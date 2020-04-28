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Новини
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Звільнений з посади директора Департаменту охорони здоров'я Київської ОДА Іонов: Не підписував договори про закупівлю ШВЛ за завищеними цінами у фіктивних фірм

Звільнений з посади директора Департаменту охорони здоров'я Київської ОДА Іонов: Не підписував договори про закупівлю ШВЛ за завищеними цінами у фіктивних фірм

Керівника Департаменту охорони здоров'я Київської ОДА Максима Іонова звільнили з посади після того, як він відмовився підписувати договори про закупівлю медичного обладнання у сумнівних фірм на загальну суму 46 млн гривень. У департаменті він пропрацював лише 4 місяці.

Про це він розповів у коментарі Цензор.НЕТ.

Іонов розповів, що наприкінці березня під час його відряджень в області без нього підготували документацію на закупівлю медичного обладнання для області.

"Мій заступник з економічних питань з профільним заступником губернатора Олегом Торкуновим провели підготовку документації щодо проведення закупівель на 46 апаратів штучної вентиляції легень, 50 моніторів, газових аналізаторів крові, аналізаторів ПЦР, - на загальну суму 46 млн гривень. Я про все це дізнався тільки з чуток, до процесу переговорів мене було навмисно дистанційовано. Мій керівник Торкунов сказав, щоб я займався суто медициною і не влазив у ці питання з економікою, а вони з моїм заступником Олександром Світлим все підготують, вирішать і робочими групами, комісіями ухвалять рішення щодо цих закупівель", - розповів Іонов.

Однак потім, за словами Іонова, у нього почали просити підписати договори.

"Мені просто їх підсовують і кажуть: "Підпиши". Я, задумуючись, витримую паузу і звісно цього не роблю. З того моменту, як я починаю не підписувати ці договори, у мене починається справжній театр абсурду… Я просто бачив як всі, починаючи від кліріків і закінчуючи Торкуновим, мені викручують руки, щоб я підписав договори", - розповів керівник департаменту.

Іонов каже, що відмовився підписувати договори, бо не бачив представників фірм і не мав гарантії, що обладнання буде поставлено. Однак потім отримав листи від керівника управління аудиту КОДА про ризики щодо цих закупівель.

"Його головний висновок червоною лінією був у тому, що є висока ймовірність того, що не буде поставлено обладнання, що є загроза, що ціни завищені і що це нераціональне використання бюджетних коштів", - переказав лист Іонов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 34 нові випадки COVID-19 зафіксували на Київщині, загалом 604 особи інфіковано, - ОДА

Також, за його словами, він отримав лист від Національної поліції про фіктивність фірм, з якими планували підписати договір. Ще один лист він отримав від СБУ.

Іонов розповів, що ці загрози він виклав у доповідній для т.в.о. голови Київської облдержадміністрації Василя Володіна.

"Він замість того, щоб втрутитись у ситуацію, всіх нас збирає і сам при всіх мене змушує підписати договори, оскільки він вже на двох селекторах з президентом пообіцяв, що договори підписані, що обладнання вже везуть, Київська область витрачає кошти і все йде за планом", - розповів співробітник ОДА.

За його словами, він знову відмовився підписувати договори, бо розумів, що нестиме відповідальність за це він. Крім того, він також звернувся до Центру журналістських розслідувань руху "Чесно", які провели аналіз і опублікували його.

"Від того часу, коли вийшла стаття, це було на початку квітня, моя робота перетворилася на пекло. Можете уявити, як мене почали заступники різних рівнів використовувати у роботі, як собачку", - розповів він.

За його словами, потім ОДА влаштувала для нього дисциплінарну комісію, яка звинуватила його у тому, що "не відповідає своїй посаді". 27 квітня на сайті КОДА з’явилося повідомлення про звільнення Іонова. За його словами, йому ніхто особисто про звільнення не повідомляв. Працювати на посаді він буде до 4 травня.

Іонов також розповів, що написав заяву в НАБУ і звернення до голови ОПУ Андрія Єрмака.

У повідомленні на сайті Київської ОДА зазначено, що причиною відставки стала низка недоробок Іонова в його діяльності, а саме:

  • затягування із закупівлями для медичних потреб, а також засобів індивідуального захисту за кошти обласного бюджету;
  • відсутність системної роботи з профільними обласними установами та комісіями обласної ради;
  • зволікання з підготовкою розподілу доплати медикам;
  • відсутність ефективної організаційної ролі в роботі департаменту в умовах протидії поширенню COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закупівля необхідного для боротьби з поширенням COVID-19 обладнання для регіонів стане централізованою, - ОП

Автор: 

Київська область (4098) медицина (2136) ОДА (1631) обладнання (155) Володін Василь (44)


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Топ коментарі
+6
Нужно сразу уточнить, что ОГА это структура преЗедента, а то особо одаренньіе сейчас начнут набрасьівать на Кличко.
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28.04.2020 14:54 Відповісти
+3
Поставки т.н. " ПЦР-систем от украинского производителя " озвученные к воскресенью министром здравоохранения Степановым - это еще одна афера которую прокручивается для проведения теневых схем ограбления и без того пустого украинского бюджета. Ни министра Степанова, ни надзорные органы, ни Зеленского не беспокоит тот факт что производство специализированных тест-систем проводит компания с уставным капиталом в 1 тысячу гривен и основным видом деятельности "46.90 Неспециализированная оптовая торговля", не имеющая ни лицензионного разрешения на производство продукции медицинского предназначения, ни даже регистрации соответствующего вида деятельности. И речь тут уже даже не о деньгах. В условиях эпидемии - это вопрос национальной безопасности. Схема в общем примитивно проста - через подставную компанию "Укргентех" пропускаются небольшие объемы тест-систем производимых Институтом молекулярной биологии и генетики из импортных компонентов и большие объемы закупленных\полученных тестов из за рубежа. 15-20% наценки оседает в карманах Зеленского и Степанова.
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28.04.2020 14:53 Відповісти
+2
https://censor.net/user/463564
Наверное его перевёл в Киев Мама Рима Зеленский.
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28.04.2020 15:06 Відповісти
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Поставки т.н. " ПЦР-систем от украинского производителя " озвученные к воскресенью министром здравоохранения Степановым - это еще одна афера которую прокручивается для проведения теневых схем ограбления и без того пустого украинского бюджета. Ни министра Степанова, ни надзорные органы, ни Зеленского не беспокоит тот факт что производство специализированных тест-систем проводит компания с уставным капиталом в 1 тысячу гривен и основным видом деятельности "46.90 Неспециализированная оптовая торговля", не имеющая ни лицензионного разрешения на производство продукции медицинского предназначения, ни даже регистрации соответствующего вида деятельности. И речь тут уже даже не о деньгах. В условиях эпидемии - это вопрос национальной безопасности. Схема в общем примитивно проста - через подставную компанию "Укргентех" пропускаются небольшие объемы тест-систем производимых Институтом молекулярной биологии и генетики из импортных компонентов и большие объемы закупленных\полученных тестов из за рубежа. 15-20% наценки оседает в карманах Зеленского и Степанова.
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28.04.2020 14:53 Відповісти
Вот когда везде вот так как рассказывает Ионов, самое время для запуска рынка земи.
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28.04.2020 15:23 Відповісти
Нужно сразу уточнить, что ОГА это структура преЗедента, а то особо одаренньіе сейчас начнут набрасьівать на Кличко.
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28.04.2020 14:54 Відповісти
Кто поверил, что дерибана и воровства бюджета не будет?
Развели как котят...
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28.04.2020 15:00 Відповісти
Олег Торкунов вообще из Ровно. Старый друг Луценка.
За какие заслуги его перевели в киевскую область работать - не ясно, но влился в коллектив воров он хорошо.
http://kievvlast.com.ua/base/dose-torkunov-oleg-nikolaevich
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28.04.2020 15:02 Відповісти
https://censor.net/user/463564
Наверное его перевёл в Киев Мама Рима Зеленский.
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28.04.2020 15:06 Відповісти
вобщем и этот презик, как и попередники (включая и шоколадного педро), не поборит подобный беспредел
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28.04.2020 16:22 Відповісти
Говорите, при Порошенко была коррупция? Это вы ещё не видели коррупции при Зеленском.
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28.04.2020 16:27 Відповісти
Не вижу здесь никаких проблем, набу может быстро сделать анализ закупок и вынести свой вердикт, на чьей стороне правда, интересно какова роль в прессовании ионова виталика-боксера?
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28.04.2020 16:32 Відповісти
Где берутся єти дебилы и безхребетные жополизы типа Володина ? Где посадки мистер президент?
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28.04.2020 22:58 Відповісти
 
 