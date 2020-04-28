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Новини Агресія Росії проти України
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Ворог 7 разів обстрілював позиції захисників України, ті адекватно відповіли на провокації, - штаб ООС

Ворог 7 разів обстрілював позиції захисників України, ті адекватно відповіли на провокації, - штаб ООС

Збройні формування РФ обстрілювали учасників Операції об'єднаних сил із мінометів, гранатометів, кулеметів, озброєння БМП і стрілецької зброї. Втрат серед захисників України немає.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції об'єднаних сил.

Все обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Вранці наші захисники поблизу населеного пункту Кримське тричі перебували під ворожим вогнем. Російські найманці з напрямків від окупованих смт Донецький, Сентянівка і Слов'яносербськ випустили 30 мін 120-го калібру. ... Згодом збройні формування Російської Федерації обстрілювали захисників Хутору Вільного з мінометів 82-го калібру, а захисників Попасної з мінометів 82-го калібру, а також станкових і ручних протитанкових гранатометів", - сказано в повідомленні.

Також ворог випустив 9 мін по околицях Оріхового, а поруч із Новолуганським застосував гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

"Українські військовослужбовці рішуче відповіли на всі ворожі обстріли і продовжують контролювати супротивника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню. Наші воїни готові негайно реагувати на можливі загрози з будь-яких напрямків", - повідомили в штабі.

Ворог 7 разів обстрілював позиції захисників України, ті адекватно відповіли на провокації, - штаб ООС 01Ворог 7 разів обстрілював позиції захисників України, ті адекватно відповіли на провокації, - штаб ООС 02
Ворог 7 разів обстрілював позиції захисників України, ті адекватно відповіли на провокації, - штаб ООС 03
Ворог 7 разів обстрілював позиції захисників України, ті адекватно відповіли на провокації, - штаб ООС 04

Автор: 

обстріл (29262) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+11
А тим часом чоловіка головного бухгалтера "95 кварталу" Олександра Пашкова призначили директором департаменту стратегічної агентурної розвідки ГУР МОУ.
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28.04.2020 18:21 Відповісти
+6
Свой чілавєк патамушта.
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28.04.2020 18:23 Відповісти
+6
навряд ли "разрешили"...но то что мгновенно ответили - радует и вселяет надежду на адекватность офицеров и солдат, забывших скрежет и хрип - "просто перестать стрелять"
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28.04.2020 18:32 Відповісти
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А тим часом чоловіка головного бухгалтера "95 кварталу" Олександра Пашкова призначили директором департаменту стратегічної агентурної розвідки ГУР МОУ.
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28.04.2020 18:21 Відповісти
Свой чілавєк патамушта.
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28.04.2020 18:23 Відповісти
Всё по конкурсах патамушта. Как великий кльовун завещал перед выборами. Наверное этот муж бухгалтера рассмеши комика проходил.
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28.04.2020 18:28 Відповісти
"Народовладдя". " Вы все презЕденты"
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28.04.2020 19:45 Відповісти
Глазам не верю..... неужели после последнего плевка кацапской Унылой Лошади нашим разрешили ответные обстрелы?
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28.04.2020 18:22 Відповісти
навряд ли "разрешили"...но то что мгновенно ответили - радует и вселяет надежду на адекватность офицеров и солдат, забывших скрежет и хрип - "просто перестать стрелять"
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28.04.2020 18:32 Відповісти
Система проти офіцера: справа майора Ковальова. https://www.youtube.com/watch?v=9t96m5Qm2_g
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28.04.2020 19:47 Відповісти
в принципе не удивительно , что теперь наших защитников называют - "те" ...
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28.04.2020 18:22 Відповісти
"решительно ответили"

Смердить совком.
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28.04.2020 18:26 Відповісти
адекватно ответили на провокации... Ето типо я бы с гранатомета расстрелял полицейский участок и уехал, а в ответ мусора немного постреляли бы вслед из пистолетов...
Ето адекватный ответ террористам и боевикам напавшим на страну? Спросите израильтян что бы они сделали если бы боевики то же самое сотворили с Израилем. Ато вы все визжите что израильтяне обменяли тысячу террористов на одного своего солдата, только забываете упоминать что обмен происходил уже после окончания войны и почти все кого израильтяне отпустили были уничтожены МОССАДом
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28.04.2020 18:28 Відповісти
Только ответ.
Первые хоть когда то стреляют? Или зеленский запретил.
Только ответ, ответ, ответ.
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28.04.2020 18:43 Відповісти
"...те..."-отношение зебыдла к своим солдатам.
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28.04.2020 19:53 Відповісти
Что за комментарии пошли, после переизбрания президента Украины: "Противник семь раз обстреливал..., а те ответили адекватно". Что это за иконопись? При Турчинове это звучало бы примерно так: "Кремлёвский агрессор семь раз..., а наши хлопцы дали достойный отпор врагу!" Неужели уже и "Цензор" уценили?
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28.04.2020 21:33 Відповісти
При цій владі ми вже бачили все: і пісічек, і друганів,і театральних фахтерів, і ворогів, і дармоїдів, і кузенів,і коханок, і кумів і їх друзяків, і вагітних,і розмагнічених, і лайнюків, і гівнюків... . А от не бачили ,як призначають онуків з правнучками на дебаркадері? Державність провалилась у прірву ....безвідповідальності, нахабства, некомпетентності. Хто- небудь може щось заспокійлеве реальне вам обіцяти? Усіх пошили в Дурні!
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28.04.2020 22:47 Відповісти
Ну вони думали що державна діяльність це тикати в екран смартфона і воно само зробиться, типа в онлайні. Але за онлайн замовлення треба платити гроші = щось віддати, свій час, нерви, здоровя, інтелект, волю.
Противник 7 разів обстрілював позиції захисників України, ті адекватно відповіли на провокації, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5225
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28.04.2020 23:37 Відповісти
Противник 7 разів обстрілював позиції захисників України, ті адекватно відповіли на провокації, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7363
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29.04.2020 00:29 Відповісти
 
 