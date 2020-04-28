На 28 квітня проведено 98,7 тис. ПЛР-тестів на коронавірус в 46 державних і приватних лабораторіях, - ЦГЗ
Першу тест-систему для тестування на COVID-19 вірусологічна референс лабораторія Центру громадського здоров'я України отримала 24 лютого 2020. Цю тест-систему на 30 наборів реакцій Центр закупив у німецького виробника.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Центр громадського здоров'я.
У повідомленні зазначається: Наразі діагностування на COVID-19 здійснюють щонайменше 46 лабораторій, включно з приватними. В Україні станом на 28 квітня усього досліджено 98 719 зразків методом ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції).
Відповідно до наказів Міністерства охорони здоров’я України, тестуванню підлягають:
- люди, яким встановлено підозру на COVID-19;
- люди, що контактували із пацієнтом з підтвердженим COVID-19;
- пацієнти із пневмонією;
- медпрацівники (кожних 5 днів);
- пацієнти, що одужали (для зняття діагнозу).
Нагадуємо, лабораторне тестування є єдиним видом діагностики, який підтверджує діагноз COVID-19. Результати швидких тестів не рекомендовано для встановлення діагнозу".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Валентина Шульц
https://www.facebook.com/valja.shulc/posts/2853476744719815 23 ч. · https://www.facebook.com/pages/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0/106567572712806?hc_location=group Одесская область, Одесса
Захистивши лікаря, ми збережемо здоров'я наших громадян💛
Саме тому наші волонтери телефонують нашим прихильникам та однопартійцям і розповідають про проект «Солідарні_з_лікарем»💛💙
Як можемо допомогти лікарям?
1. Якщо маєте фінансову можливість - перерахувати будь- яку суму координатору проекту Наталья Богаченко (Natalya Bogachenko)
5168 7456 0454 7627 - картка Приват
2. Існує також «Перелік потреб» медиків. Якщо ви змозі привезти до нашого офісу щось зі списку, то «Європейська Солідарність» допоможе в транспортуванні.
Координатор зі збору -Туренко Інна 0952534458 та Микита Стрижко 0990705493
На сьогодні мкедичним працівникам вкрай потрібні:
- захисні маски та респіратори
- захисні окуляри
-захисні костюми
- одноразові рукавички, шапочки
-бахили
-антисептики
-паперові рушники
- антибактеріальне мило
Щодо наданої вами допомоги, ми опублікуємо звіт на сайті партії та у нашій телеграм-групі. Ми гарантуємо, що допомога потрапить до лікарів та медсестер максимально швидко. Потрапить у ті лікарні й саме туди, де вона найбільш потрібна.
Ваша Європейська Солідарність - Одеська область💛💙
Ну і на фото ті, хто рятує життя❤️
Скажіть їм дякую🙏 репостами та коментами❤️🙏🙏
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96_%D0%B7_%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BC?source=feed_text&epa=HASHTAG #Солідарні_з_лікарем ❤️