров’я, Луганська область успішно протидіє розповсюдженню смертельно небезпечної коронавірусної хвороби", - йдеться в повідомленні.
Гайдай виніс на розгляд прем’єр-міністру України питання щодо надання права обласним державним адміністраціям ухвалювати рішення про поетапне пом’якшення режиму карантину. Це має стосуватися роботи ринків, закладів торгівлі непродовольчими товарами та побутового обслуговування клієнтів, міжміського внутрішньообласного пасажирського сполучення з жорстким дотриманням вимог ВООЗ та МОЗ України.
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Плюс погода хорошая и способствует нахождению на свежем воздухе.
Такими темпами, сам народ, выходя массово на улицу, автоматически отменит карантин, и никто с этим ничего не поделает.
Людей реально уже утомили страшилки о короновирусе и этот карантин.
Пусть власть сидит себе на самоизоляции дома, на карантине сколько угодно. А люди будут себе жить полноценной жизнью без всякого карантина.
входят в стадо овец уставших от войны....
отдать раненым в госпитали или дет.домам, если так уж случилось? - не пришла мысля в голову, что Бог потом вернет сторицей...
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https://www.facebook.com/apostolmv/posts/1462601097253011 3 год ·
Я,пока,не можу пояснити і зрозуміти чому фермер у відчаї знищив свій урожай, а не розвіз-роздав по лікарнях,притулках,військових частинах,бідним,соціально незахищеним ...
Адже фермер,в складні для держави часи,завжди першим допомагав там і тим,де це повинна б була робити держава.
Хоча і зрозуміло,що ця істерія робиться від безвихідності і безнадії про можливі втрати всього надбаного за багато років .
Це як горить село,а ти не можеш нічого подіяти, бо у сусідів теж палає.
Єдиний вихід і порада на подальшу працю: тільки добровільне об'єднання в сільськогосподарські кооперативи,як це зроблено у всіх країнах світу. Великий кооператив зможе орендувати а потім і побудувати великі склади,холодильники,брати кредити, продавати продукцію і оптом купляти для потреб товаро- матеріальні цінності.
Немає іншого виходу.
Не чекати на подачки і допомоги від влади,а об'єднатися і ставити свої умови.
Я про це борюся уже 10 років і нічого не можу подіяти.
Пока живемо: «Моя хата скраю,я нічого не знаю». Кожен сам за себе.
І що...?
называется национальная солидарность и милосердие...., которое потом возвращается...
или так...по мелочи... базары-вокзалы ???
🤣