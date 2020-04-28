На півночі Житомирської області виникла нова лісова пожежа, ведеться його ліквідація, - ДСНС

Рятувальники ліквідовують лісову пожежу біля с.Рудня-Перганська Олевського району Житомирської області, яка виникла у вівторок після 15.00.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в Фейсбуці Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"У другій половині дня близько 15.00 в Олевському районі Житомирської області стався спалах трав'яного настилу, який поширився на лісовий масив Поліського природного заповідника поблизу с.Рудня-Перганська, місцями пожежа переходила у верхову ... За допомогою авіації ДСНС вдалося ліквідувати верхову пожежу, тривають роботи з локалізації горіння лісової підстилки, пеньків і деревини", - сказано в повідомленні.

До гасіння пожежі залучено 124 особи і 26 одиниць техніки, зокрема від ДСНС 59 пожежників і 14 одиниць техніки, з них 3 літаки АН-32П.

Від с.Рудня-Перганська до кордону Білорусі близько 15 км.

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