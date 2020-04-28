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Новини
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Шмигаль 3 тижні не підписує рішення про демонополізацію експорту зброї. Ймовірно, лобісти "Укроборонпрому" дісталися Банкової, - ЗМІ

Шмигаль 3 тижні не підписує рішення про демонополізацію експорту зброї. Ймовірно, лобісти

Ухвалене Кабміном 8 квітня рішення щодо демонополізації експорту зброї вже три тижні не підписується прем'єром Денисом Шмигалем.

Про це йдеться в матеріалі ZN.UA, передає Цензор.НЕТ.

Автор зазначає, що 8 квітня Кабмін ухвалив важливе рішення щодо демонополізації експорту зброї.

"Тепер підприємствам, у тому числі приватним, які мають право торгувати зброєю, більше не треба йти на поклон до монополіста "Укроборонпрому", аби одержати добро на власну маркетингову політику чи на ціноутворення власної продукції. Якби такі новації впровадили, коріння корупції було б істотно підрубане. Але минуло три тижні, а урядове рішення все ще не оприлюднено", - додає він

Водночас ідеться, що відсутність під рішенням уряду підпису прем'єр-міністра може означати, що "до високих кабінетів на Грушевського і Банковій таки добігли лобісти монопольного статусу "Укроборонпрому". Щоб монополіст і далі контролював фінансові потоки всіх оборонних підприємств з правом експорту - державних і приватних".

Також читайте: "Укроборонпром" заборгував державі і співробітникам близько 5 млрд грн

"Існуюча на сьогодні законодавча і нормативно-правова база дозволяє і далі вибудовувати корупційні схеми і красти багатомільйонні кошти, попутно доводячи до кризового стану оборонні підприємства. Про боротьбу з корупцією поки більше розмов. Але деякі правильні рішення урядом вже ухвалюються. Але потім чомусь не оприлюднюються і не набувають чинності. Натомість набувають частки?" - резюмує автор.

Автор: 

зброя (7537) експорт (4524) Укроборонпром (1739)


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Топ коментарі
+4
Так Шморгаля ж токо недавно назначили, он еще не успел вникнуть в курс зеленой команды дайте мужику еще 100 дней поруководить!!!
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28.04.2020 15:37 Відповісти
+2
Шмыгаль 3 недели не подписывает решение о демонополизации экспорта оружия. Вероятно лоббисты "Укроборонпрома" добрались до Банковой, - СМИ - Цензор.НЕТ 9126
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28.04.2020 15:39 Відповісти
+2
слишком много вопросов к Шмигалю.
Он упорно не прерывает схемы Верланова, Нефедова, Укразлизницы, Укроборонпрома и пр.
Он премьер или скромный стеснительный парень, боящийся мешать "схемам"?
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28.04.2020 15:48 Відповісти
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Так Шморгаля ж токо недавно назначили, он еще не успел вникнуть в курс зеленой команды дайте мужику еще 100 дней поруководить!!!
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28.04.2020 15:37 Відповісти
Шмыгаль 3 недели не подписывает решение о демонополизации экспорта оружия. Вероятно лоббисты "Укроборонпрома" добрались до Банковой, - СМИ - Цензор.НЕТ 9126
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28.04.2020 15:39 Відповісти
При Организме все прозрачно и честно!
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28.04.2020 15:39 Відповісти
Так там же "великий деятель околовсяческих наук" . Заслуженный "патриот-звездобол" -пуштун Найом.
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28.04.2020 15:45 Відповісти
слишком много вопросов к Шмигалю.
Он упорно не прерывает схемы Верланова, Нефедова, Укразлизницы, Укроборонпрома и пр.
Он премьер или скромный стеснительный парень, боящийся мешать "схемам"?
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28.04.2020 15:48 Відповісти
оно зиц-председатель
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28.04.2020 16:20 Відповісти
какой ужасный ужас!
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28.04.2020 15:53 Відповісти
Словами- вероятно, возможно, может быть , оперируют журнашлюшки. Журналисты опираются на факты и документы. Не уверен, не пиши. За границей таких сажают.
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28.04.2020 16:05 Відповісти
Яка, нах, демонополізація під час війни?
Вкупі з "демонополізацією" землі воювати не буде ні чим, ні за що...
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28.04.2020 16:51 Відповісти
А не приведет ли решение о демонополизации к тотальной распродаже военного имущества и оружия в частности? Или продаже военных технологий, например Нептуна или Ольхи и тп?
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28.04.2020 16:59 Відповісти
З Е Р Ы Г И
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28.04.2020 17:01 Відповісти
Ресторан Тищенко не заметил карантина, Эпицентр и Ибис.
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28.04.2020 19:31 Відповісти
 
 