УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5633 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 716 36

Держава планує звільнити від низки податків фірми, що працюють у туристичній галузі, - в.о. міністра культури Фоменко

Держава планує звільнити від низки податків фірми, що працюють у туристичній галузі, - в.о. міністра культури Фоменко

Держава планує звільнити підприємства, які працюють у туристичній галузі, від низки податків та зборів, аби вберегти їх від масових банкрутств.

Про це повідомила тимчасово виконувачка обов'язків міністра культури та інформаційної політики України Світлана Фоменко під час онлайн-форуму Tavrian Horizons, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТВ.

"Завдання держави — уряду, Верховної Ради, Мінкульту — захистити туристичні підприємства від масових банкрутств та дозволити стабілізувати їх роботу за рахунок вивільнених від оподаткування коштів", — повідомила Фоменко.

Вона зазначила, що у Верховній Раді вже зареєстрували законопроєкт, яким пропонується надати низку пільг туристичним підприємствам. Зокрема, туристичні послуги можуть звільнити від податку на додану вартість, податку на прибуток, єдиного соціального внеску, земельного податку та податку на нерухомість, а туристичний збір, який сплачується до місцевих бюджетів, пропонують скасувати до кінця 2020 року.

Також в уряді та Верховній Раді пропонують надати пільги на оплату оренди землі державної та комунальної власності для підприємств, що працюють у сфері туризму.

Загальні втрати експорту та імпорту туристичних послуг через коронавірус в уряді оцінили у 1,5 мільярда доларів. Водночас, там очікують, що внутрішній туризм зможе відновитися дещо швидше, аніж виїзний.

Читайте також: З 24 березня заборонено виліт з України з метою туризму, - Криклій

Автор: 

карантин (18172) туризм (1564) Фоменко Світлана (8) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
Пофуй фермеры и промышленность. Турфирмы "Рога и копыта" - на грани банкрутств!
показати весь коментар
28.04.2020 18:23 Відповісти
+7
Безвиз Украине подарил Евросоюз,потрох только поставил подпись.
показати весь коментар
28.04.2020 18:30 Відповісти
+4
Ну наконец-то. А то я всё ждал, когда соя обвинит Зелю в эпидемии.
показати весь коментар
28.04.2020 18:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://twitter.com/MrHimikus

https://twitter.com/MrHimikus Himikus https://twitter.com/MrHimikus @MrHimikus https://twitter.com/MrHimikus/status/1255095880476221440 3 ч

Порошенко подарував Україні безвіз, Зеля подарував безвиїзд.
Ціна лише однієї галочки в бюлетені.
Зате посміялись
показати весь коментар
28.04.2020 18:18 Відповісти
Ну наконец-то. А то я всё ждал, когда соя обвинит Зелю в эпидемии.
показати весь коментар
28.04.2020 18:19 Відповісти
так это факт шо ковид это зелин косяк--при ПП эпидемий не было!!
показати весь коментар
28.04.2020 18:33 Відповісти
Ну кто бы сомневался.
показати весь коментар
28.04.2020 18:35 Відповісти
Безвиз Украине подарил Евросоюз,потрох только поставил подпись.
показати весь коментар
28.04.2020 18:30 Відповісти
Безвиз награда за Майдан, который нагнал Януковича. Но Майдан не смог себя защитить от контр-революции и воров. Они оказались сильнее.
показати весь коментар
28.04.2020 18:59 Відповісти
Это правда.
показати весь коментар
28.04.2020 19:06 Відповісти
Ничего подобного. Подготовка к безвизу велася еще за Януковича, точнее правительством Азарова.
показати весь коментар
28.04.2020 19:34 Відповісти
от тільки чомусь овоч не підписав
показати весь коментар
28.04.2020 22:28 Відповісти
Держава планує звільнити від низки податків фірми, що працюють у туристичній галузі, - в.о. міністра культури Фоменко - Цензор.НЕТ 2081
показати весь коментар
28.04.2020 20:19 Відповісти
Как интересно. А турфирмы могут торговать оргтехникой например? Или автомобилями?
показати весь коментар
28.04.2020 18:18 Відповісти
Могут, если внесут изменения в карточку КВЭД и вторым укажут код этой деятельности. Насчет турфирмы - плательщика НДС они конечно рассмешили.
показати весь коментар
28.04.2020 18:44 Відповісти
Та да, як же ми житимемо без турьістів.
показати весь коментар
28.04.2020 18:19 Відповісти
Пофуй фермеры и промышленность. Турфирмы "Рога и копыта" - на грани банкрутств!
показати весь коментар
28.04.2020 18:23 Відповісти
Может пусть коровники и свинарники строят?
Можно навоз на полях разбрасывать...
показати весь коментар
28.04.2020 18:25 Відповісти
А остальных ? ...."Это прачечная ? ".....
показати весь коментар
28.04.2020 18:25 Відповісти
***,это сколько же налогов платят несчастные турфирмы,если налоги у них рядами,от одного ряда освободят,но несколько рядов налогов ещё останутся?
показати весь коментар
28.04.2020 18:29 Відповісти
Ты же вроде с Порошенко в Евросоюз идешь. А там предприниматели, предоставляющие приезжающим места для отдыха в сельском туризме, и имеющие не более 6-8 мест, вообще освобождены от уплаты налогов. Это считается очень мелким бизнесом.
показати весь коментар
28.04.2020 18:41 Відповісти
И где тут смысл в этом твоём высказывании,капитан очевидность?
показати весь коментар
28.04.2020 18:43 Відповісти
А шо, от Зелиного повеления ковид преваратится в витаминки, полезные для здоровья ?Туристы кушать будут, туристическим забегаловкам их кормить можно, а остальному общественному питанию, запрещено работать ? Тем более , эти туристы таких вирусов понавозят, от которого местное население потом в гробы и штабелями будет складывать . Может, пусть виртуальный туризм практикуют, он безопасен по эпидемиологическим соображениям, и налоги за него платить не нужно ? Зеля , предложи им виртуальный туризм, ты же ролики народу показываешь - и вся страна радуется , и туристы также рады будут,
показати весь коментар
28.04.2020 20:06 Відповісти
"преваратится" - это на самтакойском языке?
показати весь коментар
28.04.2020 22:28 Відповісти
А тех,кто занимается реальными делами (производством,например),а не развлекаловом или дурогонством,типа церквей,ни от чего не хотят освободить?
показати весь коментар
28.04.2020 18:32 Відповісти
а їх добити треба, бо хоч якось хочуть бути незалежними і податки платять, людям роботу дають, а мають всі голодранцями батрачити
показати весь коментар
28.04.2020 22:33 Відповісти
Навіть не можу уявити як країна зможе вийти з цього піке..легкі послаблення для окремих галузей це як мертвому припарка..
показати весь коментар
28.04.2020 18:42 Відповісти
Фишка вот в чем. ... ожидают, что внутренний туризм сможет восстановиться несколько быстрее, чем выездной ...Источник: https://censor.net/n3192175
Зеля думает, что заробитчане катаются за границу за туристическими впечатлениями. Это у него такое импортозамещение, чтбы заробитчане по стане гуливанили, и за бугор не стремились.
показати весь коментар
28.04.2020 20:11 Відповісти
Государство планирует освободить от рядя налогов-кукарекают Коломойские-Зеленские./ Львовский горсовет освободил предпринимателей от ряда налогов и арендных платежей-делают украинцы.
показати весь коментар
28.04.2020 18:44 Відповісти
Львівська міська рада не має повноважень звільняти від податків, а оренду і нульову ставку по податку на нерухомість можуть.
показати весь коментар
28.04.2020 22:35 Відповісти
Не. Я все понимаю - ЗЕкоманда идет навстречу и все такое.

Интересно, как они собираются латать дыру 300 млрд. в бюджете, если от налогов освобождают налево и направо?
показати весь коментар
28.04.2020 18:50 Відповісти
крім того уряд руйнує податкову базу для місцевих бюджетів не пропонуючи якись компенсатори.
показати весь коментар
28.04.2020 19:05 Відповісти
І це в епідеміЮ, туризм, в протигазах..агга...
Прихади с короной вирус , я вас жертвой угощу!!
Хто ж там лоббіст за 💰💰💰??
показати весь коментар
28.04.2020 18:52 Відповісти
Следующим на очереди по освобождению от налогов "95-й квартал" (пожизненно), ну а потом все кто попросит. Им всем надо пройти онлайн тест на вменяемость или IQ хотябы. 😵
показати весь коментар
28.04.2020 19:13 Відповісти
Что такое, в попу, "туристические фирмы"?
Комната, где сидят три девицы, продающие турецкие путёвки?
От чего их нужно освобождать, от лифчиков?
показати весь коментар
28.04.2020 19:55 Відповісти
Офигеть!Баба Соня будет в восторге,ведь она,продавая рыбу по всему Привозу,временами упаковывая своему сыну лётчику из тур.агенства термосок в полёт,сможет продавать рыбу на Привозе без налогов
показати весь коментар
28.04.2020 21:35 Відповісти
 
 