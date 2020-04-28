"Карантину не порушую: у ресторани не ходжу, їм удома або на роботі". Трофімов відреагував на звинувачення програми "Наші гроші"

За словами першого заступника глави Офісу президента України Сергія Трофімова, зараз він працює в дуже напруженому режимі, тому в нього немає часу ходити в ресторани, навіть якби вони були відкриті.

Перший заступник голови Офісу президента України Сергій Трофімов спростував, що 16 квітня відвідував ресторан "Велюр" у Києві під час карантину, як стверджують журналісти програми "Наші гроші".



"Я карантину не порушую: у ресторани не ходжу, їм удома або на роботі", – сказав він у коментарі виданню "ГОРДОН", передає Цензор.НЕТ.



За словами Трофімова, зараз він працює в дуже напруженому режимі, тому в нього немає часу ходити в ресторани, навіть якби вони були відкриті. Він закликав авторів програми, а також інші ЗМІ спростувати інформацію про його нібито візит у ресторан.





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Перший заступник глави ОП також зазначив, що порушення карантину дійсно фіксують.



"Тоді як майже вся країна намагається протистояти коронавірусу, коли президент України, уряд і влада на місцях прикладають максимум зусиль для скорочення негативних наслідків поширення коронавірусу, дійсно фіксують порушення карантинних заборон. Правоохоронні органи майже щодня виявляють такі випадки", – сказав Трофімов.

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Журналісти Bihus.info з'ясували, що ресторан нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка "Велюр" продовжує працювати, незважаючи на карантинні обмеження. Парламентарій у відповідь пояснив, що заклад закритий для відвідувачів і його використовують як "штаб для особистих зустрічей". Серед відвідувачів ресторану журналісти називали і Трофімова.



