На уровне Кабмина никаких решений по Саакашвили не принималось, - представитель правительства в ВР Мокан

На уровне Кабмина никаких решений по Саакашвили не принималось, - представитель правительства в ВР Мокан

Кабинет Министров не принимал решений ни о представлении кандидатуры экс-президента Грузии и бывшего председателя Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили на пост вице-премьер-министра по вопросам реформ, ни о его отзыве.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан (фракция "Слуга народа") в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Краткий комментарий по информации в СМИ о якобы отзыве правительством представления на назначение М. Саакашвили на должность вице-премьера. Такое представление не было зарегистрировано в ВР, соответственно, и отзыва не было. На уровне Кабмина никаких решений по Саакашвили не принималось. На четверг в повестке дня внеочередного заседания ВР такого кадрового вопроса не значилось", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава ОП Ермак мой институтский друг. Он много раз приезжал в Грузию, изучал наш опыт реформ, - Саакашвили

Напомним, о планах назначить Саакашвили вице-премьером ранее рассказала заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук.

Позже информацию подтвердил и сам Саакашвили. Он заявил, что готов работать и вскоре представит план.

Сообщалось, что Рада может голосовать за назначение экс-президента Грузии и бывшего председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ во вторник или среду, 28-29 апреля.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Это же не США говорит: "У вас будут дипломатические проблемы". Это - Грузия. Мы - суверенная страна. И никто не будет нам рассказывать, кого назначать вице-премьером", - Арахамия. ВИДЕО

Посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе заявил, что возможное назначение бывшего президента Грузии (2004-2013 гг.), экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили на должность вице-премьер-министра Украины по реформам с большой вероятностью будет воспринято в Тбилиси как недружественный и неприемлемый со стороны стратегического партнера шаг. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария подтвердил, что посла Грузии могут отозвать из Украины в случае назначения Михеила Саакашвили вице-премьером украинского правительства.

28 апреля стало известно, что Кабмин отозвал из Верховной Рады представление на назначение Михеила Саакашвили вице-премьер-министром по реформам. Назначение Михеила Саакашвили во фракции "Слуга народа" заблокировано.

Це лише говорить що уряд несправжній, він не працює згідно Конституції України, а лише оформлює рішення Президента та його друзів! А за це буде кримінальна відповідальність! Кабінет Міністрів це колегіальний орган, вищий орган виконавчої влади в Україні! Якщо Кабмін бездіяльний і не приймав рішення по Саакашвілі і не розглядав його, то такий уряд Україні не потрібен!
28.04.2020 17:34 Відповісти
Сейчас еще и не найдут, кто сказал - "Мяу"
28.04.2020 17:36 Відповісти
Вот такая вот борьба с коррупцией - сами не боремся и Саакашвили не позволим....
28.04.2020 18:13 Відповісти
И слава богу!
28.04.2020 17:33 Відповісти
А че принмали-алкоголь иль наркоту??
28.04.2020 17:34 Відповісти
Аа, ктото на ушах книгу читал!!
28.04.2020 17:35 Відповісти
Це лише говорить що уряд несправжній, він не працює згідно Конституції України, а лише оформлює рішення Президента та його друзів! А за це буде кримінальна відповідальність! Кабінет Міністрів це колегіальний орган, вищий орган виконавчої влади в Україні! Якщо Кабмін бездіяльний і не приймав рішення по Саакашвілі і не розглядав його, то такий уряд Україні не потрібен!
28.04.2020 17:34 Відповісти
Сейчас еще и не найдут, кто сказал - "Мяу"
28.04.2020 17:36 Відповісти
Скандал в Чехии.Путлер приказал убить Мэра Праги за снос памятника маршалу Коневу...,капздец,РАБссия приехала...,а президент Чехии приказал дружить с РАБссией...
28.04.2020 17:37 Відповісти
Уряд тіпа: "І я не я і саака не моя"
28.04.2020 17:39 Відповісти
Саака категорически за братскую РАБссию...,спросите Михо.. почему Путлер для него братан?не за сдачу ли Абхазии и Ю.Осетии им стал?
28.04.2020 17:42 Відповісти
Как можно снять кандидатуру, которую еще не предлагали?
28.04.2020 17:47 Відповісти
Вот такая вот борьба с коррупцией - сами не боремся и Саакашвили не позволим....
28.04.2020 18:13 Відповісти
"Борьба с коррупцией - сами не боремся и Саакашвили не позволим...? Это игра в песочнице..
28.04.2020 19:04 Відповісти
То подавали, то не подавали. Как с тем осликом - то входит, то выходит. Не поймёшь, вас Ивановых.
28.04.2020 20:44 Відповісти
 
 