Звільнений з посади директора Департаменту охорони здоров'я Київської ОДА Іонов: Не підписував договори про закупівлю ШВЛ за завищеними цінами у фіктивних фірм

Керівника Департаменту охорони здоров'я Київської ОДА Максима Іонова звільнили з посади після того, як він відмовився підписувати договори про закупівлю медичного обладнання у сумнівних фірм на загальну суму 46 млн гривень. У департаменті він пропрацював лише 4 місяці.

Про це він розповів у коментарі Цензор.НЕТ.

Іонов розповів, що наприкінці березня під час його відряджень в області без нього підготували документацію на закупівлю медичного обладнання для області.

"Мій заступник з економічних питань з профільним заступником губернатора Олегом Торкуновим провели підготовку документації щодо проведення закупівель на 46 апаратів штучної вентиляції легень, 50 моніторів, газових аналізаторів крові, аналізаторів ПЦР, - на загальну суму 46 млн гривень. Я про все це дізнався тільки з чуток, до процесу переговорів мене було навмисно дистанційовано. Мій керівник Торкунов сказав, щоб я займався суто медициною і не влазив у ці питання з економікою, а вони з моїм заступником Олександром Світлим все підготують, вирішать і робочими групами, комісіями ухвалять рішення щодо цих закупівель", - розповів Іонов.

Однак потім, за словами Іонова, у нього почали просити підписати договори.

"Мені просто їх підсовують і кажуть: "Підпиши". Я, задумуючись, витримую паузу і звісно цього не роблю. З того моменту, як я починаю не підписувати ці договори, у мене починається справжній театр абсурду… Я просто бачив як всі, починаючи від кліріків і закінчуючи Торкуновим, мені викручують руки, щоб я підписав договори", - розповів керівник департаменту.

Іонов каже, що відмовився підписувати договори, бо не бачив представників фірм і не мав гарантії, що обладнання буде поставлено. Однак потім отримав листи від керівника управління аудиту КОДА про ризики щодо цих закупівель.

"Його головний висновок червоною лінією був у тому, що є висока ймовірність того, що не буде поставлено обладнання, що є загроза, що ціни завищені і що це нераціональне використання бюджетних коштів", - переказав лист Іонов.

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Також, за його словами, він отримав лист від Національної поліції про фіктивність фірм, з якими планували підписати договір. Ще один лист він отримав від СБУ.

Іонов розповів, що ці загрози він виклав у доповідній для т.в.о. голови Київської облдержадміністрації Василя Володіна.

"Він замість того, щоб втрутитись у ситуацію, всіх нас збирає і сам при всіх мене змушує підписати договори, оскільки він вже на двох селекторах з президентом пообіцяв, що договори підписані, що обладнання вже везуть, Київська область витрачає кошти і все йде за планом", - розповів співробітник ОДА.

За його словами, він знову відмовився підписувати договори, бо розумів, що нестиме відповідальність за це він. Крім того, він також звернувся до Центру журналістських розслідувань руху "Чесно", які провели аналіз і опублікували його.

"Від того часу, коли вийшла стаття, це було на початку квітня, моя робота перетворилася на пекло. Можете уявити, як мене почали заступники різних рівнів використовувати у роботі, як собачку", - розповів він.

За його словами, потім ОДА влаштувала для нього дисциплінарну комісію, яка звинуватила його у тому, що "не відповідає своїй посаді". 27 квітня на сайті КОДА з’явилося повідомлення про звільнення Іонова. За його словами, йому ніхто особисто про звільнення не повідомляв. Працювати на посаді він буде до 4 травня.

Іонов також розповів, що написав заяву в НАБУ і звернення до голови ОПУ Андрія Єрмака.

У повідомленні на сайті Київської ОДА зазначено, що причиною відставки стала низка недоробок Іонова в його діяльності, а саме:

затягування із закупівлями для медичних потреб, а також засобів індивідуального захисту за кошти обласного бюджету;

відсутність системної роботи з профільними обласними установами та комісіями обласної ради;

зволікання з підготовкою розподілу доплати медикам;

відсутність ефективної організаційної ролі в роботі департаменту в умовах протидії поширенню COVID-19.

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