Суд відправив ексзаступника мера Києва Слончака, який напав на поліцейського, під домашній арешт

Суд відправив під нічний домашній арешт колишнього заступника глави Київської міськдержадміністрації Володимира Слончака, якого підозрюють у нападі на поліцейського в Києві. Таке рішення виніс сьогодні суддя Солом'янського райсуду Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net".

"Слідчий суддя ухвалив рішення ... застосувати до Слончака запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в межах терміну досудового розслідування, тобто до 27 червня 2020 року включно, заборонивши йому в проміжок часу з 23:00 до 6:00 наступного дня залишати житло", - озвучив рішення суддя.

При цьому прокуратура просила для Слончака цілодобовий домашній арешт.

Термін дії запобіжного заходу - до 26 червня.

Слончак був звільнений з-під варти в залі суду.

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В ніч з 26 на 27 квітня поліція зупинила в Солом'янському районі столиці Мерседес - у машини не були включені фари. За кермом автомобіля перебувала депутатка Київради Людмила Костенко. На думку поліцейських, вона була п'яна.

Коли правоохоронці стали складати протокол, із машини вийшов пасажир - заступник мера Володимир Слончак. Він спробував перешкодити роботі патруля і вдарив одного з поліцейських. Чоловіка затримали на місці і помістили в СІЗО.

Віталій Кличко звільнив Слончака з посади заступника голови КМДА.

Сам ексчиновник стверджує, що поліцейські перевищили свої повноваження і заперечує напад на патрульного.

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