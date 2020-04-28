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Новини Російські терористи збили Боїнг
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Розслідувачі з'ясували, що серед головних фігурантів справи МН17 може бути заступник голови прикордонної служби ФСБ РФ Бурлака

Розслідувачі з'ясували, що серед головних фігурантів справи МН17 може бути заступник голови прикордонної служби ФСБ РФ Бурлака

Заступник керівника прикордонної служби ФСБ РФ Андрій Бурлака може бути фігурантом справи МН17 - у матеріалах слідства є людина під псевдонімом Володимир Іванович, який називався учасниками "командиром всієї операції, що проводиться на сході України".

Про це стало відомо Російській службі Бі-бі-сі, повідомляє Цензор.НЕТ.

У матеріалах Спільної слідчої групи (JIT), яка веде офіційне міжнародне розслідування падіння літака, ця людина проходила під псевдонімом Володимир Іванович. Люди, які особисто спілкувалися з цією людиною, сказали Бі-бі-сі, що за цим ім'ям може ховатися чинний перший заступник керівника прикордонної служби ФСБ Росії генерал-полковник Андрій Бурлака.

Група розслідувачів Bellingcat провела аналіз технічних даних і незалежно від Бі-бі-сі також дійшла висновку, що Андрій Бурлака та "Володимир Іванович" можуть бути однією людиною.

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В опублікованих слідчими телефонних переговорах представники ДНР між собою називали Володимира Івановича командиром всієї операції, що проводиться на сході України. А колишній "міністр оборони ДНР" Ігор Стрєлков згадував, що підкорявся наказам Володимира Івановича.

Від джерела, що має доступ до персональних баз даних, Бі-бі-сі отримала інформацію про переміщення генерала в 2014 році і з'ясувала, що в день падіння "Боїнгу" Андрій Бурлака був у Ростові-на-Дону. Експерти Martin Barry Forensic Services (MBFS) дійшли висновку, що зразки голосу Володимира Івановича в цілому збігаються з голосом генерала Бурлаки.

Одне джерело, яке назвало Бі-бі-сі ймовірне ім'я "Володимира Івановича", уточнило, що після завершення активної фази конфлікту на сході України в 2014-2015 роках генерал Бурлака отримав підвищення, а також найвищу держнагороду - Героя Росії.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

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9 березня 2020 року почалмсь засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден з підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.

За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.

Читайте: Суд у справі МН17 надав захисту обвинуваченого час підготуватися до слухання 8 червня, а представникам рідних загиблих - доступ до матеріалів

Автор: 

росія (66125) Донбас (22357) Боїнг-777 Malasia Airli... (757) Bellingcat (128)


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Топ коментарі
+12
Марк
Солонин - о гибели самолетов, кремлевских психозах и коллективном разуме.Есть
простые вещи: если тебя три раза обманули в этом месте эти люди - не надо
четвертый раз ходить к ним и что-то спрашивать. После того, как тебе рассказали
про "испанского диспетчера"; про Су-25, который совершенно точно
видели на высоте 10 км; показали спутниковую фотографию, на которой истребитель
МиГ-29 размером в 4,5 км, после этого уже не надо ходить к этим людям, я имею в
виду российский Первый, Второй канал, и спрашивать, что же произошло на этот
раз. Все понятно - эти врут всегда. Все, успокойся, больше туда не ходи.

http://www.svoboda.org/content/article/27349663.html
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28.04.2020 15:49 Відповісти
+7
А что значит "может быть"? Кто то ж давал приказ пропустить "Бук" через границу?

Или то пьяный рассейский ефрейтор Ванька Кылдымулдыбелдиев не доглядел и "Бук" проскочил?
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28.04.2020 15:38 Відповісти
+6
Тоталитарные режимы сыпятся под тяжестью своих же преступлений всегда,это Аксиома политики.РАБссия не исключение...
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28.04.2020 15:47 Відповісти
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А что значит "может быть"? Кто то ж давал приказ пропустить "Бук" через границу?

Или то пьяный рассейский ефрейтор Ванька Кылдымулдыбелдиев не доглядел и "Бук" проскочил?
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28.04.2020 15:38 Відповісти
Надо еще ГАИшников проверить-как так Бук проехал скоко километров,и не штрафанули.
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28.04.2020 20:17 Відповісти
Утонет или ДТП? Может инфаркт миокарда и в-ооот такой рубец..
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28.04.2020 15:44 Відповісти
не. у русни провереный метод - путешествие на мордовские болота. там его и притопит русня.
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28.04.2020 16:06 Відповісти
прогресс, пргресс... так, гляди, годиков через 20... и на самого за-лу-ппен фюрера выйдут... жаль, только, что к тому времени оно уже сгниет...
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28.04.2020 15:45 Відповісти
Тоталитарные режимы сыпятся под тяжестью своих же преступлений всегда,это Аксиома политики.РАБссия не исключение...
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28.04.2020 15:47 Відповісти
Меру пресечения подозреваемым -содержание под стражей.иначе все это -фарс.
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28.04.2020 15:49 Відповісти
Марк
Солонин - о гибели самолетов, кремлевских психозах и коллективном разуме.Есть
простые вещи: если тебя три раза обманули в этом месте эти люди - не надо
четвертый раз ходить к ним и что-то спрашивать. После того, как тебе рассказали
про "испанского диспетчера"; про Су-25, который совершенно точно
видели на высоте 10 км; показали спутниковую фотографию, на которой истребитель
МиГ-29 размером в 4,5 км, после этого уже не надо ходить к этим людям, я имею в
виду российский Первый, Второй канал, и спрашивать, что же произошло на этот
раз. Все понятно - эти врут всегда. Все, успокойся, больше туда не ходи.

http://www.svoboda.org/content/article/27349663.html
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28.04.2020 15:49 Відповісти
за поребриком любого "Владимира Ивановича" ставь к стенке и не ошибешься......
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28.04.2020 15:52 Відповісти
Лучше любого Владимира.
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28.04.2020 17:03 Відповісти
бук в таганроге поворот прозевал, и теперь все валят на владимира ивановича, хорошо хоть не на ильича.
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28.04.2020 15:52 Відповісти
Беги,****,беги(с)
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28.04.2020 15:52 Відповісти
Что РАБссия террорист стало известно весной 1926 года,когда был создан Феликсом Джержинским "спецбатальон для выполнения специальных операций зап границей СССра дохлого".То же самое Путлер утвердил и на РАБсии в 2004 году.Что я прав можно убедиться дважды,прочитав книги бывшего полковника КГБ Ильи Старинова под названием "Записки террориста",и в книге бывшего подполковника КГБ Владимира Попова "Заговор негодяев".Так что крысы кремля собственнолручно признаются ОНИ ТЕРРОРИСТЫ за бугром...
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28.04.2020 15:56 Відповісти
Голос Истины противен слуху,так сказал когда то Лао Дзы,и он прав.Истина для РАБссии всегда неприятна,поскольку сам режим Уродлив и Коварен до мозга костей,и что САМОЕ НЕПРИЯТНОЕ,ДЛЯ ЛЮБОЙ СТРАНЫ Мира...
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28.04.2020 16:13 Відповісти
Да вы чё! Как может быть причастен глава погранцов к двухкратному пересечению Буком рашкинской границы? Во-первых Бук маленький и его легко перенести в кармане, во вторых Бук границу не пересекал, потому, что откопан шахтёрами в шахте, в третьих - это всё грязная руссофобия и инсинуации!
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28.04.2020 16:14 Відповісти
Розслідувачі з'ясували, що серед головних фігурантів справи МН17 може бути заступник голови прикордонної служби ФСБ РФ Бурлака - Цензор.НЕТ 2959
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28.04.2020 16:17 Відповісти
Главный фигурант там один, гражданин Путин.В.В. и к Гордону не ходи!
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28.04.2020 16:22 Відповісти
Засрашка не держава, а ОЗУ (організоване злочимнне угрупування). Пахан - ху@ло, а ці засранці бригадири.
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28.04.2020 16:43 Відповісти
Нация "говнолепов", как всегда скажет - ихтамнет.
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28.04.2020 17:06 Відповісти
Всех кацапо-фашистов найдем даже через 20 лет.всех отловим
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28.04.2020 17:06 Відповісти
 
 