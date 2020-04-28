Кожара не прибув до суду для розгляду апеляції на свій арешт: засідання перенесли на 13 травня

Розгляд апеляційної скарги на обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ексміністру закордонних справ Леоніду Кожарі, підозрюваному у вбивстві бізнесмена Старицького, відклали на 13 травня.

Про це повідомляє пресслужба Київського апеляційного суду, передає Цензор.НЕТ.

"Розгляд апеляційної скарги сторони захисту, поданої на ухвалу Шевченківського районного суду міста Києва від 27 березня 2020 року про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного К., відкладено на 13 травня 2020 року (12 год. 15 хв.) у зв’язку із недоставкою підозрюваного в судове засідання", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, минуле засідання суду було перенесено на 28 квітня у зв'язку з клопотанням сторони захисту про доставку підозрюваного в судове засідання.

Як повідомлялося, 27 березня Шевченківський райсуд столиці обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб з можливістю внесення застави в розмірі 14 млн 82 тис. грн Леоніду Кожарі, який підозрюється у вбивстві бізнесмена Сергія Старицького.

Нагадаємо, поліція Київської області повідомила, що 21 лютого в селі Чайки Києво-Святошинського району в будинку покінчив життя самогубством чоловік, який приїхав у гості зі столиці.

За інформацією ЗМІ, від вогнепального поранення в Київській області помер підприємець Сергій Старицький. Факт загибелі чоловіка підтвердили в Atlantic Group, де він працював гендиректором.

Пізніше смерть Старицького підтвердили в холдингу Atlantic Group.

А брат загиблого Юрій Воловик повідомив, що експертиза встановила, що Старицького застрелили з трьох метрів.

25 березня ексміністра закордонних справ Леоніда Кожару, в будинку якого місяць тому було убито бізнесмена Сергія Старицького, затримали правоохоронці.

Шевченківський районний суд Києва 27 березня обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в сумі 14 млн 83 тис. 400 грн колишньому міністру закордонних справ України Леоніду Кожарі, затриманому за підозрою в умисному вбивстві підприємця Сергія Старицького.

10 квітня дружині ексглави МЗС Кожари повідомлено про підозру за неправдиві свідчення як свідка.