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Майже 50% українців вважають, що якість державних медпослуг за останні два роки погіршилася, - опитування "Рейтингу"

Майже 50% українців вважають, що якість державних медпослуг за останні два роки погіршилася, - опитування

Майже 50% українців вважають, що якість державних медичних послуг за останні два роки радше погіршилася.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 24-25 квітня поточного року.

Так, 49% зазначили, що якість державних медичних послуг за останні два роки радше погіршилася. 33% вважають, що вона залишилася на такому ж рівні. Лише 12% побачили поліпшення. В динаміці за останній рік зросла кількість тих, хто фіксує погіршення в сфері медичних послуг (з 37% до 49%). Найчастіше про погіршення говорили жителі Півдня і Сходу, старші і бідні опитані, а також жінки.

Разом з тим, 43% відзначили, що якість державних медичних послуг за останні 6 місяців залишилася на такому ж рівні. 33% вважають, що вона радше погіршилася. 11% - швидше за все покращився. В динаміці зменшилася кількість тих, хто давав позитивні оцінки якості медичних послуг за пів року.

Читайте також: 65% медиків поставили незадовільну оцінку Зеленському та Кабміну за підготовку до епідемії, - дослідження. ІНФОГРАФІКА

Крім того, серед керівників медичної галузі Головному санітарному лікарю України Віктору Ляшку довіряють 41%, не довіряють 31% (19% не знають такого). Діючому Міністру охорони здоров’я Максиму Степанову довіряють – 25%, не довіряють – 26% (38% не знають такого). Якщо говорити про ексочільників Міністерства охорони здоров’я, то станом на сьогодні Уляні Супрун довіряють 19%, не довіряють – 63% (не знають – 13%), Іллі Ємцю довіряють – 16%, не довіряють – 33% (не знають – 41%), Зоряні Скалецькій довіряють 13%, не довіряють – 39% (не знають такої – 41%).

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%. Терміни проведення: 24-25 квітня 2020 року

Також читайте: 43% українців вважають, що ситуація з COVID-19 у країні погіршується, 15% - що поліпшується, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Автор: 

медицина (2136) опитування (1970) рейтинг (1667)


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Топ коментарі
+14
Это манипуляция.
Почему взяли имеенно 2 года, а не 1 год или последние 10 лет?! Просто для того чтобы зацепить папередников! Не для кого не секрет, что качество медуслуг падает еще с 90х годов (которое и до этого было не очень)!
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28.04.2020 14:58 Відповісти
+8
А не логичней проводить опрос за последний год. Это что за новый интервал измерения два года, чтоб хоть как то можно было выкрутиться, что шмарклям Порох в штаны насрал?
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28.04.2020 15:05 Відповісти
+8
Если один человек выкопал яму под фундамент, а на следующий день вместо него пришел другой человек и закопал яму под фундамент, ещё и мусора сверху насыпал, то кто из них виноват в том, что нет фундамента ?
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28.04.2020 15:26 Відповісти
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Звезд "медицины" в студию
Ну, что обломались
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28.04.2020 14:58 Відповісти
Хроника одного *********** ...
28.04.2020 г.
Потом к Ермаку приперся Баканов и они что то там обсуждали.
После этого Ермак заявил, что ОПУ больше не будет заниматься снабжением медицины.(?!)
·
Сегодня вообще странный день. С утра тишайший Сережа Марченко орал что он "... это бд...во, подписывать не будет" Речь шла о требовании минздрава выделить 80 млн. гривен на закупку масок про запас для будущих эпидемий Его кто то успокоил и он подписал.
Мы так понимаем, что Саакашвили чем то недоволен.
Но мы не знаем грузинского, английский в исполнении Михо нам тоже не понятен, а русские фразы не цензурны
По рассказам Зеленкого МОЗ уже получило полмиллиона "ПЦР-тестов украинского производства" И все это от той же компании "Укргентех" не имеющей ни лицензионного разрешения на производство продукции медицинского предназначения, ни даже регистрации соответствующего вида деятельности. Весь этот хлам не имеет даже украинского сертификата, не говоря уже о международном. А потом кто т удивляется " ...как это 15% тестов не индикативны".

Совместное заявление ЕС и США по поводу увольнения руководителей налоговой и таможенной служб Украины попытался донести до Зеленского президент Франции Эмануэль Макрон по телефону. О чем говорили - непонятно. Единственное, что понятно, МВФ получил еще одну причину не давать деньги, мотивируя не прозрачностью решения про увольнение и будущих назначений.

Из фактического центра эпидемии США в Украину эвакуировано 259 человек. Никих заборов проб для хотя бы предварительного тестирования не проводилось Все отпущены на "самоизоляцию" , контролировать которую собираются с помощью смартфонов. Реально люди разъедутся по шести регионах Украины.

27.04.2020 г.
Данные на 24.04.2020 г.
Общее количество медицинских работников всех категория у которых подтвержден диагноз COVID-19 составляет 3164 человек.
Из них, врачей - 1497 человек, из которых 906 определены ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятиях.
Средний медицинский персонал - 1107 человек, из которых 822 определены ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятиях.
Младший медицинский персонал - 560 человек , из которых 329 определены ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятих.
Данные, озвученные министром здравоохранения Степановым 26.04.2020 г. на брифинге в количестве 1676 заболевших врачей, являются манипулятивным приемом, скрывающим заболеваемость среди среднего и младшего медицинского персонала.

Общее количество тестов проведенных за указанный период - 63 811, из которых 11890 - тесты полимеразной цепной реакции.
Общее количество тестов признанных не индикативными - 10880. (* это когда по результатам теста нельзя достоверно определить ни положительный ни отрицательный результат)
Такое количество не индикативных тестов может указывать либо на схемы списания, либо на низкое качество самих тестов.

Общее количество медицинских товаров закупленных министерством здравоохранения вне системы ГП "Медичні закупівлі України" и объявления тендеров в период с 01 по 24 апреля 2020 года составило 98.116 млн. гривен
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28.04.2020 15:02 Відповісти
Скучают по ржавым койка и взяткам наверное.
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28.04.2020 15:18 Відповісти
Это манипуляция.
Почему взяли имеенно 2 года, а не 1 год или последние 10 лет?! Просто для того чтобы зацепить папередников! Не для кого не секрет, что качество медуслуг падает еще с 90х годов (которое и до этого было не очень)!
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28.04.2020 14:58 Відповісти
Це зрада?Почти 50% украинцев считают, что качество государственных медуслуг за последние два года ухудшилось, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 2412
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28.04.2020 15:00 Відповісти
Бостууууууга из *дупла* выглядывает ,куда его зеро или путлер засадили ....
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28.04.2020 15:39 Відповісти
"Гарик не инженер"-он же "Татьяна Михайлюк", песню про колбасу запевай, потому, как скучно!Майже 50% українців вважають, що якість державних медпослуг за останні два роки погіршилася, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 1809
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28.04.2020 15:41 Відповісти
так реформы при По начались!
так что, отчёт правильный...
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28.04.2020 15:03 Відповісти
"Это - реформа, детка" (с)
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28.04.2020 15:42 Відповісти
Медреформа, друг мой.
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28.04.2020 15:45 Відповісти
Смешно читать, что качество мед услуг падает с 90-х Вспоминаю совковые больницы и все пытаюсь представить куда там что-то может падать
Из своего опыта - качество мед услуг сейчас выше в сравнении с совковым. Просто однозначно выше. Оборудования нормального больше мед учреждениях, и даже само состояние помещений. Хотя местами услуги стали только платными и это очень плохо.

Да не везде, но там где на улучшение есть воля все однозначно лучше. Про появившуюся возможность получить платные услуги в частных клиниках я вообще молчу.
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28.04.2020 16:49 Відповісти
Особливо сильно якість медичних послуг впала саме із впровадженням медреформи.
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28.04.2020 18:19 Відповісти
Во первых: При запуске медреформы качество должно вырасти но не сразу, а через несколько лет. В процессе ее запуска качество может просесть.
Во вторых: медреформа запущена еще не была, был проведен только 1й этап. Зе-власть только пытается запустить 2й этап (правда морозится в чем он заключается).

Так что данный вопрос, с охватом 2 года, на фоне "борьбы" нынешней власти с короновирусом - чистая манипуляция
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29.04.2020 08:43 Відповісти
Нада меньше болеть!
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28.04.2020 14:59 Відповісти
Все нормальные люди аспирином лечатся, а не по больницам шастают. Правильно?
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28.04.2020 15:24 Відповісти
*аспирином = парацетамолом
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28.04.2020 15:25 Відповісти
Зеленские развалили медицину
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28.04.2020 14:59 Відповісти
Вот ненадо сейчас преувеличивать их могущество. ЕЕ толком то и небыло никогда.
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28.04.2020 15:01 Відповісти
Преуменьшать их припежженость тоже не надо
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28.04.2020 15:21 Відповісти
Ни в коей мере! Только чисто справедливости ради.
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28.04.2020 15:23 Відповісти
"Чаще об ухудшении говорили жители Юга и Востока, старшие и бедные опрошенные, а также женщины." - А жители не Юга и Востока, те которые младшие богатые и не женщины что говорили?
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28.04.2020 14:59 Відповісти
Характер человека определяется по тому, как он обращается с теми, с кем не обязательно обращаться хорошо. Поэтому дают выборку по неважным слоям, кого первоочередно притесняют. Отсюда мораль: большинство жителей ЮВ медики держат за быдло, наравне с пенсионерами и нищими других областей.
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28.04.2020 15:10 Відповісти
а за кого их держать исходя из результатов голосования ?
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28.04.2020 15:23 Відповісти
А є статистика за останній рік - це щоб відділити Колю від котлети.
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28.04.2020 15:00 Відповісти
Рейтинг - говно-контора, яка висмоктує свої опитування з одного пальця.
Явно підігнано під введення в дію медреформи, яку зебіли вже рік як посилено торпедують.
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28.04.2020 15:02 Відповісти
А что есть закон запрещающий сравнивать медицину до и после реформ?
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28.04.2020 15:12 Відповісти
Если один человек выкопал яму под фундамент, а на следующий день вместо него пришел другой человек и закопал яму под фундамент, ещё и мусора сверху насыпал, то кто из них виноват в том, что нет фундамента ?
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28.04.2020 15:26 Відповісти
А є закон, що забороняє зебілам думати?
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28.04.2020 15:26 Відповісти
є.

Закон збереження енергії.

Енергія не виникає з нічого і не зникає в нікуди.

ілі же, прімінітєльно до їх випадку:

Єслі нєт мозгов, то мислям появитись нєоткуда
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28.04.2020 16:14 Відповісти
надо спрашивать не у "украинцев" (обобщенный термин) а у тех, кто болен и лечился у наших медиков (а не за кордоном и в частных клиниках) - они вам точно скажут и расскажут..
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28.04.2020 15:02 Відповісти
Нет, те уже ничего не расскажут.
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28.04.2020 15:04 Відповісти
та ладно!
кто-то ж остался )))
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28.04.2020 15:10 Відповісти
Согласен, возможно кого то недолечили )))
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28.04.2020 15:12 Відповісти
А не логичней проводить опрос за последний год. Это что за новый интервал измерения два года, чтоб хоть как то можно было выкрутиться, что шмарклям Порох в штаны насрал?
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28.04.2020 15:05 Відповісти
Ой, какие у нас нежные уши...
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28.04.2020 15:10 Відповісти
Я хз как ты у мужиков нежность ушей определяешь, я не по этой части. Уши как уши
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28.04.2020 15:34 Відповісти
Объясни, а подлошенка совсем чокнулся, чего он все время норовит кому-то в штаны насрать?
У подлшенки своих штанов нет? Я уже промолчу, что это на унитаз делают.
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28.04.2020 15:14 Відповісти
Даже что то умное смог написать, нормуль. Только вопрос адресовал неправильно, я хз чего вам всегда Порох в штаны срет, наверно по той же причине по которой кацапам Обама подьезды обссыкал)))
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28.04.2020 15:32 Відповісти
прюфет инвалиду лахтинского *труда* ,стукнувшемуся головкой при рождении об советскую плитку
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28.04.2020 15:52 Відповісти
Логичнее у Супрун спросить, почему тебя не вакцинировали от глупости.
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28.04.2020 15:46 Відповісти
Ну хорошо хоть ты прививку не пропустил
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28.04.2020 15:49 Відповісти
Как можно всерьёз обсуждать реформу, задача которой - сокращение расходов на медицину?
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28.04.2020 15:17 Відповісти
какие нах медуслуги? пишут на бумажке что надо, бежишь в аптеку , а потом только попу подставляй ... а не хочешь протягивать руки - то протянешь ноги.
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28.04.2020 15:17 Відповісти
я був недавно і лікарні поліклініці, в яких був 30-35 років назад.
Так от час там спинився- те саме совєтське обладнання, там та сама совєтчина.
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28.04.2020 15:21 Відповісти
не знаю, не знаю. добре пам'ятаю совєцькі лікарні і лікарні 90х - відмінності зараз є і істотні. в жодному разі не скажу, що зараз все чудово, звісно ні, ну але тоді був взагалі повний жах
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28.04.2020 16:00 Відповісти
Як може погіршуватися те, чого немає взагалі? Державні медичні послуги у нас практично зведені нанівець і не йдуть ні в яке порівняння з медичними послугами у цивілізованих країнах: обладнання ще з радянських часів, кадри тотально корумповані і (або) некваліфіковані, ліки платні. Без власних вливань коштів при серйозному захворюванні шансів вижити обмаль. Хто в темі, той підтвердить. На жаль.
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28.04.2020 15:38 Відповісти
Вот так. Уляна им - право выбора врача, и гарантированный пакет медуслуг. А они - обратно в семашковский феодализм хотят.
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28.04.2020 15:47 Відповісти
зебіли, сер
"на сегодня Ульяне Супрун доверяют 19%, не доверяют - 63%"

якісь цифри знайомі, десь я щось схоже вже бачив
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28.04.2020 16:01 Відповісти
Система Семашка - це найкраща медична система в світі. Досить брехати. Згідно до Конституції держава забезпечує повне безкоштовне лікування хворих. Тому мінімальний пакет медичних послуг, який запровадила Супрун - це грубе порушення Конституції. Ці медичні послуги, які входять в цей пакет, і так надавалися безкоштовно. Вибір лікаря, це теж повна профанація. В більшості випадків ніякого вибору люди не мають. Їх записали до їх дільничого лікаря. При цьому кілька мільйонів взагалі опинилися без сімейних лікарів та втратили доступ до медичних послуг взагалі. Меддреформа має бути скасована. Супрун та інші співучасники мають бути у в'язниці.
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28.04.2020 18:33 Відповісти
Система Семашко - это система военного времени. В ней всё расписано как в армии. Главный её недостаток - отсутствие связи между качеством лечения (т.е. опытом и умом доктора) и его зарплатой. Зарплата врача должна зависеть только от количества добровольно пришедших к нему пациентов, а не от наличия стажа, звания, степени, категории и проч. В этом была вся суть реформы: сделать так чтобы врачу было выгодно хорошо работать. Но, феодализм оказался сильнее.
Ничего у вас безкоштовного не было - везде взятки, "подарки" и проч.
Остальной твой бред оставляю психиатрам.
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28.04.2020 23:33 Відповісти
100% стало хуже намного. Так случилось что двагода тому и сейчас заниматься здоровьем родственников с онкологическими диагнозами. Два с половиной года тому моему брату был предложено участие в бесплатной американской программе и операцию ( все проходило активно ), сейчас с другой родственницей ( три месяца катавасий со сбором анализов и тому подобное) но вишенка на торте, операцию перенесли почти на месяц так как нет препарата для наркоза и купить его невозможно ( извините но это лютый звездец). Сейчас препарат появился и сделали операцию. А теперь представьте что это Днепр, что творится в маленьких городах я лично боюсь даже представить
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28.04.2020 16:00 Відповісти
но стало намного хуже именно за последний год, а не за 2 года, как фигурирует в опросе. то есть взяли и некорректно приплели год при Супрун, когда реально шли улучшения, которые позволяли участвовать в таких программах, как описано в вашем сообщении
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28.04.2020 16:03 Відповісти
Абсолютно согласна. У Супрун было тоже достаточно боков, но все как то планомерно шаг за шагом пытались привести к какой нибудь системе, сейчас просто хаос и вина тому тупое и некомпетентное руководство ( причем не только в медицине, везде во всех отраслях лютая некомпетентность, все еще держится только на том что осталось ). Все летит просто в пропасть.

Зарплаты медицинского персонала это вообще отдельная страшная тема
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28.04.2020 16:11 Відповісти
Погіршення відбулося саме через Медреформу Супрун. Нинішня влада лише продовжує її реалізацію.
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28.04.2020 18:34 Відповісти
маячня. з задоволенням користуюсь результатами реформи Супрун по первинній ланці. Реформувати вторинну вона, нагадую, не встигла. А по первинній все стало набагато краще, аніж було раніше. Я особисто, батьки-пенсіонери дуже задоволені
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29.04.2020 09:33 Відповісти
Майже 50% українців вважають, що якість державних медпослуг за останні два роки погіршилася, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2313
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28.04.2020 16:05 Відповісти
А за последние 20лет?
50% по всей видимости не пользуются медуслугами!
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28.04.2020 16:17 Відповісти
качества мед услуг в Украине не было лет так 35. хотя, зебилам отформатировали мозги так, что они до сих пор думают в Украине до 2018 года была медицина.
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28.04.2020 16:49 Відповісти
Да правда в том, что сколько не переливай из пустого в порожнее без денег нормальную медицину не построить. Начало реформы, возможно, и логичное и даже правильное, но оно требует логического продолжения со страховой меициной и созданием конкуренции на рынке мед услуг.
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28.04.2020 16:53 Відповісти
Медицина взагалі не може бути бізнесом і всяка конкуренція абсолютно недоречна. Якщо лікарі будуть отримувати гроші в залежності від наданих медичних послуг, то лікувати хворого вони будуть все життя, ставлячи все нові й нові діагнози, поки у хворого не закінчаться гроші.
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28.04.2020 18:37 Відповісти
Угу, а лекарства и медтехнику должны из святого духа делать! Им же и врачей кормить! ЛОЛ!
Инфантилизм - наше фсе!
Законы экономики никуда не денутся, как ни назови. Для этого и придумывают страховую медицину, чтоб конкуренция и контроль финансов обеспечивали конкуренцию и оптимальное лечение.
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28.04.2020 18:55 Відповісти
Дивно хто ці 12 % які побачили покращення? З початку медреформи імені Супрун медицина в Україні руйнується зі страшенною швидкістю.
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28.04.2020 18:38 Відповісти
За последние два года.. (с) Вот те раз. А назовите хоть одну причину по которой они должны улучшиться? Первый этап медреформы улучшил положение первичного звена. Второй улучшит положение профильных врачей. Третий ещё, что-то улучшит, четвёртый и последующие улучшат, всё остальное... и вот тогда... только тогда, всё это обязано привести к улучшению качества медицинских услуг. Так сказали знатоки. Ждите!
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28.04.2020 18:48 Відповісти
 
 