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Новини
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Суд відправив ексзаступника мера Києва Слончака, який напав на поліцейського, під домашній арешт

Суд відправив ексзаступника мера Києва Слончака, який напав на поліцейського, під домашній арешт

Суд відправив під нічний домашній арешт колишнього заступника глави Київської міськдержадміністрації Володимира Слончака, якого підозрюють у нападі на поліцейського в Києві. Таке рішення виніс сьогодні суддя Солом'янського райсуду Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net".

"Слідчий суддя ухвалив рішення ... застосувати до Слончака запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в межах терміну досудового розслідування, тобто до 27 червня 2020 року включно, заборонивши йому в проміжок часу з 23:00 до 6:00 наступного дня залишати житло", - озвучив рішення суддя.

При цьому прокуратура просила для Слончака цілодобовий домашній арешт.

Термін дії запобіжного заходу - до 26 червня.

Слончак був звільнений з-під варти в залі суду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звільнений заступник Кличка Слончак заперечує напад на патрульного

В ніч з 26 на 27 квітня поліція зупинила в Солом'янському районі столиці Мерседес - у машини не були включені фари. За кермом автомобіля перебувала депутатка Київради Людмила Костенко. На думку поліцейських, вона була п'яна.

Коли правоохоронці стали складати протокол, із машини вийшов пасажир - заступник мера Володимир Слончак. Він спробував перешкодити роботі патруля і вдарив одного з поліцейських. Чоловіка затримали на місці і помістили в СІЗО.

Віталій Кличко звільнив Слончака з посади заступника голови КМДА.

Сам ексчиновник стверджує, що поліцейські перевищили свої повноваження і заперечує напад на патрульного.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ти не бикуй, бл#дь! Чого ти вий#буєшся?!" - заступник голови КМДА Слончак під час затримання за напад на поліцейського. ВIДЕО

Автор: 

суд (11744) Слончак Володимир (15)


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Топ коментарі
+14
Европейская Солидарность почему не реагирует на действия своего депутата - Костенко (пьяная за рулем) и вот этого кадра, которому они доверили представлять свою партию на выборах 2015 ?
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28.04.2020 17:21 Відповісти
+11
Вдарив поліцейського і на домашній арешт, ще й вдень шастати можна. Поліцію в нас опустили нижче підлоги.
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28.04.2020 17:23 Відповісти
+5
СЛОНЧАК!!!!! - НА БАЗАР. ЯЩИКИ ГРУЗИТЬ.
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28.04.2020 17:14 Відповісти
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СЛОНЧАК!!!!! - НА БАЗАР. ЯЩИКИ ГРУЗИТЬ.
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28.04.2020 17:14 Відповісти
А он сможет?
После карантина будет свой бизнес развивать.
Связи налажены, бабки наверняка есть.
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28.04.2020 17:24 Відповісти
Чому за напад на правоохоронця цього бика не арештували?
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28.04.2020 17:48 Відповісти
Я сам в шоке!
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28.04.2020 17:52 Відповісти
а браслет чего не одели? да и намордник не помешал бы...
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28.04.2020 17:17 Відповісти
Ты подожди.. сначала на домашний арест, потом на ночной домашний, потом браслет, а потом втихую его снимут..
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28.04.2020 17:20 Відповісти
немає тих браслетів.
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28.04.2020 18:33 Відповісти
І в кінці - висновок слідства, що поліцейський кілька раз сам вдарився об заммера.
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29.04.2020 08:15 Відповісти
Европейская Солидарность почему не реагирует на действия своего депутата - Костенко (пьяная за рулем) и вот этого кадра, которому они доверили представлять свою партию на выборах 2015 ?
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28.04.2020 17:21 Відповісти
Они его осуждают очень глубоко.
Очень глубоко.
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28.04.2020 17:25 Відповісти
но как то очень тихо... и меня скорее не этот кадр интересует (осуждаю, но все же это эмоции), а пьяная депутатша за рулем ( а вот это она уже сделала сознательно ).
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28.04.2020 17:31 Відповісти
Меня интересуют оба эти кадра во власти от предыдущей власти!
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28.04.2020 17:38 Відповісти
До сраки эти осуждения, на нары эту мразь, а не домашний арест, пусть узнает вкус казённых харчей, а то сволочь зажрался.
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28.04.2020 20:27 Відповісти
Зелебобики засцали переть против Пороха. Судьи лососнули тунца
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28.04.2020 21:26 Відповісти
Ылита?
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28.04.2020 22:19 Відповісти
Вдарив поліцейського і на домашній арешт, ще й вдень шастати можна. Поліцію в нас опустили нижче підлоги.
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28.04.2020 17:23 Відповісти
жестоко!
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28.04.2020 17:23 Відповісти
После карантина отправьте полицейских в США на стажировку. Там их быстро научат нагибать быкующих заместителей мэров.
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28.04.2020 17:24 Відповісти
Работают по отработанной схеме....первый суд закрывает, второй выпускает, и так по кругу пока у клиента деньги не закончатся...
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28.04.2020 17:25 Відповісти
Именно так ловят рыбку американские рыболовы-любители.
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28.04.2020 17:39 Відповісти
апеляційний знову відкриває..і так по колу ..доки буде голий та босий..)))
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29.04.2020 08:25 Відповісти
ПОТОМУ ЧТО В МЭРИИ ЖЛОБЫ КОРРУПЦИОННОБЕЗПРИНЦИПНЫЕ И В СУДАХ !!!
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28.04.2020 18:00 Відповісти
небудет здесь никогда правового государства. обычный человек сидел бы в сизо потом суд и довстречи через 5 лет. там по такой статье обвинение -
2. Умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей -
наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.
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28.04.2020 18:15 Відповісти
От що з дурнями буває, коли ім в руки жар-птиця попадає. Жив би собі і в вус не дув, протирав штани на високій посаді, бабло не знав куди діти, а тут дах поіхав від того, що став на щабель вище від " простого наріду". Захотів виі......тись і....." маєм те , що маєм."
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28.04.2020 18:17 Відповісти
Ну нормально. Теперь можно даже полицаев пи***ть и тебе ничего не будет, максимум отправят домой телевизор смотреть и шлюх под вискарь употреблять
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28.04.2020 18:17 Відповісти
Да нет, ошибаешься, ничего не будет, если полицию отлупит депутат, или какой-то чинушка, короче какая-то шишка, ну а если обыкновенный, простой человек, то он не только загремит на нары, так в добавок ещё пилюлей схлопочет.
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28.04.2020 21:49 Відповісти
Почему же так? Разве Украина не демократическая страна и у нас нет ни равноправия ни законов? В США например, в законе есть такое понятие прицидента. Тоесть не важно в каком году или в каком суде, если однажды судья вынес оправдательный приговор подозреваемому, то любой человек совершив аналогичное преступление имеет право сослаться на прицидент и ето судебное решение и потребовать к себе аналогичного приговора. Вот ето я понимаю под Демократией. Если у нас по другому то Украина- ето страна дикарей и может относить себя только к банановым республикам где правят мафиозные кланы и диктаторы
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28.04.2020 21:56 Відповісти
От так усе просто ... А, взагалі, смішно, коли безграмотно людина бере розмірковує на професійні юридичні теми і робить висновки про дикунство країни.
P.S. Дві помилки у слові "ПРЕЦЕДЕНТ" (рос.). У Вас "прицидент" Дикун Ви, а не країна, зрозуміло
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29.04.2020 09:29 Відповісти
Взагалі, прецендентне право, у данному випадку. Три патруля поліції (три!!!) пропустили мінімум три автомобіля із вимкнутим ближнім світлом. От і прецедент, от і вибіркове застосування закону при зупинці.
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29.04.2020 09:48 Відповісти
Суд постановил: полиция - мусор.
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28.04.2020 18:28 Відповісти
А він не може впливати на слідство, тиснути на свідків, потерпілого?
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28.04.2020 20:38 Відповісти
"с 23:00 до 6:00 следующего дня покидать жилье"- так это что , тобы он по бл@ядямь в ночное не шастал ...- некоторые это делают только в дневное - ночью в семью, к дражайшей...
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28.04.2020 21:00 Відповісти
Пізде* !!!
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28.04.2020 22:10 Відповісти
айнц, цвай, драй, фир, фюнф.-бабах ..айнц,цвай... и т.д.
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28.04.2020 22:13 Відповісти
С таким "правосудием" нам никаких врагов не нужно...
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28.04.2020 23:07 Відповісти
Такі ніжні у нас поліцейські, ударили ... І що? Ще струс мозку не знайшли.
Яка вдача для поліцейських: чиновників під шафе піловили. Орден кожному!
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29.04.2020 09:36 Відповісти
Доречі, хто там кого перший вдарив, так то ще питання. Судячи із https://www.youtube.com/watch?v=sLTxPHOfros запису, так то поліція.
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29.04.2020 09:51 Відповісти
 
 