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Новини Коронавірус і карантин
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Мешканка Краматорська планувала продати "Укрзалізниці" 700 тис. контрафактних масок на 10 млн, - СБУ

Мешканка Краматорська планувала продати

Механізм розкрадання бюджетних коштів на суму понад 10 млн гривень, виділених на боротьбу з пандемією коронавірусу, викрила Служба безпеки України в Донецькій області.

Про це повідомили в пресслужбі СБ України, передає Цензор.НЕТ.

Оперативники спецслужби встановили, що мешканка Краматорська розробила схему привласнення коштів регіональної філії "Донецька залізниця" АТ "Укрзалізниця", виділених на забезпечення працівників засобами індивідуального захисту. Зловмисниця планувала поставити залізничному підприємству понад 700 тисяч захисних масок сумнівного походження за завищеними цінами. За попередніми оцінками експертів, втрати держави через оборудку могли становити понад десять мільйонів гривень.

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Правоохоронці блокували постачання партії контрафактних масок та попередили нанесення збитків державним інтересам. У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки.

Операція проводилась спільно з департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області.

Автор: 

карантин (18172) СБУ (12984) Укрзалізниця (6906) Донецька область (8825) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) маски (118)


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Топ коментарі
+8
По 14 грн! Минуя все карманы! За это не помилуют!
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28.04.2020 14:49 Відповісти
+6
Понятно. СБУ уже не только антисептики, но и маски курирует
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28.04.2020 14:49 Відповісти
+4
Какая разница на фоне того, что зелеными утырками вывезены десятки миллионов нормальных масок.
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28.04.2020 14:48 Відповісти
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Какая разница на фоне того, что зелеными утырками вывезены десятки миллионов нормальных масок.
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28.04.2020 14:48 Відповісти
классное слово==утырок==))
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28.04.2020 16:51 Відповісти
Як медична маска може бути контрафактною? Це що ліцензований виріб? Ідіоти! СБУ потрібно ліквідувати, вони там не знають чим себе зайняти!
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28.04.2020 18:44 Відповісти
Понятно. СБУ уже не только антисептики, но и маски курирует
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28.04.2020 14:49 Відповісти
По 14 грн! Минуя все карманы! За это не помилуют!
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28.04.2020 14:49 Відповісти
https://www.facebook.com/luganskiy2/videos/251854842659365/
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28.04.2020 14:50 Відповісти
Все шо нужно знать про зе барыг.
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28.04.2020 14:51 Відповісти
Такие маски с сертификатами стоят 4-4,50 грн за штуку оптом. На таком количестве будет еще дешевле.
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28.04.2020 14:50 Відповісти
Злоумышленница планировала поставить железнодорожному предприятию более 700 000 защитных масок сомнительного происхождения по завышенным ценам. По предварительным оценкам экспертов, потери государства из-за сделки могли составлять более десяти миллионов гривен.Источник:https://censor.net/n3192104

У меня, что с матиматикой туго: сикока сикокока эти потери Зе-государства потеряли Сколько эта маска стоила? 70 коп???! или 7 коп???!
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28.04.2020 15:03 Відповісти
Надо было ехать в Донецк и Луганск.Там бы дали по полной.
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28.04.2020 14:52 Відповісти
Что наша гэбулька всегда успевает, так это отнять у утопающего контрафактный спасательный круг, дабы не пострадал государственный интерес.
Вот и тут: вселенское зло наказано, государство не пострадало, все довольны, только железнодорожники как были без масок, так и остались.
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28.04.2020 14:54 Відповісти
небольшая поправочка , у нас маски на почти все контрафактные , и китайские тоже
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28.04.2020 15:03 Відповісти
Планировать-мечтала, хотела, надеялась??
Мыслепреступление??
🤔
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28.04.2020 15:04 Відповісти
і ніхто не написав: а де вона їх взяла? Чи планувала взяти? І звідки видно, що вони не такі як треба?
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28.04.2020 15:49 Відповісти
Мабуть самі зробили і намагались продати напряму замовнику через ФОП. В держконторах це страшний злочин. Тому що купа паразитів не отримають свою долю.
Якби та "Укрзалізниця" була приватною, тоді могло і пройти, та й то були б бажаючі (з держконтор) цей процес ускладнити, а потім полегшити за певну суму (це класичний бандитський прийом).
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28.04.2020 16:00 Відповісти
"Маски сумнівного походження" "Сумнівне"у них только то,что мешканка Краматорська их хотела поставить,а вот если бы кто из суда,прокуратурв,сбу ,ментов или слуг народа был на ее месте, то вопросов происхождения даже и не возникло бы .
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28.04.2020 16:01 Відповісти
ну надо же!!! как такое могло произойти! это не о нашем народе вовсе
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28.04.2020 16:09 Відповісти
Теперь работники Укрзализници смогут ходить в повязках собственного изготовления, что правилами карантина допустимо. Их качество сомнений ни у кого не вызывает. Где логика?
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28.04.2020 16:38 Відповісти
Такие таланты пропадают в каком то райцентре, думаю ее крышуют коллаборанты опзжо, там нужны такие аферисты.
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28.04.2020 16:42 Відповісти
ну норма видел в новой линии пачечка всего лишь 700 грн стоит а прикиньте сколько в фуре распиратор99 грн -та спс я ковидный киборг
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28.04.2020 17:00 Відповісти
 
 