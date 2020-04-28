Майже 50% українців вважають, що якість державних медпослуг за останні два роки погіршилася, - опитування "Рейтингу"

Майже 50% українців вважають, що якість державних медичних послуг за останні два роки радше погіршилася.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 24-25 квітня поточного року.

Так, 49% зазначили, що якість державних медичних послуг за останні два роки радше погіршилася. 33% вважають, що вона залишилася на такому ж рівні. Лише 12% побачили поліпшення. В динаміці за останній рік зросла кількість тих, хто фіксує погіршення в сфері медичних послуг (з 37% до 49%). Найчастіше про погіршення говорили жителі Півдня і Сходу, старші і бідні опитані, а також жінки.

Разом з тим, 43% відзначили, що якість державних медичних послуг за останні 6 місяців залишилася на такому ж рівні. 33% вважають, що вона радше погіршилася. 11% - швидше за все покращився. В динаміці зменшилася кількість тих, хто давав позитивні оцінки якості медичних послуг за пів року.

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Крім того, серед керівників медичної галузі Головному санітарному лікарю України Віктору Ляшку довіряють 41%, не довіряють 31% (19% не знають такого). Діючому Міністру охорони здоров’я Максиму Степанову довіряють – 25%, не довіряють – 26% (38% не знають такого). Якщо говорити про ексочільників Міністерства охорони здоров’я, то станом на сьогодні Уляні Супрун довіряють 19%, не довіряють – 63% (не знають – 13%), Іллі Ємцю довіряють – 16%, не довіряють – 33% (не знають – 41%), Зоряні Скалецькій довіряють 13%, не довіряють – 39% (не знають такої – 41%).

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%. Терміни проведення: 24-25 квітня 2020 року

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