Температура повітря вище +25 і сонячні промені не зменшують активність COVID-19, - ЦГЗ

Захворіти на COVID-19 можна незалежно від того, наскільки тепла і сонячна погода.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє ЦГЗ.

"Захворіти на COVID-19 можна незалежно від того, наскільки тепла та сонячна погода. У країнах зі спекотним кліматом також спостерігається поширення захворювання", - йдеться в повідомленні.

Гаряча ванна також не захистить від коронавірусу.

"Нормальна температура тіла тримається в межах 36,5 – 37,0 оС незалежно від температури води у ванні або в душі. Занадто гаряча ванна може нашкодити здоров’ю та призвести до опіків шкіри", - зазначили в ЦГЗ.

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Крім того, наголошується, що часте і надмірне вживання алкоголю підвищує ризик виникнення різних порушень в організмі. А в разі зараження, це може додатково ускладнити перебіг захворювання COVID-19.