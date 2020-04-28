Фахівці Рахункової палати вже почали відстежувати витрати на боротьбу з COVID-19

Питання, пов'язані з COVID-19, будуть предметом ретельного вивчення з боку Рахункової палати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Рахункової палати.

"Щоб не гаяти час, наші фахівці вже роблять все, щоб ідентифікувати можливі ризики, в тому числі і неефективного використання коштів. Тому була систематизована і візуалізувана інформація, яка дозволить кожному побачити, як витрачаються кошти на боротьбу з пандемією", - зазначив глава Рахункової палати Валерій Пацкан.

Уже доступні дані про витрати, починаючи з березня місяця. Фахівці Рахункової палати обирають, систематизують і оперативно оновлюють інформацію про витрати. Тому щодня у вільному доступі кожен може побачити загальну суму витрат на подолання пандемії, загальна кількість операцій, а також які області найбільше купують необхідні засоби, а які відстають, і багато іншого.

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Дані ґрунтуються на інформації про платіжні трансакції, проведені Державною казначейською службою України, на єдиному казначейському рахунку.