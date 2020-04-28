Тищенко заявив, що в ресторані готує програму перетворення Києва. Це з ким? З "хрещеним батьком тендерної мафії" Яценком? - "слуга народу" Лерос
"Слуга народу" Гео Лерос нагадав, що нардеп Антон Яценко ("За майбутнє") вважається організатором масштабної корупційної схеми, через яку тендерні закупівлі в Україні стали наскрізь кримінальним процесом.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп (СН) Гео Лерос, коментуючи інформацію про те, що ресторан "слуги народу" Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей, попри карантин, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо ти кум Єрмака, то тобі можна все. Знаючи цю людину, у мене не було ні найменшого сумніву, що його ресторани працюють, поки конкуренти тонуть. Тищенко заявив, що він у ресторані з людьми готує велику програму перетворення міста Києва. Це з ким? З Антоном Яценком, "хрещеним батьком тендерної мафії" Януковича?" - заявив нардеп.
"Яценко вважається організатором масштабної корупційної схеми, через яку тендерні закупівлі в Україні стали наскрізь кримінальним процесом. Водночас бюджет держави щороку втрачав мільярди гривень. Саме Яценко був автором законодавчих ініціатив під загальною назвою "тендерна палата". Які, зокрема, зобов'язували державні підприємства купувати якісь "інформаційні послуги" в межах проведених тендерних закупівель виключно в структурах Яценка. Насправді, "інформаційні послуги" були фікцією: наприклад, кілька аркушів паперу, на яких були надруковані цитати із Закону "Про державні закупівлі", коштували державним підприємствам до 4% від вартості закупівлі. Ці кошти за "інформаційні послуги" переказувалися на рахунки низки фірм, зареєстрованих на підставних осіб з-поміж близького оточення Яценка. Потім ці фінансові "струмочки" акумулювалися на рахунку компанії "Роял Фінанс" (створена в 2007 році) в "Брокбізнесбанку". "Брокбізнесбанк" Антон Яценко обрав невипадково, з його власником, Сергієм Буряком (колишній керівник податкової), вони планували разом пограбувати платників податків. Механізм афери той самий, що і під час створення Тендерної палати: намічалося впровадження при ДПА приватних фірм "прокладок", на які всі підприємці України мали платити гроші за можливість надіслати до податкової звітність в електронному вигляді. За цей час на рахунки компанії "Роял Фінанс" у "Брокбізнесбанку" були перераховані 2,2 млрд грн", - деталізував Лерос.
"Коля Тищенко написав у своєму дописі: "я хочу іншої якості життя". Проблема в тому, що ти це хочеш за рахунок інших", - резюмував "слуга народу".
Раніше з'ясувалося, що ресторан "слуги народу" Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей, незважаючи на карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані відбуваються особисті зустрічі. Це такий штаб".
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Шалман гудит - Коля жарит ЗЕльоные шкварки для прэссы !
программы он пишет. а оно писать умеет ?
А би не порох, хуже не будет, какая разница, надо перестать стрелять.
Может у него дома и плиты-то кухонной нету, шобы магазинные пельмени сварить
год назад так говорили.
если не убирают, выходит, что всё пока так, как и хотели.
отбрешка так себе... как и сам тупой тищенко...
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Сергій Таран / Sergiy Taran
@sergiy_taran
·https://twitter.com/sergiy_taran/status/1254819283953242112 19 ч Кадрові каруселі Зеленського - це не пошук професіоналів, а пошук нових акторів, які своїми новими іменами, неоковирними вчинками та смішними словами відволікатимуть публіку від головного - відсутності бодай якихось досягнень президента Зеленського.
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Вікторія Мірошніченко
@Vika_Ruda
·https://twitter.com/Vika_Ruda/status/1255054745867345920 3 ч
Не бажаєте у Колі - Котлети- Тищенко чайку у "Велюрі" хлібнути з лимончиком?)
- Не надо, - с неприятной грубостью сказал он. - Почем у вас огурцы соленые? Ну, хорошо, дайте два!
https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1054329271606044?__cft__[0]=AZU58gt_cPhsMokClZ9gr7KnimQOYG8Oig_te9mIxf3dX4H6XHBf9muV5l-yvrtdifHkXSJzAQcHIsg1J_EM1yeTwg7wgxnzqXyCDmh_a3Vv7hkhVdFwQ9goyUnjanhjI05FVW-tryHKd55Obi7KH2LD&__tn__=%2CO%2CP-R 4 ч. ·
Что бы я хотел сказать про Колю Тищенко и уже сказал.