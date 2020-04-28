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Новини Коронавірус і карантин
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"Карантину не порушую: у ресторани не ходжу, їм удома або на роботі". Трофімов відреагував на звинувачення програми "Наші гроші"

За словами першого заступника глави Офісу президента України Сергія Трофімова, зараз він працює в дуже напруженому режимі, тому в нього немає часу ходити в ресторани, навіть якби вони були відкриті.

Перший заступник голови Офісу президента України Сергій Трофімов спростував, що 16 квітня відвідував ресторан "Велюр" у Києві під час карантину, як стверджують журналісти програми "Наші гроші".

"Я карантину не порушую: у ресторани не ходжу, їм удома або на роботі", – сказав він у коментарі виданню "ГОРДОН", передає Цензор.НЕТ.

За словами Трофімова, зараз він працює в дуже напруженому режимі, тому в нього немає часу ходити в ресторани, навіть якби вони були відкриті. Він закликав авторів програми, а також інші ЗМІ спростувати інформацію про його нібито візит у ресторан.

Також читайте: У ресторані відбуваються особисті зустрічі. Це такий штаб, - "слуга народу" Тищенко пояснив, чому його заклад приймає ВІП-гостей, попри карантин

Перший заступник глави ОП також зазначив, що порушення карантину дійсно фіксують.

"Тоді як майже вся країна намагається протистояти коронавірусу, коли президент України, уряд і влада на місцях прикладають максимум зусиль для скорочення негативних наслідків поширення коронавірусу, дійсно фіксують порушення карантинних заборон. Правоохоронні органи майже щодня виявляють такі випадки", – сказав Трофімов.

Дивіться також: "Візьміть мене на роботу. В ресторан вашого друга Тищенка, який працює під час карантину. Мій вже 44 дні закритий", - підприємець Давиденко звернувся до Зеленського. ВIДЕО

Журналісти Bihus.info з'ясували, що ресторан нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка "Велюр" продовжує працювати, незважаючи на карантинні обмеження. Парламентарій у відповідь пояснив, що заклад закритий для відвідувачів і його використовують як "штаб для особистих зустрічей". Серед відвідувачів ресторану журналісти називали і Трофімова.

Автор: 

карантин (18172) ресторани (337) Трофімов (44) Тищенко Микола (352) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+24
"Карантин не нарушаю: по ресторанам не хожу, ем дома или на работе". Трофимов отреагировал на обвинения программы "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 3644
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28.04.2020 16:14 Відповісти
+22
брешет как Зеленский!
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28.04.2020 16:14 Відповісти
+22
зеленский не может обмановать, он же абещаль
"Карантин не нарушаю: по ресторанам не хожу, ем дома или на работе". Трофимов отреагировал на обвинения программы "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 4304


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28.04.2020 16:16 Відповісти
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28.04.2020 16:13 Відповісти
И
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28.04.2020 16:14 Відповісти
З
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28.04.2020 16:16 Відповісти
У
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28.04.2020 16:18 Відповісти
Н..............?
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28.04.2020 16:19 Відповісти
И
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28.04.2020 16:27 Відповісти
Щ
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28.04.2020 16:37 Відповісти
А
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28.04.2020 16:37 Відповісти
сейчас он работает в очень напряженном режиме...

Кто то верит, что это чмо вообще умеет работать, что то делать?
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28.04.2020 16:14 Відповісти
"Карантин не нарушаю: по ресторанам не хожу, ем дома или на работе". Трофимов отреагировал на обвинения программы "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 3644
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28.04.2020 16:14 Відповісти
брешет как Зеленский!
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28.04.2020 16:14 Відповісти
зеленский не может обмановать, он же абещаль
"Карантин не нарушаю: по ресторанам не хожу, ем дома или на работе". Трофимов отреагировал на обвинения программы "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 4304


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28.04.2020 16:16 Відповісти
Они все с Зели пример берут.
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28.04.2020 16:22 Відповісти
Ты не прав. Зеленский в этом деле непревзойденный профессионал. Хрен его кто из ОП перебрешет.
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28.04.2020 16:52 Відповісти
Пх2
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28.04.2020 16:14 Відповісти
Эти руки не крали,эти ноги не ходят,этот рот не ест
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28.04.2020 16:18 Відповісти
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28.04.2020 16:21 Відповісти
Заяц трепаться не любит.
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28.04.2020 16:21 Відповісти
Акростих задуман славно в обсуждениях на этом форуме, вот бы последюю буковку поменять надо.
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28.04.2020 16:21 Відповісти
В какой статье Конституции Украины прописаны режим самоизоляции и карантина для всей страны?Спецы по ГУЛАГам и тюрьмам дохлого СССра есть на ЦН?
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28.04.2020 16:22 Відповісти
Я так понимаю, если массовая Пандения,то вводится режим ЧС,все остальное от Лукавого...,попросту ПОНТЫ о вирусе,на грани дебилизма.....
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28.04.2020 16:25 Відповісти
Я не я-корова не моя... Это вполне ожидаемо. Лучше бы покаялся. Выглядело бы солиднее. А так...шпана есть шпана.
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28.04.2020 16:26 Відповісти
Показали видео сюжет из Чечни,на детской площадке играет детвора лет 5-8 едет по улице Воронок с Мигалками и сиреной,пацанва человек пятнадцать сыпет пулей в разные стороны с такой скоростью, что позавидуют лучшие спринтеры мира в беге на 100 метров...
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28.04.2020 16:31 Відповісти
Подобные пришедшие впервые в политику реально думают, что, во-первых, они поймали бога за бороду, во-вторых, что можно просто на-бать всех, сказав, цей рот нічего не жрав. Но в наш век человека стеклянного они не смогут скрыть вообще ничего, но они тупые, чтобы понять это.
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28.04.2020 16:40 Відповісти
Ще один клоун... віримо.
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28.04.2020 16:45 Відповісти
"Карантину не порушую: у ресторани не ходжу, їм удома або на роботі". Трофімов відреагував на звинувачення програми "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 1494
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28.04.2020 16:45 Відповісти
"..."Карантину не порушую: у ресторани не ходжу, їм удома або на роботі"..." -- в бьіту скромєн... ))))))))))))))
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28.04.2020 17:06 Відповісти
В напряженном режиме работаешь?смотри не лопни!
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28.04.2020 17:08 Відповісти
Судьба украинского народа в руках отборной шайки аферистов во главе порядочного и честного поклонника беса путлера.
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28.04.2020 17:10 Відповісти
Слуги урода - чемпионы по поливанию народа божьей росой. Но народ, надо сказать, попался им подходящий.
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28.04.2020 17:14 Відповісти
Ну ті,попєрєднікі,як їх ловили ще якось червоніли,виправдовувались,пояснювали...А теперішні просто морда сокирою і тупо посилають...Нє бил,нє відєв,работаю в напряжонному режимі і взагалі ідітє...на карантін...
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28.04.2020 17:20 Відповісти
У Трофимова раздвоение личности ? То есть он сидит дома а в ресторан душа рвётся ? ))
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28.04.2020 19:02 Відповісти
короче, идите на х...й
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28.04.2020 19:11 Відповісти
Ну по контексту отмазки,можно его вышвыривать из влади як кота с мордой в сметане
"Карантину не порушую: у ресторани не ходжу, їм удома або на роботі". Трофімов відреагував на звинувачення програми "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 20
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28.04.2020 21:00 Відповісти
 
 