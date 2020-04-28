До відкриття ринку землі Рада має ухвалити закон про Фонд часткового гарантування сільгоспкредитів, - уповноважений президента Лещенко

Верховна Рада до відкриття ринку землі з 1 липня 2021 року має проголосувати низку законопроєктів про передачу земель державної власності за межами населених пунктів, про створення Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві і доопрацювати антирейдерський законопроєкт в частині захисту прав власності на землю.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив уповноважений президента із земельних питань Роман Лещенко в ефірі каналу "Україна 24".

"Ми продовжуємо працювати з законопроєктом №2194, який передбачає передачу у власність територіальних громад право розпорядження землями, які їм історично належать. Ми хочемо усунути Держгеокадастр і його посадових осіб від цього процесу. Плануємо доопрацювати антирейдерський закон в частині захисту права власності на землю, допрацьовуємо переважне право оренди для викупу землі", - повідомив він.

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Крім того, він зазначив, що найближчими тижнями парламент має ухвалити закон про Фонд гарантування кредитів для малих і середніх фермерів. "Ми розширимо програму фінансування для викупу землі аграріями шляхом компенсації кредитної ставки. Плануємо доопрацювати систему контролю і моніторингу для захисту земель сільгосппризначення", - зауважив Лещенко.

Крім того в планах до 1 липня 2021 року доопрацювати кадастр, який на сьогодні заповнений на 78%.

"Ми детінізуємо більш як 12 млн га землі, які перебувають сьогодні в тіні шляхом ухвалення закону про оподаткування з гектара землі відповідно до нормативно-грошової оцінки. А за результатами реалізації земельної реформи будемо піднімати питання аграрної реформи. Сьогодні аграрний сектор це 20% ВВП України, понад 50% валютного виторгу та основа економіки", - сказав уповноважений президента із земельних питань.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, відповідний закон Рада ухвалила 31 березня.

28 квітня Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обороту земель сільськогосподарського призначення", який Верховна Рада ухвалила 31 березня 2020 року.