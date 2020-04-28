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Новини Продаж землі
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До відкриття ринку землі Рада має ухвалити закон про Фонд часткового гарантування сільгоспкредитів, - уповноважений президента Лещенко

До відкриття ринку землі Рада має ухвалити закон про Фонд часткового гарантування сільгоспкредитів, - уповноважений президента Лещенко

Верховна Рада до відкриття ринку землі з 1 липня 2021 року має проголосувати низку законопроєктів про передачу земель державної власності за межами населених пунктів, про створення Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві і доопрацювати антирейдерський законопроєкт в частині захисту прав власності на землю.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив уповноважений президента із земельних питань Роман Лещенко в ефірі каналу "Україна 24".

"Ми продовжуємо працювати з законопроєктом №2194, який передбачає передачу у власність територіальних громад право розпорядження землями, які їм історично належать. Ми хочемо усунути Держгеокадастр і його посадових осіб від цього процесу. Плануємо доопрацювати антирейдерський закон в частині захисту права власності на землю, допрацьовуємо переважне право оренди для викупу землі", - повідомив він.

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Крім того, він зазначив, що найближчими тижнями парламент має ухвалити закон про Фонд гарантування кредитів для малих і середніх фермерів. "Ми розширимо програму фінансування для викупу землі аграріями шляхом компенсації кредитної ставки. Плануємо доопрацювати систему контролю і моніторингу для захисту земель сільгосппризначення", - зауважив Лещенко.

Крім того в планах до 1 липня 2021 року доопрацювати кадастр, який на сьогодні заповнений на 78%.

"Ми детінізуємо більш як 12 млн га землі, які перебувають сьогодні в тіні шляхом ухвалення закону про оподаткування з гектара землі відповідно до нормативно-грошової оцінки. А за результатами реалізації земельної реформи будемо піднімати питання аграрної реформи. Сьогодні аграрний сектор це 20% ВВП України, понад 50% валютного виторгу та основа економіки", - сказав уповноважений президента із земельних питань.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, відповідний закон Рада ухвалила 31 березня.

28 квітня Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обороту земель сільськогосподарського призначення", який Верховна Рада ухвалила 31 березня 2020 року.

Автор: 

земля (1687) Фонд гарантування вкладів (1523) Лещенко Роман (126)


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Державна компанія "Енергоатом" може виробляти дешеву електроенергію. Але збирається позапланово зупиняти вже другий атомний блок, бо Ринату Ахметову вигідніше продавати дорогу електроенергію, як він виробляє. Зокрема і "зелену", яка коштує близько 5 грн за кіловат. Але не Ахметовим єдиним. Заробити на махінаціях з елоектроенергією хочуть чимало великих бізнесів. Тому скоро чекайте збільшення рахунків за електроенергію.
https://texty.org.ua/articles/100857/ciky-vhoru-yak-oliharhy-i-shahrayi-zaroblyatyu-na-enerhorynku-i-derzhavnyj-enerhoatom-skorochuye-vyrobnyctvo-***************/
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28.04.2020 16:53 Відповісти
Украина стремительно нарастила экспорт электроэнергии в ЕС, https://uainfo.org/blognews/1586781676-ukraina-stremitelno-narastila-eksport-**************.html
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28.04.2020 16:57 Відповісти
Ще повітря передайте..
Треба меньше дихати і вірус здохне!!
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28.04.2020 16:56 Відповісти
Рада должна принять закон/ Поздно, Украина. Ты полюбила вора.Коломойского с кодланом.
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28.04.2020 16:59 Відповісти
До открытия рынка земли Рада должна принять закон о Фонде частичного гарантирования сельхозкредитов, - Лещенко - Цензор.НЕТ 4546
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28.04.2020 17:05 Відповісти
А зелені ушльопки порадились з народом відкривати ринок чи ні?
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28.04.2020 17:02 Відповісти
Практика будет следующей, лучшая земля быстро и за дешево будет куплена, через липовые "аукционы" (где все участники будут подставными), а потом заложена под хорошие кредиты (которые никто не собирается возвращать, разницу между дешевой покупкой земли и суммой кредита в карман первым "собственникам"), естественно деньги за эти кредиты будут одолжены у иностранных банков и при не возврате заложенная земля сначала перейдет в собственность украинских банков, которые заявлять о том, что у них нет оборотных средств для возврата кредита и предложат свои активы (эту землю), таким образом вся лучшая земля Украины перейдет в собственности иностранных банков!
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28.04.2020 17:06 Відповісти
 
 