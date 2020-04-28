УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10377 відвідувачів онлайн
Новини
21 234 51

Сьогодні посилилися правила анонімного переказу коштів на рахунок: вводиться новий ліміт в 5 тис. грн

Сьогодні посилилися правила анонімного переказу коштів на рахунок: вводиться новий ліміт в 5 тис. грн

Від нинішнього дня в Україні набуває чинності Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення", який посилює правила грошових переказів. Це пов'язано з високим рівнем тінізації економіки: щодня мільйони українців розраховуються через термінали та електронні гаманці за товари і послуги, за які зазвичай не сплачено податки. А часто такі товари і послуги є незаконними.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно з новим законом, грошові перекази до 5 тис. грн можна буде здійснювати без ідентифікації. Водночас, перекази від 5 тис. грн підпадатимуть під фінмоніторинг.

Але це не означає, що банк або платіжна система зажадає документи про походження коштів. Встановлюватиметься тільки особа відправника і одержувача коштів. Раніше ця вимога стосувалася переказів від 15 тис. грн.

Відповідно, для того, щоб переказати більше 5 тис. грн (але до 30 тис. грн) через термінал або мобільний банкінг, потрібно вказати ПІБ одержувача. Якщо сума такого переказу перевищуватиме 30 тис. грн, то потрібно буде ще вказати номер рахунку одержувача.

Читайте також: НБУ дозволить українцям відкривати рахунки через відеозв'язок: візит у банк буде не потрібен

Це ж стосується оплати за товари і послуги на суму понад 5 тис. грн через касу банку клієнтом якого ви не є. В цьому випадку доведеться пред'явити паспорт для створення сканкопії.

Аналогічно ідентифікація буде потрібна при переказі більше 5 тис. грн через платіжні системи, наприклад Western Union, або при оплаті товару через поштового оператора, наприклад "Нову пошту" чи фінансову компанію, яка з ним працює.

Слід зазначити, що оновлені вимоги не поширюються на:

- оплату житлово-комунальних послуг, оплату податків, штрафів, інших обов'язкових зборів і платежів (незалежно від суми)
- сплату кредиту в сумі до 30 тис. грн;
- перекази для оплати товарів і послуг, здійснені платником за допомогою платіжної картки, якщо її номер супроводжує переказ (також незалежно від суми)
- всі наявні перекази в межах України в сумі до 5 тис. грн;
- зняття коштів зі свого рахунку.

Також читайте: Податкова вимагає, щоб банки повідомляли про рахунки підприємців, відкриті ними як на фізосіб

Крім того, піднімається поріг для операцій (зокрема і валютних), що підпадають під обов'язковий фінансовий моніторинг. Раніше банки вимагали від клієнтів інформацію про походження коштів, якщо сума операцій перевищувала 150 тис. грн. Зараз цей поріг піднято до 400 тис. грн.

Також запроваджується дистанційна верифікація клієнта, за допомогою якої банкам дозволено відкривати нові рахунки клієнтам без особистої присутності.

Автор: 

банки (7784) правила (96) рахунки (299) грошові перекази (222)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+33
То есть теперь наконец-то посадят Коломойского с Зеленским за то что они выводят в оффшоры миллионы и миллиарды и не платят налоги?
показати весь коментар
28.04.2020 17:37 Відповісти
+23
А что не нужно сажать Коломойского который только на привате украл 5 млрд $ у всех украинцев и не нужно сажать Зелю который получил 41млн $ от Коломойского за президенство?
показати весь коментар
28.04.2020 17:40 Відповісти
+21
Идиотизм. Назад в постсовдепию. Вместо либерализации экономики и банковского сектора получайте запреты в виде постоянных лимитов и тупой бюрократии - здравствуй азаровщина.
показати весь коментар
28.04.2020 17:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
То есть теперь наконец-то посадят Коломойского с Зеленским за то что они выводят в оффшоры миллионы и миллиарды и не платят налоги?
показати весь коментар
28.04.2020 17:37 Відповісти
А что не нужно сажать Коломойского который только на привате украл 5 млрд $ у всех украинцев и не нужно сажать Зелю который получил 41млн $ от Коломойского за президенство?
показати весь коментар
28.04.2020 17:40 Відповісти
Та ладно, это один из адептов власти зеленых педофилов, просотт орабатывает денежку бабушки Бени)
показати весь коментар
28.04.2020 17:41 Відповісти
Давай документы в открытый доступ для ознакомления с твоими фантазиями.
показати весь коментар
28.04.2020 17:43 Відповісти
https://www.5.ua/ru/ekonomyka/vivel-150-mlrd-cherez-fyrmi-puziry-kak-kolomoiskyi-dovel-pryvatbank-do-bankrotstva-skhemi-193313.html https://censor.net.ua/news/3114386/41_mln_iz_privatbanka_vyveli_na_scheta_kompaniyi_zaregistrirovannyh_na_uchastnikov_studii_kvartal_95
показати весь коментар
28.04.2020 17:46 Відповісти
Сегодня ужесточились правила анонимного перевода средств на счет: вводится новый лимит в 5 тыс. грн - Цензор.НЕТ 9134
показати весь коментар
28.04.2020 18:01 Відповісти
сделают несколько переводов
нет проблеми
или с разних карточек
показати весь коментар
28.04.2020 18:52 Відповісти
Інформація від консультантів приват-банку. Пруфу на телефонну розмову нема, отже що мені повідомили:
5000 грн - максимальна сума переказу від неідентифікованого клієнту, тобто через термінал. Це НЕ стосується клієнтів , наприклад, привату, які з авторизовано через картку чи телефон терміналом перекидають кошти іншому клієнту цього ж банку
14999 грн - максимальна сума переказів по міжбанку
Стосовно внутрішньобанківських операцій - з привату на приват, наприклад, обмежень немає. Точніше вони є, наприклад від 300 тис грн (з доками по походж коштів) і понад мільйон...
Стосовно переказів з-за кордону:
14999 грн - знову ж обмеження , якщо перекидати з власної картки з-закордону на українську картку
Якщо Swift переказ по реквізитам, то обмеження не діють
показати весь коментар
28.04.2020 17:41 Відповісти
Не говорят про ограничения по сумме перевода. Банк просто обязан про любой перевод наличных или с карточки на сумму от 5 тыс грн. сообщать контролирующим органам. При покупке товара на сумму более 5 тыс.грн. тоже. Мне сегодня пришло сообщение от Новой Почты, что при получении посылки, оцененной более 5 тыс.грн., приходить с паспортом.
показати весь коментар
28.04.2020 18:26 Відповісти
Та да, странно почему тебя не забанили до сих пор.
показати весь коментар
28.04.2020 18:35 Відповісти
Нетт конечно, тут как с ресотранами во время эпидемии, всем нельзя, но если ты зеленый ватный бандюк, то тебе можно
показати весь коментар
28.04.2020 17:39 Відповісти
Там в законе есть примечание мелким шрифтом, что за "слуг нариду", и их хозяев, налоги платит нарид.
показати весь коментар
28.04.2020 18:37 Відповісти
нет, что вы - теперь под финмониторинг попадают суммы уже свыше 400 000 вместо 150 000
показати весь коментар
28.04.2020 21:39 Відповісти
Не посадять. Для бідних поріг знизили до 5 000 гривень. Для багатих поріг, вище якого потрібно довідку про походження коштів, підняли від 150000 до 400000 гривнюень. Це точно "Слуга народа", той Зєлєнскій?
показати весь коментар
29.04.2020 08:30 Відповісти
А за землю можна буде платити анонімно?
Борці, *****... А як товари, за які не сплачено податків, взагалі в Україні з'являються - по пірічіслєнію?
показати весь коментар
28.04.2020 17:42 Відповісти
Идиотизм. Назад в постсовдепию. Вместо либерализации экономики и банковского сектора получайте запреты в виде постоянных лимитов и тупой бюрократии - здравствуй азаровщина.
показати весь коментар
28.04.2020 17:46 Відповісти
По безналу можешь переводить хоть миллиард. В чём проблема?
показати весь коментар
28.04.2020 18:13 Відповісти
А ты переводил? Платежи свыше 150, а сейчас 400 тысяч, в любом случае попадают под финмониторинг и банк имеет право потребовать документы по сделке. И часто этим пользуются. А закордонные перечисления- формально очень жестко. Другое дело, что по старой советской традиции- строгость законов, компенсируется выборочным применением.
показати весь коментар
28.04.2020 18:50 Відповісти
А ты статью читала? Там вроде написано о переводах свыше 5 тысяч анонимно. А неадекваты, не прочитав статью, вой подняли.
показати весь коментар
28.04.2020 18:53 Відповісти
Але ******* безконтрольність на руку лише шахраям, які видурюють у людей кошти, в Україні з цим величезні проблеми
показати весь коментар
28.04.2020 20:30 Відповісти
co oni robią, kurwa mac ??
показати весь коментар
28.04.2020 17:46 Відповісти
mają pojebane w glowie
показати весь коментар
28.04.2020 18:19 Відповісти
Крали й будуть красти. Така українська доля (вірніше генетика).
показати весь коментар
28.04.2020 17:49 Відповісти
https://twitter.com/DarkSoulsFan12

https://twitter.com/DarkSoulsFan12 Психолог ДалайЛамы @DarkSoulsFan12

https://twitter.com/DarkSoulsFan12 https://twitter.com/DarkSoulsFan12



Запретили заробитчанам выезжать при растущей безработице.
Ограничили свободную передачу денег 5-ю тысячами, но подняли разрешаемую без финмониторинга со 150к до 400к.
Закрыли на 2 мес весь мелкий бизнес, но оставили Эпицентр.
Херасе там борьба с барыгами выруе, радоваться не успеваю.
показати весь коментар
28.04.2020 18:03 Відповісти
Почему такие большие пустые поля остаются? Это Вы не умеете вставлять гиперссылки или планировали дописать, и как то забылось?
показати весь коментар
28.04.2020 19:13 Відповісти
Сегодня ужесточились правила анонимного перевода средств на счет: вводится новый лимит в 5 тыс. грн - Цензор.НЕТ 4895
показати весь коментар
28.04.2020 20:30 Відповісти
Получается,что свои кровные украинец не может перевести на карточку и потратить куда пожелает без того,что бы про это узнали зелька,шмыгаль и прочие взяточники из податковой?
показати весь коментар
28.04.2020 18:11 Відповісти
Также вводится дистанционная верификация клиента, с помощью которой банкам разрешено открывать новые счета клиентам без личного присутствия.

І як ви його будете виріфікувати без лічного прісутствія, це шо за херня? Тіпа на вкрадений або отжатий телефон тепер їм можна буде відкривати щот?
показати весь коментар
28.04.2020 18:12 Відповісти
То есть, закон о противодействии отмыванию незаконных доходов от зелюков ужесточает правила для тех, кто переводит несколько тысяч, но при этом делает послабление и позволяет не отчитываться о происхождении сотен тысяч.
Борцуны с кем пролезли во власть?

"Кроме того, поднимается порог для операций (в том числе и валютных), подпадающих под обязательный финансовый мониторинг. Ранее банки требовали от клиентов информацию о происхождении средств, если сумма операций превышала 150 тыс. грн. Сейчас этот порог поднят до 400 тыс. грн. "

Источник: https://censor.net.ua/n3192162
показати весь коментар
28.04.2020 18:32 Відповісти
Можна 5 разів перевести по 4 тисячі.
показати весь коментар
28.04.2020 19:03 Відповісти
Вот я херею с этой зелёной власти
тут за год украли только на таможне и налоговой -120 млрд грн!!! и ничего.. никаких раследования и заявлений.. просто поменяли новые лица на более новые лица..
а за обычным народом за какие то 5 тыс будут теперь следить где взял и заплати налог...
показати весь коментар
28.04.2020 19:11 Відповісти
идиоты. 5 тыс типа большие деньги
показати весь коментар
28.04.2020 19:15 Відповісти
свобода передвижения ....
свобода перемещения финансов ...
свобода высказывать свое мнение ... следуящая ?!
показати весь коментар
28.04.2020 19:28 Відповісти
Вот дебилы - люди будут теперь шугаться электронных проплат.
И максимально везде где можно использовать кэш.
Вместо того, чтобы стимулировать экономическую свободу и активность,
они вводят дополнительный контроль - вот вам большевистский менталитет "избранных".
А ещё они любят говорить про себя, что они типа "умные".
Умные дают возможность зарабатывать, а потом с этого взымают налоги.
А дебилы загоняют мелкий бизнес ещё глубже в тень
и получают вместо налогов дулю, ненависть и рост криминала.
показати весь коментар
28.04.2020 19:49 Відповісти
Я не экономист, но такие манипуляции побуждают недоверие к банковской системе как таковой, и обратно расчет в кеше и "конвертах". Кто это "улучшение" ввел?) Явно человек который хочет вернутся в 90е.
показати весь коментар
28.04.2020 20:00 Відповісти
Нормальный бизнес уже давно перешел на биткоины и эфиры. Сервера криптовалют анонимны и находятся заграницей, выводишь через онлайн обменку, заказываешь сумму, приходишь в офис в Киеве или Одессе и тебе просто дают наличку без верификации, минимальный обмен всего 200 долларов США. Конечно биткоины бывают пропадают их могут украсть,но в целом если внимателльно изучить тему все очень надежно, анонимно и спокойно. А 5 тыс. гривен это мало, могли бы сделать хотя бы 10 000.
показати весь коментар
28.04.2020 20:18 Відповісти
"снятие средств со своего счета."

Неужели можно?
Земной поклон вам!
Челом бьём!
показати весь коментар
28.04.2020 20:31 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2020 21:41 Відповісти
Может пора объявить "бойкот" карточкам!
Иначе скоро дойдем: 20 грн. - сверхдоходы и отмывание денег от торговли оружием и нефтью.
показати весь коментар
28.04.2020 20:37 Відповісти
Жили без карточек, и не тужили.
С переносом кэша в портфелях как-нибудь справимся - это приятная тяжесть.
показати весь коментар
28.04.2020 21:05 Відповісти
причем оружием массового поражения!
показати весь коментар
29.04.2020 10:19 Відповісти
Это уже либертарианство или ещё нет?
показати весь коментар
28.04.2020 20:44 Відповісти
диджидализация,походу..
показати весь коментар
29.04.2020 09:33 Відповісти
Дави их Витя... футы Вова
показати весь коментар
28.04.2020 22:12 Відповісти
Явный удар по простым людям,которые оперируют небольшими суммами, они оказываются для властей и банков главными злодеями. Одновременно подняли порог для богатеньких со 150тыс. до 400тыс.. т.е. для тех,кто фактически и осуществляют все обороты теневого бизнеса в стране. Ясно кого поддерживают власти.
показати весь коментар
29.04.2020 00:34 Відповісти
Получающим 1638 грв. ВСЕ РАВНО.
показати весь коментар
29.04.2020 09:44 Відповісти
 
 