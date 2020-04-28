Руководитель госпредприятия Буксанчук, который пытался за взятку получить премию от Госагентства по управлению зоной отчуждения, вышел под залог в 1,26 млн грн

Директора ГСП "Радон" Игоря Буксанчука, которого подозревают в предоставлении неправомерной выгоды бывшей врио председателя Государственного агентства по управлению Зоной отчуждения (ГАЗО) Екатерины Павловой, отпустили под залог в 1,26 млн грн.

Об этом стало известно во время оглашения решения по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения Буксанчуку Высшим антикоррупционным судом, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как стало известно в ходе заседания, Екатерина Павлова обратилась в НАБУ с заявлением о предложении о даче ей неправомерной выгоды.

В частности, Буксанчук получил премию в размере 438 тыс. грн, а Павловой передал неправомерную выгоду в размере 210 тыс. грн. Средства были изъяты в ходе проведения следственных действий.

Сам Буксанчук отрицает предоставление неправомерной выгоды Павловой и подчеркивает, что решение о премировании было принято коллегиально комиссией по премированию.

Напомним, 27 апреля в ГАЗО проходил обыск в связи с тем, что НАБУ и САП совместно с ГУБКОП СБУ разоблачили генерального директора государственного предприятия на предоставлении неправомерной выгоды врио председателя Государственного агентства Украины по управлению Зоной отчуждения.