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Новини Коронавірус і карантин
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У геріатричному центрі на Тернопільщині на коронавірус захворіли майже всі пацієнти і медики

У геріатричному центрі на Тернопільщині на коронавірус захворіли майже всі пацієнти і медики

У селі Бариш Тернопільської області майже всі пацієнти установи для осіб похилого віку та медичний персонал захворіли на коронавірус.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив директор "Центру первинної медико-санітарної допомоги" Бучацької районної ради Сергій Головецький.

"У селі Бариш Бучацького району, де діє геріатричний центр та амбулаторія, на коронавірус захворіли 16 із 19-ти його пацієнтів. COVID-19 виявлено у 12 із 18 осіб персоналу. До Бучацької центральної районної лікарні доставлено 91-річну жінку", - сказав Головецький.

За його словами, решту недужих медичний персонал доглядає у пансіонаті. Деякі медики пішли на самоізоляцію вдома, інші – в окремих кімнатах цілодобово перебувають в окремих кімнатах нової амбулаторії.

Вн запевнив, що очолюваний ним Центр, як і амбулаторія у Бариші, має все необхідне, аби медики могли діяти у такій ситуації згідно із протоколом МОЗ України.

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Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Тернопільська область (606)


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Топ коментарі
+5
Это будет уже третий этап реформ.
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28.04.2020 18:08 Відповісти
+3
дом престарелых - это старый термин... ругательный))) и не надо его к центрам гериатрическим применять...
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28.04.2020 18:22 Відповісти
+2
Пожилі люди ********** цілувати рюзькі кривославні ікони і руки кагебістів у рясах.
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28.04.2020 18:05 Відповісти
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Может лучше закрыть все больницы?
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28.04.2020 18:03 Відповісти
Пора искать новую планету , на которой мы всё засрём не за 100лет , а за пару лет .
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28.04.2020 18:07 Відповісти
Це тільки дебіли закривають лікарні під час епідемії! Храми вже закрили, але захворюваність це не зменшило!
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28.04.2020 18:07 Відповісти
Интересно почему у них такой аврал, все заболели, а как там с дезинфекцией, с чистотой и порядком, с защитными костюмами. Наверное треш.
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28.04.2020 19:31 Відповісти
Это будет уже третий этап реформ.
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28.04.2020 18:08 Відповісти
Дивно. У них не було засобів захисту?
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28.04.2020 18:04 Відповісти
Це будинок пристарілих
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28.04.2020 18:07 Відповісти
і амбулаторія
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28.04.2020 18:14 Відповісти
хтось з персоналу заніс з вулиці.
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28.04.2020 18:35 Відповісти
1000 дали .
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28.04.2020 18:05 Відповісти
Пожилі люди ********** цілувати рюзькі кривославні ікони і руки кагебістів у рясах.
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28.04.2020 18:05 Відповісти
"пожилі"?
Лучше пиши на эстонском.
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28.04.2020 18:22 Відповісти
Дурню пишеш, «хфілолог». Людина, що прожила багато -пожила'. Вчи мову , ольжинець!
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28.04.2020 18:35 Відповісти
Українською мовою: людина, яка прожила багато - літня людина. В якій школі Вас вчать.
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28.04.2020 19:09 Відповісти
Не питай де моя школа. Бо я давно закінчувала, мо й сама забула))Але зарубай на носі, що багато слів вкрадено казапами з нашої мови. І тому здається, що «пожилий»-то ніби то русизм. Але помиляєшся. Бо бабка з Вінничини вживала це слово . А я питала тоді- «пожилА, бо в неї жили?))) Забирайте у козломордих свої слова-перли і буде вам щастя.
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28.04.2020 22:34 Відповісти
все правильно , хфилолог от слова хФи
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28.04.2020 19:26 Відповісти
Это результат зелёных реформ. При Порохе такого не было бы!
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28.04.2020 18:09 Відповісти
*тем временем в ОП*
Это че, ****, ща б*я, рынки откроем и збсь будет!
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28.04.2020 18:12 Відповісти
В гериатрическом центре - это дом престарелых шоли? Нашо так уродовать язык?
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28.04.2020 18:13 Відповісти
дом престарелых - это старый термин... ругательный))) и не надо его к центрам гериатрическим применять...
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28.04.2020 18:22 Відповісти
В Европі ці центри називають двояко- «будинок пожилих» , а також -геріатричний центр. «»
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28.04.2020 18:37 Відповісти
у нас також є багато синонімів цим закладам - і будинок для людей похилого віку, і санаторії для людей старшого віку і людей з обмеженними можливостями, і гериатричні центри..і будинки ..перестарілих (бррр), як колись вони називались - богодельня (по руцки)
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28.04.2020 18:42 Відповісти
RSA - Residenza Sanitaria Assistenziale.
https://it.wikipedia.org/wiki/Residenza_sanitaria_assistenziale
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28.04.2020 21:49 Відповісти
Чем там закончилось дело врачей-вредителей?
Амнистией? Никого к стенке не поставили?
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28.04.2020 18:37 Відповісти
Хлорохін на старих випробовуватимуть "согласно протоколу Минздрава Украины"? Бідолашні старі.Источник: https://censor.net/n3192174
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28.04.2020 18:40 Відповісти
Если бы Цензор так тщательно не избегал темы эпидемии на Западе, вы бы знали что подобный бедлам творился везде.
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28.04.2020 19:32 Відповісти
Пасха блин! Старикам хоть кол на голове теши - а без попов никак!
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28.04.2020 22:13 Відповісти
Наверное попы приходили к бабкам.
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28.04.2020 22:14 Відповісти
 
 