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Новини Коронавірус і карантин
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65% медиків поставили незадовільну оцінку Зеленському та Кабміну за підготовку до епідемії, - дослідження. ІНФОГРАФІКА

65% медиків поставили незадовільну оцінку Зеленському та Кабміну за підготовку до епідемії, - дослідження. ІНФОГРАФІКА

Дві третини медпрацівників вважають незадовільною діяльність центральної влади в підготовці до епідемії коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування дослідницької компанії Active Group.

На питання "Як ви оцінюєте за п'ятибальною шкалою ефективність роботи центральної влади в боротьбі з пандемією?" 32,5% поставили оцінку "1", ще 32,5% - оцінку "2".

Ще більше опитаних медиків - 69,5% - почуваються в небезпеці на робочому місці.

55,8% опитаних зазначили незадовільне забезпечення медустанов масками, 63,3% - захисними окулярами.

70,4% незадовільно оцінили забезпеченість лікарень захисними костюмами.

Також читайте: 43% українців вважають, що ситуація з COVID-19 у країні погіршується, 15% - що поліпшується, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

61,8% опитаних медпрацівників зазначив, що заробітна плата під час карантину не змінилася, а 29,3% повідомили, що зарплата зменшилася.

53,9% опитаних медиків вважають обов'язковим проведення масового тестування населення на коронавірус.

56,4% медичних працівників позитивно оцінюють результати першого етапу медреформи.

Заходи, які були впроваджені Кабміном Зеленського з 1 квітня 2020 в рамках другого етапу, більше половини медиків оцінюють незадовільно.

Читайте: Відтепер закупівлею засобів для боротьби з COVID-19 займатиметься МОЗ, а не ОП, - Зеленський

Опитування проведене методом анкетування з 13 по 20 квітня 2020 по всій території України, крім тимчасово окупованих територій. Медичні працівники заповнювали анкету онлайн. Респонденти були ідентифіковані як медичні працівники, однак інші дані - анонімні. Вибірка: репрезентативна за віком і статтю за даними статистики віку і статі медичних працівників, географією, роботою в певній ланці медичної допомоги, формою власності лікарського закладу. Обсяг вибірки: 4510 респондентів. Похибка вибірки не більше 1,4%.

65% медиків поставили незадовільну оцінку Зеленському та Кабміну за підготовку до епідемії, - дослідження 01

65% медиків поставили незадовільну оцінку Зеленському та Кабміну за підготовку до епідемії, - дослідження 02
65% медиків поставили незадовільну оцінку Зеленському та Кабміну за підготовку до епідемії, - дослідження 03
65% медиків поставили незадовільну оцінку Зеленському та Кабміну за підготовку до епідемії, - дослідження 04

Автор: 

Зеленський Володимир (24384) карантин (18172) опитування (1970) лікарі (1290) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Та де тільки зебіли не обісрались...
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28.04.2020 15:04 Відповісти
+7
да нигде они не обосрались.

Избиратели хотели не управления страной, а шоу.

Избиратели получили не управление страной, а шоу.
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28.04.2020 15:09 Відповісти
+4
Зате ніхто не відповів за вивезення захисних засобів з Держрезерву в період вірусної епідемії...
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28.04.2020 15:01 Відповісти
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CoViD-19 обнаружили также у монахов, преподавателей и студентов Киевской духовной академии.
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28.04.2020 14:55 Відповісти
Групповые оргии. У них так принято. Азиопы
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28.04.2020 15:00 Відповісти
Как вы посмели!
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28.04.2020 14:56 Відповісти
А если провести среди медиков опрос

"Доверяете ли вы президенту Зеленскому ? "

то те же 65 % ответят, шо полностью доверяют
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28.04.2020 15:07 Відповісти
Нада их (власть) наказать-в угол поставить..
А лучче-галавой об угол!!
🤣
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28.04.2020 14:57 Відповісти
Зате ніхто не відповів за вивезення захисних засобів з Держрезерву в період вірусної епідемії...
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28.04.2020 15:01 Відповісти
Если бы не Порошенко то у врачей не было бы и масок, и защитных костюмов...
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28.04.2020 15:02 Відповісти
Вчера бабушки обсуждали, что вирус19 разработал Порошенко в тайных лабораториях. Это реально, не прикол. Спросил у своей тетки-откуда инфа? По телевизору....
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28.04.2020 15:20 Відповісти
Это провокация!
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28.04.2020 15:02 Відповісти
Та де тільки зебіли не обісрались...
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28.04.2020 15:04 Відповісти
да нигде они не обосрались.

Избиратели хотели не управления страной, а шоу.

Избиратели получили не управление страной, а шоу.
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28.04.2020 15:09 Відповісти
Не менее 73% медиков год назад поставили лайк Зеленскому и будущему "кабмину". Каких вам еще реформ не хватает???
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28.04.2020 15:08 Відповісти
так повторись это сейчас, они и сейчас бы точно так же проголосовали.
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28.04.2020 15:10 Відповісти
идиота клоуна -в отставку.
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28.04.2020 15:26 Відповісти
По результату опроса граждан страны относительно самих медиков, вы бы вообще ох#ли, целители чертовы.
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28.04.2020 15:28 Відповісти
Пишуть що 70% відмітили незадовільне забезпечення костюмами. А я, дивлячись в таблицю роблю висновок що журналісти маніпулюють людьми.
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28.04.2020 16:43 Відповісти
Дивно що лише 65 %, а не 99 %
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28.04.2020 18:41 Відповісти
Да уж.Водолаз был удивлён когда у него в баллонах закончился кислород.Ведь ему,дали перед погружением часы с таймером
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28.04.2020 19:43 Відповісти
 
 