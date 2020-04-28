Шмигаль 3 тижні не підписує рішення про демонополізацію експорту зброї. Ймовірно, лобісти "Укроборонпрому" дісталися Банкової, - ЗМІ

Ухвалене Кабміном 8 квітня рішення щодо демонополізації експорту зброї вже три тижні не підписується прем'єром Денисом Шмигалем.

Про це йдеться в матеріалі ZN.UA, передає Цензор.НЕТ.

Автор зазначає, що 8 квітня Кабмін ухвалив важливе рішення щодо демонополізації експорту зброї.

"Тепер підприємствам, у тому числі приватним, які мають право торгувати зброєю, більше не треба йти на поклон до монополіста "Укроборонпрому", аби одержати добро на власну маркетингову політику чи на ціноутворення власної продукції. Якби такі новації впровадили, коріння корупції було б істотно підрубане. Але минуло три тижні, а урядове рішення все ще не оприлюднено", - додає він

Водночас ідеться, що відсутність під рішенням уряду підпису прем'єр-міністра може означати, що "до високих кабінетів на Грушевського і Банковій таки добігли лобісти монопольного статусу "Укроборонпрому". Щоб монополіст і далі контролював фінансові потоки всіх оборонних підприємств з правом експорту - державних і приватних".

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"Існуюча на сьогодні законодавча і нормативно-правова база дозволяє і далі вибудовувати корупційні схеми і красти багатомільйонні кошти, попутно доводячи до кризового стану оборонні підприємства. Про боротьбу з корупцією поки більше розмов. Але деякі правильні рішення урядом вже ухвалюються. Але потім чомусь не оприлюднюються і не набувають чинності. Натомість набувають частки?" - резюмує автор.