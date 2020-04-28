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Новини Коронавірус і карантин
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На Сумщині в селі Козацькому всі хворі на коронавірус вилікувалися, - ОДА

На Сумщині в селі Козацькому всі хворі на коронавірус вилікувалися, - ОДА

У селі Козацькому Сумської області, де було зафіксовано найбільшу кількість випадків коронавірусу в області, всі хворі вилікувалися.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на брифінгу повідомив заступник директора Сумського обласного лабораторного центру Михайло Мацюк.

Раніше в селі Козацькому було зафіксовано найбільшу кількість випадків коронавірусу в області - 19. В ОДА повідомили, що від вірусу в селі померло двоє осіб, а решта інфікованих одужали.

"На сьогодні ми можемо говорити про те, що в Козацькому у нас немає людей, у яких було б підтверджено захворювання COVID-19. Але це не означає, що там не треба проводити певні обмежувальні заходи. І це не свідчить про те, що не буде повторного зараження - ми не можемо цього гарантувати", - заявив Мацюк.

З метою недопущення поширення інфекції з 7 квітня було обмежено в'їзд і виїзд із Козацького.

Наразі в Сумській області зареєстровано 95 офіційно підтверджених випадків коронавірусної інфекції, з них 4 летальні, 54 особи вилікувалися, з них 6 - у Конотопському районі - за останню добу.

Читайте також: На Сумщині пояснили, чому не подали дані щодо COVID-19: За добу досліджено 80 зразків, але результати були отримані пізніше

Автор: 

карантин (18172) Сумська область (3889) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Козаки)))
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28.04.2020 16:48 Відповісти
+4
Перестали смотреть ТСН Г+Г. И резко пошли на поправку...
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28.04.2020 16:56 Відповісти
+3
Молодцы!
Всем Здоровья!
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28.04.2020 16:47 Відповісти
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И как, интересно, вылечились?Пусть рецепт ком поделятсяся что ли...
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28.04.2020 16:42 Відповісти
" Сном и голодом" (с)
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28.04.2020 16:48 Відповісти
Перестали смотреть ТСН Г+Г. И резко пошли на поправку...
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28.04.2020 16:56 Відповісти
Картошку садили, на городі порались, сарай лаштували - все на свіжому повітрі.
На сніданок їли яєшню з салом, на обід - борщ - все з свого городу.
Ось так і вилікувались від зарази завезеної з гейРопи обісцяної.
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28.04.2020 18:09 Відповісти
Святой Ковидий услышал их молитвы!
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28.04.2020 16:45 Відповісти
Молодцы!
Всем Здоровья!
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28.04.2020 16:47 Відповісти
Козаки)))
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28.04.2020 16:48 Відповісти
Там історія взагалі шокуюча - першою в селі заразилася місцева ворожка, причому вона про це не знала і продовжувала людей приймати десятками...
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28.04.2020 16:50 Відповісти
Теперь ворожка без работы.
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28.04.2020 16:55 Відповісти
Вона померла
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28.04.2020 17:08 Відповісти
Машина збила...
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28.04.2020 17:18 Відповісти
1
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28.04.2020 16:52 Відповісти
Проверка связи. Раз-раз.
Работает.
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28.04.2020 16:54 Відповісти
Пейте соду - пол чайной ложки на стакан закипающей воды - помешать до тепленького. - когда придете с магазина или когда начинаете бухикать - сразу проходит,. сделайте алоэ, кагор, мед - рецепт в Интернете - обновляет кровь, дает силы именно легочным больным преодолеть недуг, если чувствуете мандраж как бы температура -- выпейте пол чайной ложки куркумы нв пол стакана горячей воды - нормализует состояние. Мы на соде и куркуме выезжаем, а алоэ выписали литр польская продукция из Киева Новой Поштой -330 гривен и стоит на тяжелые времена и также стоит кагор и мед. Надо будет смешаем, а так уже выпили этой смеси месяц назад, всегда не нужно, а то ослабнет эффект если что. Нго на весну пропить - омолаживает, обновляет кровь, улучшает самочувсвтвие, укрепляет иммунитет.
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28.04.2020 16:59 Відповісти
Закипающей воды потому, что она структурированная в течение 3 часов получается(по Неумывакину). Это когда первые большие пузырьки начинают отрываться при закипании. А кипяченая вода - она мертвая, не такая полезная.
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28.04.2020 17:12 Відповісти
Вот теперь я понимаю смысл выражения "бешеная шпрота"...
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28.04.2020 17:29 Відповісти
При такой температуре сода гасится и превращается в щёлок. Полезного мало.
Учил химию?
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28.04.2020 18:05 Відповісти
Умерли совершенно здоровыми!
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28.04.2020 17:00 Відповісти
Все вылечились. Так им и надо!
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28.04.2020 17:03 Відповісти
Сода хорошо помогает - у моей дочки все была хроническая ангина, воспаленные миндалины с ********, а стала соду пить - все прошло - просто чудо. Пьеи раз в день. А я пью. и не каждый день, а когда с магазина приду, так першит в горле и мандраж, не могу согреться - выпила соду - и отлично. Если что и на ночь можно выпить, или с утра. В общем - по самочувствию. И сразу помогает - нормалиизует состояние. Кто пьет - все здоровые - дочка всем собачникам на районе передала и все здоровые.Только если увидите вена распухла - это грязь выводится в кровь, потому надо пол чайной ложки только пить, так выпейте большой стакан сырой воды - у меня в кувшине стоит и на дне серебряный медальончик с цепочкой для дезинфекции воды. так вена сразу в норму приходит. За этим надо следить - не запускать и не допускать загущения крови от накопительного эффект от грязи что в кровь выводится. Алоэ, кагор мед надо принимать тоже только по столовой ложке за раз, можно 3 раза в день, а для профилактики и один раз в день. Если больше - может подняться давление. Его сбивают бананом или картофельная кожура от сырого картофеля покипятить минут 15 и выпить без соли.Этот напиток нормализует давление и укрепляет сердце. У нас в морозилке всегда кожура лежит, а если что то можно и готовый отвар в железной кружке в морозилке держать - подогрел на газе - отлил и пейте.
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28.04.2020 17:08 Відповісти
Вера эта сода что сейчас продают, не того госту ,что была при ссср, говорят что она не подходит !
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28.04.2020 17:54 Відповісти
Сода убивает кислотность при холере,а не РНК вируса.А вот мёд-это совсем другая история.Мёд из пчёл,легко валит вирус из летучих мышей.
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28.04.2020 21:15 Відповісти
Тому що козаки))
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28.04.2020 17:58 Відповісти
Как учил Азиров: Не треба скеглити,взял и излечился!
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28.04.2020 18:21 Відповісти
По ходу образовалось паломничество в святую Сумщину для танков РПЦ
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28.04.2020 21:08 Відповісти
💡 ну ну
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29.04.2020 09:18 Відповісти
 
 