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Плавець із Гідропарку Бур'янов приїхав у МВС верхи на коні: хотів показати, що ми "повертаємося в Середньовіччя". ВIДЕО

Киянин Валентин Бур'янов, якого поліція на початку квітня затримала за порушення карантину під час спроби переплисти одну з проток Дніпра, верхи на коні привіз у МВС звернення до Авакова.

Про це Бур'янов розповів на своїй сторінці в Фейсбуці, виклавши відповідне відео, інформує Цензор.НЕТ.

На записі видно, як киянин верхи під'їжджає до будівлі міністерства. Бур'янов у масці, але вона закриває тільки рот молодика. Під сідлом покладено національний прапор України. Таким чином, Бур'янов фактично сидить на прапорі.

"Продемонструвати суспільству, Кабміну і (Арсену. - Ред.) Борисовичу те, що ми повертаємося зараз фактично в Середньовіччя. А саме, змушені знову їздити на конях. ... Знову ж, поліцейські, які поводяться фактично як інквізитори", - пояснив він свій вчинок.

Дивіться також: 10 поліцейських затримують чоловіка, який переплив Дніпро. ФОТО ДНЯ

Бур'янов залишив у приймальні міністерства лист на ім'я Авакова з проханням ініціювати службове розслідування проти поліцейських, які затримували його в Гідропарку. Бур'янов також просить міністра внутрішніх справ провести зустріч із ним під час прийому громадян.

Нагадаємо, 6 квітня поліція затримала хлопця, який уплав намагався потрапити в закритий для відвідувань на час карантину київський Гідропарк.

15 квітня суд повернув поліції на протокол Бур'янова, оскільки документ було складено з порушеннями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Виконавча влада вирішила чинити політичне свавілля і має мовчазну згоду президента", - плавець із Гідропарку Бур'янов

Плавець із Гідропарку Бурянов приїхав у МВС верхи на коні: хотів показати, що ми повертаємося в Середньовіччя 01

Плавець із Гідропарку Бурянов приїхав у МВС верхи на коні: хотів показати, що ми повертаємося в Середньовіччя 02
Плавець із Гідропарку Бурянов приїхав у МВС верхи на коні: хотів показати, що ми повертаємося в Середньовіччя 03

Автор: 

Аваков Арсен (2191) Гідропарк (33) карантин (18172) МВС (3512) Нацполіція (15282) коні (20) Бур’янов Валентин (2)


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Топ коментарі
+40
Кацапский провокатор,судя по всему. Вряд ли вменяемый украинец засунет флаг себе под задницу ради перфоманса.
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28.04.2020 20:05 Відповісти
+30
охота на следующего нарушителя киевского Гидропарка Пловец из Гидропарка Бурьянов приехал в МВД верхом на коне: хотел показать, что мы "возвращаемся в Средневековье" - Цензор.НЕТ 7626
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28.04.2020 20:05 Відповісти
+18
Хлопці на війні помирали з тим прапором а ця паскуда свою дупу на той прапор...Але закон карми ніхто не відміняв... прилетить ще до тебе той бумеранг ..
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28.04.2020 20:15 Відповісти
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Дуракам закон не писаний.
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28.04.2020 20:04 Відповісти
тьолочка себе піарить як може
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28.04.2020 20:30 Відповісти
Согласен.Но больше похоже что ему деньги заплатили за провокации.
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28.04.2020 20:48 Відповісти
Зекоманда и Зеленский - это одна сплошная провокация
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29.04.2020 08:16 Відповісти
Хто йому платить? Рашики, щоб дeстабілізувати?
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28.04.2020 20:04 Відповісти
Так. Тільки до тупорилої свинорусні ніяк не дійде,що ми живемо при дестабілізації фактично десятиріччями,і тому черговий блазень нам до одного місця.))
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28.04.2020 20:09 Відповісти
Все проще. Ему нужно внимание общественности. Сначала интервью будут брать, потом в качестве "громадського дияча" и "эксперта" на ТВ увидим.. парень карьеру делает.
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28.04.2020 20:28 Відповісти
охота на следующего нарушителя киевского Гидропарка Пловец из Гидропарка Бурьянов приехал в МВД верхом на коне: хотел показать, что мы "возвращаемся в Средневековье" - Цензор.НЕТ 7626
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28.04.2020 20:05 Відповісти
Кацапский провокатор,судя по всему. Вряд ли вменяемый украинец засунет флаг себе под задницу ради перфоманса.
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28.04.2020 20:05 Відповісти
А поездка на лошади по Киеву тебя не смущает, яснопонятно.
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28.04.2020 20:14 Відповісти
Нет,не смущает. Ещё вопросы?
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28.04.2020 20:41 Відповісти
А в чём проблема? Главное что бы дерьмо за лошадью собирал.
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28.04.2020 20:41 Відповісти
зайду папизже в тему, насолодитись вибухами мусарських пердаків
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28.04.2020 20:26 Відповісти
Какой витиеватый полёт фантазии. При чем здесь пэтя наверное лишь твой работодатель знает.
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28.04.2020 20:43 Відповісти
зельц не такое вытворял и прокатило, может это будущий президент зелебобов
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28.04.2020 20:31 Відповісти
Скільки зразу "патріотичних" зю-ботів накинулися на хлопця. Схоже, частина з них колись працювали порохоботами. Ті також всіх незадоволених "сивочолим гетьманом" записували в російські агенти.
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28.04.2020 21:41 Відповісти
КРЕАТИВНИЙ МУЖНІЙ МЛОДИЙ ЧОЛОВІК У ЯКГО Є САМОПОВАГА І ЧЕСТЬ ЙОГО ХОТІЛИ ПРИНИЗИТИ ЗЛЯКАТИ НА ГРОШІ, АЛЕ ВІН МАБУТЬ ЗНАЄ ЩО ГОЛОВНЕ ПОВАГА ДО ЛЮДИНИ А ВСЕ ІНШЕ НАЖИТНЕ.
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28.04.2020 23:33 Відповісти
Так він прапором незадоволений,а не "сивочолим гетьманом". Тебе це влаштовує?
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29.04.2020 08:44 Відповісти
кацап проти акаківа ?
ви за кого ?
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28.04.2020 22:41 Відповісти
Ні за кого. А ви?
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29.04.2020 08:38 Відповісти
Не знаю чий він провокатор,але в його діях нема ніяких порушень,а ти мабудь кацапський n£d0¥₩0c.Це не образа,констатація факту.
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28.04.2020 23:21 Відповісти
Покидьок,а навіщо ти "констатація факта"? Зачепили твого родича? Чи в тебе підгоріло? Просто незрозуміла логіка твого висеру,мерзота смердюча.
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29.04.2020 08:41 Відповісти
Не помилився з констатацiэю факту.А попередньому сповіщенні моєму до тебе,слово "мабудь" було таки зайвим.
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29.04.2020 12:10 Відповісти
Де відповідь на питання,тварино? Нема і не буде. Тому твоє сповіщення нічого не варте,як і ти сам,наволоч.😉
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29.04.2020 12:53 Відповісти
Ти думаешь я тебе,сыну верблюжьего помета , должен отвечать?
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29.04.2020 13:09 Відповісти
Я думаю что мой болт,который я положил на тебя-сына подзаборной шлюхи и вокзального бомжа, чувствует себя вполне комфортно.😆
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29.04.2020 13:19 Відповісти
,,!,,
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29.04.2020 13:21 Відповісти
Пару дней назад была статья про выживший аборт. Теперь я знаю,что это описали твою биографию.
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29.04.2020 13:23 Відповісти
Тебе там не тяжело,скот?)
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29.04.2020 13:28 Відповісти
,,!,, тебе и всей твоей семье.
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29.04.2020 13:30 Відповісти
Да мы всей семьёй ещё поссым на твою могилу,мразь.😆
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29.04.2020 13:33 Відповісти
У вас ,у кацапов, это любимое дело обсцыкать друг друга.
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29.04.2020 13:35 Відповісти
Спросишь это у своих соседей по бараку в Костроме,петушок.
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29.04.2020 13:41 Відповісти
Воспользуюсь советом Марка Твена.
"Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом"
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29.04.2020 13:50 Відповісти
Воспользуйся лучше галоперидолом,"интеллектуал" х@ев. То что ты пребывая в алкогольном угаре где-то услышал,как цитируют чью-то фразу да ещё и запомнил её ,ещё не делает тебя высокоразвитой личностью. Ты гомункул. И твои дурацкие всхлипы здесь это лишь подтверждают.😉
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29.04.2020 13:57 Відповісти
Говорите он вменяемый и то была не заказуха? Ну ну
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28.04.2020 20:06 Відповісти
Чувак топово тролить, це вам не хєром по піаніні лупашити.
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28.04.2020 20:07 Відповісти
Утримання коня в Києві значно дорожче утримання поліцая.
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28.04.2020 20:07 Відповісти
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28.04.2020 20:11 Відповісти
Походу в том случае в гидропарке нужна была не полиция, а скорая из дурки
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28.04.2020 20:08 Відповісти
Кацап однако ни капельки не пиарится. Средневековье ему мерещится. Скоро появится в кандидатах на местных или от опзж или от зелени ☝️☝️☝️
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28.04.2020 20:09 Відповісти
Дибилойд хайп ловит
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28.04.2020 20:10 Відповісти
вспомнилась история, когда Сальвадор Дали на белом коне принимал Арама Хачатуряна... ))
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28.04.2020 20:14 Відповісти
Французькі газети вперше написали про Далі, коли він приїхав на таксі з Мадриду до Парижа. Мовляв, що за ідіот щоб таким чином витрачати шалені гроші?.. )))
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29.04.2020 03:00 Відповісти
Хлопці на війні помирали з тим прапором а ця паскуда свою дупу на той прапор...Але закон карми ніхто не відміняв... прилетить ще до тебе той бумеранг ..
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28.04.2020 20:15 Відповісти
Чтобы так хайповать надо хоть раз от ментов отгрести
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28.04.2020 20:16 Відповісти
Отбросим фигуру "плавца-конюха".
Самый цынус идиотизма ситуации в том, что 14 рехвармованых полицаев не осилили, как правильно протокол нарушения составить.
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28.04.2020 20:23 Відповісти
Ладно, давайте признаем, он делает это ради личного пиара. Еще пару таких акций и он будет на проходном месте на осенних выборах у какой то радикальной партии.
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28.04.2020 20:27 Відповісти
Новый "Дарт Вейдер" для разочаровавшихся зебилов под новые выборы.
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28.04.2020 20:31 Відповісти
Ну зачем вы так. Он же патриот. Даже мову выучил, хотя сам из Киева.
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28.04.2020 20:37 Відповісти
Київ завжди був україномовним, і чим глибше в давнину, тим більше .Пловец из Гидропарка Бурьянов приехал в МВД верхом на коне: хотел показать, что мы "возвращаемся в Средневековье" - Цензор.НЕТ 6985
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28.04.2020 20:42 Відповісти
Да, я читал как жаловались, что в совке на мове говорили больше. "При разговоре с русскоязычными не переходили на русский". Это как бы считалось нормальным.
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28.04.2020 20:47 Відповісти
А нормально,что кацап шифруется под немецким флагом? А как же диды? Ваевали или уже пох?
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28.04.2020 20:51 Відповісти
При совке нет. Так как была насильственная русификация. А вот при Российской империи да. Если из Москвы присылали какого-то чиновника в Киев он вообще не мог понять что говорят местные.
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28.04.2020 21:10 Відповісти
Після 2 світової корінних киян залишилося 50 тисяч-здогадайся з сел якої республіки наповнили Київ? Тепер їх потомки бундючно розповідають про корінних киян 60 років максимум.
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28.04.2020 20:49 Відповісти
здогадайся з сел якої республіки наповнили Київ?
******
З Кацапії, мабуть? Нє?
Адже в "Кієвє" разгаварівают па-мишебрацкі, переважно.
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29.04.2020 03:07 Відповісти
Дибіл нізвідки
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29.04.2020 02:42 Відповісти
Типичный КОЗЁЛ, который считает, что ему позволено ВСЁ.
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28.04.2020 20:51 Відповісти
ет ты по ходу типичный ))))) , че он плохого сделал , на коныке проехал , а че нельзя ?
но тебя жаба душит - коныка у тебя то нет
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28.04.2020 21:21 Відповісти
Чьо он плахого сдєлал? Український стяг під очко собі поклав....
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28.04.2020 22:50 Відповісти
3.14дрило москвороте,гандон-твій тато,котрий ви*б@в твою шалаву маму без контрацептива і на світі з"явилось ублюдочне і тупе гімно.
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29.04.2020 10:29 Відповісти
Надо было на ослику ехать.
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28.04.2020 20:56 Відповісти
Как Иисус?
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28.04.2020 21:05 Відповісти
На Зеленском верхом.
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28.04.2020 21:07 Відповісти
трохи якось по жіночому. і символ під зад .
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28.04.2020 21:04 Відповісти
Ох уж эти блогеры.
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28.04.2020 21:06 Відповісти
Бегом зовите санитаров. Покажите ему средневековье
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28.04.2020 21:07 Відповісти
Хочет средневековья? Организуйте ему. Посадите в чан с говном и возите по Киеву и пускай каждую минуту над чаном меч пролетает чтобы нырял в чан с головой
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28.04.2020 21:09 Відповісти
Чувак себе ПІАРИТЬ...- таке Життя , скоро буде дЕхпутатом
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28.04.2020 21:11 Відповісти
В точку!
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29.04.2020 02:45 Відповісти
Візьміть його вже в ЗЕ команду, зарзу виправиться та почне правильно себе вести-давати та брати хабарі, лаятись на простих людей та полцію.
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28.04.2020 21:20 Відповісти
По ходу обдолбанный на нет.где он лошака нашел?в зоопарке спер?странный парень...
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28.04.2020 21:31 Відповісти
Бедная Украина, почти все коменты быдлячие, ни один не прокомментировал, какая у нас совковая мусорня, это же катастрофа, таких как мы есть на сегодняшний день, нам можно сдаваться москалям, как и 300лет назад.
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28.04.2020 21:52 Відповісти
Мы может и в средневековье а они явно нет ..Сколько стоит Ландкрузер 200 или Мерс Ермака ?
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28.04.2020 22:26 Відповісти
Ну шо Аваков принимает вызов ?
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28.04.2020 22:29 Відповісти
Йому не випишуть штраф за їзду на коні по тротуару?
Для цього є проїзна частина
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28.04.2020 23:08 Відповісти
А де написано що на конях по тротуару не можна? Он на автівках всі гоняють по тротуарах і поліція не чухається.
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29.04.2020 00:58 Відповісти
по-перше, автівки максимум паркуються чи під'їжджають до чогось найкоротшим шляхом по тротуару, а тут він саме їде транзитно
по-друге, машини не кладуть після себе купи лайна людям під ноги
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30.04.2020 11:39 Відповісти
а оскільки коняка - це нерейковий транспортний засіб - його місце на дорозі якомога правіше а не на тротуарі
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30.04.2020 11:42 Відповісти
может надо было ввалить этому имбецилу между рог. правда если человек идиот, то это не лечится))))
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28.04.2020 23:10 Відповісти
За что? Может тебе между рог ввалить, может и ты поумнеешь?
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28.04.2020 23:30 Відповісти
Єслі гражданін Гамільтон настільки толєрантний, то він може потрєбовать вваліть йому попід хвостом, а не промєжду рог... )))
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29.04.2020 03:12 Відповісти
мы и не выходили с средневековья... а некоторые еще из каменного века!
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28.04.2020 23:21 Відповісти
В чем нарушение? В том,что хлопец ,переплывая Днепр находился без маски и тем самым подвергал опасности окружающую фауну и рыб идущих на нерест заражением коронавирусом?
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28.04.2020 23:29 Відповісти
та и лосю понятно что донатный блогер пижон мажор или богач..так бы его заластали в дурку..а так.. нате влог..
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29.04.2020 02:45 Відповісти
Жаль, что не на осле. Дегенерат.
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29.04.2020 02:53 Відповісти
Мудак и клоун
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29.04.2020 03:06 Відповісти
Намєкаєте, шо він може стать прєємніком Зєлєнскаво?
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29.04.2020 03:15 Відповісти
Полэзные идиоты.
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29.04.2020 03:49 Відповісти
Почему возвращаемся? Напротив, только начинаем уходить из совкового рабства с переходом в раннюю стадию феодализма...
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29.04.2020 05:29 Відповісти
Краще до Кроляна "Котлети" у Велюр. Може хоч кінь нагадить на вході.
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29.04.2020 08:55 Відповісти
Очередной популист, который хочет в раду.
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29.04.2020 19:23 Відповісти
 
 