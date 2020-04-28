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Новини Коронавірус і карантин
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Голова Луганської ОДА Гайдай звернувся до Шмигаля з проханням пом'якшити режим карантину в області

Голова Луганської ОДА Гайдай звернувся до Шмигаля з проханням пом'якшити режим карантину в області

У листі глави Луганської ОДА Сергія Гайдая зазначалося, що область успішно протидіє поширенню смертельно небезпечної коронавірусної хвороби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської ОДА.

"У листі до очільника Уряду Дениса Шмигаля було повідомлено, що внаслідок плідної роботи облдержадміністрації, штабу ООС, Нацполіції, Нацгвардії та закладів сфери охорони здоров’я, Луганська область успішно протидіє розповсюдженню смертельно небезпечної коронавірусної хвороби", - йдеться в повідомленні.

Гайдай виніс на розгляд прем’єр-міністру України питання щодо надання права обласним державним адміністраціям ухвалювати рішення про поетапне пом’якшення режиму карантину. Це має стосуватися роботи ринків, закладів торгівлі непродовольчими товарами та побутового обслуговування клієнтів, міжміського внутрішньообласного пасажирського сполучення з жорстким дотриманням вимог ВООЗ та МОЗ України.

Також читайте: На Луганщині ізолювали село через спалах коронавірусу

Автор: 

карантин (18172) ОДА (1631) Гайдай Сергій політолог (10) Шмигаль Денис (4648) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Луганська область (4892)


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Топ коментарі
+2
у нас тоже в городе жители забили болт на масочный режым, менты уже даже не гоп-стопают никого в надежде на 17 тысяч, хотя по началу пытались быковать
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28.04.2020 14:35 Відповісти
+1
Вчера видел хлопчика на мотоцике в маске под шлемом. ЗОЖ А так - всем давно пох. Наигрались. Читаю новости про карантин - как с другой планеты.
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28.04.2020 14:42 Відповісти
+1
Это всё похоже на балаган. Никто не знает что надо делать но делают вид что проффесионалы.
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28.04.2020 14:45 Відповісти
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Сегодня на улицах - толпы народу (половина без масок, у второй маски на бороде), машин - немеряно, "Эпицентры" работать вообще не прекращали, магазины учатся работать (а пипл - отовариваться) через мордокнигу... Еще вот базары бы открыть, и пусть себе карантин будет. В таком виде он никому не помешает.
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28.04.2020 14:30 Відповісти
у нас тоже в городе жители забили болт на масочный режым, менты уже даже не гоп-стопают никого в надежде на 17 тысяч, хотя по началу пытались быковать
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28.04.2020 14:35 Відповісти
Вчера видел хлопчика на мотоцике в маске под шлемом. ЗОЖ А так - всем давно пох. Наигрались. Читаю новости про карантин - как с другой планеты.
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28.04.2020 14:42 Відповісти
скоро победят короно вирус в мире, а у нас Ляшко пика еще года 3 ждать будет
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28.04.2020 15:05 Відповісти
Реально, с каждым днём, на улицах становится больше людей, это визуально даже видно.
Плюс погода хорошая и способствует нахождению на свежем воздухе.
Такими темпами, сам народ, выходя массово на улицу, автоматически отменит карантин, и никто с этим ничего не поделает.
Людей реально уже утомили страшилки о короновирусе и этот карантин.
Пусть власть сидит себе на самоизоляции дома, на карантине сколько угодно. А люди будут себе жить полноценной жизнью без всякого карантина.
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28.04.2020 14:42 Відповісти
Надо помочь мышебратьям , хотя они там все за платформенщиков за смертью, даже ни на дзе
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28.04.2020 14:34 Відповісти
многие фермеры еще те *********....
входят в стадо овец уставших от войны....
отдать раненым в госпитали или дет.домам, если так уж случилось? - не пришла мысля в голову, что Бог потом вернет сторицей...

https://www.facebook.com/apostolmv?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARDiTj5sajxHVbp3yJ5PMUq9bPMFBBtu5vf2lBisyIyb4BATDnC9Vl-j-6aEWwG6nJHtS3vsi9Ajz2x4&hc_ref=ARRx0Y_zGQ4RiS06E5c_VXoXtIkzg-gi9bF0h8YRzk52mTmaZgoi7tUn7CKyWNKCRLI&ref=nf_target Михайло Апостол разом з https://www.facebook.com/profile.php?id=100017604138038&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARCuhKe02F9vs3yfpMLkNpyvpzGMZ5jzkaO15Fylvf3ohK3w89d_4A4ps-DvZo6CWkGcZsmGqclWdzdD&hc_ref=ARRx0Y_zGQ4RiS06E5c_VXoXtIkzg-gi9bF0h8YRzk52mTmaZgoi7tUn7CKyWNKCRLI&ref=nf_target Віктором Щербачуком та https://www.facebook.com/taras.zahorodniy?comment_id=Y29tbWVudDo1NDk2MTkwMTkyOTExNDBfNTQ5NjQyNjM1OTU1NDQ1# 21 іншою особою .
https://www.facebook.com/apostolmv/posts/1462601097253011 3 год ·

Я,пока,не можу пояснити і зрозуміти чому фермер у відчаї знищив свій урожай, а не розвіз-роздав по лікарнях,притулках,військових частинах,бідним,соціально незахищеним ...
Адже фермер,в складні для держави часи,завжди першим допомагав там і тим,де це повинна б була робити держава.
Хоча і зрозуміло,що ця істерія робиться від безвихідності і безнадії про можливі втрати всього надбаного за багато років .
Це як горить село,а ти не можеш нічого подіяти, бо у сусідів теж палає.
Єдиний вихід і порада на подальшу працю: тільки добровільне об'єднання в сільськогосподарські кооперативи,як це зроблено у всіх країнах світу. Великий кооператив зможе орендувати а потім і побудувати великі склади,холодильники,брати кредити, продавати продукцію і оптом купляти для потреб товаро- матеріальні цінності.
Немає іншого виходу.
Не чекати на подачки і допомоги від влади,а об'єднатися і ставити свої умови.
Я про це борюся уже 10 років і нічого не можу подіяти.
Пока живемо: «Моя хата скраю,я нічого не знаю». Кожен сам за себе.
І що...?

Голова Луганської ОДА Гайдай звернувся до Шмигаля з проханням пом'якшити режим карантину в області - Цензор.НЕТ 4494

Голова Луганської ОДА Гайдай звернувся до Шмигаля з проханням пом'якшити режим карантину в області - Цензор.НЕТ 1590
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28.04.2020 14:39 Відповісти
Так им не то что надо раздать бесплатно......так еще за свой счет всем по домам развести?
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28.04.2020 15:40 Відповісти
надо...
называется национальная солидарность и милосердие...., которое потом возвращается...
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28.04.2020 16:16 Відповісти
открыть кормильцам все КПВВ ?
или так...по мелочи... базары-вокзалы ???
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28.04.2020 14:41 Відповісти
Это всё похоже на балаган. Никто не знает что надо делать но делают вид что проффесионалы.
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28.04.2020 14:45 Відповісти
для них обязательно смягчить нужно вазелином
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28.04.2020 14:49 Відповісти
Ты не боярину паршивому а царю челом бей, смерд!!
🤣
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28.04.2020 14:52 Відповісти
 
 