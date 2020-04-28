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Новини Правосуддя
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Кожара не прибув до суду для розгляду апеляції на свій арешт: засідання перенесли на 13 травня

Кожара не прибув до суду для розгляду апеляції на свій арешт: засідання перенесли на 13 травня

Розгляд апеляційної скарги на обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ексміністру закордонних справ Леоніду Кожарі, підозрюваному у вбивстві бізнесмена Старицького, відклали на 13 травня.

Про це повідомляє пресслужба Київського апеляційного суду, передає Цензор.НЕТ.

"Розгляд апеляційної скарги сторони захисту, поданої на ухвалу Шевченківського районного суду міста Києва від 27 березня 2020 року про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного К., відкладено на 13 травня 2020 року (12 год. 15 хв.) у зв’язку із недоставкою підозрюваного в судове засідання", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суд відклав розгляд апеляції на запобіжний захід ексглаві МЗС Кожарі, підозрюваному у вбивстві бізнесмена Старицького

Нагадаємо, минуле засідання суду було перенесено на 28 квітня у зв'язку з клопотанням сторони захисту про доставку підозрюваного в судове засідання.

Як повідомлялося, 27 березня Шевченківський райсуд столиці обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб з можливістю внесення застави в розмірі 14 млн 82 тис. грн Леоніду Кожарі, який підозрюється у вбивстві бізнесмена Сергія Старицького.

Нагадаємо, поліція Київської області повідомила, що 21 лютого в селі Чайки Києво-Святошинського району в будинку покінчив життя самогубством чоловік, який приїхав у гості зі столиці.

За інформацією ЗМІ, від вогнепального поранення в Київській області помер підприємець Сергій Старицький. Факт загибелі чоловіка підтвердили в Atlantic Group, де він працював гендиректором.

Пізніше смерть Старицького підтвердили в холдингу Atlantic Group.

А брат загиблого Юрій Воловик повідомив, що експертиза встановила, що Старицького застрелили з трьох метрів.

25 березня ексміністра закордонних справ Леоніда Кожару, в будинку якого місяць тому було убито бізнесмена Сергія Старицького, затримали правоохоронці.

Шевченківський районний суд Києва 27 березня обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в сумі 14 млн 83 тис. 400 грн колишньому міністру закордонних справ України Леоніду Кожарі, затриманому за підозрою в умисному вбивстві підприємця Сергія Старицького.

10 квітня дружині ексглави МЗС Кожари повідомлено про підозру за неправдиві свідчення як свідка.

Автор: 

апеляція (503) Кожара Леонід (47) суд (11744) юстиція (732) Апеляційний суд (401)


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Топ коментарі
+7
А что можно не приходить в суд и суда не будет? Не знал. Ето для всех такая фишка или только для приближенных к феодалу? Украина цэ Европа? Ну-ну...
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28.04.2020 15:58 Відповісти
+7
****** завалил человека и не в СИЗО! ждет когда свои вернуться!
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28.04.2020 16:01 Відповісти
+3
не царское это дело.
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28.04.2020 15:56 Відповісти
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не царское это дело.
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28.04.2020 15:56 Відповісти
Кожара не прибув до суду для розгляду апеляції на свій арешт: засідання перенесли на 13 травня - Цензор.НЕТ 5345
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28.04.2020 16:21 Відповісти
А что можно не приходить в суд и суда не будет? Не знал. Ето для всех такая фишка или только для приближенных к феодалу? Украина цэ Европа? Ну-ну...
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28.04.2020 15:58 Відповісти
****** завалил человека и не в СИЗО! ждет когда свои вернуться!
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28.04.2020 16:01 Відповісти
кто тебе сказал что он не в СИЗО? Кто залог внес и когда? новость читать не пробовал, не доставили его и не прибыл в заголовке это 2 большие разницы!
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28.04.2020 17:20 Відповісти
Его Хам сегодня в Ростове собственноручно короновал министром иностранных дел в изгнании.
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28.04.2020 23:04 Відповісти
А шо, так тоже мона??
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28.04.2020 16:02 Відповісти
Мона если нуна.
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28.04.2020 16:58 Відповісти
дно
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28.04.2020 16:06 Відповісти
Кожара не прибув до суду для розгляду апеляції на свій арешт: засідання перенесли на 13 травня - Цензор.НЕТ 118
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28.04.2020 16:14 Відповісти
это только для грязи законы...а, для тех кто из грязи в князи нет...?
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28.04.2020 16:17 Відповісти
так где это кожаро в данный момент находится?
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28.04.2020 16:19 Відповісти
Из текста непонятно - он в СИЗО или в Ростове?
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28.04.2020 16:20 Відповісти
Апохмеляется после Пасхи. Значит занят.
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28.04.2020 16:38 Відповісти
Бабки собирает. Менты потребовали дополнительный взнос + прокуратура + судьи. Недешевое это дело собутыльников мочить.
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28.04.2020 16:57 Відповісти
Дух пошел чижолый..... Вывод - Кожара обоср...ся.
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28.04.2020 19:46 Відповісти
Это прикольно , убийца просто разгуливает на свободе Вы Дятлы правосудные , не понимаете какое зло совершаете . Над каждым человеком не поставишь мусора , и вот обычный человек думает ,если Кожаре можно чем другой человек хуже , и тоже пойдет на преступление Идиоты вы снимаете предохранитель на убийства завтра судья в тебя выстрелят , по приколу
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28.04.2020 20:34 Відповісти
 
 