На півночі Житомирської області виникла нова лісова пожежа, ведеться його ліквідація, - ДСНС
Рятувальники ліквідовують лісову пожежу біля с.Рудня-Перганська Олевського району Житомирської області, яка виникла у вівторок після 15.00.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в Фейсбуці Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
"У другій половині дня близько 15.00 в Олевському районі Житомирської області стався спалах трав'яного настилу, який поширився на лісовий масив Поліського природного заповідника поблизу с.Рудня-Перганська, місцями пожежа переходила у верхову ... За допомогою авіації ДСНС вдалося ліквідувати верхову пожежу, тривають роботи з локалізації горіння лісової підстилки, пеньків і деревини", - сказано в повідомленні.
До гасіння пожежі залучено 124 особи і 26 одиниць техніки, зокрема від ДСНС 59 пожежників і 14 одиниць техніки, з них 3 літаки АН-32П.
Від с.Рудня-Перганська до кордону Білорусі близько 15 км.
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