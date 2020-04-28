Держава планує звільнити від низки податків фірми, що працюють у туристичній галузі, - в.о. міністра культури Фоменко

Держава планує звільнити підприємства, які працюють у туристичній галузі, від низки податків та зборів, аби вберегти їх від масових банкрутств.

Про це повідомила тимчасово виконувачка обов'язків міністра культури та інформаційної політики України Світлана Фоменко під час онлайн-форуму Tavrian Horizons, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТВ.

"Завдання держави — уряду, Верховної Ради, Мінкульту — захистити туристичні підприємства від масових банкрутств та дозволити стабілізувати їх роботу за рахунок вивільнених від оподаткування коштів", — повідомила Фоменко.

Вона зазначила, що у Верховній Раді вже зареєстрували законопроєкт, яким пропонується надати низку пільг туристичним підприємствам. Зокрема, туристичні послуги можуть звільнити від податку на додану вартість, податку на прибуток, єдиного соціального внеску, земельного податку та податку на нерухомість, а туристичний збір, який сплачується до місцевих бюджетів, пропонують скасувати до кінця 2020 року.

Також в уряді та Верховній Раді пропонують надати пільги на оплату оренди землі державної та комунальної власності для підприємств, що працюють у сфері туризму.

Загальні втрати експорту та імпорту туристичних послуг через коронавірус в уряді оцінили у 1,5 мільярда доларів. Водночас, там очікують, що внутрішній туризм зможе відновитися дещо швидше, аніж виїзний.

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