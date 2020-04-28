Найкращий вихід для Тищенка - визнати порушення, вибачитися і заплатити штраф за кожен день роботи "Велюру" в період карантину, - "слуга народу" Яременко
Якщо відвідувачі приходили в ресторан "Велюр" за прямим призначенням - це порушення карантину.
Про це заявив в Facebook нардеп "Слуги народу" Богдан Яременко, інформує Цензор.НЕТ.
"У ситуації з моїм колегою по фракції Миколою Тищенком немає хорошого виходу. Відкрити заклад громадського харчування, який не працює для продажу продуктів з доставкою - це порушення. І найкращий з поганих виходів для мого колеги, на мою думку, - визнати своє порушення, вибачитися і заплатити штраф за кожен день гостинності "Велюру" в період карантину", - зазначив нардеп.
Він упевнений: пояснення, що ресторан працює як штаб, породжує ще більше проблем. "Микола Тищенко претендує на те, що очолює якийсь київський виборчий штаб "Слуги народу". Також потрібно пояснити, що в цьому штабі робили депутати СН, які не мають стосунку до виборів в Києві, а тим більше - представники інших фракцій? Ще більше питань викликає присутність в "велюровому штабі" бізнесменів. Не тільки сама ситуація з ігноруванням режиму карантину, а й безглузді виправдання виглядають як знущання над киянами", - підкреслив Яременко.
Він вибачився перед виборцями і запевнив, що серед "слуг народу" досить тих, "хто не тільки чесно дотримується режиму карантину, але і не має своїх ресторанів, бізнесу, не займається угодами і "рішаловом" під прикриттям депутатського мандата".
Нагадаємо, журналісти з'ясували, що ресторан "слуги народу" Миколи Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей попри карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані проходять особисті зустрічі. Це такий штаб"
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я, зізнаюсь чесно, була від нього у захваті, коли він був в складі суддів в моєму улюбленому шоу "Майстершеф".
І висновок: телевізор наше ВСЬО!!! З людини може зробити зомбі (в будь-якій темі!) на раз-два.
Ви всі в СН однакові.
https://twitter.com/Vika_Ruda
Вікторія Мірошніченко
@Vika_Ruda
·https://twitter.com/Vika_Ruda/status/1255054745867345920 4 ч
Не бажаєте у Колі - Котлети- Тищенко чайку у "Велюрі" хлібнути з лимончиком?)
Надеюсь Коля его послушает.
Вірю, шо сам Бодя Яременко так і вчинив. Після того випадку...