Каналу АTR досі не виділили кошти, в травні будемо закриватися, - заступник директора Муждабаєв

Телеканал ATR без відсутності фінансування закриється до дня депортації кримських татар 18 травня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі "УП" повідомив заступник генерального директора телеканалу, журналіст Айдер Муждабаєв.

Муждабаєв заявив: "Ситуація дуже дивна. 26 лютого президент сказав, що проблема з фінансуванням телеканалу буде вирішена. Були зустрічі в уряді і процес наче зрушився з місця. Нам здавалося, що фінансування відкриють і ми зможемо оплатити всі борги.

Але потім почалися складнощі, міністерство культури змусило переробляти всі документи. Завтра (29 квітня) вже четверте засідання Кабміну, де каналу не можуть відкрити фінансування. Уже кілька місяців ми працюємо виключно на своєму ресурсі і пожертвуваннях людей з окупованого Криму. Від колективу залишилося трохи більше 10 відсотків.

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Ми не виробляємо власний продукт, працюємо тільки в плані інформування людей на півострові про коронавірус.

"Зараз існує небезпека, що до Дня пам'яті жертв геноциду кримських татар АТР вже не зможе вести мовлення", підкреслив він.

Нагадаємо, раніше власник телеканалу Ленур Іслямов повідомив, що ATR перебуває на межі закриття.

Пізніше ATR повідомили про блокування фінансування.

Згодом кримськотатарський телеканал ATR звернувся до Європарламенту та Єврокомісії по фінансову допомогу.