Ворог 7 разів обстрілював позиції захисників України, ті адекватно відповіли на провокації, - штаб ООС

Збройні формування РФ обстрілювали учасників Операції об'єднаних сил із мінометів, гранатометів, кулеметів, озброєння БМП і стрілецької зброї. Втрат серед захисників України немає.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції об'єднаних сил.

Все обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Вранці наші захисники поблизу населеного пункту Кримське тричі перебували під ворожим вогнем. Російські найманці з напрямків від окупованих смт Донецький, Сентянівка і Слов'яносербськ випустили 30 мін 120-го калібру. ... Згодом збройні формування Російської Федерації обстрілювали захисників Хутору Вільного з мінометів 82-го калібру, а захисників Попасної з мінометів 82-го калібру, а також станкових і ручних протитанкових гранатометів", - сказано в повідомленні.

Також ворог випустив 9 мін по околицях Оріхового, а поруч із Новолуганським застосував гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

"Українські військовослужбовці рішуче відповіли на всі ворожі обстріли і продовжують контролювати супротивника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню. Наші воїни готові негайно реагувати на можливі загрози з будь-яких напрямків", - повідомили в штабі.





