Майор ВСУ задержан на Житомирщине при получении взятки $600, - Нацполиция. ФОТО

28 апреля, оперативники управления стратегических расследований в Житомирской области Нацполиции, следователи теруправления ГБР, расположенного в г. Хмельницький, под процессуальным руководством военной прокуратуры Житомирского гарнизона задержали военного чиновника военной службы правопорядка во время получения 600 долларов США неправомерной выгоды.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины

В сообщении отмечается: "За указанную сумму майор ВСУ пообещал военнослужащему, который самовольно оставил воинскую часть, решить вопрос о непривлечение его к уголовной ответственности.

В настоящее время военный чиновник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Средства, полученные в качестве неправомерной выгоды, изъяты с места задержания.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и направления в суд ходатайство об избрании меры пресечения. Следствие продолжается".

