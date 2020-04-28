51 пацієнт у Чернівецькій області перебуває у важкому стані через коронавірус, - ОДА

У Чернівецькій області 51 пацієнт з коронавірусом або підозрою на COVID-19 перебуває у важкому стані.

Про це повідомили в Чернівецькій обласній державній адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

При цьому наголошується, що 42 з них перебуває в реанімації, а ще вісім підключені до апаратів штучної вентиляції легенів.

"У лікарнях області станом на 28 квітня перебуває 501 особа. З них у 190 пацієнтів підтверджений коронавірус, інші - з підозрою. За минулу добу в лікарні госпіталізували 38 осіб", - повідомили в ОДА.

"У реанімації обласної клінічної лікарні є 15 пацієнтів. Троє недужих підключені до апаратів штучної вентиляції легень, у них важкі форми пневмонії. Це пацієнти із нирковою недостатністю, вони тривалий час лікуються методом гемодіалізу", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, в реанімації обласної дитячої лікарні перебуває два пацієнти.

"10 хворих є у реанімації Чернівецької міської лікарні №1, троє з них із підтвердженою коронавірусною інфекцією – на апаратах штучної вентиляції легень. За минулу добу одному пацієнту стало краще, його переведуть у інше відділення", - йдеться в повідомленні.

Також в ОДА додали, що п'ять пацієнтів з підозрою на коронавірус лікують у реанімації Новоселицької ЦРЛ. Вони на кисневій підтримці.

"У реанімації Глибоцької ЦРЛ перебувають четверо пацієнтів на неінвазивній вентиляції легень, двоє з них – у критичному стані. У Хотинській центральній районній лікарні двоє пацієнтів із підозрою на COVID-19 у важкому стані на кисневій підтримці", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, в Сторожинецькій ЦРЛ перебувають 13 пацієнтів у важкому стані. У реанімації лікують шістьох, один з них з підозрою на COVID-19 - на апараті ШВЛ.