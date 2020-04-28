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Новини Коронавірус і карантин
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Температура повітря вище +25 і сонячні промені не зменшують активність COVID-19, - ЦГЗ

Температура повітря вище +25 і сонячні промені не зменшують активність COVID-19, - ЦГЗ

Захворіти на COVID-19 можна незалежно від того, наскільки тепла і сонячна погода.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє ЦГЗ.

"Захворіти на COVID-19 можна незалежно від того, наскільки тепла та сонячна погода. У країнах зі спекотним кліматом також спостерігається поширення захворювання", - йдеться в повідомленні.

Гаряча ванна також не захистить від коронавірусу.

"Нормальна температура тіла тримається в межах 36,5 – 37,0 оС незалежно від температури води у ванні або в душі. Занадто гаряча ванна може нашкодити здоров’ю та призвести до опіків шкіри", - зазначили в ЦГЗ.

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Крім того, наголошується, що часте і надмірне вживання алкоголю підвищує ризик виникнення різних порушень в організмі. А в разі зараження, це може додатково ускладнити перебіг захворювання COVID-19.

Автор: 

карантин (18172) ЦГЗ (264) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+17
Безграмотная пустая статья. Ультрафиолет от бактерицидных ламп убивает короновирус за 2-15 минут. Поэтому чем активнее солнце, тем больше и быстрее гибнет короновирус. Медики считают что под солнцем он погибает за 5-10 минут.
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28.04.2020 17:15 Відповісти
+12
***

штрафы за нарушение режима самоизоляции это ж уже и есть налог на воздух.
вышел подышать - плати!
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28.04.2020 17:04 Відповісти
+6
Я шось не пам'ятаю будь-які епідеміі грипу не взимку. Такшо ,зеля зі своїми слугами, залишайтеся на карантиніні. А в нас весна!) А незабаром - літо!)
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28.04.2020 17:25 Відповісти
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***

штрафы за нарушение режима самоизоляции это ж уже и есть налог на воздух.
вышел подышать - плати!
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28.04.2020 17:04 Відповісти
Вчені боролись з коронавірусом у телят і побачили пряму залежність кількості захворювань на коронавірус від нестачі вітаміну Д у телят. Сонце має діяти на шкіру людини і організм має виробляти вітамін Д, а це дозволяє організму боротись з вірусом! Але якщо карантин не відмінити, то як люди отримають вітамін Д? В пігулках? Уряд вже прийняв рішення безкоштовної доставки вітаміну Д по всій Україні?
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28.04.2020 17:32 Відповісти
Еще в 2010 году после вспышки свиного гриппа сообщалось об исследовании роли витамина Д в Jikei University в Токио, которые показали, что витамин D эффективно останавливает простудные инфекции у детей. Ими было установлено, что он предотвращает заболеваемость гриппом в 8 раз эффективнее, чем вакцины.
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28.04.2020 19:03 Відповісти
Подільськ у карантинній блокаді, бракує всього

Валентина Шульц

https://www.facebook.com/valja.shulc/posts/2853476744719815 23 ч. · https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0/106567572712806?hc_location=group Одесская область, Одесса

Захистивши лікаря, ми збережемо здоров'я наших громадян💛
Саме тому наші волонтери телефонують нашим прихильникам та однопартійцям і розповідають про проект «Солідарні_з_лікарем»💛💙
Як можемо допомогти лікарям?
1. Якщо маєте фінансову можливість - перерахувати будь- яку суму координатору проекту Наталья Богаченко (Natalya Bogachenko)
5168 7456 0454 7627 - картка Приват
2. Існує також «Перелік потреб» медиків. Якщо ви змозі привезти до нашого офісу щось зі списку, то «Європейська Солідарність» допоможе в транспортуванні.
Координатор зі збору -Туренко Інна 0952534458 та Микита Стрижко 0990705493
На сьогодні мкедичним працівникам вкрай потрібні:
- захисні маски та респіратори
- захисні окуляри
-захисні костюми
- одноразові рукавички, шапочки
-бахили
-антисептики
-паперові рушники
- антибактеріальне мило
Щодо наданої вами допомоги, ми опублікуємо звіт на сайті партії та у нашій телеграм-групі. Ми гарантуємо, що допомога потрапить до лікарів та медсестер максимально швидко. Потрапить у ті лікарні й саме туди, де вона найбільш потрібна.
Ваша Європейська Солідарність - Одеська область💛💙
Ну і на фото ті, хто рятує життя❤️
Скажіть їм дякую🙏 репостами та коментами❤️🙏🙏
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96_%D0%B7_%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BC?source=feed_text&epa=HASHTAG #Солідарні_з_лікарем ❤️
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28.04.2020 17:06 Відповісти
ДЛЯ ЧОГО?
мародер же ж провів(збрехало бо недавно його фонд подарував 45 халатів на лікарню) реформу медицини - всього має вистачати!
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28.04.2020 17:25 Відповісти
Та да, мы всё равно все умрём )
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28.04.2020 17:08 Відповісти
Безграмотная пустая статья. Ультрафиолет от бактерицидных ламп убивает короновирус за 2-15 минут. Поэтому чем активнее солнце, тем больше и быстрее гибнет короновирус. Медики считают что под солнцем он погибает за 5-10 минут.
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28.04.2020 17:15 Відповісти
Шо ж ви суки брешете?! Фуй вам, а не продовження карантину!
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28.04.2020 17:19 Відповісти
Та да. Если вскрыть больного и вывесить его легкие на солнце, коронавирус умрет через какое-то время. Но больной без легких умрет намного раньше.
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28.04.2020 18:01 Відповісти
В Іраны сонця багато, але смертність висока.
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28.04.2020 21:44 Відповісти
Ну не тупі індійці, бразильці, аргентинці? Якого хрена вони хворіють в теплі?
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29.04.2020 09:25 Відповісти
Грозовые дожди насытят воздух озоном...
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28.04.2020 17:19 Відповісти
А озон как на вирусы действует.
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28.04.2020 17:25 Відповісти
теоретически... как профилактическое и вспомогательное средство.. (плюс, для людей с частично пораженными легкими и затрудненным дыханием он облегчает симптомы)
озон быстро разлагается, но так же имеет сильные окислительные свойства, т.е. своеобразный дезинфектор окружающей среды...
когда-то даже продавались домашние бытовые ионизаторы...
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28.04.2020 17:44 Відповісти
Озон..))) он не только вирусы он убивает все...почти как фтор))) кто варит фтор-кальциевым электродом тот в курсе, что такое озон
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28.04.2020 18:12 Відповісти
Ну это при большой концентрации, в природе такое не встречается
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28.04.2020 18:18 Відповісти
https://tk-pozitron.ru/o-kompanii/novosti-kompanii/ozon-moshchnoe-oruzhie-dlya-borby-s-epidemiey-covid-19-koronovirus/
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28.04.2020 17:48 Відповісти
Этот ВОЗ брешет и брешет.
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28.04.2020 17:20 Відповісти
Я шось не пам'ятаю будь-які епідеміі грипу не взимку. Такшо ,зеля зі своїми слугами, залишайтеся на карантиніні. А в нас весна!) А незабаром - літо!)
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28.04.2020 17:25 Відповісти
Это не грипп. А эпидемия началась когда в южном полушарии было лето. И там все равно болели и болеют до сих пор. там осень.
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28.04.2020 18:00 Відповісти
Маю родичів там, де зараз осінь. Вони в афує!). Всі здорові, а все зачинено. Грядут вялікіє разборкі)))
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28.04.2020 18:06 Відповісти
Хто цім дебілам має довіру?
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28.04.2020 18:22 Відповісти
Дайте днбілам йаду!
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28.04.2020 19:43 Відповісти
Пионэры, идите в жопу !
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28.04.2020 19:51 Відповісти
Жарко на улице, а сидят и заражаются дома, на карантине.
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28.04.2020 20:39 Відповісти
Точно відомо: 1) сонячне світло вбиває вірус (не тільки COVID) за 2-5 хвилин; 2) при висушуванні (при високій температурі прискорюється ) вірус швидко втрачає вірулентність і гине протягом 10 хвилин.
Висновок: стаття і заява фейкові і брехливі. "За шмат гнилої ковбаси і мати рідну продаси..." (с) Т.Г.Шевченко
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28.04.2020 20:44 Відповісти
Заголовок (редакційна самодіяльність) брехливі, а в тексті правда написана. Можна заразитись? Можна, а що вірулентність знижується це нюансики
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29.04.2020 01:06 Відповісти
какой хороший вирус, не отмывается совсем. шо ж он столько прятался в китайских летючих собачках? или в лабораториях уханя...
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28.04.2020 21:02 Відповісти
Но, возможно, температура воздуха выше +25 и солнечные лучи уменьшат активность Зе-вируса
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29.04.2020 08:19 Відповісти
Кто писал это и с какой целью?
Солнце повышает иммунитет, а значит увеличивает стойкость организма к заражению вирусами.
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29.04.2020 10:01 Відповісти
Какие же вы тупые!
И разъяснители тупые, и читатели тупые...
Заткнитесь и слушайте: випус сам по себе не летает по воздуху. Он ВСЕГДА находится в жидкой среде - каплях. Вирус 300 нм, капли - при дыхании-говорении 5-100 мкм, кашле-чихании 100-500 мкм. И капли эти состоят не из дистиллированной воды, а всяких слизистых выделений - слюны человека. Заражение происходит за счёт попадания такой капли на слизистую другого. Вот сколько такие капли могут летать после возникновения - толком информации нет. Вот такая капля села на ручку двери. Коснулся ручки и почесал нос - счастливого пути. Это пока капля жидкая. НО! Со временем капля высыхает. При этом белок слюны кристаллизуется и наноразмерные вирусы должны захватываться растущими кристаллами. Вот как ведёт себя вирус внутри кристалла слюны - хрен его знает. Как крепко он держится на ручке двери (перейдёт ли на руку при прикосновении) - хрен его знает. Взялся бы кто-нибудь это исследовать, пока все заняты биохимией вируса!
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29.04.2020 11:33 Відповісти
 
 