УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11458 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
4 452 37

Садовий після підвищення температури зробив тест на COVID-19: "Краще не чекати, що якось мине"

Садовий після підвищення температури зробив тест на COVID-19:

Міський голова Львова Андрій Садовий у зв'язку з підвищенням температури зробив тест на коронавірус, який виявився негативним.

Про це повідомляє пресслужба міської ради, передає Цензор.НЕТ.

Як наголошується, в суботу, 25 квітня, у Садового піднялася температура, у зв'язку з цим він зробив ПЛР-аналіз на коронавірус. За попередньою інформацією, тест дав негативний результат, а самопочуття мера нормальне. Однак, лікарі порекомендували політику кілька днів попрацювати з дому.

"Сьогодні і вчора почуваюся дуже добре, температура 36,6°. А в суботу та неділю мав трохи підвищену температуру. Тому я і зробив експрес-тест, і ПЛР-тест. Слава Богу, результати негативні. Але лікарі порадили хоча б кілька днів попрацювати з дому. Загалом все добре. Я особисто пройшов усю процедуру, побачив, як це працює. Якщо є якісь підозри, всім раджу - краще звернутися до сімейного лікаря, а не чекати, що якось мине", - зазначив Андрій Садовий.

Читайте також: Садовий звернувся до прем'єр-міністра з проханням дозволити відкриття продуктових ринків

Автор: 

карантин (18172) Садовий Андрій (536) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
меньше бухать нужно ему было
показати весь коментар
28.04.2020 16:08 Відповісти
+4
Потеряшка решил напомнить о себе хоть таким способом.
показати весь коментар
28.04.2020 16:18 Відповісти
+4
О як!

А я хворого з пневмонією не зміг обстежити. Навіть рентген зробити не прийняли.
Але ж мій хворий- простий смертний....
показати весь коментар
28.04.2020 16:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
меньше бухать нужно ему было
показати весь коментар
28.04.2020 16:08 Відповісти
думаю,він сильно не бухає
показати весь коментар
28.04.2020 17:07 Відповісти
и как? сделали очень быстро?
показати весь коментар
28.04.2020 16:09 Відповісти
Вот это новость так новость.
Кстати о коронавирусе. Серьезные щи кто-ньть видел? Нет? Ну так пользуйтесь случаем, вверху на фотке именно они.
показати весь коментар
28.04.2020 16:12 Відповісти
Поважаю Садового. Але ж питання:чі у всіх пересічних громадян є такі можливості як у нього? Здається ні... От же,і вихід з ситуації кожна людина шукає виходячи з розумових здібностей,фінансових можливостей та реальної комунікації зі справжніми лікарями.
показати весь коментар
28.04.2020 16:15 Відповісти
маленький Иисусик, который пришел к Садовому, принес ему "привет" от Деда Короновируса..
показати весь коментар
28.04.2020 16:16 Відповісти
к нему уже большой иисусик ходит,
показати весь коментар
28.04.2020 17:04 Відповісти
Потеряшка решил напомнить о себе хоть таким способом.
показати весь коментар
28.04.2020 16:18 Відповісти
О як!

А я хворого з пневмонією не зміг обстежити. Навіть рентген зробити не прийняли.
Але ж мій хворий- простий смертний....
показати весь коментар
28.04.2020 16:20 Відповісти
Куда там тебе - ты и снимка нездатний прочитать!
показати весь коментар
28.04.2020 16:33 Відповісти
Очкует Садовник, раз побежал тест делать, как температура поднялась =) Так и зелибоба очкует, шо даже к папе римскому в бронике ходил на авьедиенцию
показати весь коментар
28.04.2020 16:25 Відповісти
Ага, смішно вийшло!
Садовий після підвищення температури зробив тест на COVID-19: "Краще не чекати, що якось мине" - Цензор.НЕТ 4575
показати весь коментар
28.04.2020 16:28 Відповісти
Наш украинский Боря Джонсон.
Здоровья тебе.
показати весь коментар
28.04.2020 16:32 Відповісти
Т.е. Садовому сделали тест, не дожидаясь частичного посинения... "Поступайте все , как мэр! " -советует людям мэр.
показати весь коментар
28.04.2020 16:34 Відповісти
Ты, ****, антисептик пей, а не САМОГОН. Ничего ЗЕленые ЖАБЫ тебя вылечат - ты же жопу на себе рвал, чтобы они пришли к власти.
показати весь коментар
28.04.2020 16:40 Відповісти
В Чили будут выдавать "паспорта иммунитета" переболевшим нынешним коронавирусом. https://www.bbc.com/news/world-latin-america-52436330 Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Паула Даза. Эти паспорта будут выдаваться, чтобы они "смогли вернуться к работе", как сказала Даза.Предлагается также запретить принимать на работу тех, у кого такого паспорта не окажется.
показати весь коментар
28.04.2020 16:42 Відповісти
А де Задовий "дістав" такий ефективний тест і чого йому дали "нєсколько днєй", а всім іншим два тижні - дохтори знають, що ніхто тих "рекоментацій" все'дно не дотримуватиметься?
показати весь коментар
28.04.2020 16:55 Відповісти
не дай бог помреть, страна не вынесет
показати весь коментар
28.04.2020 16:56 Відповісти
Надо было ему еще на всякий пожарный тест на беременность сдать. Ну мало ли что...
показати весь коментар
28.04.2020 16:59 Відповісти
Не всем же так, как Садовому, простым делают тест, когда уже дышать не могут и температура под 40.
показати весь коментар
28.04.2020 17:22 Відповісти
 
 