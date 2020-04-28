На уровне Кабмина никаких решений по Саакашвили не принималось, - представитель правительства в ВР Мокан

Кабинет Министров не принимал решений ни о представлении кандидатуры экс-президента Грузии и бывшего председателя Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили на пост вице-премьер-министра по вопросам реформ, ни о его отзыве.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан (фракция "Слуга народа") в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Краткий комментарий по информации в СМИ о якобы отзыве правительством представления на назначение М. Саакашвили на должность вице-премьера. Такое представление не было зарегистрировано в ВР, соответственно, и отзыва не было. На уровне Кабмина никаких решений по Саакашвили не принималось. На четверг в повестке дня внеочередного заседания ВР такого кадрового вопроса не значилось", - написал он.

Напомним, о планах назначить Саакашвили вице-премьером ранее рассказала заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук.

Позже информацию подтвердил и сам Саакашвили. Он заявил, что готов работать и вскоре представит план.

Сообщалось, что Рада может голосовать за назначение экс-президента Грузии и бывшего председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ во вторник или среду, 28-29 апреля.

Посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе заявил, что возможное назначение бывшего президента Грузии (2004-2013 гг.), экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили на должность вице-премьер-министра Украины по реформам с большой вероятностью будет воспринято в Тбилиси как недружественный и неприемлемый со стороны стратегического партнера шаг. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария подтвердил, что посла Грузии могут отозвать из Украины в случае назначения Михеила Саакашвили вице-премьером украинского правительства.

28 апреля стало известно, что Кабмин отозвал из Верховной Рады представление на назначение Михеила Саакашвили вице-премьер-министром по реформам. Назначение Михеила Саакашвили во фракции "Слуга народа" заблокировано.