Держава планує звільнити від низки податків фірми, що працюють у туристичній галузі, - в.о. міністра культури Фоменко
Держава планує звільнити підприємства, які працюють у туристичній галузі, від низки податків та зборів, аби вберегти їх від масових банкрутств.
Про це повідомила тимчасово виконувачка обов'язків міністра культури та інформаційної політики України Світлана Фоменко під час онлайн-форуму Tavrian Horizons, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТВ.
"Завдання держави — уряду, Верховної Ради, Мінкульту — захистити туристичні підприємства від масових банкрутств та дозволити стабілізувати їх роботу за рахунок вивільнених від оподаткування коштів", — повідомила Фоменко.
Вона зазначила, що у Верховній Раді вже зареєстрували законопроєкт, яким пропонується надати низку пільг туристичним підприємствам. Зокрема, туристичні послуги можуть звільнити від податку на додану вартість, податку на прибуток, єдиного соціального внеску, земельного податку та податку на нерухомість, а туристичний збір, який сплачується до місцевих бюджетів, пропонують скасувати до кінця 2020 року.
Також в уряді та Верховній Раді пропонують надати пільги на оплату оренди землі державної та комунальної власності для підприємств, що працюють у сфері туризму.
Загальні втрати експорту та імпорту туристичних послуг через коронавірус в уряді оцінили у 1,5 мільярда доларів. Водночас, там очікують, що внутрішній туризм зможе відновитися дещо швидше, аніж виїзний.
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Порошенко подарував Україні безвіз, Зеля подарував безвиїзд.
Ціна лише однієї галочки в бюлетені.
Зате посміялись
Можно навоз на полях разбрасывать...
Зеля думает, что заробитчане катаются за границу за туристическими впечатлениями. Это у него такое импортозамещение, чтбы заробитчане по стане гуливанили, и за бугор не стремились.
Интересно, как они собираются латать дыру 300 млрд. в бюджете, если от налогов освобождают налево и направо?
Прихади с короной вирус , я вас жертвой угощу!!
Хто ж там лоббіст за 💰💰💰??
Комната, где сидят три девицы, продающие турецкие путёвки?
От чего их нужно освобождать, от лифчиков?