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Новини Коронавірус і карантин
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Пом'якшення карантину в Україні можливе тільки після піку захворюваності на COVID-19, який очікується на початку травня, - Шмигаль

Пом'якшення карантину в Україні можливе тільки після піку захворюваності на COVID-19, який очікується на початку травня, - Шмигаль

На початку травня в Україні очікується пік захворюваності на COVID-19, після успішного проходження якого почнеться процес ослаблення карантинних обмежень.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Мені пишуть численні пости і листи з проханням прискорити процес виходу України з карантину. Цілком розумію причини звернень. Але я також усвідомлюю відповідальність влади за життя і здоров'я українців. Адже на початку травня ми очікуємо пік захворювання, який маємо успішно пройти, щоб почати процес ослаблення обмежень", - написав він.

За його словами, в світі існує три сценарії, як жити далі в умовах пандемії.

"Перший - це йти жорстким шляхом. Залишати все закритим, як це робить Сінгапур або Туреччина. На період священного для мусульман Рамадану турецька влада запроваджує комендантську годину на вихідних, дозволяючи виходити у найближчі магазини тільки з 9 до 14 годин. Такий сценарій точно не для нас", - зазначив Шмигаль.

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Другий варіант - ліберальний і передбачає повернення до звичного життя і відкриття всіх закладів.

"Піти за прикладом Швеції. Однак зараз у Швеції виявлено понад 18 600 випадків захворювань і зафіксовано понад 2 100 смертей. Тобто, летальність становить понад 11%. Це в п'ять разів вище, ніж зараз в Україні", - підкреслив прем'єр.

Він додав, що третій сценарій - це не вибирати між здоров'ям і економікою, а запускати адаптивний карантин із переходом до нових соціальних норм життя, як це робить більшість країн, зокрема Чехія та Польща, динаміка захворювань яких схожа на ситуацію в Україні.

Глава уряду також звернув увагу, що поступове зняття обмежень дозволить постійно контролювати ситуацію з захворюваністю, і в разі спалахів оперативно їх локалізувати.

Помякшення карантину в Україні можливе тільки після піку захворюваності на COVID-19, який очікується на початку травня, - Шмигаль 01

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Автор: 

карантин (18172) Шмигаль Денис (4648) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+15
Сьогодні я проїхав весь Київ і що побачив: у тролейбусах зайняті всі місця, на дорогах пробки, працюють деякі вуличні кіоски з їжею (я теж купив смачний пиріжок з грузинський сиром), люди ходять в масках на підборідді, старі діди в тролейбусах теж стягують маски на підборіддя, багато людей просто ігнорують маски... Перукарні не працюють та це єдине, що створює незручності. Тобто народ здебільшого ігнорує карантин.
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28.04.2020 20:07 Відповісти
+14
По улице гулять можно , в магазине тоже . По набережной и в парке нельзя . Почему ?
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28.04.2020 20:07 Відповісти
+12
Против карантина все адекватные и мыслящие.Зебилы в их число не входят.
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28.04.2020 20:15 Відповісти
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Это сам Шмыгаль сказал! Он - голова! Я бы ему палец в рот не положил!
🤣🤣🤣🤣🤣
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28.04.2020 20:00 Відповісти
А нащо ти кладеш людям пальці в рота ?
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28.04.2020 20:02 Відповісти
Мадмуазель, перечитайте произведения литературныя незабвенного
Остапа БЕНДЕРА!!
🤣🤣🤣
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28.04.2020 20:05 Відповісти
Ви ж не Бендер ...
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28.04.2020 20:09 Відповісти
А Ви Элочка??)
Ситечко зараз пошукаю..
Ви зараз вбранні в шанхайських барсах міху??
😀
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28.04.2020 20:20 Відповісти
Пусть в опу себе засунет оте свои писюльки фейсбучные
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28.04.2020 20:23 Відповісти
Ні, не Еллочка.
Ви людей вже не впізнаєте ?
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28.04.2020 20:31 Відповісти
Якось той пік захворюваності мігрує в сторону Нового Року. Скільки можна вже цих непрофесійних заяв про пік захворюваності! Кількість хворих буде зростати поки всі не перехворіють на коронавірус, а карантинні обмеження тільки затримує цей момент! Для чого ми відтягували пік коронавірусу, щоб підготувати лікарні, щоб навчити лікарів, щоб придбати апарати ІВЛ і який результат? Хворих більшає а медиків меншає, бо ми якось не подумали що лікарі перші захворіють і кількість хворих медиків зростає катастрофічно, в рази скорше ніж кількість звичайних хворих! Нескладним прогнозуванням ми можемо побачити що в нас лікарі та медсестри закінчаться раніше ніж наступить пік коронавірусу і на закуплених апаратах ІВЛ просто не буде кому лікувати пацієнтів! Що робить уряд для того щоб підготуватись до настання колапсу в медицині? Готує медичний персонал для боротьби з коронавірусом? Може лікарів та медсестер другої ланки (які зараз сидять вдома без роботи, через закриття поліклінік та лікарень) готують до боротьби з коронавірусом на швидких курсах? Може студентів та викладачів медуніверситетів готують до боротьби з коронавірусом, щоб замінити хворий медперсонал в лікарнях? Ні, ні і ще раз ні! Уряд повністю бездіяльний а МОЗ взагалі в коматозі і навіть відмовляється макси закуповувати! Це повний параліч державного управління! Замість ідіотських роздумів про пік коронавірусу, потрібно готуватись до найгіршого сценарію - вводити Воєнний стан, мобілізовувати медиків, розгортати військові шпиталі в районах де є очаги захворюваності. Де дії влади? Літаки в Китай за масками це не вирішення проблеми, це лише тимчасовий засіб збити дефіцит! Чому уряд не закуповує маски в українських виробників, вже в кожному магазині продають маски, чому уряд їх не викуповує, чому ми літаємо в КНР за масками? Ми ідіоти? Ні ми ідіоти!
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28.04.2020 20:32 Відповісти
Какое там военное положение? На данный момент зафиксировано меньше 10 тысяч на всю страну. Смертей чуть больше двухсот.
Каждый год от пневмонии и гриппа дохнет сопоставимое количество. Так что теперь, переходим на жизнь по сценарию Оруэлла?
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28.04.2020 21:08 Відповісти
Скільки тобі рочків, дитинко?
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28.04.2020 20:36 Відповісти
Ви самі відповіли:-
" Ali Hasan
ГАлАсували🤪🧐 попийте заспокійливого і ніколи не перевіряйте українську мову у дитини!
26.04.2020 21:49
ОтветитьМне нравится"

Не прикидуйтеся блондинкою, в Вашому віці та лисиною це смішно!
Дякуючи Вам,дитинко, Мене знову заблокували?
Здоров'я та не кашляти, Саньок, мостобудівельний хфотографф!
😁
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28.04.2020 21:35 Відповісти
"Несмотря на препятствия и саботаж со стороны украинской власти, закупленные Порошенко в Южной Корее защитные костюмы для медиков таки прибыли в Украину.
В начале карантина в сеть пробилась информация, что в Офисе президента проводили специальное совещание: как поступать с гуманитарными грузами, которые закупают Фонд Петра Порошенко и корпорация Рошен?
Тогда пробовали давить через руководителей здравоохранения в областях на главных врачей, чтобы те отказывались принимать помощь или хотя бы делали это без всякого освещения в СМИ, но тогда, когда ситуация с защитными костюмами была абсолютно катастрофическая, а власть не выделила на помощь врачам ни копейки, «зеленых комиссаров» просто послали.
Тогда, пользуясь условиями карантина, попытались заблокировать доставку закупленного в Украину. О том, чтобы предоставить для перевозки украинский военно-транспортный самолет, даже говорить не захотели.
К счастью, блокада от власти имеет свои щели, через которые можно-таки прорваться с помощью для украинцев.
После этой ситуации возникло еще больше вопросов: кто же у нас диверсант и внутренний враг, который борется против украинской медицины и преследует только свои политические и коррупционные цели? И кто у нас настоящий президент?"
("Русский еврей". электронная газета).
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28.04.2020 20:26 Відповісти
Зебілам як горохом об стінку.
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28.04.2020 20:33 Відповісти
при отсутствии мыла на трибуне - для дезинфекции. Рта.
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29.04.2020 05:45 Відповісти
Пішов ти в сраку зі своїм аферистичним дурантіном, шмигль! І зєлюка туди з собою забери.
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28.04.2020 21:44 Відповісти
Шмыг Шмыг и жрать нечего...
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28.04.2020 20:02 Відповісти
Пора влаштовувати масові протести проти дурантіну. Інкаше шмигалі дурантінитимуть нас довіку.
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28.04.2020 21:47 Відповісти
Зеееееееееееееееееееееее!
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28.04.2020 20:02 Відповісти
Путлер скрылся от народа в бункере на горе Ямантау.Там его братан Навальный не найдет.
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28.04.2020 20:06 Відповісти
По улице гулять можно , в магазине тоже . По набережной и в парке нельзя . Почему ?
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28.04.2020 20:07 Відповісти
Порохоботы против карантина?
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28.04.2020 20:07 Відповісти
Против карантина все адекватные и мыслящие.Зебилы в их число не входят.
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28.04.2020 20:15 Відповісти
Надеюсь корона выкосит порохоботов если зеля без яиц
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28.04.2020 20:16 Відповісти
Надейся.Но зеля-наркоман без яиц и на и его давно все вертят на палочке.Живи с этим,хаха)
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28.04.2020 21:57 Відповісти
твій зеля не тільки без яєцЬ, він навіть без голови.
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28.04.2020 23:00 Відповісти
Ты победил ! Это самый тупой вопрос .
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28.04.2020 20:16 Відповісти
Почитай порохоботные высеры
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28.04.2020 20:17 Відповісти
порохоботы против долбо**бов, и тех, которые засели в высоких кабинетах, и тех, кто их туда усадил, то есть против вас.
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28.04.2020 22:59 Відповісти
Ой, не чуди, смешно читать пффффф
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28.04.2020 23:08 Відповісти
ага.. смешно дураку, шо ухо на боку ))
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28.04.2020 23:39 Відповісти
Сьогодні я проїхав весь Київ і що побачив: у тролейбусах зайняті всі місця, на дорогах пробки, працюють деякі вуличні кіоски з їжею (я теж купив смачний пиріжок з грузинський сиром), люди ходять в масках на підборідді, старі діди в тролейбусах теж стягують маски на підборіддя, багато людей просто ігнорують маски... Перукарні не працюють та це єдине, що створює незручності. Тобто народ здебільшого ігнорує карантин.
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28.04.2020 20:07 Відповісти
Перукарні - це дрібниці, а виробництво стоїть, бо люди банально доїхати не можуть, а довезти не завжди є можливість, заказів з минулого року мало.
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28.04.2020 20:34 Відповісти
Я ж доїхав. Пішкі більше треба ходити, а також купити велосипед!
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28.04.2020 20:38 Відповісти
Може ще дрезину порадиш купити тим, хто електричками мотавсь? Проїдь цілим містом потім на веліку і зміну за верстатом, наприклад, пророби. Хочу на тебе подивитись за тиждень, роботнічьок.
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28.04.2020 20:47 Відповісти
работают, пока не настучат. Но, тока для своих)
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29.04.2020 05:47 Відповісти
Ты без маски тоже был.Как бы ты с ней ел свой бургер..?
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29.04.2020 08:18 Відповісти
шмыгаль, а сколько людей в Украине умерло от того , что врачи сидят дома на карантине до 11мая и не могут оказать людям необходимого лечения. да и в аптеках исчезли некоторые жизненно важные препараты, которые при определеных заболеваниях приходится принимать пожизненно? зеленский и его команда-конченые мрази.
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28.04.2020 20:07 Відповісти
да что-то у него крыша едет у того шмигаля..
заговорил про ответственность властей за жизни граждан..
когда это их волновали наши жизни? И какую ответственность за них
хоть раз кто из них понес?
что такое брешет это курво?
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28.04.2020 23:49 Відповісти
Вот сидят там и всё ждут пика, и ждут...., а пик не приходит...
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28.04.2020 20:08 Відповісти
Под шумок про дерьмоВирус в Украине делаются массовые секретные делишки с вывозом продуктов питания в неизвестном направлении...
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28.04.2020 20:09 Відповісти
Да здравствует колбаса!!
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29.04.2020 08:26 Відповісти
Я таки был прав. Распределение предсказаний - это распределение Стьюдента. Здесь вы можете ознакомитьсчhttps://censor.net.ua/news/3192056/epidemiya_koronavirusa_v_ukraine_mojet_zavershitsya_do_8_iyunya_uchenye_iz_singapurskogo_universiteta
На взгляд очень похоже
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28.04.2020 20:11 Відповісти
Цікаво, наші вчені вираховують коли закінчиться епидемія в Сингапурі.
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28.04.2020 20:14 Відповісти
Вибачте, але вчені не вирховують в залежності від обставин, якими б вони не були, у них зовсім інші критерії.
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28.04.2020 20:34 Відповісти
Да какой "карантин", люди уже в парках гуляют,уже все давно поняли какой мега_развод этот ваш "карантин".Ожидали массовый падеж,а на деле даже эпидем порог МОЗ не прошли.
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28.04.2020 20:14 Відповісти
ну как сказать - не прошли?
когда заболеваемость доли процента от порога -
тут не «не прошли» а «проэппали» надо говорить.
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28.04.2020 23:43 Відповісти
Не.У нас не было эпидем.порога.Как бы не старались натянуть сову на глобус.Проэпали мозги-это более очевидно.В связи с истерией и отсутствием логического мышления.
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29.04.2020 07:22 Відповісти
я это и имел в виду.
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29.04.2020 14:15 Відповісти
Как щаз помню: "после пика, который ожыдаецца в середине апреля".

ЗЫ: да, таки постоял в пробках киевских сёдня 30км за 2 часа
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28.04.2020 20:15 Відповісти
Шмигаль наш Президент!
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28.04.2020 20:16 Відповісти
Када-када він там ожидаєцця? Це бува не той самий, якого чекали ще 17 квітня? А потім настала Паска... від якої тепер і відразовують наступне пікання. А там же ще будуть "майскіє" включно з "пабєдою" та шашликами...
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28.04.2020 20:16 Відповісти
А выступление бравоГо коллектива под названием "Вечерний квартал" отмените тоже?
Вы только посмотрите на цены!! Самые дешевые билеты 1900 гривен!!
Я уже молчу, что событие сие пройдет ДЕВЯТОГО мая!Смягчение карантина в Украине возможно только после пика заболеваемости COVID-19, который ожидается в начале мая, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5666
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28.04.2020 20:17 Відповісти
Шмыгаль , ты нихто . Сам Коля Тищенко отменил карантин в Украине
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28.04.2020 20:18 Відповісти
коля-котлета )))
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28.04.2020 22:53 Відповісти
А бубочка крылышками шмыг-шмыг
дебилы,pig,пик-пик..
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28.04.2020 20:19 Відповісти
Наверное , берут среднестатистические данные ЕС и на этом делают свои , кабинетные , прогнозы ... . Думаю , что озвученные Шмыгалём пики заболеваемости придут на середину - конец мая . , нажаль . А вот работу рынков , - нужно открывать уже сейчас ( с соблюдениями мер безопасности ) .
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28.04.2020 20:32 Відповісти
Пандемія закінчиться, як тільки дадуть команду ті хто її організував, і скажуть все кінець, ми про все домовились і поділили, баранів постригли, тепер час їх знову до ярма запрягати і гей погнали, вакцина є, всіх провакцинувати за їхні гроші і можливо пронумерувати, щоб кожен баран знав свій номер так буде легше ідентифікувати. Мені все зрозуміло, а вам сильно вдумуватися не потрібно, бо можете обісратися.... До праці раби!!! До праці!!! Вірніше РАБоти...І запамятайте, що коли нафта буде падати нижче 30 дол. за барель чекай нової "пандемії". Здавалося б ціни на енергоресурси впали значить економіка світу має запрацювати в рази більше на дешевих енергоносіях, а у звязку з зниженням витрат на енергоносії мають і ціни знизитися на товари. А значить і підвищитись добробут людей. А ні! Х*р вам! Вони вирішили зупинити світову економіку створити штучну світову кризу, щоб створити умови для підняття цін на енергоносії такі як нафта та газ і навпаки погіршити матеріальне становище для більшості людей в усьому світі. І це одна з причин, а ще є причина зупинки економічних світових поцесів для запобігання глобального потепліня, та репетиція перед наступним сценарієм, де ціль буде регулювання кількості населення. Також даний експеримент значно підриває довіру та авторитет релігій серед людей. Що дає можливість нівілювати та дискредитувати їх та стати наступним кроком у переході до нового "Бога". Про те що такими злочинними діями порушуються всі права та свободи людей під "благим" соусом, яким покривають дорогу, що веде ми знаємо куди, то тут для мене теж все зрозуміло.
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28.04.2020 20:47 Відповісти
Пом'якшення карантину в Україні можливе тільки після піку захворюваності на COVID-19, який очікується на початку травня, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9714
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28.04.2020 20:52 Відповісти
Когда уже нас перестанут на..бывать?!
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28.04.2020 21:29 Відповісти
когда за ****** начнут сажать пожизненно
и стерилизовать чтоб не плодились
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29.04.2020 14:17 Відповісти
это примерно третья дата которую озвучивают приближенные к власти люди, ребята вы гадаете на хрустальном шаре?
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28.04.2020 21:33 Відповісти
на яйцах Гебреисуса они гадают
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29.04.2020 14:17 Відповісти
...пик заболеваемости COVID-19 ожидается в начале апреля - Шмыгаль

...пик заболеваемости COVID-19 ожидается в середине апреля - Шмыгаль

...пик заболеваемости COVID-19 ожидается в конце апреля - Шмыгаль

...пик заболеваемости COVID-19 ожидается в начале мая - Шмыгаль

Ждем-с
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28.04.2020 21:41 Відповісти
Значить карантин продовжать і після 11-го травня. По заявам прем*єра до піка захворюваності нам ще як до неба рачки.
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28.04.2020 22:09 Відповісти
Ну если он уже четыре раза ******* - верить ему можно 100%
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28.04.2020 23:45 Відповісти
посадят, посадят гниду...
будут разборки за умышленный развал экономики...
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28.04.2020 22:49 Відповісти
а коли маски продавали, ви "осознавали ответственность власти за жизнь и здоровье украинцев" ????
Двуличні покидьки !
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28.04.2020 22:51 Відповісти
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу. По Україні показники ще менш переконливі: захворіли більш як за місяць карантину 9 тисяч, померли 220. При тому, що на звичайний грип в січні 2020 р. захворіли понад 200 тисяч, а померли від грипу та пневмонії 621 особа. Але незважаючи на більш високий рівень захворювання та смертності, карантин ніхто не оголошував і економіку не зупиняв. За останні роки людство вже пережило ряд епідемій, такі як пташиний та свінячий грип, атипова пневмонія, які забрали набагато більше життів ніж корона вірус, але при цьому нинішні безпрецедентні карантинні обмеження не застосовувалися. Тому виникає закономірне питання, хто і для чого розганяє істерію корона вірусу та залякує весь світ? Пандемія вигідна насамперед фармацевтичним компаніям, які вже розробляють та випробують вакцину. Невдовзі нам всім запропонують вакцинацію і далеко не безкоштовну. Фармацевтичні корпорації зароблять на корона вірусі мільярди доларів. Всесвітня організація охорони здоров'я служить інтересам цих корпорацій. Саме вона розганяє істерію щодо корона вірусу на весь світ та рекомендує урядам різних країн запровадити карантин. Ось чому в багатьох країнах карантинні заходи майже повністю збігаються. Влада України повністю довіряє ВООЗ та сліпо слідує її настановам. Проте, наприклад, Швеція відмовилася запроваджувати карантин. І ,як виявилося, там рівень захворювання є значно нижчим від де-яких країн де запроваджений жорсткий карантин, наприклад Італії чи Іспанії. Виходить, що карантин не рятує від корона вірусу. Тоді з якою метою він впроваджений? Метою карантину є встановлення тотального контролю над суспільством з боку світових олігархів. Насамперед, карантин викликав потужну світову економічну кризу. Мільйони людей по всьому світу втратили роботу, бізнес та засоби існування. ООН вже прогнозує в результаті кризи, викликаної корона вірусом, голод «біблійного масштабу». Тобто, в результаті карантину та викликаної ним кризи, в світі загине набагато більше людей ніж від самого корона вірусу. Основний удар наносять по малому бізнесу. Закриті підприємства обслуговування, непродовольчі магазини, базари, ресторани, кав'ярні. Голодний народ більш покірний та легше контрольований. Замість власного заробітку, пан Шмигаль пропонує нам запровадити громадські роботи за 6-8 тисяч гривень - це аналог трудової армії Троцького та Гітлєра. Голодними людьми, які повністю залежать від влади, дуже просто керувати. Обмежувальні заходи придушують волю людини. Нас привчають до заборон. Не можна ходити без маски, не можна гуляти в парку. Хоча жодної логіки щодо запобігання розповсюдження хвороби тут немає. Але такі обмеження привчають нас до покори. Вже лунають заяви як ВООЗ, так і влади, що карантин може тривати 2 роки, що ми вже назавжди опинилися в умовах нової епідеміологічної реальності, що за першою хвилею епідемії, нас чекає нова хвиля восени чи взимку. Тобто, навіть після ослаблення карантину, в будь-який момент влада зможе закрутити гайки знову. Нас хочуть змусити жити в постійному страху. Звісно, заборонені будь-які масові заходи та акції протесту. Люди повинні відмовитися від спілкування, від соціальних контактів. Все це перетворює народ на безвольну інертну масу з якою можна робити все що завгодно. Наскільки владі вдасться реалізувати свої плани, ми вже скоро побачимо. Чи здатний народ скинути ярмо, чи він остаточно перетвориться на покірну худобу?
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29.04.2020 00:57 Відповісти
тут тоже всё понятно, не дают ватникам праздновать день победы.
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29.04.2020 08:06 Відповісти
Помякшення довго не буде, бо ви громадянам забороняєте виходити із дому, а московським попам даєте завдання заносити вірус у кожну оселю, у кожне громадське місце. То це карусель, а не карантин.
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29.04.2020 08:57 Відповісти
 
 