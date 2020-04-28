УКР
Майор ВСУ задержан на Житомирщине при получении взятки $600, - Нацполиция. ФОТО

28 апреля, оперативники управления стратегических расследований в Житомирской области Нацполиции, следователи теруправления ГБР, расположенного в г. Хмельницький, под процессуальным руководством военной прокуратуры Житомирского гарнизона задержали военного чиновника военной службы правопорядка во время получения 600 долларов США неправомерной выгоды.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины

В сообщении отмечается: "За указанную сумму майор ВСУ пообещал военнослужащему, который самовольно оставил воинскую часть, решить вопрос о непривлечение его к уголовной ответственности.

В настоящее время военный чиновник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Средства, полученные в качестве неправомерной выгоды, изъяты с места задержания.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и направления в суд ходатайство об избрании меры пресечения. Следствие продолжается".

взятка (4793) правоохранительные органы (2712) силовики (2518) Военная служба правопорядка (52) Житомирская область (1315)
+6
Оце реальна боротьба з корупцією, не беню ж с суркисами щемить, правда?
28.04.2020 20:28 Відповісти
+4
Реально,не смешите такой суммой. Уже и на спектакли деньги зажимают. Скупердяи. У ермаковского "мерса" стекла запотели от этой лажи.
28.04.2020 20:15 Відповісти
+2
Вот это сумма)),один целый майор с 600$ вместо коррупционеров зекодла.
28.04.2020 20:11 Відповісти
Позорник... майэр должен благоволить с суммы 1200 американских гривень
28.04.2020 20:20 Відповісти
*** боба..
Вот это событие!
Зелебобы сегодня будут ликовать..
Праздник как не как!
28.04.2020 20:41 Відповісти
Лучше бы написали что получил боевое ранение при получении взятки..
28.04.2020 20:52 Відповісти
Второй день такая хрень.разработка этого дела дороже взятки обошлась.кончайте дурью маяться.займитесь серьезными делами.вот венедиктова...имущества на лямв баксов.ее в разработку.
28.04.2020 21:27 Відповісти
капец!!!!! взятки берут все и без выходных -проходных! все поголовно.... это эпидемия какая то.... ни дня без задержаний по несколько тел в сутки..это только то что я читаю... и то что засветили журналисты и то что кто то попался...
28.04.2020 22:10 Відповісти
Так ведь про задержания каждый день ,а про отправку к месту заключения никогда .... И получается ,что "задержанный" договаривается с "задержавшими" и количество взяточников растет в геометрической прогрессии.
28.04.2020 22:25 Відповісти
ДА ДА ДА ДА!
29.04.2020 09:04 Відповісти
Завжди казав,що на добровольців одна надія.
28.04.2020 22:44 Відповісти
и там не всё так чисто и просто! сколько уже понаписано всякого было и про них и других.... святых на земле нет...они как известно на небесах... про многих волонтёров также известно.... везде все белые и пушистые.... а копни.... найдутся везде и вовсех слоях общества негодяя
29.04.2020 09:09 Відповісти
 
 