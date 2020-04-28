65% медиків поставили незадовільну оцінку Зеленському та Кабміну за підготовку до епідемії, - дослідження. ІНФОГРАФІКА

Дві третини медпрацівників вважають незадовільною діяльність центральної влади в підготовці до епідемії коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування дослідницької компанії Active Group.

На питання "Як ви оцінюєте за п'ятибальною шкалою ефективність роботи центральної влади в боротьбі з пандемією?" 32,5% поставили оцінку "1", ще 32,5% - оцінку "2".

Ще більше опитаних медиків - 69,5% - почуваються в небезпеці на робочому місці.

55,8% опитаних зазначили незадовільне забезпечення медустанов масками, 63,3% - захисними окулярами.

70,4% незадовільно оцінили забезпеченість лікарень захисними костюмами.

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61,8% опитаних медпрацівників зазначив, що заробітна плата під час карантину не змінилася, а 29,3% повідомили, що зарплата зменшилася.

53,9% опитаних медиків вважають обов'язковим проведення масового тестування населення на коронавірус.

56,4% медичних працівників позитивно оцінюють результати першого етапу медреформи.

Заходи, які були впроваджені Кабміном Зеленського з 1 квітня 2020 в рамках другого етапу, більше половини медиків оцінюють незадовільно.

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Опитування проведене методом анкетування з 13 по 20 квітня 2020 по всій території України, крім тимчасово окупованих територій. Медичні працівники заповнювали анкету онлайн. Респонденти були ідентифіковані як медичні працівники, однак інші дані - анонімні. Вибірка: репрезентативна за віком і статтю за даними статистики віку і статі медичних працівників, географією, роботою в певній ланці медичної допомоги, формою власності лікарського закладу. Обсяг вибірки: 4510 респондентів. Похибка вибірки не більше 1,4%.





