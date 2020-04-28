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Новини
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Тищенко заявив, що в ресторані готує програму перетворення Києва. Це з ким? З "хрещеним батьком тендерної мафії" Яценком? - "слуга народу" Лерос

Тищенко заявив, що в ресторані готує програму перетворення Києва. Це з ким? З

"Слуга народу" Гео Лерос нагадав, що нардеп Антон Яценко ("За майбутнє") вважається організатором масштабної корупційної схеми, через яку тендерні закупівлі в Україні стали наскрізь кримінальним процесом.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп (СН) Гео Лерос, коментуючи інформацію про те, що ресторан "слуги народу" Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей, попри карантин, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо ти кум Єрмака, то тобі можна все. Знаючи цю людину, у мене не було ні найменшого сумніву, що його ресторани працюють, поки конкуренти тонуть. Тищенко заявив, що він у ресторані з людьми готує велику програму перетворення міста Києва. Це з ким? З Антоном Яценком, "хрещеним батьком тендерної мафії" Януковича?" - заявив нардеп.

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"Яценко вважається організатором масштабної корупційної схеми, через яку тендерні закупівлі в Україні стали наскрізь кримінальним процесом. Водночас бюджет держави щороку втрачав мільярди гривень. Саме Яценко був автором законодавчих ініціатив під загальною назвою "тендерна палата". Які, зокрема, зобов'язували державні підприємства купувати якісь "інформаційні послуги" в межах проведених тендерних закупівель виключно в структурах Яценка. Насправді, "інформаційні послуги" були фікцією: наприклад, кілька аркушів паперу, на яких були надруковані цитати із Закону "Про державні закупівлі", коштували державним підприємствам до 4% від вартості закупівлі. Ці кошти за "інформаційні послуги" переказувалися на рахунки низки фірм, зареєстрованих на підставних осіб з-поміж близького оточення Яценка. Потім ці фінансові "струмочки" акумулювалися на рахунку компанії "Роял Фінанс" (створена в 2007 році) в "Брокбізнесбанку". "Брокбізнесбанк" Антон Яценко обрав невипадково, з його власником, Сергієм Буряком (колишній керівник податкової), вони планували разом пограбувати платників податків. Механізм афери той самий, що і під час створення Тендерної палати: намічалося впровадження при ДПА приватних фірм "прокладок", на які всі підприємці України мали платити гроші за можливість надіслати до податкової звітність в електронному вигляді. За цей час на рахунки компанії "Роял Фінанс" у "Брокбізнесбанку" були перераховані 2,2 млрд грн", - деталізував Лерос.

"Коля Тищенко написав у своєму дописі: "я хочу іншої якості життя". Проблема в тому, що ти це хочеш за рахунок інших", - резюмував "слуга народу".

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Тищенко заявив, що в ресторані готує програму перетворення Києва. Це з ким? З хрещеним батьком тендерної мафії Яценком? - слуга народу Лерос 01
Тищенко заявив, що в ресторані готує програму перетворення Києва. Це з ким? З хрещеним батьком тендерної мафії Яценком? - слуга народу Лерос 02
Тищенко заявив, що в ресторані готує програму перетворення Києва. Це з ким? З хрещеним батьком тендерної мафії Яценком? - слуга народу Лерос 03

Раніше з'ясувалося, що ресторан "слуги народу" Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей, незважаючи на карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані відбуваються особисті зустрічі. Це такий штаб".

Автор: 

Яценко Антон (96) Єрмак Андрій (1384) Лерос Гео (383) Тищенко Микола (352)


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Топ коментарі
+28
Коля работает, Коля не спит!

Шалман гудит - Коля жарит ЗЕльоные шкварки для прэссы !

программы он пишет. а оно писать умеет ?
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28.04.2020 14:46 Відповісти
+24
Тищенко заявил, что в ресторане готовит программу преобразования Киева. Это с кем? С "крестным отцом тендерной мафии" Яценко? - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 3882
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28.04.2020 14:45 Відповісти
+23
Тищенко заявил, что в ресторане готовит программу преобразования Киева. Это с кем? С "крестным отцом тендерной мафии" Яценко? - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 5175
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28.04.2020 14:48 Відповісти
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Тищенко заявил, что в ресторане готовит программу преобразования Киева. Это с кем? С "крестным отцом тендерной мафии" Яценко? - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 3882
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28.04.2020 14:45 Відповісти
коля котлета
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28.04.2020 14:45 Відповісти
А где ему еще быть как не в ресторане он же котлета.
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28.04.2020 15:07 Відповісти
В ресторане ОНО готовит программу преобразования Киева я представляю, что они на ЭТОМ НАВАРЯТ
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28.04.2020 15:59 Відповісти
Варят план зустрічі ******* Муравйова. Обдумують і планують де почати повстання прихильників ЗЄ-Апчхє.
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28.04.2020 17:36 Відповісти
надька, а ну шпули туды бонбу
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28.04.2020 14:46 Відповісти
и в ресторане и в Омане -только о народе, только о его благе мыслит кодлан Коломойского.
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28.04.2020 14:46 Відповісти
Коля работает, Коля не спит!

Шалман гудит - Коля жарит ЗЕльоные шкварки для прэссы !

программы он пишет. а оно писать умеет ?
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28.04.2020 14:46 Відповісти
Тищенко заявил, что в ресторане готовит программу преобразования Киева. Это с кем? С "крестным отцом тендерной мафии" Яценко? - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 3658
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28.04.2020 14:47 Відповісти
Тищенко заявил, что в ресторане готовит программу преобразования Киева. Это с кем? С "крестным отцом тендерной мафии" Яценко? - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 6205
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28.04.2020 14:47 Відповісти
Хрен вам, а не Киев.
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28.04.2020 14:47 Відповісти
И шо?
А би не порох, хуже не будет, какая разница, надо перестать стрелять.
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28.04.2020 14:48 Відповісти
Тищенко заявил, что в ресторане готовит программу преобразования Киева. Это с кем? С "крестным отцом тендерной мафии" Яценко? - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 5175
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28.04.2020 14:48 Відповісти
та отстаньте уже от чувака !

Может у него дома и плиты-то кухонной нету, шобы магазинные пельмени сварить
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28.04.2020 14:50 Відповісти
Тищенко заявив, що в ресторані готує програму перетворення Києва. Це з ким? З "хрещеним батьком тендерної мафії" Яценком? - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 5139
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28.04.2020 15:22 Відповісти
Мощный интеллектуал... верим.
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28.04.2020 14:49 Відповісти
Страшно представить что там накуралесит в плане для Киева это светило ))
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28.04.2020 14:49 Відповісти
Зебобіки, як вам справжні бариги, яких ви привели до влади?
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28.04.2020 14:49 Відповісти
они их в любой момент могут убрать, если чё не так.

год назад так говорили.

если не убирают, выходит, что всё пока так, как и хотели.
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28.04.2020 14:52 Відповісти
Тищенко заявив, що в ресторані готує програму перетворення Києва. Це з ким? З "хрещеним батьком тендерної мафії" Яценком? - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 2307.
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28.04.2020 18:29 Відповісти
А, да забыл совсем, Лерос такой же пид.р, как и зелёные тищенки.
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28.04.2020 14:50 Відповісти
Шпенькання тьолочок теж входить в підготовку програми прєобразованія Києва?
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28.04.2020 14:51 Відповісти
то операция под кодовым названием "Поднять Подол"
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28.04.2020 14:53 Відповісти
Отделите коляна от котлеты и получите безмозглую навозную муху
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28.04.2020 14:51 Відповісти
коля оболонский может быковать только в своем родном Отрадном районе, завесив своим таблом в тоналке все билборды)) Киев ему точно не по зубам)
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28.04.2020 14:52 Відповісти
зе ДНО
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28.04.2020 14:53 Відповісти
Тищенко заявив, що в ресторані готує програму перетворення Києва. Це з ким? З "хрещеним батьком тендерної мафії" Яценком? - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 320
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28.04.2020 14:57 Відповісти
Этот Тищенко какой то тупой, не понимаю как он стал таким богатым.
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28.04.2020 14:58 Відповісти
еще варианты? ))))
отбрешка так себе... как и сам тупой тищенко...
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28.04.2020 14:59 Відповісти
Лерос молодец сливает всех.
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28.04.2020 14:59 Відповісти
так и замочить могут
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28.04.2020 18:02 Відповісти
СГ самая: наглая,тупая и коррупционная партия.
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28.04.2020 15:01 Відповісти
как и народец,ее избравший.
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28.04.2020 20:23 Відповісти
Нужно просто перестать ходить в рестораны!
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28.04.2020 15:02 Відповісти
Не нажерлися?
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28.04.2020 15:03 Відповісти
Тищенко заявив, що в ресторані готує програму перетворення Києва. Це з ким? З "хрещеним батьком тендерної мафії" Яценком? - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 4887
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28.04.2020 15:09 Відповісти
а так і є, мені дослівно те саме кажуть
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28.04.2020 15:14 Відповісти
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28.04.2020 15:17 Відповісти
А по Скайпу нельзя готовить эту программу?) Мало того что все эти Тищенко, Зеленские, тупые, так они ещё считают людей тупей себя, если пытаются скормить людям такие никчёмные отмазки.
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28.04.2020 15:19 Відповісти
https://twitter.com/sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran


https://twitter.com/sergiy_taran
https://twitter.com/sergiy_taran

Сергій Таран / Sergiy Taran

@sergiy_taran

·https://twitter.com/sergiy_taran/status/1254819283953242112 19 ч Кадрові каруселі Зеленського - це не пошук професіоналів, а пошук нових акторів, які своїми новими іменами, неоковирними вчинками та смішними словами відволікатимуть публіку від головного - відсутності бодай якихось досягнень президента Зеленського.
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28.04.2020 15:23 Відповісти
https://twitter.com/Vika_Ruda
https://twitter.com/Vika_Ruda

Вікторія Мірошніченко

@Vika_Ruda

·https://twitter.com/Vika_Ruda/status/1255054745867345920 3 ч

Не бажаєте у Колі - Котлети- Тищенко чайку у "Велюрі" хлібнути з лимончиком?)

Тищенко заявив, що в ресторані готує програму перетворення Києва. Це з ким? З "хрещеним батьком тендерної мафії" Яценком? - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 7110
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28.04.2020 15:24 Відповісти
Аднако !!!!

- Не надо, - с неприятной грубостью сказал он. - Почем у вас огурцы соленые? Ну, хорошо, дайте два!
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28.04.2020 17:47 Відповісти
Соевых трудно понять, их тока что в понос мокнули а они и рады Яценко подельник сыволого, долгое время "работал" под крышей свидетелей "пыжыты по новому"...и только при зеленой нечисти это закончилось.
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28.04.2020 15:24 Відповісти
из твоей задроченной помойки под названием днепропетровск, всю историю страны лезет одно только вонючее дерьмо, начиная от кучмы, лазаренко, каломойского, червоненко, тимошенко, тигипки....заканчивая пархатым зеленым мразным ничтожеством с переферии.
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28.04.2020 15:53 Відповісти
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZU58gt_cPhsMokClZ9gr7KnimQOYG8Oig_te9mIxf3dX4H6XHBf9muV5l-yvrtdifHkXSJzAQcHIsg1J_EM1yeTwg7wgxnzqXyCDmh_a3Vv7hkhVdFwQ9goyUnjanhjI05FVW-tryHKd55Obi7KH2LD&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1054329271606044?__cft__[0]=AZU58gt_cPhsMokClZ9gr7KnimQOYG8Oig_te9mIxf3dX4H6XHBf9muV5l-yvrtdifHkXSJzAQcHIsg1J_EM1yeTwg7wgxnzqXyCDmh_a3Vv7hkhVdFwQ9goyUnjanhjI05FVW-tryHKd55Obi7KH2LD&__tn__=%2CO%2CP-R 4 ч. ·

Что бы я хотел сказать про Колю Тищенко и уже сказал.

Тищенко заявив, що в ресторані готує програму перетворення Києва. Це з ким? З "хрещеним батьком тендерної мафії" Яценком? - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 6617
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28.04.2020 15:30 Відповісти
гитлер тоже в пивнухе начинал.
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28.04.2020 15:50 Відповісти
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28.04.2020 16:18 Відповісти
В общем, киевляне, грабить вас буду не по децки.
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28.04.2020 16:22 Відповісти
как говорил бухгалтер фантоцци геометру филлини-я б для них репрессии ввел
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28.04.2020 16:58 Відповісти
Ну во первых это мовитон,готовить преобразование Киева в ресторане с таким плюшевым названием як"Велюр".А во вторых,чисто кулинарно,ресторан не для готовки программ для столицы Украины,а приготовления покушать.Если вы хотите скушать Киев,берегите зубы
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28.04.2020 19:31 Відповісти
"Тамбовскому волку" остаётся лишь тупо копировать "высказывания" слуг народа Когда-то выйдет их сборник как цитатник Мао для сатириков и юмористов.
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28.04.2020 20:29 Відповісти
Киля рЫзова лялька - каКлета , размышляет о проблемах киевлян ! Киля иди в 5 класс поучись немного .
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28.04.2020 20:30 Відповісти
Тищенко Чмо! Ермак его кум! Єто что значит что Тищенко с Ермаком кукловодят президентом ?!?
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28.04.2020 22:53 Відповісти
 
 