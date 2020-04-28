Спецпроцедура для "антиКоломойського" законопроєкту та зміни до виборчого законодавства, - "слуга народу" Кравчук про порядок денний позачергового засідання ВР

У четвер, 30 квітня, в ході позачергового засідання Верховна Рада розгляне близько 20 законопроєктів.

Про це повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За її словами, у порядку денному наявні й законопроєкти, які зареєструвала опозиція.

"Засідання планується у четвер о 13:00. Пункти порядку денного формувались з різних пропозицій від різних фракцій. Тому там є законопроєкти, які опозиція зареєструвала і наполягала на їх включенні. В оригінальному варіанті близько 20 законопроєктів", - заявила Кравчук.

Парламентар додала, що серед основних питань на 30 квітня депутати планують запуск спецпроцедури для розгляду банківського законопроєкту, а також внести зміни в виборче законодавство.

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"Близько 10 проєктів - це ратифікації міжнародних угод, які треба просто запустити. Є законопроєкт №2769 про зменшення застави на участь у місцевих виборах у 9 разів. Це зміни до виборчого кодексу", - повідомила нардеп.