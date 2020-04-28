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Зеленський зрадив народ і зазіхнув на конституційний лад, - Тимошенко про підписання президентом закону про ринок землі

Зеленський зрадив народ і зазіхнув на конституційний лад, - Тимошенко про підписання президентом закону про ринок землі

"Батьківщина" має намір звернутися до Конституційного Суду з поданням щодо відповідності Конституції України закону про введення обороту земель сільськогосподарського призначення.

Про це повідомила лідер політичної сили Юлія Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.

"Дива не сталося – президент підписав скандальний закон про розпродаж української землі. Обираючи між інтересами українців та зобов’язаннями перед міжнародними аферистами, Володимир Зеленський став на бік глобальних спекулянтів. Він зрадив народ, порушив присягу, зазіхнув на конституційний лад та державний суверенітет. "Батьківщина" до останнього намагалася втримати президента від цього злочинного рішення, але, схоже, страх перед замовниками виявився сильнішим за відповідальність перед громадянами. Боротьба продовжується. Ми у найкоротші терміни оскаржимо це злочинне рішення у Конституційному суді", - заявила Тимошенко.

"Справедливість буде відновлено! Землю буде повернуто українцям! Кожного причетного до спроби крадіжки національного надбання – покарано! "Батьківщина" не відступить!" - резюмувала Тимошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підписання закону про ринок землі розблоковано: Рада відхилила 13 проєктів постанов про скасування голосування за нього

Зеленський зрадив народ і зазіхнув на конституційний лад, - Тимошенко про підписання президентом закону про ринок землі 01

Раніше Зеленський підписав закон про продаж землі: "Історичний момент для всіх українців і для мене особисто".

Автор: 

Зеленський Володимир (24384) КС (1427) Тимошенко Юлія (4697) Батьківщина (586)


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Топ коментарі
+33
Біда одна не приходить... ось баба Жуля пожалувала...
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28.04.2020 17:04 Відповісти
+29
Бабе жульке лучше бы молчать , она нанесла столько вреда Украине , что хуже только кучмо.
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28.04.2020 17:08 Відповісти
+23
Зеленский предал народ и посягнул на конституционный строй, - Тимошенко о подписании президентом закона о рынке земли - Цензор.НЕТ 2955
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28.04.2020 17:08 Відповісти
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"Абынепорох "тебе тупой зебуин боком вылазит.
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28.04.2020 19:21 Відповісти
Нагадати, як банда пороха проголосувала за дерибан землі? Що Земля, що Порох - одним гівном мазані.
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28.04.2020 22:35 Відповісти
Как ванюша-голосовал за зебилов но виноват Порох?
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29.04.2020 12:23 Відповісти
Напомнить, ЧЕЙ проект закона "о земле" был взят за основу принятого сейчас?

Не буду ванговать о нереализованных планах Пороха на его второй срок, но расклад, когда "лавры" распродажи Украины достанутся кому-то "левому", его более чем устроил (судя по быстрому совместному голосованию) - он всегда славился подставами и желанием всех поиметь чужими руками. Такой себе мастер подлянок на все стороны государственного масштаба
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29.04.2020 12:43 Відповісти
Українці повертають собі землю яку багато років безкоштовно користувала земельна мафія юльок-бахматюків-ахметових
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28.04.2020 18:37 Відповісти
Паї мають на руках 6+млн.українців.Здають за копійки,або продають за копійки з-за юльок,ляшків і інших горлапанів.
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28.04.2020 18:52 Відповісти
Паї має викупати держава, а не російські банки, як хоче шпигун Зєля
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28.04.2020 18:54 Відповісти
Землю має право купить за ринковою ціною, і за легально отримані гроші будь який громаднин України.А не як йулькині губські/лозінські за допомогою мутних схем і шахрайства загарбали землі як окупанти якісь.В нас під Золотоношею до Дніпра підїхать не можна.Губський загородив і озброєну охорону поставив, без всяких законів про землю.Ясно тобі,продажний йулєбот.
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28.04.2020 19:36 Відповісти
А коли охорону поставив Губський? В якому році?
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28.04.2020 20:02 Відповісти
Яке це(матьперемать) має значення?Я на дємбєль прийшов в 16.Їхали тоді влітку з друзями на рибалку за Коробівку,під каналами,так декілька кілометрів прийшлось обїзжать,бо ліс і берег Дніпра загороджений сіткою,дороги перекопані, там стояло 2-є з АКСу.Сказали чешіть звідси,це власність Губського.Де там закони,природоохоронна зона річки,і твоя йулька ночувала???
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28.04.2020 21:36 Відповісти
https://censor.net/user/98956: не шукай в нього вiдповiдi ти - на прiзвище його глянь!!! "Ты всё поймёшь и всё увидишь - сам" (с)
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29.04.2020 08:35 Відповісти
А шо там з нормами безкоштовної приватизації-дуля була в основному для пересічних, а зараз взагалі вільну державну швиденько розбазарять до кінця.
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28.04.2020 20:55 Відповісти
Замість слова "Юля" встав ім'я свого хозяїна - "Пєця". І тоді все буде правильно.
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28.04.2020 18:52 Відповісти
Скигли голоснiше, Ваня, тебе не чути!
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28.04.2020 19:18 Відповісти
Сиди, малолітній дебіл, на карантині, не показуй свою дурість.
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28.04.2020 21:30 Відповісти
задовбали ці старі калоші
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28.04.2020 18:41 Відповісти
Угадайте з трьох раз під яку державу був заточений йулькин законопроект про землю.

Земельний закон Тимошенко
Перебуваючи на посаді прем'єр-міністра України, Юлія Тимошенко пропонувала скасувати заборону на продаж землі. У лютому 2008 року вона внесла на розгляд парламенту https://agropolit.com/zakonodavstvo/506-proekt-zakonu-pro-rinok-zemel законопроект №2143 «Про ринок земель». Він передбачав можливість передавати земельні ділянки державної, комунальної та приватної власності на земельних аукціонах. У документі прописано, що суб'єктами ринку мали стати:громадяни та юридичні особи України;територіальні громади в особі відповідних органів місцевого самоврядування;держава в особі відповідних органів державної влади;іноземні громадяни та особи без громадянства;іноземні юридичні особи, спільні підприємства, засновані за участю іноземних юридичних та фізичних осіб;іноземні держави.
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28.04.2020 18:49 Відповісти
кремлівська московська, консерва зозуля Юля.
аферистка з нею давно все ясно.
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28.04.2020 20:04 Відповісти
некошенрный АдьЁт ромик, я тебе дам-таки $100, но при одном важном условии - ты мне и всем форумчанам публично со ссылками на источники, заслуживающие доверия, объяснишь - что же тебе и иным юлефобам "давно ясно"?
О $100 я совершенно серьезно - гавкаете дворнягами за гнилые куски москальских подачек и слюнявите ворота всех сайтов в Украине, но кроме зеленой пены ненависти БЕЗ ОСНОВАНИЯ, какой год кряду являете лишь убогие попытки обосрать мысли и желания ВО "Батькiвщини". И ведь ни хера же какое десятилетие кряду по итогу не выходит.
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29.04.2020 09:06 Відповісти
жоГик линдЭмаНН, нешавновний дурнику - подивиь на це: "Земельний закон Тимошенко" - це ти, йолопе, так назвав свою цидулу на форумi, теперь же - подивись на ось це: "...на розгляд парламенту https://agropolit.com/zakonodavstvo/506-proekt-zakonu-pro-rinok-zemel законопроект №2143 ". Довбню ти хоч в термiнах розберись, де одне, де друге а де зовсiм - iнше...
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29.04.2020 08:43 Відповісти
Если СН насрать на Конституцию? То почему граждане Украины, должны её соблюдать по отношению к ним?
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28.04.2020 19:04 Відповісти
Зеленський зрадив народ і зазіхнув на конституційний лад, - Тимошенко про підписання президентом закону про ринок землі - Цензор.НЕТ 9835
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28.04.2020 19:06 Відповісти
Зеленський зрадив народ і зазіхнув на конституційний лад, - Тимошенко про підписання президентом закону про ринок землі - Цензор.НЕТ 9987
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28.04.2020 19:16 Відповісти
Тутечки заныкались.

Зеленський зрадив народ і зазіхнув на конституційний лад, - Тимошенко про підписання президентом закону про ринок землі - Цензор.НЕТ 3327
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28.04.2020 19:20 Відповісти
Стратегія, зокрема, полягала в розповсюдженні кремлівськими ботами в медіа та соцмережах фейків про Юлію Тимошенко. Цим займався спеціальний створений експертно-аналітичний Центр дослідження країн колишніх соціалістичних Радянських республік (CXSSR). Цікаво, що сам центр CXSSR перебував у Відні, а сайт центру - на сервері в Москві. https://www.volynnews.com/news/policy/rezhym-yanukovycha-vytratyv-75-mln-dolariv-na-kampaniiu-proty-tymoshenko/
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04.05.2020 15:17 Відповісти
Какой же бонус не получила Тимошенко в обмен на поддержку закона? Видно сильно поиздержалась в дивидендах....
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28.04.2020 19:09 Відповісти
Зеленський зрадив народ і зазіхнув на конституційний лад, - Тимошенко про підписання президентом закону про ринок землі - Цензор.НЕТ 4782
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28.04.2020 19:28 Відповісти
Бонус получив твій "кормілєц" Пєця, доперло, придурку?
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28.04.2020 21:52 Відповісти
А от ви подумайте не хочете продавати свій пай , а прийдеться , якщо він посеред поля і всі продали , то і ти продасиш шей за безцінь , або мост хрустальний построїш ,як в казці за одну ніч . А взагалі чого ви зеленого захищаєте , ці що не зроблять все чере с ...ку виходить
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28.04.2020 19:09 Відповісти
Зеленський зрадив народ і зазіхнув на конституційний лад, - Тимошенко про підписання президентом закону про ринок землі - Цензор.НЕТ 8717
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28.04.2020 19:32 Відповісти
зеленский скот
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28.04.2020 20:00 Відповісти
зеленский кидала и подонок
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28.04.2020 20:05 Відповісти
Пока последняя семья в Украине, не реализует своё право на землю, почему семья? Потому что благодаря политике беззакония в земельном законодательстве земли Украины разбазарены через коррупцию, оставшаяся земля может быть распределена хотя бы по единице на семью, ни о какой продаже свободных государственных земель через аукционы не может идти речи, это прямое нарушение Конституционных прав граждан на землю и норм Земельного кодекса, то есть граждане Украины лишаться возможности получить землю согласно норм, всё продадут мимо них. Сейчас правительство и Рада должны внести поправки в земельном законодательстве и выделять оставшуюся свободную землю разных категорий пофамильно гражданам Украины, как к примеру участникам АТО. Когда вся земля Украины таким образом станет частной собственностью большинства, а не богатого меньшинства, тогда вводить рынок земель, но опять таки между гражданами Украины. Параллельно надо провести мониторинг соблюдения законодательства при отведении земли за прошедшие годы и вернуть украденные землю в государственную собственность.
Но чтобы это произошло, надо бастовать!
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28.04.2020 20:20 Відповісти
Усі дієздатні громадяни України мають право на отримання у межах безоплатної приватизації землі у розмірах: До 2 га під ОСГ, у складі яких до 3 га озер, до 5 га лісу(не з масиву). 0,25;0,15;0,1 га під садибну забудову у селах, ПГТ, містах відповідно.
0,1 га під дачу. 0,12 га під садівництво. 0,01 га під гараж. Це кожному громадянину України у бажанному місці України згідно Земельного кодексу України. На практиці цим у геометричній прогресії безкоштовно забезпечуються олігархічні провладні сім'ї.
Все! Вам-нам дуля під ніс!
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28.04.2020 20:22 Відповісти
ДО САМОЙ СМЕРТИ

Зеленський зрадив народ і зазіхнув на конституційний лад, - Тимошенко про підписання президентом закону про ринок землі - Цензор.НЕТ 8953
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28.04.2020 20:24 Відповісти
Зеленський зрадив народ і зазіхнув на конституційний лад, - Тимошенко про підписання президентом закону про ринок землі - Цензор.НЕТ 8355
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28.04.2020 20:27 Відповісти
Что удивительно. Зеленский убивает село этим законом. Все с этим согласны, кроме владельцев паев, мечтающих от них здыхаться, наплевав на Украину.
Порошенко и его партия поддержали Зе. Тимошенко против, но все равно плохая, а Порошенко хароший. Вот как так, порохоботы? Не зрада?!
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28.04.2020 21:15 Відповісти
від цього в них когнітивний дисонанс - але все одно "зрада" !
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28.04.2020 21:29 Відповісти
Єдина надія на Ю. В. Тимошенко!. Боїться її злодійська мерзота, тому і наймають за вкрадені у нас гроші продажних холуїв, щоб тявкали на сайтах. Надіюсь, що скоро цих малолітніх "заробітчан" постигне незавидна участь.
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28.04.2020 21:27 Відповісти
Зеленський зрадив народ і зазіхнув на конституційний лад, - Тимошенко про підписання президентом закону про ринок землі - Цензор.НЕТ 1469
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28.04.2020 22:19 Відповісти
а чому люди не мають права продавати свої паї?а земля і так розпродана,тільки неофіційно за хабарі головам сільрад.може цей закон розкриє маштаб крадіжок по всій країні.
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28.04.2020 22:39 Відповісти
Спочатку наводять порядок, а вже потім позбуваються зайвого. Але так роблять нормальні господарі, дурнів це не стосується. Тому і кажуть, що "дурень думкою багатіє".
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28.04.2020 22:46 Відповісти
Ще один штрих ЗЕ влади...

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003590282179&__cft__[0]=********************************************************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-y-R Valentyna Shvydka

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2633778120085172&id=100003590282179&__cft__[0]=********************************************************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-y-R 23 квітня о 13:03 ·

Сегодня у меня КРИК ДУШИ. Моя мама 88 лет, упала на ровном месте и сломала шейку бедра. Всегда и всю жизнь я сталкивалась с хорошими людьми и очень хорошими докторами. Мы с сыночком и Настюшей отвезли ее в 9-ю больницу ТРАВМПУНКТ и к нам как на приемном покое так и доктор Костенко Константин Анатолиевич ОЧЕНЬ чуткий и очень внимательный. Все к бабушке так чутко с добром и улыбкой, а главное с сочувствием. Значит душа у людей ЕСТЬ и СОЧУВСТВИЕ тоже?!!! Все сделали, дали рекомендации которые мы выполняем. Но она лежит дома и наверное вчера был какой-то рецидив, она нас не узнавала, ручкой махала и звала своего умершего брата Ваничку. Мы конечно испугались и обратились в скорую позвонили 103 это было 22.04.2020 в 20.06 времени (т.е. ночь, страшно и все такое) НО то, что я услышала меня ввело в ШОК. Запись разговора есть. Звонок: - Здравствуйте, у нас такая ситуация.....

ОТВЕТ: - Сколько лет Вашей Бабушке?
Говорю: -88 лет
ОТВЕТ: - У нас ПРИКАЗ к больным СТАРШЕ 60 ЛЕТ НЕ ПРИЕЗЖАТЬ!!!
КАК ЭТО? ЧТО ЭТО? ПОЛУЧАЕТСЯ ЕСЛИ ТЕБЕ БОЛЬШЕ 60 ЛЕТ, ПРИМЕРНО 60 было в марте то уже в апреле ЗДЫХАЙ ТЫ НИКОМУ НЕ НУЖЕН???
ЧТО ПРОИСХОДИТ? Я естественно возмутилась и поняла а нашей бабушке 88 вообще давно доски нужны были????
Боже ТАК ОНА ЖИВА и все чувствует, и плачет как ребенок. ЧТО ЗА ХРЕНЬ ТАКАЯ????
ЭТА **** (извините по другому не могу сказать) говорит позвоните на службу консультации дала телефон 0675825962 (пробивается КАК Никора А.)
Звоню туда, рассказываю а от туда БЛИН СНОВА: - Что Вы хотите ей 88 ждите!!! Говорю - "Блин, что ждать, может что то или как то ей помочь можно? Может есть служба какая то" И ТУТ СНОВА ШОК: - НАМ ЗАПРЕЩЕНО ВЫЕЗЖАТЬ К ЛЮДЯМ СТАРШЕ 60 ЛЕТ!!!
И СЕМЕЙНЫЙ ВРАЧ СКАЗАЛ ТО ЖЕ САМОЕ!!!!
У меня на какой-то промежуток времени помутился разум, я почувствовала себя каким то насекомым, которому в определенное время года нужно просто растоптать и даже НЕ ЗАРЫТЬ а просто БРОСИТЬ под подошвой ЭТИХ УРОДОВ КОТОРЫЕ давали клятву Гиппократа? Или НАШЕГО *** ЗЕленого???? Обьясните МНЕ ЧТО ПРОИСХОДИТ???? Никогда НЕ желала ЗЛА людям НО Вчера взяла ГРЕХ на душу: ПУСТЬ ЗДОХНУТ ЭТИ ТВАРИ ТАК ЖЕ БЕЗ ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ как люди которым старше 60 лет!!! Кто эту ХРЕНЬ ПРИДУМАЛ!!! Аминь!
ВОТ ЧТО ЕЕ УБИТЬ? ВЕДЬ Я и МЫ ЕЕ ЛЮБИМ ОЧЕНЬ она же МАМА наша, дала нам жизнь, дала свою ЛЮБОВЬ!!! РЫДАЮ!!! от боли за НЕЛЮДЕЙ такое услышать.
Кстати ей стало гораздо лучше мы ее спасаем САМИ своей семьей и своей ЛЮБОВЬЮ!!! Уверена она поправится!!!
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29.04.2020 09:23 Відповісти
Иуда предал народ !
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29.04.2020 12:15 Відповісти
Время выбрал падлючее , когда народ не сможет выйти с протестами !
Украинцы , у Вас вместо головы жопа , Вы чем думали , когда одного Иуду на другого сменили при голосовании ???
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29.04.2020 12:19 Відповісти
Юля в данном случае говорит правильно . Но сама то она при чем ? Она в президенты не идет и наверное не пойдет . Но чем она хуже бабы Пети ? Она имеет больше права куесосить Бубочку , чем Пепа.
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29.04.2020 17:18 Відповісти
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