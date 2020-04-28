Пом'якшення карантину в Україні можливе тільки після піку захворюваності на COVID-19, який очікується на початку травня, - Шмигаль

На початку травня в Україні очікується пік захворюваності на COVID-19, після успішного проходження якого почнеться процес ослаблення карантинних обмежень.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Мені пишуть численні пости і листи з проханням прискорити процес виходу України з карантину. Цілком розумію причини звернень. Але я також усвідомлюю відповідальність влади за життя і здоров'я українців. Адже на початку травня ми очікуємо пік захворювання, який маємо успішно пройти, щоб почати процес ослаблення обмежень", - написав він.

За його словами, в світі існує три сценарії, як жити далі в умовах пандемії.

"Перший - це йти жорстким шляхом. Залишати все закритим, як це робить Сінгапур або Туреччина. На період священного для мусульман Рамадану турецька влада запроваджує комендантську годину на вихідних, дозволяючи виходити у найближчі магазини тільки з 9 до 14 годин. Такий сценарій точно не для нас", - зазначив Шмигаль.

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Другий варіант - ліберальний і передбачає повернення до звичного життя і відкриття всіх закладів.

"Піти за прикладом Швеції. Однак зараз у Швеції виявлено понад 18 600 випадків захворювань і зафіксовано понад 2 100 смертей. Тобто, летальність становить понад 11%. Це в п'ять разів вище, ніж зараз в Україні", - підкреслив прем'єр.

Він додав, що третій сценарій - це не вибирати між здоров'ям і економікою, а запускати адаптивний карантин із переходом до нових соціальних норм життя, як це робить більшість країн, зокрема Чехія та Польща, динаміка захворювань яких схожа на ситуацію в Україні.

Глава уряду також звернув увагу, що поступове зняття обмежень дозволить постійно контролювати ситуацію з захворюваністю, і в разі спалахів оперативно їх локалізувати.

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