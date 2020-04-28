Українського політв'язня Шумкова в колонії РФ відправили в загін суворого режиму

Український політв'язень в РФ Олександр Шумков відсидів 13 діб у ШІЗО і відправлений у загін строгих умов утримання.

Про це він повідомив латвійській активістці Тетяні Лазде, яка передала копію листа Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Пишу я вам уже з загону суворих умов тримання. 10 квітня мені дали 13 діб ШІЗО і визнали мене злісним порушником. Так що я знову злісник ", - написав Шумков.

Він передбачає, до кінця терміну, що минає 24 грудня, проведе "злісним порушником в суворих умовах тримання або на ПКТ" (приміщення камерного типу).

Українець повідомляє, що "карантин всюди пригальмував темп життя". Зокрема, в'язниці закриті для відвідувань адвокатів, і скільки це триватиме - невідомо. У зв'язку з пандемією коронавірусу Шумков дуже переживає за своїх рідних і за ситуацію в Україні в цілому.

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Дата відправки в листі не вказана.

Як повідомлялося, 9 грудня український політв'язень в Росії Олександр Шумков повідомив, що за відмову у співпраці як "засекреченого свідка" ФСБ погрожував йому невключенням в список на можливий обмін і навіть тим, що "взагалі живим з Росії не повернеться".

Колишній охоронець Дмитра Яроша херсонець Олександр Шумков 4 грудня 2018 року був засуджений Севським судом Брянської області РФ до чотирьох років ув'язнення. У вироку йшлося про те, що Шумков з 17 листопада 2014 року по 23 серпня 2017 року брав участь у діяльності "Правого сектору", яка була "направлена ​​проти інтересів Росії".