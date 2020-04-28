Правительству поступают запросы других стран о сезонных работниках, каждый из них будет рассматриваться отдельно
Украина, как и большинство других стран Европы и мира, ввела жесткие ограничительные меры, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции COVID-19.
За время карантина в Украину вернулось около 2 млн граждан, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на комментарий МИД и Минэкономики, опубликованный на Правительственном портале.
Отмечается, что вернуться в страны Европы привычным способом невозможно. По словам заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлии Свириденко, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия, Австрия, Нидерланды и Швейцария запретили въезд для иностранцев. Она призвала "переждать это непростое время дома и не подвергать опасности себя и окружающих".
Есть страны, которые, несмотря на закрытые границы, готовы принять украинских рабочих. В Кабинет министров поступают запросы от стран-партнеров о потребности в сезонных работниках из Украины.
"Правительство Украины руководствуется, прежде всего, соображениями безопасности и здоровья наших граждан. В условиях распространения пандемии любое путешествие - это подвергание опасности заболевания, особенно, когда это путешествие осуществляется на самолете", - отметил глава МИД Дмитрий Кулеба.
В то же время, Кабмин готов рассматривать каждый такой запрос. Но принимать решение точечно, исходя из текущей эпидемической ситуации в той или иной стране и при соблюдении определенных условий. Власти принимающей стороны в лице работодателя должны обеспечить надлежащие условия проживания, труда, медицинского обслуживания.
Напомним, 28 апреля на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинские власти не будут помогать мигрантам выезжать в другие страны до улучшения ситуации с пандемией коронавируса.
https://twitter.com/MrHimikus Himikus https://twitter.com/MrHimikus @MrHimikus https://twitter.com/MrHimikus/status/1255095880476221440 3 ч
Порошенко подарував Україні безвіз, Зеля подарував безвиїзд.
Ціна лише однієї галочки в бюлетені.
Зате посміялись
«Евреи, немцы и нефть - наш лучший экспорт»
Эти слова принадлежат румынскому диктатору Николае Чаушеску, который правил Румынией с 1965г. и был расстрелян по приговору военного трибунала в 1989 г.
Всего в период 1948-1989 гг. израильские агенты заплатили румынскому правительству миллионы долларов за разрешение румынским евреям эмигрировать в Израиль. За этот же период 280 тысяч румынских евреев покинули страну и переселились в Израиль. Подавляющее количество этих эмигрантов было продано: частично в обмен на поставки нефтедобывающей и сельскохозяйственной техники, а большинство - за иностранную валюту.
Успех этой операции вдохновил Чаушеску, и он решил продавать не только евреев, но и этнических немцев. Фактически это была политико-коммерческая сделка купли-продажи с фиксированной ценой каждой немецкой головы. С немецкой педантичностью в соглашении оговаривались цены (DM): 1800 - за пенсионера, 2900 - за квалифицированного рабочего, 7000 - за студента и 11000 - за выпускника университета. Но это были только стартовые цифры. По словам Хюша, чем было больше трудностей в экономике Румынии, тем выше были ставки сигуранцы. Так, в 60-е годы средняя цена (в DM) за одну немецкую душу была 1500, в 70-е - (5-8) тыс., а в 80-е поднялась до 12 тыс.
Всего за эмиграцию 250 тыс. этнических немцев в период между 1968 и 1989 гг. Германия заплатила Румынии, по оценкам самого Хюша, более полутора миллиардов DM. Из них только на взятки румынам потрачено по разным оценкам от 200 до 250 млн. DM. Операция продолжалась и при последующих немецких канцлерах Гельмуте Шмидте и Гельмуте Коле. За свои «заслуги» перед Германией Чаушеску был удостоен (см. фото) высшей награды немецкого государства для глав правительств - большого креста особой степени ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» (die Sonderstufe des Großkreuzes des Bundesverdienstkreuzes).
http://neuezeiten.rusverlag.de/2014/09/03/1406-3/
Кто бедет карашо работать тот будет кушать белый булька.
клубника, а малоросов не выпускают трудится в нормальные страны, где президентами не выбирают уголовников, барыг или клоунов....
как жить теперь...?
https://www.facebook.com/korchynskyi?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARACpOwfSi5UyZ0CmSOG_WMBJ_YuyE7bh_q8GPPyxmm1qFSgQW-C9T9s88EG13gFbWAXFFhs_MuryX8D&hc_ref=ARRsM2Tn028pvMYfs1C90kskSO46-Gwk7IrRAZ2jeu8TTmqPw5lMML8ARsgw-SGtTSU&fref=nf Дмитро Корчинський
https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/2924967647568748 22 год ·
ДУМА ПРО НЕНЬКУ ТА ЇЇ ІСТОРИЧНУ КОНЦЕПЦІЮ
(Олексію Костянтиновичу Толстому присвячується)
Колись молились сонцю
І богом був Дніпро
І берег мав високий
На березі житлО -
То глинобитна хатка
І стріха трав'яна,
В ній мешкали слов'яни -
Родина чималА.
Вони були нещасні,
За звичаєм слов'ян.
Народжувала мамка
На гуслях батько грав.
Повз берег той високий,
Повз наших бідолаг
ПливлИ човни з товаром
У Греки із Варяг.
Терпіли цю наругу
Слов'яни сотню літ,
Відкинув батько гуслі,
Гукнув усіх синів.
Один такий кораблик
Вони підстерегли,
Глибини ж ними знані,
Знайомі мілини.
Утоплений барига,
Поділений товар,
Уся земля раділа,
На гуслях батько грав!
Співали хором діти,
Аж пінився Дніпро...
НаскОчили варяги
І тижня не пройшло.
Вони спалили хатку,
Повісили рідню
Бо дбали торгівельну
Кому-ніка-цію.
І згарище ще довго
Чорніло і кістки
Біліли. Ті, хто вижив
Хрестились у Дніпрі.
Відбудували хатку
Черкаси та Литва,
А батько взяв бандуру
Та й думу заспіва
Про наших славних предків,
Потоплені човни.
Човни пливуть і далі,
А наша слава - ні.
І тяжко так на серці,
Що він гукнув синів,
Гукнув кумів, онуків
І все їм розповів.
І він сказав: гей нумо!
І він почув: авжеж!
Пливе нічийний човник -
Від долі не втечеш.
І не доїхав човник,
І загубився крам,
Родина знов щаслИва,
А батько - отамАн.
Дзвенить його бандура,
Але поляки злі
Розбили ту бандуру
Йому на голові.
І все питав полковник
(На псевдо "ОбушОк")
Куди подівся човник
І хто спалив шинок?
Зламали ляхи хату.
Не стане ні на мить
Дніпро і судноплавство.
Історія біжить
По колу. Все вертає
До хатки на горі.
Наступну підпалили
Підступні мо...алі,
Нову валили німці,
Тоді більшовики.
А ми відбудували
І так спливлИ віки.
З металобрухтом баржа
Фарватером пливе,
Під берегом рибалки.
З хатинки видно все.
Ось яхта пожирніше -
Начальство при ******.
Засумували тато,
Бригада ж на нулях.
І все було етнічно,
І далі, як завждИ
Трусив УБОЗ хатинку,
В'язали всіх менти.
Їм не зламати мрію!
Ми вічні, ми такі.
Нехай летять по небу
Космічні кораблі!
Стоїть маленька хатка
На березі Дніпра,
А скільки з неї видно
Плавучого добра!
Повзучого, летючого,
Всесвітнього добра
Это было давно, еще в прошлом веке, но как актуально...
Опередили
Пральна. А то шо это такое - ездят работать в ЕС, а ему за разрешение не платят.
Надо ведь чем то бюджет пополнять!
Так,в міністерстві с.г і лісового господарства Фінляндії говорять,що для них велика вдача отримати хоча б таку кількість українських робітників,і кожен з них зараз на вагу золота.Але вони хотіли значно більше українців,вже чекали літаки на цьому і минулому тижні.А тепер облом
И что будет с Украиной без этих денег ?