65% медиків поставили незадовільну оцінку Зеленському та Кабміну за підготовку до епідемії, - дослідження. ІНФОГРАФІКА
Дві третини медпрацівників вважають незадовільною діяльність центральної влади в підготовці до епідемії коронавірусу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування дослідницької компанії Active Group.
На питання "Як ви оцінюєте за п'ятибальною шкалою ефективність роботи центральної влади в боротьбі з пандемією?" 32,5% поставили оцінку "1", ще 32,5% - оцінку "2".
Ще більше опитаних медиків - 69,5% - почуваються в небезпеці на робочому місці.
55,8% опитаних зазначили незадовільне забезпечення медустанов масками, 63,3% - захисними окулярами.
70,4% незадовільно оцінили забезпеченість лікарень захисними костюмами.
61,8% опитаних медпрацівників зазначив, що заробітна плата під час карантину не змінилася, а 29,3% повідомили, що зарплата зменшилася.
53,9% опитаних медиків вважають обов'язковим проведення масового тестування населення на коронавірус.
56,4% медичних працівників позитивно оцінюють результати першого етапу медреформи.
Заходи, які були впроваджені Кабміном Зеленського з 1 квітня 2020 в рамках другого етапу, більше половини медиків оцінюють незадовільно.
Опитування проведене методом анкетування з 13 по 20 квітня 2020 по всій території України, крім тимчасово окупованих територій. Медичні працівники заповнювали анкету онлайн. Респонденти були ідентифіковані як медичні працівники, однак інші дані - анонімні. Вибірка: репрезентативна за віком і статтю за даними статистики віку і статі медичних працівників, географією, роботою в певній ланці медичної допомоги, формою власності лікарського закладу. Обсяг вибірки: 4510 респондентів. Похибка вибірки не більше 1,4%.
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CoViD-19 обнаружили также у монахов, преподавателей и студентов Киевской духовной академии.
"Доверяете ли вы президенту Зеленскому ? "
то те же 65 % ответят, шо полностью доверяют
А лучче-галавой об угол!!
🤣
Избиратели хотели не управления страной, а шоу.
Избиратели получили не управление страной, а шоу.