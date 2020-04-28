На Сумщині в селі Козацькому всі хворі на коронавірус вилікувалися, - ОДА

У селі Козацькому Сумської області, де було зафіксовано найбільшу кількість випадків коронавірусу в області, всі хворі вилікувалися.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на брифінгу повідомив заступник директора Сумського обласного лабораторного центру Михайло Мацюк.

Раніше в селі Козацькому було зафіксовано найбільшу кількість випадків коронавірусу в області - 19. В ОДА повідомили, що від вірусу в селі померло двоє осіб, а решта інфікованих одужали.

"На сьогодні ми можемо говорити про те, що в Козацькому у нас немає людей, у яких було б підтверджено захворювання COVID-19. Але це не означає, що там не треба проводити певні обмежувальні заходи. І це не свідчить про те, що не буде повторного зараження - ми не можемо цього гарантувати", - заявив Мацюк.

З метою недопущення поширення інфекції з 7 квітня було обмежено в'їзд і виїзд із Козацького.

Наразі в Сумській області зареєстровано 95 офіційно підтверджених випадків коронавірусної інфекції, з них 4 летальні, 54 особи вилікувалися, з них 6 - у Конотопському районі - за останню добу.

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