ДБР завершило слідство у справі Пашинського. Адвокат заявив, що підозра екснардепу прямо суперечить доказам

Державне бюро розслідувань оприлюднило інформацію про те, що завершило розслідування у справі екснардепа Сергія Пашинського. Адвокат Пашинського заявив про те, що докази у справі прямо суперечать обвинуваченням.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці ДБР.

У повідомленні зазначається: "ДБР завершило розслідування щодо народного депутата, який стріляв у громадянина.

Слідчі Головного слідчого управління ДБР завершили досудове розслідування за фактом заподіяння народним депутатом Верховної Ради України V-VIII скликань тяжкого тілесного ушкодження громадянину (ч. 1 ст. 121 ККУ)".

"Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 грудня 2016 року під час конфлікту між громадянином та народним депутатом, останній застосував власну вогнепальну зброю (пістолет марки "Glock 19") шляхом здійснення пострілу у ногу потерпілого", - йдеться в повідомленні ДБР.

Дивіться також: Суд почав розгляд апеляції на запобіжний захід Пашинському у вигляді арешту. ФОТОрепортаж (оновлено)

Як зазначається, громадянин дістав вогнепальний осколковий перелом гомілкової кістки лівої ноги, що в результаті призвело до настання інвалідності і, згідно з висновком судово-медичної експертизи, є тяжким тілесним ушкодженням".

Своєю чергою адвокат Сергія Пашинського Андрій Федур у фейсбуці так прокоментував цю подію: "Сьогодні ДБР заявило про завершення слідства щодо народного депутата. Йдеться про справу С. Пашинського.

Заявляю, що Пашинський С.В. не скоював злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України. У ДБР і Офісі генпрокурора про це добре знають. Підозра не тільки не ґрунтується на доказах, які є в матеріалах провадження, а прямо їм суперечить. Розуміючи, що підозра повністю розвалюється, там ухвалили рішення завершити розслідування. Навіть не виконали кілька постанов слідчих суддів і не розглянули клопотання захисту".

Нагадаємо, що ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і В'ячеславом Хімікусом, який образив дружину нардепа і завдав йому удару пляшкою по голові. За словами Пашинського, він намагався зупинити нападника, здійснивши попереджувальний постріл у повітря, коли це не подіяло, застосував зброю, поранивши нападника в ногу.

Також дивіться: "Ви думаєте, що зламаєте мене цими поспіхом складеними підозрами? Ні, ви ламаєте правоохоронну систему", - Пашинський на суді. ВIДЕО

Водночас, другий учасник інциденту В'ячеслав Хімікус, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за хуліганство та побиття, стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу. У той же час в Нацполіції повідомляють, що із місця подій було вилучено дві гільзи.

Постанову про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю в діях Сергія Пашинського і В'ячеслава Хімікуса складу кримінальних правопорушень було прийнято Генпрокуратурою 26 липня 2017 року.

7 жовтня Пашинського заарештували на два місяці без можливості застави.

18 жовтня судді Апеляційного суду Києва залишили без змін рішення Печерського суду щодо Пашинського.

29 листопада суд продовжив на два місяці арешт Пашинського.

18 грудня 2019 року Апеляційний суд змінив Пашинського запобіжний захід з утримання під вартою на домашній арешт.