Зеленський підписав закон про продаж землі: "Історичний момент для всіх українців і для мене особисто"
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення", який Верховна Рада ухвалила 31 березня 2020 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
"Документ передбачає формування законодавчого поля для запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення. Закон, що його підписав Глава держави, дасть змогу забезпечити реалізацію конституційних прав громадян на вільне розпоряджання своєю власністю та створити прозорі умови для набуття у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення громадянами України", - йдеться в повідомленні.
"Це історичний момент для всіх українців і для мене особисто. Україна чекала на цей закон з часу здобуття незалежності. Це була нелегка боротьба. Але ми знали, що робимо це для українців", – зазначив Зеленський.
Зокрема, законом передбачено, що з 1 липня 2021 року право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею до 100 гектарів можуть набувати виключно громадяни України. З 1 січня 2024 року таку можливість отримають також юридичні особи, власниками яких є українці. Вони зможуть купувати до 10 тисяч гектарів землі. Заборонено також продаж державних та комунальних земель. Відповідно до підписаного закону, питання, чи надавати іноземцям право купувати землю, вирішуватиметься на референдумі.
Крім того, що закон забезпечить повноцінну реалізацію права приватної власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення для громадян України, він сприятиме значному розширенню інвестиційних можливостей в аграрному секторі.
Нагадаємо відповідний закон Рада ухвалила 31 березня.
Крім того, законом забороняється продаж землі росіянам.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
P. S. Це коротенько, щоб довго не писати.
https://censor.net/comments/locate/3174549/01921521-f23d-7335-991e-20307f1494ccОтветить
Мне нравится 3(Вл.Сух)
А куча недвижимости по миру? Квартиры в Маскве, Лондоне, Италии! Квратира в мариинском парке, где он живет, оформлена на кипрский офшор.
А ноль грн ноль копеек налогов Украине от концертной и киношной деятельности?
Вовочка замечен не только в воровстве и свержадности - а еще и в отмыании криминального расейского и бениного бабла через книопроизводство и кипрские офшоры.
В 2018 г три Зеленых фирмы киношные в Рашке получили прибьіль больше чем Рошен но Рошен заплатил 1.2 млн в казну а ЗЕЛЕНАЯ МРАЗЬ НИ КОПЕЙКИ
Все пошло на Кипр..Тварь вороватая ********** дєбилов и предателей
ЗА ШМАТ ГНИЛОЇ КОВБАСИ У ВАС ХОТЬ МАТІР ПОПРОСИ .ТАК ВІДДАСТЕ -Т.Г ШЕВЧЕНКО ПРО ВАС
В чем может быть замечена кучка ЗЕленого говна? Только в одном. Оно воняет.
Уперше за 120 років в Україні може не вистачити води! Доведеться обмежувати водопостачання. Ну а вже у найближчому майбутньому - імпортувати воду. Уявляєте?
Здавалося б, ми можемо собі це дозволити. Країна багата річками та озерами.
Та при цьому Україна сьогодні має один із найнижчих в Європі показників забезпеченості водою. На одного жителя - лише тисячі кубометрів внутрішніх вод. Для порівняння, у Великобританії - більше п'яти.
Олександр Чистяков, голова Національної екологічної ради України:
Последнее исследование Всемирного банка поставило нас на 125 место из 180 стран. Мы сейчас находимся по маловодности где-то между Чадом и Суданом.
А все тому що за останні 25 років з карти України зникли тисячі водойм. Зміліли й великі річки.
https://podrobnosti.ua/2345352-v-ukran-ochkutsja-gostra-nestacha-pitno-vodi.html
Зневоднення»: в Україні спостерігається найнижчий рівень води у річках за останні 100 років
У басейнах головних водних артерій України - через безсніжну зиму та відсутність дощу - склалася несприятлива гідрологічна ситуація. Іншими словами, брак опадів призвів до того, що у річках та водосховищах мало води.
Коли ж був сильний вітер, то спостерігалося таке досить рідкісне для України явище, як пилова буря.
Це, за словами фахівців, свідчить про істотну пересушеність ґрунтів в Україні вже на середину весни.
У басейні Дніпра, https://meteo.gov.ua/ua/33345/hydrology/hydr_vodopillya/ повідомля https://meteo.gov.ua/ua/33345/hydrology/hydr_vodopillya/ є Укргідрометеоцентр, спостерігається складна гідрологічна ситуація.
Усі притоки Дніпра мають аномально низьку водність, а приплив води до водосховищ дніпровського каскаду «є одним із найменших за період інструментальних спостережень».
повністю читати тут - https://www.radiosvoboda.org/a/voda-vidstnist-opadiv-posuha-harchi/30572821.html
❗Якби всеукраїнський референдум про продаж земель сільськогосподарського призначення проходив у найближчий тиждень, то 74% проголосували б ПРОТИ.
‼Робимо висновки і готуємось до подальших дій! Адже карантин рано чи пізно скінчиться, а проблеми, породжені недолугими діями лише накопичуватимуться !!!
Теперь вполне может быть и колиивщина, которую сейчас никто не ожидает. Так как внутреннее напряжение недовольства, почти в каждого украинца, очень растет.
Зеленский подписал закон о продаже земли
Кто в доме хазяин???