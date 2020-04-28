Суд оштрафував на 17 тисяч киянина, який без маски протестував проти карантину, - Нацполіція
Подія трапилася у столичному Гідропарку. Тоді киянин перебував на вулиці без засобів індивідуального захисту. Суд визнав його винним і наклав штраф у розмірі 17 000 гривень.
Про це Цензор.НЕТ повідомили у Відділі комунікації поліції Києва.
У повідомленні зазначається: "Нагадаємо, інцидент стався 6 квітня на території Гідропарку. Тоді під час акції протесту проти карантину працівники поліції склали адміністративний протокол на киянина, 1979 року народження, за статтею 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення, оскільки чоловік перебував на вулиці без засобів індивідуального захисту.
Сьогодні Дніпровський районний суд Києва визнав чоловіка винним у порушенні правил карантину та оштрафував його на 17 000 гривень.
Поліція Києва нагадує, що за порушення правил карантинних заходів, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм порушники адміністративно відповідатимуть".
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там несколько тысяч дебилов,
да по 17 бы тыщ = десятки миллионов гривень
По меньшей мере - смешно!
Холопы , нарушать карантин можно только другану Зеленского , Коле Тищенко . Ферштейн
А разве закон(постановление) запрещает находится на улице без маски?
З.Ы. И может даже штрафа не будет.
Вопрос.
Каким образом наш гарант, министры , депутаты, ведущие на тв,и т д всегда выглядят аккуратно подстриженными если парикмахерские не имеют права работать?
Я принципиально не договаривался с парикмахером о стрижке на дому и уже зарос довольно сильно. Но им наверное даже в голову не приходит шо без нарушения карантина стрижка невозможна.
Судью уволить без права восстановления!
Пострадавшему выплатить компенсацию за моральный урон
Правительство в отставку за создание карантина без оснований.
Виновные в нарушении законодательства по установлению карантина должны быть наказаны.
Как-то так
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Шо-то тіпа такого, - "Єврєй протєстовал протів крєматорієв Освєнціма, за шо і бил крємірован..."
Це дуже допомогло судовій рехвормі в Німеччині.