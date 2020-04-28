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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні COVID-19 виявлено у двох заарештованих, які перебувають у СІЗО, і 4 співробітників кримінально-виконавчої служби. ІНФОГРАФІКА

Станом на 28 квітня серед працівників Державної кримінально-виконавчої служби (ДКВС) і осіб, узятих під варту, виявлено 6 випадків захворювання COVID-19.

Про це повідомляє Департамент з питань виконання кримінальних покарань, передає Цензор.НЕТ.

Як наголошується в оприлюдненій інфографіці, із згаданих 6 випадків COVID-19 хворобу виявлено ​​у 4 працівників ДКВС.

Крім того, два випадки виявлено серед осіб, узятих під варту, а саме в державній установі "Чернівецький слідчий ізолятор", де особа, взята під варту, прибула до установи з встановленим діагнозом COVID-19, і в державній установі "Кропивницький слідчий ізолятор ", де ув’язненим організували і провели ПЛР-тестування, яке показало позитивний результат.

В Україні COVID-19 виявлено у двох заарештованих, які перебувають у СІЗО, і 4 співробітників кримінально-виконавчої служби 01

Автор: 

карантин (18172) СІЗО (728) в’язні (337) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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28.04.2020 16:49 Відповісти
шо за Укарина???
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28.04.2020 16:50 Відповісти
Назване статьи исправлено, однако этим не исправить непобедимого беспредела в СИЗО.
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28.04.2020 16:53 Відповісти
Как-то странно звучит это "В Украине"...
Вроде, как из-за поребрика нас информируют...
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28.04.2020 16:59 Відповісти
В Украине COVID-19 выявлен у двух арестованных, находящихся в СИЗО, и 4 сотрудников уголовно-исполнительной службы - Цензор.НЕТ 2632
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28.04.2020 17:09 Відповісти
Птички затихли в саду, рыбки уснули в пруду, мышка за печкою спит, месяц в окошко глядит… Глазки скорее сомкни, спи, моя радость, усни! Усни, усни!
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29.04.2020 02:49 Відповісти
 
 