Розслідувачі з'ясували, що серед головних фігурантів справи МН17 може бути заступник голови прикордонної служби ФСБ РФ Бурлака

Заступник керівника прикордонної служби ФСБ РФ Андрій Бурлака може бути фігурантом справи МН17 - у матеріалах слідства є людина під псевдонімом Володимир Іванович, який називався учасниками "командиром всієї операції, що проводиться на сході України".

Про це стало відомо Російській службі Бі-бі-сі, повідомляє Цензор.НЕТ.

У матеріалах Спільної слідчої групи (JIT), яка веде офіційне міжнародне розслідування падіння літака, ця людина проходила під псевдонімом Володимир Іванович. Люди, які особисто спілкувалися з цією людиною, сказали Бі-бі-сі, що за цим ім'ям може ховатися чинний перший заступник керівника прикордонної служби ФСБ Росії генерал-полковник Андрій Бурлака.

Група розслідувачів Bellingcat провела аналіз технічних даних і незалежно від Бі-бі-сі також дійшла висновку, що Андрій Бурлака та "Володимир Іванович" можуть бути однією людиною.

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В опублікованих слідчими телефонних переговорах представники ДНР між собою називали Володимира Івановича командиром всієї операції, що проводиться на сході України. А колишній "міністр оборони ДНР" Ігор Стрєлков згадував, що підкорявся наказам Володимира Івановича.

Від джерела, що має доступ до персональних баз даних, Бі-бі-сі отримала інформацію про переміщення генерала в 2014 році і з'ясувала, що в день падіння "Боїнгу" Андрій Бурлака був у Ростові-на-Дону. Експерти Martin Barry Forensic Services (MBFS) дійшли висновку, що зразки голосу Володимира Івановича в цілому збігаються з голосом генерала Бурлаки.

Одне джерело, яке назвало Бі-бі-сі ймовірне ім'я "Володимира Івановича", уточнило, що після завершення активної фази конфлікту на сході України в 2014-2015 роках генерал Бурлака отримав підвищення, а також найвищу держнагороду - Героя Росії.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

В Амстердамі 8 березня 2020 року узгоджено і затверджено оновлений список членів JIT від України. Від Офісу генерального прокурора в JIT увійшли чотири представники. Групу очолив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який на центральному рівні координує роботу з розслідування міжнародних злочинів.

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9 березня 2020 року почалмсь засідання суду у справі МН17. На засідання не з'явився жоден з підозрюваних. Однак прокурор Фердінандуссе повідомив, що фізична відсутність обвинувачених у залі суду або їхня відмова брати участь у судовому процесі не завадить встановити правду в справі MH17 і винести справедливий вирок.

За його словами, четверо підозрюваних зіграли ключову координуючу роль у транспортуванні, установці "Бука" і вивезенні його назад у Росію. Таким чином вони були настільки втягнуті в процес ураження літака ракетою, що фактично несуть за це відповідальність.

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