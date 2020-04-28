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Новини Пожежі в Україні
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На півночі Житомирської області виникла нова лісова пожежа, ведеться його ліквідація, - ДСНС

На півночі Житомирської області виникла нова лісова пожежа, ведеться його ліквідація, - ДСНС

Рятувальники ліквідовують лісову пожежу біля с.Рудня-Перганська Олевського району Житомирської області, яка виникла у вівторок після 15.00.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в Фейсбуці Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"У другій половині дня близько 15.00 в Олевському районі Житомирської області стався спалах трав'яного настилу, який поширився на лісовий масив Поліського природного заповідника поблизу с.Рудня-Перганська, місцями пожежа переходила у верхову ... За допомогою авіації ДСНС вдалося ліквідувати верхову пожежу, тривають роботи з локалізації горіння лісової підстилки, пеньків і деревини", - сказано в повідомленні.

До гасіння пожежі залучено 124 особи і 26 одиниць техніки, зокрема від ДСНС 59 пожежників і 14 одиниць техніки, з них 3 літаки АН-32П.

Від с.Рудня-Перганська до кордону Білорусі близько 15 км.

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Автор: 

пожежа (4360) Житомирська область (1286)


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Ищите бабушку со спичками .
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28.04.2020 20:20 Відповісти
Менты найдут на кого повесить не переживай. лыганов по селам хватает.
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28.04.2020 20:21 Відповісти
Це самозаймання, всі ці заяви про диверсантів не витримують жодної критики. Виходить що МВС та ДСНС у нас керуються непрофесіоналами! Вже відрапортували що все потушили, а тепер знову горить! Добре що Зеленський вже відпіарився.
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28.04.2020 20:21 Відповісти
Ага, видели как сабакова мчс Чернобыль тушило
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28.04.2020 20:22 Відповісти
Стояли смотрели как горит, топливо продавали налево
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28.04.2020 20:23 Відповісти
де засідання РНБО? Де ТСК депутан у ВР? Де найвеличніший зі своїми відосіками?
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28.04.2020 20:38 Відповісти
Чекаємо наступних дощів? Аваков!?
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28.04.2020 20:51 Відповісти
В Усть-Кутском районе Иркутской области местные жители поймали высокопоставленных чиновников, которые занимались поджогамиhttp://www.ust-kut24.ru/?p=72454 леса: https://www.svoboda.org/a/30581843.html
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28.04.2020 21:56 Відповісти
 
 