У геріатричному центрі на Тернопільщині на коронавірус захворіли майже всі пацієнти і медики

У селі Бариш Тернопільської області майже всі пацієнти установи для осіб похилого віку та медичний персонал захворіли на коронавірус.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив директор "Центру первинної медико-санітарної допомоги" Бучацької районної ради Сергій Головецький.

"У селі Бариш Бучацького району, де діє геріатричний центр та амбулаторія, на коронавірус захворіли 16 із 19-ти його пацієнтів. COVID-19 виявлено у 12 із 18 осіб персоналу. До Бучацької центральної районної лікарні доставлено 91-річну жінку", - сказав Головецький.

За його словами, решту недужих медичний персонал доглядає у пансіонаті. Деякі медики пішли на самоізоляцію вдома, інші – в окремих кімнатах цілодобово перебувають в окремих кімнатах нової амбулаторії.

Вн запевнив, що очолюваний ним Центр, як і амбулаторія у Бариші, має все необхідне, аби медики могли діяти у такій ситуації згідно із протоколом МОЗ України.

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