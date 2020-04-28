Суд оштрафував на 17 тисяч киянина, який без маски протестував проти карантину, - Нацполіція

Подія трапилася у столичному Гідропарку. Тоді киянин перебував на вулиці без засобів індивідуального захисту. Суд визнав його винним і наклав штраф у розмірі 17 000 гривень.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у Відділі комунікації поліції Києва.

У повідомленні зазначається: "Нагадаємо, інцидент стався 6 квітня на території Гідропарку. Тоді під час акції протесту проти карантину працівники поліції склали адміністративний протокол на киянина, 1979 року народження, за статтею 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення, оскільки чоловік перебував на вулиці без засобів індивідуального захисту.

Сьогодні Дніпровський районний суд Києва визнав чоловіка винним у порушенні правил карантину та оштрафував його на 17 000 гривень.

Поліція Києва нагадує, що за порушення правил карантинних заходів, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм порушники адміністративно відповідатимуть".

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