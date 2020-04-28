Сьогодні посилилися правила анонімного переказу коштів на рахунок: вводиться новий ліміт в 5 тис. грн
Від нинішнього дня в Україні набуває чинності Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення", який посилює правила грошових переказів. Це пов'язано з високим рівнем тінізації економіки: щодня мільйони українців розраховуються через термінали та електронні гаманці за товари і послуги, за які зазвичай не сплачено податки. А часто такі товари і послуги є незаконними.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Згідно з новим законом, грошові перекази до 5 тис. грн можна буде здійснювати без ідентифікації. Водночас, перекази від 5 тис. грн підпадатимуть під фінмоніторинг.
Але це не означає, що банк або платіжна система зажадає документи про походження коштів. Встановлюватиметься тільки особа відправника і одержувача коштів. Раніше ця вимога стосувалася переказів від 15 тис. грн.
Відповідно, для того, щоб переказати більше 5 тис. грн (але до 30 тис. грн) через термінал або мобільний банкінг, потрібно вказати ПІБ одержувача. Якщо сума такого переказу перевищуватиме 30 тис. грн, то потрібно буде ще вказати номер рахунку одержувача.
Це ж стосується оплати за товари і послуги на суму понад 5 тис. грн через касу банку клієнтом якого ви не є. В цьому випадку доведеться пред'явити паспорт для створення сканкопії.
Аналогічно ідентифікація буде потрібна при переказі більше 5 тис. грн через платіжні системи, наприклад Western Union, або при оплаті товару через поштового оператора, наприклад "Нову пошту" чи фінансову компанію, яка з ним працює.
Слід зазначити, що оновлені вимоги не поширюються на:
Крім того, піднімається поріг для операцій (зокрема і валютних), що підпадають під обов'язковий фінансовий моніторинг. Раніше банки вимагали від клієнтів інформацію про походження коштів, якщо сума операцій перевищувала 150 тис. грн. Зараз цей поріг піднято до 400 тис. грн.
Також запроваджується дистанційна верифікація клієнта, за допомогою якої банкам дозволено відкривати нові рахунки клієнтам без особистої присутності.
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или с разних карточек
5000 грн - максимальна сума переказу від неідентифікованого клієнту, тобто через термінал. Це НЕ стосується клієнтів , наприклад, привату, які з авторизовано через картку чи телефон терміналом перекидають кошти іншому клієнту цього ж банку
14999 грн - максимальна сума переказів по міжбанку
Стосовно внутрішньобанківських операцій - з привату на приват, наприклад, обмежень немає. Точніше вони є, наприклад від 300 тис грн (з доками по походж коштів) і понад мільйон...
Стосовно переказів з-за кордону:
14999 грн - знову ж обмеження , якщо перекидати з власної картки з-закордону на українську картку
Якщо Swift переказ по реквізитам, то обмеження не діють
Борці, *****... А як товари, за які не сплачено податків, взагалі в Україні з'являються - по пірічіслєнію?
https://twitter.com/DarkSoulsFan12 Психолог ДалайЛамы @DarkSoulsFan12
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Запретили заробитчанам выезжать при растущей безработице.
Ограничили свободную передачу денег 5-ю тысячами, но подняли разрешаемую без финмониторинга со 150к до 400к.
Закрыли на 2 мес весь мелкий бизнес, но оставили Эпицентр.
Херасе там борьба с барыгами выруе, радоваться не успеваю.
І як ви його будете виріфікувати без лічного прісутствія, це шо за херня? Тіпа на вкрадений або отжатий телефон тепер їм можна буде відкривати щот?
Борцуны с кем пролезли во власть?
"Кроме того, поднимается порог для операций (в том числе и валютных), подпадающих под обязательный финансовый мониторинг. Ранее банки требовали от клиентов информацию о происхождении средств, если сумма операций превышала 150 тыс. грн. Сейчас этот порог поднят до 400 тыс. грн. "
Источник: https://censor.net.ua/n3192162
тут за год украли только на таможне и налоговой -120 млрд грн!!! и ничего.. никаких раследования и заявлений.. просто поменяли новые лица на более новые лица..
а за обычным народом за какие то 5 тыс будут теперь следить где взял и заплати налог...
свобода перемещения финансов ...
свобода высказывать свое мнение ... следуящая ?!
И максимально везде где можно использовать кэш.
Вместо того, чтобы стимулировать экономическую свободу и активность,
они вводят дополнительный контроль - вот вам большевистский менталитет "избранных".
А ещё они любят говорить про себя, что они типа "умные".
Умные дают возможность зарабатывать, а потом с этого взымают налоги.
А дебилы загоняют мелкий бизнес ещё глубже в тень
и получают вместо налогов дулю, ненависть и рост криминала.
Неужели можно?
Земной поклон вам!
Челом бьём!
Иначе скоро дойдем: 20 грн. - сверхдоходы и отмывание денег от торговли оружием и нефтью.
С переносом кэша в портфелях как-нибудь справимся - это приятная тяжесть.