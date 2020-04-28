Зеленський зрадив народ і зазіхнув на конституційний лад, - Тимошенко про підписання президентом закону про ринок землі
"Батьківщина" має намір звернутися до Конституційного Суду з поданням щодо відповідності Конституції України закону про введення обороту земель сільськогосподарського призначення.
Про це повідомила лідер політичної сили Юлія Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.
"Дива не сталося – президент підписав скандальний закон про розпродаж української землі. Обираючи між інтересами українців та зобов’язаннями перед міжнародними аферистами, Володимир Зеленський став на бік глобальних спекулянтів. Він зрадив народ, порушив присягу, зазіхнув на конституційний лад та державний суверенітет. "Батьківщина" до останнього намагалася втримати президента від цього злочинного рішення, але, схоже, страх перед замовниками виявився сильнішим за відповідальність перед громадянами. Боротьба продовжується. Ми у найкоротші терміни оскаржимо це злочинне рішення у Конституційному суді", - заявила Тимошенко.
"Справедливість буде відновлено! Землю буде повернуто українцям! Кожного причетного до спроби крадіжки національного надбання – покарано! "Батьківщина" не відступить!" - резюмувала Тимошенко.
Раніше Зеленський підписав закон про продаж землі: "Історичний момент для всіх українців і для мене особисто".
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Не буду ванговать о нереализованных планах Пороха на его второй срок, но расклад, когда "лавры" распродажи Украины достанутся кому-то "левому", его более чем устроил (судя по быстрому совместному голосованию) - он всегда славился подставами и желанием всех поиметь чужими руками. Такой себе мастер подлянок на все стороны государственного масштаба
Земельний закон Тимошенко
Перебуваючи на посаді прем'єр-міністра України, Юлія Тимошенко пропонувала скасувати заборону на продаж землі. У лютому 2008 року вона внесла на розгляд парламенту https://agropolit.com/zakonodavstvo/506-proekt-zakonu-pro-rinok-zemel законопроект №2143 «Про ринок земель». Він передбачав можливість передавати земельні ділянки державної, комунальної та приватної власності на земельних аукціонах. У документі прописано, що суб'єктами ринку мали стати:громадяни та юридичні особи України;територіальні громади в особі відповідних органів місцевого самоврядування;держава в особі відповідних органів державної влади;іноземні громадяни та особи без громадянства;іноземні юридичні особи, спільні підприємства, засновані за участю іноземних юридичних та фізичних осіб;іноземні держави.
аферистка з нею давно все ясно.
О $100 я совершенно серьезно - гавкаете дворнягами за гнилые куски москальских подачек и слюнявите ворота всех сайтов в Украине, но кроме зеленой пены ненависти БЕЗ ОСНОВАНИЯ, какой год кряду являете лишь убогие попытки обосрать мысли и желания ВО "Батькiвщини". И ведь ни хера же какое десятилетие кряду по итогу не выходит.
Но чтобы это произошло, надо бастовать!
0,1 га під дачу. 0,12 га під садівництво. 0,01 га під гараж. Це кожному громадянину України у бажанному місці України згідно Земельного кодексу України. На практиці цим у геометричній прогресії безкоштовно забезпечуються олігархічні провладні сім'ї.
Все! Вам-нам дуля під ніс!
Порошенко и его партия поддержали Зе. Тимошенко против, но все равно плохая, а Порошенко хароший. Вот как так, порохоботы? Не зрада?!
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Сегодня у меня КРИК ДУШИ. Моя мама 88 лет, упала на ровном месте и сломала шейку бедра. Всегда и всю жизнь я сталкивалась с хорошими людьми и очень хорошими докторами. Мы с сыночком и Настюшей отвезли ее в 9-ю больницу ТРАВМПУНКТ и к нам как на приемном покое так и доктор Костенко Константин Анатолиевич ОЧЕНЬ чуткий и очень внимательный. Все к бабушке так чутко с добром и улыбкой, а главное с сочувствием. Значит душа у людей ЕСТЬ и СОЧУВСТВИЕ тоже?!!! Все сделали, дали рекомендации которые мы выполняем. Но она лежит дома и наверное вчера был какой-то рецидив, она нас не узнавала, ручкой махала и звала своего умершего брата Ваничку. Мы конечно испугались и обратились в скорую позвонили 103 это было 22.04.2020 в 20.06 времени (т.е. ночь, страшно и все такое) НО то, что я услышала меня ввело в ШОК. Запись разговора есть. Звонок: - Здравствуйте, у нас такая ситуация.....
ОТВЕТ: - Сколько лет Вашей Бабушке?
Говорю: -88 лет
ОТВЕТ: - У нас ПРИКАЗ к больным СТАРШЕ 60 ЛЕТ НЕ ПРИЕЗЖАТЬ!!!
КАК ЭТО? ЧТО ЭТО? ПОЛУЧАЕТСЯ ЕСЛИ ТЕБЕ БОЛЬШЕ 60 ЛЕТ, ПРИМЕРНО 60 было в марте то уже в апреле ЗДЫХАЙ ТЫ НИКОМУ НЕ НУЖЕН???
ЧТО ПРОИСХОДИТ? Я естественно возмутилась и поняла а нашей бабушке 88 вообще давно доски нужны были????
Боже ТАК ОНА ЖИВА и все чувствует, и плачет как ребенок. ЧТО ЗА ХРЕНЬ ТАКАЯ????
ЭТА **** (извините по другому не могу сказать) говорит позвоните на службу консультации дала телефон 0675825962 (пробивается КАК Никора А.)
Звоню туда, рассказываю а от туда БЛИН СНОВА: - Что Вы хотите ей 88 ждите!!! Говорю - "Блин, что ждать, может что то или как то ей помочь можно? Может есть служба какая то" И ТУТ СНОВА ШОК: - НАМ ЗАПРЕЩЕНО ВЫЕЗЖАТЬ К ЛЮДЯМ СТАРШЕ 60 ЛЕТ!!!
И СЕМЕЙНЫЙ ВРАЧ СКАЗАЛ ТО ЖЕ САМОЕ!!!!
У меня на какой-то промежуток времени помутился разум, я почувствовала себя каким то насекомым, которому в определенное время года нужно просто растоптать и даже НЕ ЗАРЫТЬ а просто БРОСИТЬ под подошвой ЭТИХ УРОДОВ КОТОРЫЕ давали клятву Гиппократа? Или НАШЕГО *** ЗЕленого???? Обьясните МНЕ ЧТО ПРОИСХОДИТ???? Никогда НЕ желала ЗЛА людям НО Вчера взяла ГРЕХ на душу: ПУСТЬ ЗДОХНУТ ЭТИ ТВАРИ ТАК ЖЕ БЕЗ ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ как люди которым старше 60 лет!!! Кто эту ХРЕНЬ ПРИДУМАЛ!!! Аминь!
ВОТ ЧТО ЕЕ УБИТЬ? ВЕДЬ Я и МЫ ЕЕ ЛЮБИМ ОЧЕНЬ она же МАМА наша, дала нам жизнь, дала свою ЛЮБОВЬ!!! РЫДАЮ!!! от боли за НЕЛЮДЕЙ такое услышать.
Кстати ей стало гораздо лучше мы ее спасаем САМИ своей семьей и своей ЛЮБОВЬЮ!!! Уверена она поправится!!!
Украинцы , у Вас вместо головы жопа , Вы чем думали , когда одного Иуду на другого сменили при голосовании ???