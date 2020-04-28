Мешканка Краматорська планувала продати "Укрзалізниці" 700 тис. контрафактних масок на 10 млн, - СБУ
Механізм розкрадання бюджетних коштів на суму понад 10 млн гривень, виділених на боротьбу з пандемією коронавірусу, викрила Служба безпеки України в Донецькій області.
Про це повідомили в пресслужбі СБ України, передає Цензор.НЕТ.
Оперативники спецслужби встановили, що мешканка Краматорська розробила схему привласнення коштів регіональної філії "Донецька залізниця" АТ "Укрзалізниця", виділених на забезпечення працівників засобами індивідуального захисту. Зловмисниця планувала поставити залізничному підприємству понад 700 тисяч захисних масок сумнівного походження за завищеними цінами. За попередніми оцінками експертів, втрати держави через оборудку могли становити понад десять мільйонів гривень.
Правоохоронці блокували постачання партії контрафактних масок та попередили нанесення збитків державним інтересам. У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки.
Операція проводилась спільно з департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області.
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У меня, что с матиматикой туго: сикока сикокока эти потери Зе-государства потеряли Сколько эта маска стоила? 70 коп???! или 7 коп???!
Вот и тут: вселенское зло наказано, государство не пострадало, все довольны, только железнодорожники как были без масок, так и остались.
Мыслепреступление??
🤔
Якби та "Укрзалізниця" була приватною, тоді могло і пройти, та й то були б бажаючі (з держконтор) цей процес ускладнити, а потім полегшити за певну суму (це класичний бандитський прийом).