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Новини Продаж землі
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Зеленський підписав закон про продаж землі: "Історичний момент для всіх українців і для мене особисто"

Зеленський підписав закон про продаж землі:

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення", який Верховна Рада ухвалила 31 березня 2020 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Документ передбачає формування законодавчого поля для запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення. Закон, що його підписав Глава держави, дасть змогу забезпечити реалізацію конституційних прав громадян на вільне розпоряджання своєю власністю та створити прозорі умови для набуття у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення громадянами України", - йдеться в повідомленні.

"Це історичний момент для всіх українців і для мене особисто. Україна чекала на цей закон з часу здобуття незалежності. Це була нелегка боротьба. Але ми знали, що робимо це для українців", – зазначив Зеленський.

Зокрема, законом передбачено, що з 1 липня 2021 року право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею до 100 гектарів можуть набувати виключно громадяни України. З 1 січня 2024 року таку можливість отримають також юридичні особи, власниками яких є українці. Вони зможуть купувати до 10 тисяч гектарів землі. Заборонено також продаж державних та комунальних земель. Відповідно до підписаного закону, питання, чи надавати іноземцям право купувати землю, вирішуватиметься на референдумі.

Крім того, що закон забезпечить повноцінну реалізацію права приватної власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення для громадян України, він сприятиме значному розширенню інвестиційних можливостей в аграрному секторі.

Нагадаємо відповідний закон Рада ухвалила 31 березня.

Крім того, законом забороняється продаж землі росіянам.

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Автор: 

закон (2843) Зеленський Володимир (24384) земля (1687)


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Топ коментарі
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Зеленський підписав закон про продаж землі: "Історичний момент для всіх українців і для мене особисто" - Цензор.НЕТ 5948

а кто из них преЗЕдент? тот кто за столом или ото шо карячится???
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28.04.2020 15:20 Відповісти
+39
Для этого и нужен был карантин, что бы не было протестов, когда принимали разбазаривание земли.
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28.04.2020 15:20 Відповісти
+38
Все. Украины больше нет. Это точка.
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28.04.2020 15:16 Відповісти
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Сторінка 4 з 4
Скажите вот все кто пишет ересь что после закона Украины нет, у вас всех есть земля? Она и так в аренде за копейки у тех или иных, или вы изучили опыт других стран? Почему если у вас квартира в собственности и вы ею распрчжаетесь запрещеяте селянам распоряжаться их собственностью, кто хочет продаст, не захочет не продаст, или вас жаба душит?
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28.04.2020 22:36 Відповісти
Пі#дець.
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28.04.2020 22:46 Відповісти
Вы думаете что селяне прям такие тупые и начнут сейчас сливать за копейку?
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28.04.2020 22:50 Відповісти
Не только тупые, но и без политико-лоббистких рычагов.
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28.04.2020 23:29 Відповісти
Какие умные слова, с ума сойти, долго учили?
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29.04.2020 00:40 Відповісти
А то ми селяни таких і не чули ,темні люди
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29.04.2020 00:42 Відповісти
Я гадаю що в країні де їде війна, де ЖОДЕН закон ТОЛКОМ не працює так як його можно обійти, деяким, де суди це збіговісько хабарників у більшості й теж не працюбть належним чином, де повний бардак у прокурвотурі, й нарешти де президент Блазень-янєлох , НЕМОЖНА РОБИТИ РИНОК ЗЕМЛІ.
P. S. Це коротенько, щоб довго не писати.
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01.05.2020 14:02 Відповісти
Главное не видитесь на работу ресторан дружка зели во время "карантина", это вброс что бы затереть подписание этого грандиознейшего грабежа за всю историю Украины.
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28.04.2020 23:10 Відповісти
Грабят те кто платит мизер с аренди,и чиновники с госземель,а таковых примерно треть.А на ресторан мне наср..ть.
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28.04.2020 23:15 Відповісти
Готуйся народе до наслідків таких законів"історичних". От приклад. В Одесі,що б дійти до берега моря....треба прєодолєть паралельну смугу приватної землі,яку вже прихватизували такі собі Ківалови, Трахтенберги і інші політичні і кримінальні Гопники южних морєй. А представте, що тепер там буде після цього "дух захвативающєго докумєнта"? Одне скажу точно,що після гори кісток від кілерів та рік крові від жертв ,нам,відпочивальникам .............срать і сцять прийдеться в целофанові мішечки,бо не встигнеш до самого туалету на іншій приватній землі добігти з перепонами,та ще й обдеруть по карману. Ну,а це й природній людський ефект біля доріг....взвгвлі буде примарним ....до всирачки,бо буде вивішено указівник..." приіатна земля". А значить....обісрись,але не вздумай. Смішне ще попереду. І Юлю заспокойте,бо вона сама його колись протягувала та ще й з повним антуражем диверсанта. От зарази!?
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28.04.2020 23:14 Відповісти
Да срать на Киваловых,!Рынок земли это просто возможность ее продать,а не здавать за мизер в аренду.Да и на черное море как то не охота ездить его убили в екологическом смысле.Там где появляются Киваловы все засирается.А если рынок земли сделать открытым прийдут новые технологии с запада и земля потихоньку начнет оживать.
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28.04.2020 23:23 Відповісти
Жгите их маетки периодически - они разбегуться
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29.04.2020 00:15 Відповісти
А зачем их жечь они в экологически засраных местах.Котедж возле калюжи ну это как то не то.Лучше домик в экологичски чистом месте.
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29.04.2020 00:58 Відповісти
Там итак самовозгорания ?
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29.04.2020 08:38 Відповісти
Что сказать?Почему-то в Эстонии,например, сразу после распада совка,произошла муниципализация,приватизация, разгосударствление недвижимости и была установлена романо-германская модель управления земельными ресурсами (10 га с/х земли может купить даже иностранец,если использует как с/х,но с разрешения местных общин)А Украине уже 29-ть лет Независимости,а украинец,как до сих пор платил совковый штраф даже за производство самогона,так плюс ещё и позволил любому жадному чиновнику от власти правой рукой выписывать своей же левой руке лицензию на владение ресурсами,надрами,землёй(При этом тупые ватные бараны тупо смотрят на его ловкость рук,как на белые ворота и ни гу-гу)Выходить,что кацабздынская орда не так смертельна для украинского народа,как 29-и летняя олигархия кучко-потрошенок,приведшая к власти ЗЕблАнов, устроивших теперь в Украине крепостно-помещичьий вонючий замес в угоду мерзопакостной жидвы на постсковковой браге из тухлого ватника.Вот вам и "писец приснился незаметно" и "два дебила-(73+8)-это сила".
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28.04.2020 23:15 Відповісти
Если бы олигархи в Украине приняли бы закон по 10 га даже иностранцам, я бы согласился, но они приняли по 10 000 га. Вы бот или вы разницы не чувствуете 10 га и 10 000 га ?
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29.04.2020 08:44 Відповісти
Владимир Сухов,мимо нас не пролетит и муха.

https://censor.net/comments/locate/3174549/01921521-f23d-7335-991e-20307f1494ccОтветить
Мне нравится 3(Вл.Сух)
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29.04.2020 18:47 Відповісти
https://censor.net/user/206346 Умник я уже писал , к примеру завтра к тебе приедет группа вооруженных людей человек 100 -200 , и сделает тебе предложение , продать землю , я не думаю , что ты будешь сильно возражать с паяльником в попе При том что у людей с деньгами есть двойное гражданство
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28.04.2020 23:18 Відповісти
К тебе приходили так забирали твою собственность? Сожалею , болит?
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28.04.2020 23:42 Відповісти
Наехать целесообразнее на текущего фермера у которого в собственности много земли на данный момент, ходить по трем тыс хаткам угрожать нецелесообразно, тут шепнули через минуту на другом конце будут знать, это только село оцепить что б всех запугать, в большей степени потеряют фермеры так как выкупит все не смогут да и например в нашем селе далеко не все готовы продать, в ближайшее время так точно так как договора в осном в этом деле заключаются на 5-10 лет а разорвать их нереально, с большими неустойка и они, сейчас фермеры под эту же землю могут брать кредиты, платить копейки людям, а так люди сами со временем смогут это делать, время только покажет и рассудит
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29.04.2020 00:04 Відповісти
зеленский=порошенко
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28.04.2020 23:37 Відповісти
Зеленский не замечен в воровстве и сверхжадности.
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28.04.2020 23:45 Відповісти
А 42 млн долларов от Бени, сворованных из Привата на вовчкин Кипрский офшор? Они фигурируют в отчете международного детективного агентства Кролл и в материалах лондонского суда!
А куча недвижимости по миру? Квартиры в Маскве, Лондоне, Италии! Квратира в мариинском парке, где он живет, оформлена на кипрский офшор.
А ноль грн ноль копеек налогов Украине от концертной и киношной деятельности?
Вовочка замечен не только в воровстве и свержадности - а еще и в отмыании криминального расейского и бениного бабла через книопроизводство и кипрские офшоры.
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29.04.2020 00:18 Відповісти
Посмотрим как проголосуют закон о привате.Тогда и станет ясно были ли 42 мил. доларов от бени или нет.Квартиры помоему были приобретены до президенства. Ну а по поводу налогов сомнительно.
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29.04.2020 01:11 Відповісти
Зеленая мразь ТермоС жадній вор Жадность даже не еврейская а жидовская.ПЕред выборами Беня ему перечислил на его Кипрские офшоры 45 млн дол.(КУпил ка кшавку)
В 2018 г три Зеленых фирмы киношные в Рашке получили прибьіль больше чем Рошен но Рошен заплатил 1.2 млн в казну а ЗЕЛЕНАЯ МРАЗЬ НИ КОПЕЙКИ
Все пошло на Кипр..Тварь вороватая ********** дєбилов и предателей
ЗА ШМАТ ГНИЛОЇ КОВБАСИ У ВАС ХОТЬ МАТІР ПОПРОСИ .ТАК ВІДДАСТЕ -Т.Г ШЕВЧЕНКО ПРО ВАС
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29.04.2020 02:15 Відповісти
Валюту на офшоры Термоса на Кипре российский МИНФИН перечислял напрямую.ПРодажна ялживая трусливая тварь ненавидящая все украинское
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29.04.2020 02:18 Відповісти
МИНКУЛЬТ
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29.04.2020 02:25 Відповісти
Про воровство так никто ничего и не смог написать. Но интересно другое - в чем заключается жадность? Что не захотел за бесценок продавать свою собстаенность?
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29.04.2020 02:21 Відповісти
ЗЕля не замечен ни в чем.
В чем может быть замечена кучка ЗЕленого говна? Только в одном. Оно воняет.
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29.04.2020 15:07 Відповісти
Это антисемитизм.
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28.04.2020 23:51 Відповісти
Шо дальше зеля, подача воды в Крым?
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29.04.2020 00:12 Відповісти
Потрать свою энергию на борьбу с Дэтк например, узбагойся, все правильно он делает
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29.04.2020 00:19 Відповісти
Кацамразь нах
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29.04.2020 02:18 Відповісти
В этом году воды и в Украине не хватет.
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29.04.2020 01:03 Відповісти
В Україні очікується гостра нестача питної води.

Уперше за 120 років в Україні може не вистачити води! Доведеться обмежувати водопостачання. Ну а вже у найближчому майбутньому - імпортувати воду. Уявляєте?

Здавалося б, ми можемо собі це дозволити. Країна багата річками та озерами.

Та при цьому Україна сьогодні має один із найнижчих в Європі показників забезпеченості водою. На одного жителя - лише тисячі кубометрів внутрішніх вод. Для порівняння, у Великобританії - більше п'яти.

Олександр Чистяков, голова Національної екологічної ради України:

Последнее исследование Всемирного банка поставило нас на 125 место из 180 стран. Мы сейчас находимся по маловодности где-то между Чадом и Суданом.

А все тому що за останні 25 років з карти України зникли тисячі водойм. Зміліли й великі річки.

https://podrobnosti.ua/2345352-v-ukran-ochkutsja-gostra-nestacha-pitno-vodi.html
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29.04.2020 02:13 Відповісти
В украинских реках зафиксирован самый низкий уровень воды за 100 лет.

Зневоднення»: в Україні спостерігається найнижчий рівень води у річках за останні 100 років

У басейнах головних водних артерій України - через безсніжну зиму та відсутність дощу - склалася несприятлива гідрологічна ситуація. Іншими словами, брак опадів призвів до того, що у річках та водосховищах мало води.

Коли ж був сильний вітер, то спостерігалося таке досить рідкісне для України явище, як пилова буря.

Це, за словами фахівців, свідчить про істотну пересушеність ґрунтів в Україні вже на середину весни.

У басейні Дніпра, https://meteo.gov.ua/ua/33345/hydrology/hydr_vodopillya/ повідомля https://meteo.gov.ua/ua/33345/hydrology/hydr_vodopillya/ є Укргідрометеоцентр, спостерігається складна гідрологічна ситуація.

Усі притоки Дніпра мають аномально низьку водність, а приплив води до водосховищ дніпровського каскаду «є одним із найменших за період інструментальних спостережень».

повністю читати тут - https://www.radiosvoboda.org/a/voda-vidstnist-opadiv-posuha-harchi/30572821.html
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29.04.2020 02:21 Відповісти
херово!
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29.04.2020 04:54 Відповісти
Під час опитування, яке було проведене КМІС з 7 по 11 квітня, лише 26% респондентів підтримали голосування Верховної Ради за закон про розпродаж землі.
❗Якби всеукраїнський референдум про продаж земель сільськогосподарського призначення проходив у найближчий тиждень, то 74% проголосували б ПРОТИ.
‼Робимо висновки і готуємось до подальших дій! Адже карантин рано чи пізно скінчиться, а проблеми, породжені недолугими діями лише накопичуватимуться !!!
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29.04.2020 00:24 Відповісти
Ну если насиление против рынка земли тогда оно за мизерные выплаты от аренды и за корупцию чиновников на госсземлях,и потому часть населения которая против не имеет права скулить на тяжолую жизнь и критиковать Зеленского.Тем более что рынок это просто выбор.А иметь возможность выбор всегда лучше чем не иметь таковой.Может пора научится отвечать за свои слова.К стати те кто за рынок тоже должны готовится к последующим действиям.ХВАТИТ ДЕРЖАТЬ СЕЛЯН В КАБАЛЕ.Почти все они кроме арендаторов за чертой бедности.А опрос проводили среди всего населения.
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29.04.2020 00:54 Відповісти
В начале 90-х так же говорили о прихватизации гос предприятий. Что приватизуются и будем жить как в Западной Европе. Что а кто против приватизации тот не хочет жить как в Европе. В результате живем в олигархической воровской системе. Так что не надо демагогию разводить.
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29.04.2020 01:12 Відповісти
Земля уже приватизирована,а рынок земли это просто возможность ее продать ,а не здавать аренду за мизер.Плохо что госземлю нельзя продавать на ней пасется корупция.
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29.04.2020 01:25 Відповісти
Вы все переворачиваете с ног на голову. Земля сельхозназначения у нас не не приватизирована и не оформлена как чья либо частная собственность. Она собственность государства. А то что кто использует, то надо, чтобы были нормальные законы об аренде.
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29.04.2020 08:09 Відповісти
Так, потрібно здавати землю в аренду. До речі, за КУ земля належить українському народові. Зеленський скоїв конституційний злочин, за що обов'язково буде покараний.
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29.04.2020 08:50 Відповісти
У нас пока система очень не правовая. Поэтому если сейчас, как вы говорите, сдают в аренду за мизер, то тогда их будут вынуждать продать за мизер.
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29.04.2020 08:15 Відповісти
И не надо спекулировать на коррупции. В не правовой системе, коррупция пристроится везде, при продаже еще им лучше чем при аренде. А не правовая система исходит из самого верху. Вот там и нужно с нею бороться в первую очередь.
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29.04.2020 08:20 Відповісти
Бесспорно, заберите Карлссона в интересную страну!!!
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29.04.2020 02:08 Відповісти
Ринком землі у цьому законі й не пахне,бо це просто грабунок і базар.Але після 29-и річного гвалтування українського народу у старих крадунів вже не стоїть,тому й придумали розбазарити награбоване.Але "коліївщину"ще ніхто не відміняв-маєтки як горіли,так і горітимуть,бо "коли українець народився-жид заплакав".Національна традиція - понад усе!
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29.04.2020 03:09 Відповісти
На фото - Ермак в кресле, а этот прибежал к нему, как подчиненный.
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29.04.2020 04:52 Відповісти
Шестерит!
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29.04.2020 08:36 Відповісти
Украинский народ очень терпеливый. Янукович и его окружение никак не думали, что может быть майдан. И было все спокойно. Но ни с того ни с сего случился.
Теперь вполне может быть и колиивщина, которую сейчас никто не ожидает. Так как внутреннее напряжение недовольства, почти в каждого украинца, очень растет.
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29.04.2020 08:28 Відповісти
У нас очень не правовая система в государстве. Поэтому мы не доросли даже до польской системы торговли землей. Поэтому никаких уступок мошенникам. Не должно быть вообще продажи земли, пока не будет уничтожена олигархия.
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29.04.2020 08:35 Відповісти
Украину распяли ...те же
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29.04.2020 08:45 Відповісти
Поздравления любителямновыхлицилишбынепорох, вы зробили це разом!
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29.04.2020 08:57 Відповісти
Не манипулируйте. Ваш порох вместе со своей фракцией тоже проголосовали за дерибан земли. Один лишь Гончаренко был против. Если бы не они и не Голос, то закон не был бы принят.
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29.04.2020 09:11 Відповісти
Под контролем Ермака-Мудака
Зеленский подписал закон о продаже земли
Кто в доме хазяин???
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29.04.2020 14:07 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=PrAi5H9qOLg
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29.04.2020 14:48 Відповісти
Да начнёться распил гос собственности...
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29.04.2020 14:58 Відповісти
люди добри якщо пайова земля два рази оформлялася вона уже продана агробаронами свободний ринок земли покаже чи осталась вона у людей якщо договор на 10 рокив то считайте шо земелька уже не ваша
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30.01.2021 14:51 Відповісти
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