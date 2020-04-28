Найкращий вихід для Тищенка - визнати порушення, вибачитися і заплатити штраф за кожен день роботи "Велюру" в період карантину, - "слуга народу" Яременко

Якщо відвідувачі приходили в ресторан "Велюр" за прямим призначенням - це порушення карантину.

Про це заявив в Facebook нардеп "Слуги народу" Богдан Яременко, інформує Цензор.НЕТ.

"У ситуації з моїм колегою по фракції Миколою Тищенком немає хорошого виходу. Відкрити заклад громадського харчування, який не працює для продажу продуктів з доставкою - це порушення. І найкращий з поганих виходів для мого колеги, на мою думку, - визнати своє порушення, вибачитися і заплатити штраф за кожен день гостинності "Велюру" в період карантину", - зазначив нардеп.

Він упевнений: пояснення, що ресторан працює як штаб, породжує ще більше проблем. "Микола Тищенко претендує на те, що очолює якийсь київський виборчий штаб "Слуги народу". Також потрібно пояснити, що в цьому штабі робили депутати СН, які не мають стосунку до виборів в Києві, а тим більше - представники інших фракцій? Ще більше питань викликає присутність в "велюровому штабі" бізнесменів. Не тільки сама ситуація з ігноруванням режиму карантину, а й безглузді виправдання виглядають як знущання над киянами", - підкреслив Яременко.

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Він вибачився перед виборцями і запевнив, що серед "слуг народу" досить тих, "хто не тільки чесно дотримується режиму карантину, але і не має своїх ресторанів, бізнесу, не займається угодами і "рішаловом" під прикриттям депутатського мандата".

Нагадаємо, журналісти з'ясували, що ресторан "слуги народу" Миколи Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей попри карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані проходять особисті зустрічі. Це такий штаб"

Також дивіться: "Візьміть мене на роботу. В ресторан вашого друга Тищенка, який працює під час карантину. Мій вже 44 дні закритий", - підприємець Давиденко звернувся до Зеленського. ВIДЕО