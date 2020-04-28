Авіапарад і салют, - Путін розповів, як РФ відзначатиме 9 травня під час пандемії

9 травня в небі Росії пролетить парадним строєм авіаційна техніка, а ввечері відбудеться святковий салют.

Про це президент Росії Володимир Путін заявив на нараді з питань протидії поширенню коронавірусу в регіонах РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"9 травня в небі Росії в парадному строю, віддаючи честь героям, пройде авіаційна техніка, сучасні бойові літаки і вертольоти. А ввечері в центрах міст обов'язково буде традиційний святковий салют", - сказав він.

Напередодні стало відомо, що акцію "Безсмертний полк" росіяни цього року збираються через пандемію провести у вигляді "віртуальної ходи".

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"На федеральному рівні акція цього року пройде онлайн ... Цей проєкт дає можливість кожному з нас розмістити фотографії і портрети ветеранів, яких шанують у сім'ї. Це дозволить людям пройти разом з особами своїх батьків, дідів і прадідів у віртуальному строю. Онлайн-хода транслюватиметься на найрізноманітніших ресурсах - на телеканалах, там, де це буде погоджено, в інтернет-просторі і на медіаекранах", - розповів один з організаторів "Безсмертного полку" Сергій Макаров.