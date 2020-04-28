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Новини Коронавірус і карантин
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Найкращий вихід для Тищенка - визнати порушення, вибачитися і заплатити штраф за кожен день роботи "Велюру" в період карантину, - "слуга народу" Яременко

Найкращий вихід для Тищенка - визнати порушення, вибачитися і заплатити штраф за кожен день роботи

Якщо відвідувачі приходили в ресторан "Велюр" за прямим призначенням - це порушення карантину.

Про це заявив в Facebook нардеп "Слуги народу" Богдан Яременко, інформує Цензор.НЕТ.

"У ситуації з моїм колегою по фракції Миколою Тищенком немає хорошого виходу. Відкрити заклад громадського харчування, який не працює для продажу продуктів з доставкою - це порушення. І найкращий з поганих виходів для мого колеги, на мою думку, - визнати своє порушення, вибачитися і заплатити штраф за кожен день гостинності "Велюру" в період карантину", - зазначив нардеп.

Він упевнений: пояснення, що ресторан працює як штаб, породжує ще більше проблем. "Микола Тищенко претендує на те, що очолює якийсь київський виборчий штаб "Слуги народу". Також потрібно пояснити, що в цьому штабі робили депутати СН, які не мають стосунку до виборів в Києві, а тим більше - представники інших фракцій? Ще більше питань викликає присутність в "велюровому штабі" бізнесменів. Не тільки сама ситуація з ігноруванням режиму карантину, а й безглузді виправдання виглядають як знущання над киянами", - підкреслив Яременко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тисячі ресторанів закриті, а "Коля-котлета" годує обраних у центрі Києва. Шановні полісмени, вам адресу підказати? - журналістка "1+1" Мосейчук

Він вибачився перед виборцями і запевнив, що серед "слуг народу" досить тих, "хто не тільки чесно дотримується режиму карантину, але і не має своїх ресторанів, бізнесу, не займається угодами і "рішаловом" під прикриттям депутатського мандата".

Найкращий вихід для Тищенка - визнати порушення, вибачитися і заплатити штраф за кожен день роботи Велюру в період карантину, - слуга народу Яременко 01

Нагадаємо, журналісти з'ясували, що ресторан "слуги народу" Миколи Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей попри карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані проходять особисті зустрічі. Це такий штаб"

Також дивіться: "Візьміть мене на роботу. В ресторан вашого друга Тищенка, який працює під час карантину. Мій вже 44 дні закритий", - підприємець Давиденко звернувся до Зеленського. ВIДЕО

Автор: 

карантин (18172) Київ (19672) ресторани (337) Яременко Богдан (148) Тищенко Микола (352) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+38
Офіційно. Зеленський приніс документи на підпис Єрмаку.Лучший выход для Тищенко - признать нарушение, извиниться и заплатить штраф за каждый день работы "Велюра" в период карантина, - "слуга народа" Яременко - Цензор.НЕТ 706
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28.04.2020 16:04 Відповісти
+29
Лучший выход для Тищенко - признать нарушение, извиниться и заплатить штраф за каждый день работы "Велюра" в период карантина, - "слуга народа" Яременко - Цензор.НЕТ 9401
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28.04.2020 15:59 Відповісти
+27
И вызвать проституток)))
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28.04.2020 15:59 Відповісти
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28.04.2020 15:59 Відповісти
Лучший выход для Тищенко - признать нарушение, извиниться и заплатить штраф за каждый день работы "Велюра" в период карантина, - "слуга народа" Яременко - Цензор.НЕТ 1375
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28.04.2020 16:06 Відповісти
И вызвать проституток)))
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28.04.2020 15:59 Відповісти
Лучший выход для Тищенко - признать нарушение, извиниться и заплатить штраф за каждый день работы "Велюра" в период карантина, - "слуга народа" Яременко - Цензор.НЕТ 9401
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28.04.2020 15:59 Відповісти
Это я ВАМ как человек со смартфоном и прочим нашим иммунитетом говорю
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28.04.2020 16:09 Відповісти
В бандитской ментальности Тищенко извиняется только лох.
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28.04.2020 16:00 Відповісти
и название ресторана как из фильма по борьбе с совковой мафией.
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28.04.2020 16:26 Відповісти
всі вони є патентованими совками та живуть в совкові парадигмі. Alas.
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28.04.2020 16:37 Відповісти
Но Шмаркля так не считает!
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28.04.2020 16:00 Відповісти
не, коляну нужно премию выписать! он рискуя жизнью в ресторане готовит программу преобразования Киева.
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28.04.2020 16:02 Відповісти
Хто б уже говорив про знущання над киянами
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28.04.2020 16:02 Відповісти
І ніяких табу.
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28.04.2020 16:02 Відповісти
Офіційно. Зеленський приніс документи на підпис Єрмаку.Лучший выход для Тищенко - признать нарушение, извиниться и заплатить штраф за каждый день работы "Велюра" в период карантина, - "слуга народа" Яременко - Цензор.НЕТ 706
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28.04.2020 16:04 Відповісти
Навіть не здивуюсь, коли це виявиться правдою.
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28.04.2020 16:06 Відповісти
Яка шобла.
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28.04.2020 16:04 Відповісти
Лучший выход для вас зелёные -торби в руки і на х.. історіческую родіну.
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28.04.2020 16:05 Відповісти
там таких багато ...на гггодине
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28.04.2020 16:07 Відповісти
А найкраще для Тищенко просто не відкривати рота.
Я, зізнаюсь чесно, була від нього у захваті, коли він був в складі суддів в моєму улюбленому шоу "Майстершеф".
І висновок: телевізор наше ВСЬО!!! З людини може зробити зомбі (в будь-якій темі!) на раз-два.
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28.04.2020 16:05 Відповісти
Зеееееееееееееееееееееееееееееееееееееееее!
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28.04.2020 16:05 Відповісти
Що краще - барижити під час карантину чи викликати повій з Верховної Ради?
Ви всі в СН однакові.
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28.04.2020 16:05 Відповісти
платят только лохи ...
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28.04.2020 16:06 Відповісти
Новыя литца сделали вас разом, тупая биомасса.
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28.04.2020 16:06 Відповісти
Знающий «заказчик женских утех» советует ))) .
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28.04.2020 16:07 Відповісти
https://twitter.com/Vika_Ruda
https://twitter.com/Vika_Ruda

Вікторія Мірошніченко

@Vika_Ruda

·https://twitter.com/Vika_Ruda/status/1255054745867345920 4 ч

Не бажаєте у Колі - Котлети- Тищенко чайку у "Велюрі" хлібнути з лимончиком?)

Найкращий вихід для Тищенка - визнати порушення, вибачитися і заплатити штраф за кожен день роботи "Велюру" в період карантину, - "слуга народу" Яременко - Цензор.НЕТ 3743
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28.04.2020 16:08 Відповісти
Однако...
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28.04.2020 16:09 Відповісти
Звичайний чай. Ціна за 1 куб.метр. А от лимон так, дорогуватий.
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28.04.2020 16:11 Відповісти
Чого? Чай за куб.м , лимон 1000 за кг. За тонну 1 млн.грн. Паритет!
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28.04.2020 16:19 Відповісти
Справєдлівості раді скажу, что лімон стоіт 333грн.кг. Но ето же лімон, сорваний 30 февраля в полнолуніє, которий рукамі нєпорочной дєвствєнніци порєзан катаной на айпадє і виложен порциямі по 14,9999999999999999999 грамм в специальную тарелку із гліни, которую мєсілі афонскиє монахі...
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28.04.2020 16:35 Відповісти
Чек сугубо за понты. Такое в Украине часто встретишь. Всякие колитищенки мнят из себя гуру ресторанного бизнеса лишь купив помещение и приклеив красивую этикетку с названием.
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28.04.2020 16:20 Відповісти
И шо б тищенко без мнения этого писюнкового злодея делал?
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28.04.2020 16:08 Відповісти
Любитель "клубнички" за деньги порицает и даёт советы мутному жулику. Будни СН.
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28.04.2020 16:15 Відповісти
Да шо ж там непонятного? Тищенко открыл свой гендэлык, чтобы коллегам по партии "слуга народа" было где отпраздновать годовщину Чернобыля
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28.04.2020 16:19 Відповісти
Шрек знает толк в том, как посильнее обляпаться при попытке велезти из дерьма.
Надеюсь Коля его послушает.
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28.04.2020 16:21 Відповісти
Неправильно він висловився... Мав би сказати, що під час карантину робота ресторанів - ТАБУ!
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28.04.2020 16:22 Відповісти
ПЛАТИТЬ?!! да еще в бюджет?!! че мы, лохи, штоле?!!1
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28.04.2020 16:24 Відповісти
Вибачитись? У зелених це не в тренді. Їх головний усій країні на стадіоні брехав і досі ні за що не вибачився, то чому він має?
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28.04.2020 16:25 Відповісти
Маючи 73% отару просити вибачення навіть якось непристойно. Ще можуть визнати його за несповна розуму
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28.04.2020 16:39 Відповісти
На місці мера Віталіка, я б по-швидкому розірвав з Тищенком договір оренди приміщення під ресторан... Мовляв, порушив карантин -вали нафіг! Все ж таки Тищенка в мери пихають, можна було потролити його таким чином!
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28.04.2020 16:27 Відповісти
Слова державного мужа, а не замовника дешевого сексу. Бодя виправляється.
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28.04.2020 16:42 Відповісти
Любителя проституток потянуло на порассуждать на теми морали...
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28.04.2020 19:16 Відповісти
Пипец... Опытный,знает, что говорит. Поползай на коленях и всё простят. Много перед вами предыдущие извинялись? "Сходите в церковь и поставьте свечку, Вас Господь попустит" (с)
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28.04.2020 16:43 Відповісти
Да, видно, что в том ресторане АНАЛ был ТАБУ, хотя это странно - ведь встречались там одни ЗЕ-П#дарасы.
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28.04.2020 16:46 Відповісти
ну i шо о цей карабас ***** мямле - заткнимсь чмо
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28.04.2020 16:46 Відповісти
"Лучший выход для Тищенко - признать нарушение, извиниться..."
Вірю, шо сам Бодя Яременко так і вчинив. Після того випадку...

Найкращий вихід для Тищенка - визнати порушення, вибачитися і заплатити штраф за кожен день роботи "Велюру" в період карантину, - "слуга народу" Яременко - Цензор.НЕТ 8940
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28.04.2020 17:01 Відповісти
Тищенко лучше извиниться, иначе Чубакка может покарать его )))
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28.04.2020 17:13 Відповісти
я вже не знаю: чи смітися, чи плакати з цього суцільного жаху-фарсу-брехні-"кіна" та відосів нашого сьогодення...З цього хаосу-фаршу, на яке перетворилася держава...коли правда й брехня, людяність і скотство...біле й чорне перемололося в одну смердючу біомасу...після якої відмитися буде дуже складно навіть тим, кому огидно все те, що відбувається зараз в нашій країні...хто не має жодного стосунку до того що робить це безсоромне людиноподібне стадо у владі ...
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28.04.2020 17:22 Відповісти
Выход из такой ситуации только один - анал за каждый день нарушения карантина))
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28.04.2020 17:40 Відповісти
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28.04.2020 17:59 Відповісти
Кстати, нам смешно, а ЧТО переживают его несчастные дети, когда попадают, скажем, в школу- и представить страшно.... Про жену я уже молчу..... Это ж надо быть какой гнидой эгоистичной и недалёкой, чтобы ТАКОЕ устроить своей семье? Больше всего жаль, конечно, детей. Жена наверняка была в теме о его "сексуальных похождениях". Думаю, не в первый раз. Значит, нравится, раз терпит. Но ДЕТИ!!!...... Что им говорят в кругу сверстников, как насмехаются/издеваются и проч.- представить невозможно. Это пятно и травма на всю жизнь! Я б таких вообще лишал родительских прав. Мерзость!
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28.04.2020 18:08 Відповісти
О, ещё один нашёлся "блюститель нравственности"- жирный, похотливый боров, "соблюдатель карантина"! То есть *лядей ты теперь уже из дома заказываешь? Молчал бы уже, позорище! Решил "сыграть на контрастах" с очередным дегенератом из СН? "Выгодно отличиться"? Да ты уже "отличился"! Глаза б мои тебя не видели! Тьфу!
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28.04.2020 17:42 Відповісти
Он что, шел в депутаты что-бы штрафы платить? Вот смешной ))))))
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28.04.2020 17:47 Відповісти
Не тебе, извращенец, указывать что надо делать по сути своим же коллегам, моральным извращенцам!
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28.04.2020 18:16 Відповісти
Чубака! Это же Велюр, а не Анал...
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28.04.2020 19:22 Відповісти
не работал он, журналистам нечего делать)
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28.04.2020 19:26 Відповісти
Та ср.л Тищенко на всех . Ничего личного, только бизнес.
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28.04.2020 19:45 Відповісти
Плюсаните кто здесь ради коментов про анал.
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28.04.2020 21:23 Відповісти
Найкращий вихід для Тищенка - визнати порушення, вибачитися і заплатити штраф за кожен день роботи "Велюру" в період карантину, - "слуга народу" Яременко - Цензор.НЕТ 4505
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28.04.2020 22:05 Відповісти
Жирный завидует ,что его с девками с объездной не позвали.
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28.04.2020 22:13 Відповісти
 
 