Каналу АTR досі не виділили кошти, в травні будемо закриватися, - заступник директора Муждабаєв
Телеканал ATR без відсутності фінансування закриється до дня депортації кримських татар 18 травня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі "УП" повідомив заступник генерального директора телеканалу, журналіст Айдер Муждабаєв.
Муждабаєв заявив: "Ситуація дуже дивна. 26 лютого президент сказав, що проблема з фінансуванням телеканалу буде вирішена. Були зустрічі в уряді і процес наче зрушився з місця. Нам здавалося, що фінансування відкриють і ми зможемо оплатити всі борги.
Але потім почалися складнощі, міністерство культури змусило переробляти всі документи. Завтра (29 квітня) вже четверте засідання Кабміну, де каналу не можуть відкрити фінансування. Уже кілька місяців ми працюємо виключно на своєму ресурсі і пожертвуваннях людей з окупованого Криму. Від колективу залишилося трохи більше 10 відсотків.
Ми не виробляємо власний продукт, працюємо тільки в плані інформування людей на півострові про коронавірус.
"Зараз існує небезпека, що до Дня пам'яті жертв геноциду кримських татар АТР вже не зможе вести мовлення", підкреслив він.
Нагадаємо, раніше власник телеканалу Ленур Іслямов повідомив, що ATR перебуває на межі закриття.
Пізніше ATR повідомили про блокування фінансування.
Згодом кримськотатарський телеканал ATR звернувся до Європарламенту та Єврокомісії по фінансову допомогу.
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Чому він закриється?
Хоч раз на день.
Кєргуду?
Нє?
И всё???
Як там казав головний їх гуру (не має значення, що він бабушка): "долги отдают только лохи"...
"Украинская армия ушла с Крыма, сняв штаны..."- Ислямов.
Ушли поджали хвост....и сдали украинскую территорию врагу оккупанту РФ. Крым просрано.
За что налогоплательщики тогда платят?? Что бы армия сдавала свои территории? Зачем тогда такая трусливая армия нужна вместе санным генштабом..
ПРУФ.
якщо мільйон разів лохторату повторити "Порошенко крав", то ніякі пруфи не потрібні!
Ну или можно рассчитывать на чудо и он добровольно свалит.
Писанина Портнова почему-то вас так не напрягает...
МалоВатно ще буде!!
🤣
НИКАКОЙ! Потому что нет никакой стратегии по возврату Крыма и даже элементарной веры, что это возможно! Поэтому можно смело закрывать канал пока не будет выработана конкретная стратегия и если он (канал) там будет прописан, тогда и будут основания его финансировать!
зебилы, вы все соучасники зекомандЫ и Моники-разведёнки.. дебилы-экспериментаторы