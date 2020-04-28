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ДБР завершило слідство у справі Пашинського. Адвокат заявив, що підозра екснардепу прямо суперечить доказам

ДБР завершило слідство у справі Пашинського. Адвокат заявив, що підозра екснардепу прямо суперечить доказам

Державне бюро розслідувань оприлюднило інформацію про те, що завершило розслідування у справі екснардепа Сергія Пашинського. Адвокат Пашинського заявив про те, що докази у справі прямо суперечать обвинуваченням.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному фейсбуці ДБР.

У повідомленні зазначається: "ДБР завершило розслідування щодо народного депутата, який стріляв у громадянина.

Слідчі Головного слідчого управління ДБР завершили досудове розслідування за фактом заподіяння народним депутатом Верховної Ради України V-VIII скликань тяжкого тілесного ушкодження громадянину (ч. 1 ст. 121 ККУ)".

"Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 грудня 2016 року під час конфлікту між громадянином та народним депутатом, останній застосував власну вогнепальну зброю (пістолет марки "Glock 19") шляхом здійснення пострілу у ногу потерпілого", - йдеться в повідомленні ДБР.

Дивіться також: Суд почав розгляд апеляції на запобіжний захід Пашинському у вигляді арешту. ФОТОрепортаж (оновлено)

Як зазначається, громадянин дістав  вогнепальний осколковий перелом гомілкової кістки лівої ноги, що в результаті призвело до настання інвалідності і, згідно з висновком судово-медичної експертизи, є тяжким тілесним ушкодженням".

Своєю чергою адвокат Сергія Пашинського Андрій Федур у фейсбуці так прокоментував цю подію: "Сьогодні ДБР заявило про завершення слідства щодо народного депутата. Йдеться про справу С. Пашинського.

Заявляю, що Пашинський С.В. не скоював злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України. У ДБР і Офісі генпрокурора про це добре знають. Підозра не тільки не ґрунтується на доказах, які є в матеріалах провадження, а прямо їм суперечить. Розуміючи, що підозра повністю розвалюється, там ухвалили рішення завершити розслідування. Навіть не виконали кілька постанов слідчих суддів і не розглянули клопотання захисту".

Нагадаємо, що ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і В'ячеславом Хімікусом, який образив дружину нардепа і завдав йому удару пляшкою по голові. За словами Пашинського, він намагався зупинити нападника, здійснивши попереджувальний постріл у повітря, коли це не подіяло, застосував зброю, поранивши нападника в ногу.

Також дивіться: "Ви думаєте, що зламаєте мене цими поспіхом складеними підозрами? Ні, ви ламаєте правоохоронну систему", - Пашинський на суді. ВIДЕО

Водночас, другий учасник інциденту В'ячеслав Хімікус, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за хуліганство та побиття, стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу. У той же час в Нацполіції повідомляють, що із місця подій було вилучено дві гільзи.

Постанову про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю в діях Сергія Пашинського і В'ячеслава Хімікуса складу кримінальних правопорушень було прийнято Генпрокуратурою 26 липня 2017 року.

7 жовтня Пашинського заарештували на два місяці без можливості застави.

18 жовтня судді Апеляційного суду Києва залишили без змін рішення Печерського суду щодо Пашинського.

29 листопада суд продовжив на два місяці арешт Пашинського.

18 грудня 2019 року Апеляційний суд змінив Пашинського запобіжний захід з утримання під вартою на домашній арешт.

Автор: 

Пашинський Сергій (407) стрілянина (1794) ДБР (3560) Хімікус (23)


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Топ коментарі
+16
тебя на бутылку посадят и будет справедливость
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28.04.2020 17:45 Відповісти
+10
Або хай Пашинський наверне Хімікуса пляшкою, по черепу...
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28.04.2020 17:48 Відповісти
+7
Следующий шаг - пристегнуть Пашинского к делу Шеремета . И Пояркова , Федыну , Звиробий , Турчинова , Татьяну Черновол тоже . В соучастники . Можно еще и пловца из Гидропарка ....
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28.04.2020 18:15 Відповісти
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тебя на бутылку посадят и будет справедливость
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28.04.2020 17:45 Відповісти
Для начала. Чтобы подготовить к длительному употреблению.
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29.04.2020 00:23 Відповісти
От цю: « второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, »
Источник: https://censor.net.ua/n3192155»
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28.04.2020 17:45 Відповісти
И на бычарские повадки которого прямо указала его собственная жена.
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28.04.2020 18:33 Відповісти
Пашинского место ,это место возле параши на зоне !!!!
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28.04.2020 17:40 Відповісти
Ты место возле параши недавно освободил?...
Думаю - ненадолго...
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28.04.2020 18:11 Відповісти
А как могло быть иначе?
Кстати, можно ещё заявить, что это политическое преследование.
Работает безотказно.
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28.04.2020 17:41 Відповісти
та да, к тому же он герой майдана однако
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28.04.2020 17:58 Відповісти
Когда к тебе пристанет пьяный отморозок и звизданет тебя бутылкой по голове -- мы все вместе дружно посмеемся про политическое преследование.
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28.04.2020 18:35 Відповісти
Если уж такая проблема в стране с доказательной базой, то просто выстрелите Пашинскому в ногу. Фиг докажет, что у него в ноге пуля.
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28.04.2020 17:45 Відповісти
Або хай Пашинський наверне Хімікуса пляшкою, по черепу...
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28.04.2020 17:48 Відповісти
Це вибір людей, які працюють у ДБР. Якщо вони не розуміють, що цей орган буде в майбутньому ліквідованим, як повністю себе скомпроментувавший, а вони залишаться без роботи, це їх справа. Зараз не 33й рік і такі речі, рано чи пізно дадуть свій результат.
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28.04.2020 17:46 Відповісти
пока это случится они успеют прибарахлиться - внукам хватит
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28.04.2020 21:07 Відповісти
помните майора Ковалева, который посмел на "великого и ужасного" пост в фейсбуке написать? так вот...., продолжение следует:
https://www.youtube.com/watch?v=9t96m5Qm2_g
это пдц! сколько еще этих мразей терпеть???
поддержите наших Героев - распространяйте это видео!
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28.04.2020 17:48 Відповісти
Следующий-Кожара.
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28.04.2020 17:52 Відповісти
Еще накажите того барана,кто выдал этому идиоту оружие,какого хрена по Киеву разъежают вооруженные люди никакого отношения к правоохранителям не имеющие.
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28.04.2020 17:53 Відповісти
Если не в курсе -- подскажу. Существует 1000 и 1 законный способ стать обладателем ствола без необходимости быть правоохранителем.
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28.04.2020 18:37 Відповісти
И что,желаю тебе и твоей семье встретиться с такими в темном киевском переулке.
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28.04.2020 18:39 Відповісти
Я к людям пьяный не пристаю и бутылкой никого по черепку не огреваю. Не имею таких быдлячих привычек. И трезвый тоже.
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28.04.2020 18:41 Відповісти
Так ты же не опроверг мои слова,паршива выскочил из машины размахивая стволом,какая жена хитрунишка.
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28.04.2020 18:54 Відповісти
Тебе никто ничего не должен. Срешь тут фейки как-раз ты. Я не люблю Пашинского от слова совсем, но тут он полностью прав. Каждый в жизни встречал такое пьяное быдло "Случайно державшее в руках бутылку алкоголя", которое грозное, пока не получит в дыню или пулю в ногу.
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28.04.2020 18:59 Відповісти
ну таки сейчас квартал получил почти всем составом личное оружие вместе с правом ношения
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28.04.2020 21:09 Відповісти
Пусть пожизненно ухаживает за Химикусом.И это будет справедливо.
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28.04.2020 17:55 Відповісти
не разу не за пашинского ( так как он депутат ) , химикус обыкновенное быдло , ( вот ты Литвин желал-бы с ним встретится ? ) которое увидело в очкарике слабую жертву , а тут нежданчик - огрызнулась жертва , и хорошо ( огнем и свинцом )
по человечески пашинского я понимаю - он правельно сделал ,
как избранника ессно нет - они у нас враги народа
свои выводы я велаю исключительно из СМИ
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28.04.2020 18:09 Відповісти
Бульбаш, ти дебіл? Йди за Лукою доглядай, іноземець недороблений....
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28.04.2020 18:10 Відповісти
Пусть пожизненно платит алименты Химикусу в виде 33% от всех доходов!
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29.04.2020 00:33 Відповісти
Аваков Пашинского отстирает.Увидите.Везде его назначенцы.
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28.04.2020 18:06 Відповісти
Следующий шаг - пристегнуть Пашинского к делу Шеремета . И Пояркова , Федыну , Звиробий , Турчинова , Татьяну Черновол тоже . В соучастники . Можно еще и пловца из Гидропарка ....
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28.04.2020 18:15 Відповісти
Ты сдал своего патрона, а доказательства за вознаграждение на эти преступления у тебя имеются?
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29.04.2020 00:35 Відповісти
Оце Пашинському наука: якби стріляв не в ногу, а в голову, ніякої справи взагалі б не заводили.
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28.04.2020 18:15 Відповісти
Адвокат прав, Пашинский в этом деле не виноват.
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28.04.2020 18:31 Відповісти
Рафик неувиноват. Патерпевший сам упал на кинжаль и так 17 раз, мамай клянусь, да.
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28.04.2020 18:36 Відповісти
Когда к тебе пристанет пьяный отморозок и звизданет тебя бутылкой по голове -- мы все вместе дружно посмеемся с этого анекдота.
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28.04.2020 18:39 Відповісти
А ничего, что Пашинский несколько раз менял свои показания, когда экспертиза установила, что он стрелял в лежащего человека? Я уже не говорю о том, что удар бутылкой и "розочкой" от бутылки - это совсем разные вещи! И Пашинский тут совсем запутался... Это повторяешь и ты, хоть в деле описана "розочка"!
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28.04.2020 19:14 Відповісти
Есть фантазии, а есть это:

"... Дело касается стрельбы на тот момент нардепа в гражданина Вячеслава Химикуса 31 декабря 2016 года. По версии полиции, Химикус напал на Пашинского, ударил его бутылкой по голове и сбил с ног. Нардеп прострелил ногу нападавшему, сделав перед этим предупредительный выстрел в воздух. В сообщении полиции говорилось, что в момент выстрела Пашинский лежал на земле.

Химикус утверждал, что предупредительного выстрела не было. По его словам, по пути домой он помог незнакомому водителю подтолкнуть заглохший микроавтобус. Внезапно затормозил Mercedes, из которого вышел Пашинский и стал угрожать оружием."

Только по версии Химкуса он толкал авто с "случайно державшей в одной руке бутылку алкоголя, а в другой телефон". Лбом наверное толкал? И тело ни разу до этого не привлекалось за подобное пьяное бычарство? Каждый в жизни встречал такое пьяное быдло "Случайно державшее в руках бутылку алкоголя", которое грозное, пока не получит в дыню или пулю в ногу.
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28.04.2020 19:33 Відповісти
Версия полиции в начале расследования и материалы судебных экспертиз в конце - это две большие разницы! Иными словами, суд будет рассматривать не версии, а материалы расследования!

П.С. К стати, ты не ответил, почему Пашиинский менял свои показания или по простому, почему https://gazeta.ua/ru/articles/politics/_dopros-pashinskogo-nardep-menyaet-pokazaniya/746226 врал ?
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28.04.2020 20:50 Відповісти
Я на фантазии ТСН не реагирую совсем и давно. Т.е. абсолютно. Официальный текст сообщения полиции выше. Что там будет на суде -- будем посмотреть. И пока нет приговора суда -- он невиновен. И при всей моей неприязни к Пашинскому здесь я на его стороне. А Химкус уже неоднократно привлекался. С 2011 года биография Вячеслава Химикуса содержит дела за хулиганство, угрозы и избиения. Сам фигурант это отрицает, а его бывшая жена - подтверждает. Кроме жены, журналистам удалось разыскать и другую жертву Химикуса - он украл авто у женщины и угрожал ей. Источник: https://censor.net/v3152395
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28.04.2020 21:52 Відповісти
С тобой не соскучишься! Ты еще вспомни, что Химикус прогуливал уроки и не любил манную кашу! Запомни и заруби себе на носу - Химикус такой же гражданин Украины как ты и как я!

П.С. Повторяю еще раз - почему Пашинский менял свои показания и врал? Хотя, можешь не отвечать, потому что ответить нечего! А то, что там будет на суде, ты правильно сказал - будем посмотреть!
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28.04.2020 22:13 Відповісти
Повторяй хоть до посинения. Ты хоть сам читаешь ссылки, которые даёшь на первоисточник? Там Г+Г ТСН. Более лживой конторы в Украине нет. Дальше читать и доказывать можешь сам себе.
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28.04.2020 22:17 Відповісти
Подивимося по суду. Принаймі, прокурорські в суді по обранню міри запобіжного заходу - не переконали. Нас всіх. Ну, суддя - інша проьлема суспільства...
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28.04.2020 20:34 Відповісти
Чупакабрi, волю.
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29.04.2020 00:18 Відповісти
 
 