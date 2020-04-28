В Україні COVID-19 виявлено у двох заарештованих, які перебувають у СІЗО, і 4 співробітників кримінально-виконавчої служби. ІНФОГРАФІКА

Станом на 28 квітня серед працівників Державної кримінально-виконавчої служби (ДКВС) і осіб, узятих під варту, виявлено 6 випадків захворювання COVID-19.

Про це повідомляє Департамент з питань виконання кримінальних покарань, передає Цензор.НЕТ.

Як наголошується в оприлюдненій інфографіці, із згаданих 6 випадків COVID-19 хворобу виявлено ​​у 4 працівників ДКВС.

Крім того, два випадки виявлено серед осіб, узятих під варту, а саме в державній установі "Чернівецький слідчий ізолятор", де особа, взята під варту, прибула до установи з встановленим діагнозом COVID-19, і в державній установі "Кропивницький слідчий ізолятор ", де ув’язненим організували і провели ПЛР-тестування, яке показало позитивний результат.