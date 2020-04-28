Плавець із Гідропарку Бур'янов приїхав у МВС верхи на коні: хотів показати, що ми "повертаємося в Середньовіччя". ВIДЕО

Киянин Валентин Бур'янов, якого поліція на початку квітня затримала за порушення карантину під час спроби переплисти одну з проток Дніпра, верхи на коні привіз у МВС звернення до Авакова.

Про це Бур'янов розповів на своїй сторінці в Фейсбуці, виклавши відповідне відео, інформує Цензор.НЕТ.

На записі видно, як киянин верхи під'їжджає до будівлі міністерства. Бур'янов у масці, але вона закриває тільки рот молодика. Під сідлом покладено національний прапор України. Таким чином, Бур'янов фактично сидить на прапорі.

"Продемонструвати суспільству, Кабміну і (Арсену. - Ред.) Борисовичу те, що ми повертаємося зараз фактично в Середньовіччя. А саме, змушені знову їздити на конях. ... Знову ж, поліцейські, які поводяться фактично як інквізитори", - пояснив він свій вчинок.

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Бур'янов залишив у приймальні міністерства лист на ім'я Авакова з проханням ініціювати службове розслідування проти поліцейських, які затримували його в Гідропарку. Бур'янов також просить міністра внутрішніх справ провести зустріч із ним під час прийому громадян.

Нагадаємо, 6 квітня поліція затримала хлопця, який уплав намагався потрапити в закритий для відвідувань на час карантину київський Гідропарк.

15 квітня суд повернув поліції на протокол Бур'янова, оскільки документ було складено з порушеннями.

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