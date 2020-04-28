Правительству поступают запросы других стран о сезонных работниках, каждый из них будет рассматриваться отдельно

Украина, как и большинство других стран Европы и мира, ввела жесткие ограничительные меры, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции COVID-19.

За время карантина в Украину вернулось около 2 млн граждан, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на комментарий МИД и Минэкономики, опубликованный на Правительственном портале.

Отмечается, что вернуться в страны Европы привычным способом невозможно. По словам заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлии Свириденко, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия, Австрия, Нидерланды и Швейцария запретили въезд для иностранцев. Она призвала "переждать это непростое время дома и не подвергать опасности себя и окружающих".

Есть страны, которые, несмотря на закрытые границы, готовы принять украинских рабочих. В Кабинет министров поступают запросы от стран-партнеров о потребности в сезонных работниках из Украины.

"Правительство Украины руководствуется, прежде всего, соображениями безопасности и здоровья наших граждан. В условиях распространения пандемии любое путешествие - это подвергание опасности заболевания, особенно, когда это путешествие осуществляется на самолете", - отметил глава МИД Дмитрий Кулеба.

В то же время, Кабмин готов рассматривать каждый такой запрос. Но принимать решение точечно, исходя из текущей эпидемической ситуации в той или иной стране и при соблюдении определенных условий. Власти принимающей стороны в лице работодателя должны обеспечить надлежащие условия проживания, труда, медицинского обслуживания.

Напомним, 28 апреля на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинские власти не будут помогать мигрантам выезжать в другие страны до улучшения ситуации с пандемией коронавируса.

