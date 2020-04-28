Температура повітря вище +25 і сонячні промені не зменшують активність COVID-19, - ЦГЗ
Захворіти на COVID-19 можна незалежно від того, наскільки тепла і сонячна погода.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє ЦГЗ.
"Захворіти на COVID-19 можна незалежно від того, наскільки тепла та сонячна погода. У країнах зі спекотним кліматом також спостерігається поширення захворювання", - йдеться в повідомленні.
Гаряча ванна також не захистить від коронавірусу.
"Нормальна температура тіла тримається в межах 36,5 – 37,0 оС незалежно від температури води у ванні або в душі. Занадто гаряча ванна може нашкодити здоров’ю та призвести до опіків шкіри", - зазначили в ЦГЗ.
Крім того, наголошується, що часте і надмірне вживання алкоголю підвищує ризик виникнення різних порушень в організмі. А в разі зараження, це може додатково ускладнити перебіг захворювання COVID-19.
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штрафы за нарушение режима самоизоляции это ж уже и есть налог на воздух.
вышел подышать - плати!
Валентина Шульц
https://www.facebook.com/valja.shulc/posts/2853476744719815 23 ч. · https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0/106567572712806?hc_location=group Одесская область, Одесса
Захистивши лікаря, ми збережемо здоров'я наших громадян💛
Саме тому наші волонтери телефонують нашим прихильникам та однопартійцям і розповідають про проект «Солідарні_з_лікарем»💛💙
Як можемо допомогти лікарям?
1. Якщо маєте фінансову можливість - перерахувати будь- яку суму координатору проекту Наталья Богаченко (Natalya Bogachenko)
5168 7456 0454 7627 - картка Приват
2. Існує також «Перелік потреб» медиків. Якщо ви змозі привезти до нашого офісу щось зі списку, то «Європейська Солідарність» допоможе в транспортуванні.
Координатор зі збору -Туренко Інна 0952534458 та Микита Стрижко 0990705493
На сьогодні мкедичним працівникам вкрай потрібні:
- захисні маски та респіратори
- захисні окуляри
-захисні костюми
- одноразові рукавички, шапочки
-бахили
-антисептики
-паперові рушники
- антибактеріальне мило
Щодо наданої вами допомоги, ми опублікуємо звіт на сайті партії та у нашій телеграм-групі. Ми гарантуємо, що допомога потрапить до лікарів та медсестер максимально швидко. Потрапить у ті лікарні й саме туди, де вона найбільш потрібна.
Ваша Європейська Солідарність - Одеська область💛💙
Ну і на фото ті, хто рятує життя❤️
Скажіть їм дякую🙏 репостами та коментами❤️🙏🙏
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мародер же ж провів(збрехало бо недавно його фонд подарував 45 халатів на лікарню) реформу медицини - всього має вистачати!
озон быстро разлагается, но так же имеет сильные окислительные свойства, т.е. своеобразный дезинфектор окружающей среды...
когда-то даже продавались домашние бытовые ионизаторы...
Висновок: стаття і заява фейкові і брехливі. "За шмат гнилої ковбаси і мати рідну продаси..." (с) Т.Г.Шевченко
Солнце повышает иммунитет, а значит увеличивает стойкость организма к заражению вирусами.
И разъяснители тупые, и читатели тупые...
Заткнитесь и слушайте: випус сам по себе не летает по воздуху. Он ВСЕГДА находится в жидкой среде - каплях. Вирус 300 нм, капли - при дыхании-говорении 5-100 мкм, кашле-чихании 100-500 мкм. И капли эти состоят не из дистиллированной воды, а всяких слизистых выделений - слюны человека. Заражение происходит за счёт попадания такой капли на слизистую другого. Вот сколько такие капли могут летать после возникновения - толком информации нет. Вот такая капля села на ручку двери. Коснулся ручки и почесал нос - счастливого пути. Это пока капля жидкая. НО! Со временем капля высыхает. При этом белок слюны кристаллизуется и наноразмерные вирусы должны захватываться растущими кристаллами. Вот как ведёт себя вирус внутри кристалла слюны - хрен его знает. Как крепко он держится на ручке двери (перейдёт ли на руку при прикосновении) - хрен его знает. Взялся бы кто-нибудь это исследовать, пока все заняты биохимией вируса!