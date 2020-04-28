Садовий після підвищення температури зробив тест на COVID-19: "Краще не чекати, що якось мине"

Міський голова Львова Андрій Садовий у зв'язку з підвищенням температури зробив тест на коронавірус, який виявився негативним.

Про це повідомляє пресслужба міської ради, передає Цензор.НЕТ.

Як наголошується, в суботу, 25 квітня, у Садового піднялася температура, у зв'язку з цим він зробив ПЛР-аналіз на коронавірус. За попередньою інформацією, тест дав негативний результат, а самопочуття мера нормальне. Однак, лікарі порекомендували політику кілька днів попрацювати з дому.

"Сьогодні і вчора почуваюся дуже добре, температура 36,6°. А в суботу та неділю мав трохи підвищену температуру. Тому я і зробив експрес-тест, і ПЛР-тест. Слава Богу, результати негативні. Але лікарі порадили хоча б кілька днів попрацювати з дому. Загалом все добре. Я особисто пройшов усю процедуру, побачив, як це працює. Якщо є якісь підозри, всім раджу - краще звернутися до сімейного лікаря, а не чекати, що якось мине", - зазначив Андрій Садовий.

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