"У закладі відвідувачів не було", - поліцейські перевірили ресторан Тищенка "Велюр". ВIДЕО
Адміністратор закладу в письмовому вигляді взяв на себе зобов'язання не приймати відвідувачів під час карантину.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Києва. У повідомленні поліції не вказано назву ресторану, але на відео видно, що перевірка проходила саме в "Велюрі".
"На момент перебування правоохоронців у ресторані відвідувачів не було. Поліцейські роз'яснили обмежувальні норми в період карантину і взяли в адміністратора закладу зобов'язання щодо роботи таких установ тільки в онлайн-режимі", - сказано в повідомленні.
Поліцейські зазначили, що прийшли в ресторан із перевіркою після того, як напередодні в інтернеті з'явилася інформація, що "Велюр" працює всупереч карантину.
"У закладі відвідувачів не було. Там було кілька співробітників. Ми роз'яснили адміністратору ресторану норми про дотримання карантину і відповідальність за його порушення. Адміністратор написав пояснення і зобов'язання про заборону закладам громадського харчування приймати відвідувачів у період карантину", - сказав співробітник Голосіївського управління поліції Андрій Вернигора.
Нагадаємо, журналісти з'ясували, що ресторан "слуги народу" Миколи Тищенка в центрі Києва приймає ВІП-гостей попри карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані відбуваються особисті зустрічі. Це такий штаб".
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"Дык им можноть, оне баре, не то шо мы, быдло сиволапое".
Тиж мєне підманула,тиж мєне підвела.
стиль зелено-даунито.
И скорее всего и дальше...
Но то, что творится в министерствах, это тихий ужас!!!
Не могу понять, почему это проверку не сделали намного раньше?
Сейчас такая проверка просто пшик...
https://twitter.com/IvanGonta72
https://twitter.com/IvanGonta72
https://twitter.com/IvanGonta72
https://twitter.com/IvanGonta72
https://twitter.com/IvanGonta72
Дев'єть з половино
@IvanGonta72
Тищенку нічого не буде за те, що працює його ресторан, бо його офіційно визнали Бібліотекою, з елементами Музею.
После того, как Коля-котлета жидко обгадился,
Один запах и остался...
Как-же им повезло , что сейчас так "мутно" с этим вирусом - ох , повезло ...
невже зараз в "Велюрі" як в березні було в Крушавелі...?!!!
ну, елементарно ж
Вы это выбрали. Хавай.те. Вы это заслужили.
Глава государства не заставил долго себя ждать - в ночь на 27 апреля издание опубликовало авторскую колонку Зеленского под названием "Призрак банкротства завис над Украиной".
Зеленский умоляет Запад о помощи: Банкротство Украины будет на вашей совести
Испанская газета El Pais опубликовала статью президента Украины Владимира Зеленского под красноречивым заголовком «Призрак банкротства парит над Украиной». Неизвестно, был ли согласован заголовок с Владимиром Зеленским, но он красноречиво подчёркивает, что
всего лишь за год пребывания во власти бывший комик успешно подвёл Украину к пропасти, куда она может свалиться в любой момент.
Зеленский рассказал, что Украина остро нуждается в международных партнерах, таких как Международный валютный фонд, Всемирный банк и другие.
"Без этого призрак банкротства парит над Украиной, который ввергнет ее в нищету", - говорится в статье.
Тищенко говорит, что люди были. Мол проводили партийные совещания.
А полиция заявляет, что никого не было.
Кого то надо сажать за лжесвидетельство.
В туалеті дивились ? То їх штаб, Коля Тіщенко так і сказав