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Новини Коронавірус і карантин
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51 пацієнт у Чернівецькій області перебуває у важкому стані через коронавірус, - ОДА

51 пацієнт у Чернівецькій області перебуває у важкому стані через коронавірус, - ОДА

У Чернівецькій області 51 пацієнт з коронавірусом або підозрою на COVID-19 перебуває у важкому стані.

Про це повідомили в Чернівецькій обласній державній адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

При цьому наголошується, що 42 з них перебуває в реанімації, а ще вісім підключені до апаратів штучної вентиляції легенів.

"У лікарнях області станом на 28 квітня перебуває 501 особа. З них у 190 пацієнтів підтверджений коронавірус, інші - з підозрою. За минулу добу в лікарні госпіталізували 38 осіб", - повідомили в ОДА.

"У реанімації обласної клінічної лікарні є 15 пацієнтів. Троє недужих підключені до апаратів штучної вентиляції легень, у них важкі форми пневмонії. Це пацієнти із нирковою недостатністю, вони тривалий час лікуються методом гемодіалізу", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, в реанімації обласної дитячої лікарні перебуває два пацієнти.

"10 хворих є у реанімації Чернівецької міської лікарні №1, троє з них із підтвердженою коронавірусною інфекцією – на апаратах штучної вентиляції легень. За минулу добу одному пацієнту стало краще, його переведуть у інше відділення", - йдеться в повідомленні.

Також в ОДА додали, що п'ять пацієнтів з підозрою на коронавірус лікують у реанімації Новоселицької ЦРЛ. Вони на кисневій підтримці.

"У реанімації Глибоцької ЦРЛ перебувають четверо пацієнтів на неінвазивній вентиляції легень, двоє з них – у критичному стані. У Хотинській центральній районній лікарні двоє пацієнтів із підозрою на COVID-19 у важкому стані на кисневій підтримці", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, в Сторожинецькій ЦРЛ перебувають 13 пацієнтів у важкому стані. У реанімації лікують шістьох, один з них з підозрою на COVID-19 - на апараті ШВЛ.

51 пацієнт у Чернівецькій області перебуває у важкому стані через коронавірус, - ОДА 01

51 пацієнт у Чернівецькій області перебуває у важкому стані через коронавірус, - ОДА 02

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лікарня (1364) Буковина (854) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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https://www.rbc.ua/rus/news/uchenye-nazvali-sroki-zaversheniya-epidemii-1588063770.html
Эпидемия коронавируса в Украине должна завершиться в июне
https://www.rbc.ua/rus/news/koronavirus-ukraine-mire-izvestno-28-aprelya-1588000991.html Эпидемия коронавируса в Украине может завершиться до 8 июня 2020 года. Соответствующий https://ddi.sutd.edu.sg/ прогноз опубликовала группа ученых из Сингапурского университета технологий и дизайна и лаборатории Data-Driven Development Lab.
В частности, ученые запустили сайт с прогнозом завершения пандемии COVID-19 в разных странах мира. Прогнозы основываются на данных по новым случаям коронавируса, которые легли в основу наглядных прогностических кривых по так называемой SIR-модели. Данная модель учитывает данные об инфицированных, выздоровевших в определенные моменты времени, а также интенсивность контактов между людьми.
Согласно прогнозу, в Украине резкое снижение заболеваемости ожидается 19 мая, а конец эпидемии прогнозируется до 8 июня.
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28.04.2020 16:05 Відповісти
а сколько всего пациентов в Черновицкой области находится в тяжелом состоянии в больницах по разным болезням?
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28.04.2020 16:05 Відповісти
Почему так много человек находятся в больницах с подозрениями, им что не делают тесты ?
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28.04.2020 16:16 Відповісти
Это не там где протестуют против закрытия рынков?
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28.04.2020 18:23 Відповісти
они наоборот за открытие!
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28.04.2020 22:53 Відповісти
 
 