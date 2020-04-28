Сьогодні посилилися правила анонімного переказу коштів на рахунок: вводиться новий ліміт в 5 тис. грн

Від нинішнього дня в Україні набуває чинності Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення", який посилює правила грошових переказів. Це пов'язано з високим рівнем тінізації економіки: щодня мільйони українців розраховуються через термінали та електронні гаманці за товари і послуги, за які зазвичай не сплачено податки. А часто такі товари і послуги є незаконними.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно з новим законом, грошові перекази до 5 тис. грн можна буде здійснювати без ідентифікації. Водночас, перекази від 5 тис. грн підпадатимуть під фінмоніторинг.

Але це не означає, що банк або платіжна система зажадає документи про походження коштів. Встановлюватиметься тільки особа відправника і одержувача коштів. Раніше ця вимога стосувалася переказів від 15 тис. грн.

Відповідно, для того, щоб переказати більше 5 тис. грн (але до 30 тис. грн) через термінал або мобільний банкінг, потрібно вказати ПІБ одержувача. Якщо сума такого переказу перевищуватиме 30 тис. грн, то потрібно буде ще вказати номер рахунку одержувача.

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Це ж стосується оплати за товари і послуги на суму понад 5 тис. грн через касу банку клієнтом якого ви не є. В цьому випадку доведеться пред'явити паспорт для створення сканкопії.

Аналогічно ідентифікація буде потрібна при переказі більше 5 тис. грн через платіжні системи, наприклад Western Union, або при оплаті товару через поштового оператора, наприклад "Нову пошту" чи фінансову компанію, яка з ним працює.

Слід зазначити, що оновлені вимоги не поширюються на:

- оплату житлово-комунальних послуг, оплату податків, штрафів, інших обов'язкових зборів і платежів (незалежно від суми)

- сплату кредиту в сумі до 30 тис. грн;

- перекази для оплати товарів і послуг, здійснені платником за допомогою платіжної картки, якщо її номер супроводжує переказ (також незалежно від суми)

- всі наявні перекази в межах України в сумі до 5 тис. грн;

- зняття коштів зі свого рахунку.

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Крім того, піднімається поріг для операцій (зокрема і валютних), що підпадають під обов'язковий фінансовий моніторинг. Раніше банки вимагали від клієнтів інформацію про походження коштів, якщо сума операцій перевищувала 150 тис. грн. Зараз цей поріг піднято до 400 тис. грн.

Також запроваджується дистанційна верифікація клієнта, за допомогою якої банкам дозволено відкривати нові рахунки клієнтам без особистої присутності.