На 28 квітня проведено 98,7 тис. ПЛР-тестів на коронавірус в 46 державних і приватних лабораторіях, - ЦГЗ

Першу тест-систему для тестування на COVID-19 вірусологічна референс лабораторія Центру громадського здоров'я України отримала 24 лютого 2020. Цю тест-систему на 30 наборів реакцій Центр закупив у німецького виробника.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Центр громадського здоров'я.

У повідомленні зазначається: Наразі діагностування на COVID-19 здійснюють щонайменше 46 лабораторій, включно з приватними. В Україні станом на 28 квітня усього досліджено 98 719 зразків методом ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції).

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Відповідно до наказів Міністерства охорони здоров’я України, тестуванню підлягають:

люди, яким встановлено підозру на COVID-19;

люди, що контактували із пацієнтом з підтвердженим COVID-19;

пацієнти із пневмонією;

медпрацівники (кожних 5 днів);

пацієнти, що одужали (для зняття діагнозу).

Нагадуємо, лабораторне тестування є єдиним видом діагностики, який підтверджує діагноз COVID-19. Результати швидких тестів не рекомендовано для встановлення діагнозу".