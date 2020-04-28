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Каналу АTR досі не виділили кошти, в травні будемо закриватися, - заступник директора Муждабаєв

Каналу АTR досі не виділили кошти, в травні будемо закриватися, - заступник директора Муждабаєв

Телеканал ATR без відсутності фінансування закриється до дня депортації кримських татар 18 травня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі "УП" повідомив заступник генерального директора телеканалу, журналіст Айдер Муждабаєв.

Муждабаєв заявив: "Ситуація дуже дивна. 26 лютого президент сказав, що проблема з фінансуванням телеканалу буде вирішена. Були зустрічі в уряді і процес наче зрушився з місця. Нам здавалося, що фінансування відкриють і ми зможемо оплатити всі борги.

Але потім почалися складнощі, міністерство культури змусило переробляти всі документи. Завтра (29 квітня) вже четверте засідання Кабміну, де каналу не можуть відкрити фінансування. Уже кілька місяців ми працюємо виключно на своєму ресурсі і пожертвуваннях людей з окупованого Криму. Від колективу залишилося трохи більше 10 відсотків.

Також читайте: Кримськотатарський телеканал ATR не втратить держпідтримки, - Зеленський

Ми не виробляємо власний продукт, працюємо тільки в плані інформування людей на півострові про коронавірус.

"Зараз існує небезпека, що до Дня пам'яті жертв геноциду кримських татар АТР вже не зможе вести мовлення", підкреслив він.

Нагадаємо, раніше власник телеканалу Ленур Іслямов повідомив, що ATR перебуває на межі закриття.

Пізніше ATR повідомили про блокування фінансування.

Згодом кримськотатарський телеканал ATR звернувся до Європарламенту та Єврокомісії по фінансову допомогу.

Автор: 

фінансування (3152) телебачення (1175) кримські татари (2005) АТР (20) Муждабаєв Айдер (21)


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Топ коментарі
+19
И не выделят. зебилу не нужен крымский канал да и вообще он не против воду пустить на полуостров
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28.04.2020 16:21 Відповісти
+14
Зеленая команда свалила АTR. Легко и просто.
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28.04.2020 16:26 Відповісти
+11
Зер гут, Вальдемар! В Кремле значок дадут.
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28.04.2020 16:22 Відповісти
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И не выделят. зебилу не нужен крымский канал да и вообще он не против воду пустить на полуостров
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28.04.2020 16:21 Відповісти
Про исторический деребан земли сюжеты делали, не хвалили президента какой молдэц - свободны!
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28.04.2020 16:24 Відповісти
Не против воду пустить? А почему до сих пор не пустил?
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28.04.2020 16:32 Відповісти
Не успел. Землю продавал. Это важнее.
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28.04.2020 16:34 Відповісти
Так продал уже. Сейчас и воду пустит?
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28.04.2020 16:37 Відповісти
Шоб вы даже не сомневались. Если ничего более срочного не вылезет.
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28.04.2020 16:39 Відповісти
Так постоянно более срочное вылезает. Разве пустить воду в Крым это не срочно?
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28.04.2020 16:43 Відповісти
Очень срочно. Но там видно проплатили меньше чем за землю. Так что крысчане подождут.
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28.04.2020 16:45 Відповісти
Так сил ждать нет уже. Когда воду ждать-то? Через полгода, год, два года?
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28.04.2020 17:28 Відповісти
Воды нет, но вы держитесь.
Каналу АTR досі не виділили кошти, в травні будемо закриватися, - заступник директора Муждабаєв - Цензор.НЕТ 6973
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28.04.2020 17:50 Відповісти
ждать-то, spать-то, поді-ка, поspі-ка... Ні і гидота ця рашистська блювотина...
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28.04.2020 18:14 Відповісти
Кто не выделил средства частному телеканалу?
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28.04.2020 16:21 Відповісти
Судячи з тексту відсутності фінансування нема.
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28.04.2020 16:32 Відповісти
він, телеканал АTR, тільки юридично нині приватний, тому що з відомих причин припинилося фінансування з місцевого республіканськго бюджету АРК.
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28.04.2020 16:35 Відповісти
Канал является частным и принадлежит Ислямову с 2011 года.
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28.04.2020 16:46 Відповісти
Зер гут, Вальдемар! В Кремле значок дадут.
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28.04.2020 16:22 Відповісти
Зеленая команда свалила АTR. Легко и просто.
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28.04.2020 16:26 Відповісти
Все буде добре. Петро пообіцяв проспонсорувати канал зі своєї кишені.
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28.04.2020 16:38 Відповісти
Да в принципе, ни один канал не должен финансироваться из бюджета
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28.04.2020 16:22 Відповісти
хоть один дожен быть не коломоахметовским..
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28.04.2020 16:24 Відповісти
Больше каналов хороших и разных! Но почему за мой счёт?
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28.04.2020 16:27 Відповісти
За чей счёт работают разные "раши тудей","россия24" и прочие "ртр"? Особенно за бугром. За счёт рекламы? Нит. Кацапеты такие дебилы, чтоб впустую сливать бабло? К сожалению тоже нит. Это инструмент пропаганды. И кто хомячкам больше мозги засрёт - тот и в дамках.
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28.04.2020 16:37 Відповісти
це ти тут все вирішуєш, гебнявий?
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28.04.2020 16:24 Відповісти
Тихо, шинами шурша, едет крыша не спеша.
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28.04.2020 16:23 Відповісти
а є ще хоч якісь здобутки Майдану, які ще не знищили рюзгємірці зедрисні?
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28.04.2020 16:23 Відповісти
Не пробували серіали для дебілів крутити по каналу, від студії Квартал 95?
Має допомогти.
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28.04.2020 16:23 Відповісти
Найдите спонсоров.Если не найдёте, значит ваш канал бесполезен.
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28.04.2020 16:27 Відповісти
Телеканал ATR без отсутствия финансирования закроется Источник:https://censor.net/n3192134

Чому він закриється?
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28.04.2020 16:27 Відповісти
Там працюють люди. Їм теж потрібно, щось їсти.
Хоч раз на день.
Кєргуду?
Нє?
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28.04.2020 16:30 Відповісти
Так відсутності фінансування нема судячи з тексту. Кергуду?
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28.04.2020 16:34 Відповісти
Но потом начались сложности, Министерство культуры заставило переделывать все документы. Завтра (29 апреля) уже четвертое заседание Кабмина, где каналу не могут нам открыть финансирование. Уже несколько месяцев мы работаем исключительно на своем ресурсе и пожертвованиях людей из оккупированного Крыма. От коллектива осталось чуть более 10 процентов. Источник: https://censor.net/n3192134
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28.04.2020 16:43 Відповісти
Тобто пять років, злодія мародьора прожили, а от через рік, як він перестав красти, всьо...
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28.04.2020 16:28 Відповісти
Путін сказав закрити, Зеленський змушений то зробити - служба в нього така.
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28.04.2020 16:28 Відповісти
"работаем только в плане информирования людей на полуострове о коронавирусе." Источник:https://censor.net/n3192134

И всё???
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28.04.2020 16:29 Відповісти
Прислуга урода украла у татарского канала финансирование
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28.04.2020 16:30 Відповісти
Все, що обіцяє зелень - то суцільна лажа. Давно було слід знати цю очевидну істину.
Як там казав головний їх гуру (не має значення, що він бабушка): "долги отдают только лохи"...
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28.04.2020 16:31 Відповісти
Ислямов оскорблял украинскую армию, оправдываясь перед укр.журналистом на вопрос почему он взял рос.гражданство и почему продолжал вести бизнес(сейчас переписал на родственников) в оккупированном Крыму.
"Украинская армия ушла с Крыма, сняв штаны..."- Ислямов.
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28.04.2020 16:32 Відповісти
Штаны сняли с Ислямова?
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28.04.2020 16:40 Відповісти
нет, он не плохо себя чувствует. Сейчас вот денег хочет с каждого украинца. Потом он армию "крымско-татарскую" хотел организовать- тоже за счет бюджета Украины естессно.... Вообщем, у него много амбициозных проектов- голодным не останется.
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28.04.2020 16:50 Відповісти
Ну тут он прав
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28.04.2020 16:41 Відповісти
Украинская армия ушла с Крыма, сняв штаны..."- Ислямов оказался прав!
Ушли поджали хвост....и сдали украинскую территорию врагу оккупанту РФ. Крым просрано.

За что налогоплательщики тогда платят?? Что бы армия сдавала свои территории? Зачем тогда такая трусливая армия нужна вместе санным генштабом..
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28.04.2020 18:21 Відповісти
Порох пусть выделяет, он много денег накрал
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28.04.2020 16:36 Відповісти
ЩО ВКРАВ ПОРОШЕНКО.
ПРУФ.
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28.04.2020 16:50 Відповісти
а навіщо пруф?
якщо мільйон разів лохторату повторити "Порошенко крав", то ніякі пруфи не потрібні!
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28.04.2020 17:03 Відповісти
Дострілявся!

Каналу АTR до сих пор не выделили средства, в мае будем закрываться, - замдиректора Муждабаев - Цензор.НЕТ 3438
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28.04.2020 16:38 Відповісти
за это он должен сидеть, в крайнем случай сгодился бы для обмена- домой, в Тамбов. т.к. это, ни что иное,как призыв к разжиганию гражданской войны.
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28.04.2020 16:45 Відповісти
Пропонуєш капітулювати перед Підарашкою?
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28.04.2020 16:53 Відповісти
"демократические выборы"- ничего умнее человечество пока не придумало.
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28.04.2020 16:54 Відповісти
Когда СМИ принадлежат олигархам и пятой колоне кремля, их только в кавычках можно назвать "демократическими".
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28.04.2020 17:02 Відповісти
в любом случае, он предложил убивать и как следствие,потерять 6-8 областей. А те в кого он предложил стрелять смиренно бы получали пули или сами бы раздолбали этого Муждабаева и сторонников этой идеи? Здоровый человек такое напишет? Особенно будучи публичной личностью.Есть статья за такие предложения.
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28.04.2020 17:12 Відповісти
А убивать таки придётся... Следующий Майдан (или даже реальная гражданская война) будет куда по жёстче предыдущего. Это объективный процес и он уже запущен одурманеным большинством.
Ну или можно рассчитывать на чудо и он добровольно свалит.
Писанина Портнова почему-то вас так не напрягает...
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28.04.2020 17:27 Відповісти
И кстати он не предложил убивать а предположил после разговора с боевым комбатом, что "Видимо, придётся стрелять"
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28.04.2020 17:40 Відповісти
За офіційними даними після анексії Криму туди з підарасії https://dumskaya.net/news/massovoe-peremeshchenie-rossiyan-v-krym-narushae-111893/ завезено приблизно 200 000 москалів. Інші джерела називають цифру на порядок більшу. Вони шукають війну, вони без неї не можуть. Так хто розпалює її, корінний житель чи окупант?
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28.04.2020 18:32 Відповісти
А по факту он оказался прав. И многие зебилы уже начали об этом догадываться.
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28.04.2020 16:59 Відповісти
До речі, аналогічна доля при антиукраїнській зебільній владі очікує і аудіовізуальні засоби масової інформації, які транслюються на окуповані території Донбасу... Телеканал АTR, який транслює на лкупований Крим - лише провісник...
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28.04.2020 16:40 Відповісти
Интересная инфа от мышебратьев РАБссии.Путлер приказал закупить 25 000 автозаков для МВД и Росгвардии,в то же время купят машин для медиков и преодоления КоронвиРУСа РАБсии всего 650 Реанимобилей....
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28.04.2020 16:41 Відповісти
Для народу-бидла нічого не жалко!!))
МалоВатно ще буде!!
🤣
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28.04.2020 16:51 Відповісти
Муждабаев не плачь! Продай свой не дешевый автомобиль, пару квартир... Ну а если туда подключить Ислямова, Чубарова и Джемилева, то можно еще три года показывать то, что никому и даром не надо!
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28.04.2020 16:41 Відповісти
Может клоун-миллионер с себя начнет и подарит хоть 10 грв. ВСУ и медикам?
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28.04.2020 16:49 Відповісти
Че у Параши бабло закончилось, все на порохоботов пустил?
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28.04.2020 16:43 Відповісти
Лизать жопу Путину можно в самых разных формах, в том числе и уничтожением крымскотатарского телеканала ATR. Помните слова Зеленского: "Я стану перед Путиным на колени"? Не обманул, стал и лижет, лижет, лижет... Хорошо у него получается, правда, "73%"? Не стесняйтесь, присоединяйтесь!
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28.04.2020 16:43 Відповісти
Напевно, пропІсяно у всіє мінських "пригодах"..
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28.04.2020 16:47 Відповісти
..у всіх..))
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28.04.2020 16:48 Відповісти
Айдер,не переживай,дефицит бюджета 300 мильярдов,это кранты для Зели и его команды Спартанцев,бюлджет будут корректировать уже после 9 мая,когда на РАБссии пройдет паБЕДА БЕссие наверняка дефицит дойдет до 500 миллиардов...
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28.04.2020 16:51 Відповісти
да закройтесь уже в конце-то концов, сколько вы стонать будете? нахрена нужен такой канал, который финансируется из бюджета?
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28.04.2020 17:01 Відповісти
у вас на кацапії знищення корінного населення Криму, їх культури та засобів інформації - блакитна мрія
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28.04.2020 17:06 Відповісти
у вас, недоумків, кожний у кого є власна думка, що відрізняється від єдиної правильної твоєї - або кацап, або ще хто. хочешь платити за "культуру" Криму з власної кишені - плати, але мені ця "культура" у вигляді ТВ-смітника АТР не потрібна.
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28.04.2020 17:40 Відповісти
Каналу АTR досі не виділили кошти, в травні будемо закриватися, - заступник директора Муждабаєв - Цензор.НЕТ 1017
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28.04.2020 17:05 Відповісти
а как же этот айдерчик зелёной шмакле жопу лизал и клял пороха ... а теперь как ?
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28.04.2020 17:06 Відповісти
У Айдера есть страница в Ютьюбе,подписчиков 78 000, и он сейчас в прямом эфире..
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28.04.2020 17:06 Відповісти
А они профинансировать канал Муждабаева не желают?
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28.04.2020 17:17 Відповісти
От хтось пригадає щось цікаве,показане на цьому каналі?..Скучні морди,сто раз пережовані теми...І давати за це татарину,який у свій час зі східною запопадливістю прогинався перед Путіним?..А фіг вам...Фігвам - це така індіанська палатка...
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28.04.2020 17:14 Відповісти
Там в бюджете уже выделено этому каналу 50 млн гр, но хотят впервые внести процедуру прозрачности затрачиваемых средств! Понятно, что Муждабаеву это не нравится, он никогда и никому такие отчеты не делал!
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28.04.2020 17:26 Відповісти
И какая эффективность этого медиаресурса в стратегии возвращения Крыма!?
НИКАКОЙ! Потому что нет никакой стратегии по возврату Крыма и даже элементарной веры, что это возможно! Поэтому можно смело закрывать канал пока не будет выработана конкретная стратегия и если он (канал) там будет прописан, тогда и будут основания его финансировать!
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28.04.2020 17:22 Відповісти
Муджабаев, призывавший расстреливать украинцев за то, что они не захотели голосовать за барыгу-мародера Потрошенку, теперь хочет денеХ от Украины? Закрывайся! Или пусть барыга тебе и платит!
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28.04.2020 17:26 Відповісти
обычный квартальский саботаж, как и с украинским мовным омбудсменом..
зебилы, вы все соучасники зекомандЫ и Моники-разведёнки.. дебилы-экспериментаторы
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28.04.2020 17:41 Відповісти
Зато Албании помогли, это же важнее чем поддержать наших самых искренних союзников по возврату Крыма - крымских татар.
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28.04.2020 18:46 Відповісти
закроем татарский ATR - ермаку - купим мэрс . новая модель. очень нужна крымскому народу ...
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28.04.2020 18:57 Відповісти
 
 