Руководитель госпредприятия Буксанчук, который пытался за взятку получить премию от Госагентства по управлению зоной отчуждения, вышел под залог в 1,26 млн грн

Директора ГСП "Радон" Игоря Буксанчука, которого подозревают в предоставлении неправомерной выгоды бывшей врио председателя Государственного агентства по управлению Зоной отчуждения (ГАЗО) Екатерины Павловой, отпустили под залог в 1,26 млн грн.

Об этом стало известно во время оглашения решения по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения Буксанчуку Высшим антикоррупционным судом, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как стало известно в ходе заседания, Екатерина Павлова обратилась в НАБУ с заявлением о предложении о даче ей неправомерной выгоды.

В частности, Буксанчук получил премию в размере 438 тыс. грн, а Павловой передал неправомерную выгоду в размере 210 тыс. грн. Средства были изъяты в ходе проведения следственных действий.

Сам Буксанчук отрицает предоставление неправомерной выгоды Павловой и подчеркивает, что решение о премировании было принято коллегиально комиссией по премированию.

Напомним, 27 апреля в ГАЗО проходил обыск в связи с тем, что НАБУ и САП совместно с ГУБКОП СБУ разоблачили генерального директора государственного предприятия на предоставлении неправомерной выгоды врио председателя Государственного агентства Украины по управлению Зоной отчуждения.

+5
А сумма премии у этих идиотов никаких вопросов не вызывает?
28.04.2020 18:13 Відповісти
+3
28.04.2020 18:07 Відповісти
+3
богатое государство раз чиновники могут наскрести на залог...
28.04.2020 18:08 Відповісти
- Правда ли, что Павлова кого-го наградила премией в размере 438?
- Не Павлова, а Буксанчук, и не премия, а взятка, и не 438 тысяч, а 210, и не получил, а отдал... А все остальное - верно.
28.04.2020 18:06 Відповісти
28.04.2020 18:07 Відповісти
богатое государство раз чиновники могут наскрести на залог...
28.04.2020 18:08 Відповісти
ну це ж мабуть не перша премія яку він отримав?
28.04.2020 18:13 Відповісти
а круто ж? один державний чинуша дає іншому державному чинуші неправомірну вигоду.
О яку зробили державу за 29 років.
28.04.2020 18:38 Відповісти
А сумма премии у этих идиотов никаких вопросов не вызывает?
28.04.2020 18:13 Відповісти
У идиотов - нет.
28.04.2020 18:38 Відповісти
Как любил говаривать сталин - Попытка,на пытка - правда, товарищ берия.
28.04.2020 18:37 Відповісти
похож на ху*ло в молодости!
28.04.2020 18:44 Відповісти
Сумма залога должна быть равной сумме ущерба нанесенного стране,плюс судебные расходы и прочие премии тем судьям,которые приняли правомерное решение в пользу государства....
28.04.2020 18:51 Відповісти
И не у кого не возникает никаких вопросов, за что в бедном государстве, на госпредприятиях платят такие сумасшедшие премии госслужащим? Бедные учителя, бедные врачи, бедные медсёстры! Пенсионерам грозят, что скоро пенсий не будут платить.
28.04.2020 19:07 Відповісти
 
 