Зеленський зрадив народ і зазіхнув на конституційний лад, - Тимошенко про підписання президентом закону про ринок землі

"Батьківщина" має намір звернутися до Конституційного Суду з поданням щодо відповідності Конституції України закону про введення обороту земель сільськогосподарського призначення.

Про це повідомила лідер політичної сили Юлія Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.

"Дива не сталося – президент підписав скандальний закон про розпродаж української землі. Обираючи між інтересами українців та зобов’язаннями перед міжнародними аферистами, Володимир Зеленський став на бік глобальних спекулянтів. Він зрадив народ, порушив присягу, зазіхнув на конституційний лад та державний суверенітет. "Батьківщина" до останнього намагалася втримати президента від цього злочинного рішення, але, схоже, страх перед замовниками виявився сильнішим за відповідальність перед громадянами. Боротьба продовжується. Ми у найкоротші терміни оскаржимо це злочинне рішення у Конституційному суді", - заявила Тимошенко.

"Справедливість буде відновлено! Землю буде повернуто українцям! Кожного причетного до спроби крадіжки національного надбання – покарано! "Батьківщина" не відступить!" - резюмувала Тимошенко.

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