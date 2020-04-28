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Авіапарад і салют, - Путін розповів, як РФ відзначатиме 9 травня під час пандемії

Авіапарад і салют, - Путін розповів, як РФ відзначатиме 9 травня під час пандемії

9 травня в небі Росії пролетить парадним строєм авіаційна техніка, а ввечері відбудеться святковий салют.

Про це президент Росії Володимир Путін заявив на нараді з питань протидії поширенню коронавірусу в регіонах РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"9 травня в небі Росії в парадному строю, віддаючи честь героям, пройде авіаційна техніка, сучасні бойові літаки і вертольоти. А ввечері в центрах міст обов'язково буде традиційний святковий салют", - сказав він.

Напередодні стало відомо, що акцію "Безсмертний полк" росіяни цього року збираються через пандемію провести у вигляді "віртуальної ходи".

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"На федеральному рівні акція цього року пройде онлайн ... Цей проєкт дає можливість кожному з нас розмістити фотографії і портрети ветеранів, яких шанують у сім'ї. Це дозволить людям пройти разом з особами своїх батьків, дідів і прадідів у віртуальному строю. Онлайн-хода транслюватиметься на найрізноманітніших ресурсах - на телеканалах, там, де це буде погоджено, в інтернет-просторі і на медіаекранах", - розповів один з організаторів "Безсмертного полку" Сергій Макаров.

Автор: 

День Перемоги (458) путін володимир (24129) росія (66125)


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Топ коментарі
+30
Як би не фуйло, СРСР би програв війну.
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28.04.2020 20:23 Відповісти
+29
"Принеси деда на палочке"
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28.04.2020 20:24 Відповісти
+18
Авиапарад и салют, - Путин рассказал, как РФ будет отмечать 9 мая во время пандемии - Цензор.НЕТ 4236
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28.04.2020 20:37 Відповісти
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Авиационная техника будет разпылять коронавирус для достижения максимального заражения?
Ждём, а вдруг.
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28.04.2020 22:00 Відповісти
Авіапарад і салют, - Путін розповів, як РФ відзначатиме 9 травня під час пандемії - Цензор.НЕТ 1484
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28.04.2020 22:01 Відповісти
я лично и против парада был бы не против! И побольше туда! Все туда!!! Побольше!
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28.04.2020 22:02 Відповісти
хана воронежу.
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28.04.2020 22:03 Відповісти
Виртуальные диды на палках:
Авіапарад і салют, - Путін розповів, як РФ відзначатиме 9 травня під час пандемії - Цензор.НЕТ 78
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28.04.2020 22:25 Відповісти
Авіапарад і салют, - Путін розповів, як РФ відзначатиме 9 травня під час пандемії - Цензор.НЕТ 1588
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29.04.2020 04:05 Відповісти
Деда, сколько немок ты успел изнасиловать ?
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29.04.2020 12:54 Відповісти
со святым лукой будут членами мерятся. понаблюдаем с попкорном
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28.04.2020 22:26 Відповісти
Авіапарад і салют, - Путін розповів, як РФ відзначатиме 9 травня під час пандемії - Цензор.НЕТ 7882
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28.04.2020 23:11 Відповісти
Срайными рядами прайтут виртуальные искапздеры и галаграфмические армабздеры, а за ними пралитют дирижопели с прапелерью.
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28.04.2020 23:20 Відповісти
Вікторія Мірошніченкоhttps://twitter.com/Vika_Ruda @Vika_Ruda

https://twitter.com/Vika_Ruda

https://twitter.com/Vika_Ruda


Це не фейк, що на 9 травня в Одесі в опері концерт кварталу?

https://twitter.com/PrytSLU

https://twitter.com/PrytSLU РuŦyƛA-С https://twitter.com/PrytSLU @PrytSLU https://twitter.com/PrytSLU/status/1255210602362032129 1 ч

От квитки

Авіапарад і салют, - Путін розповів, як РФ відзначатиме 9 травня під час пандемії - Цензор.НЕТ 9721
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28.04.2020 23:38 Відповісти
а в чем проблема?
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29.04.2020 00:43 Відповісти
В карантине, если слышали про такое. Массовые мероприятия ограничены.
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29.04.2020 01:29 Відповісти
Віртуально. Морди "дідів ".. Може, й нам приєднатись і викласти фото хлопців, які загинули від московських паскуд в Україні, зараз і тоді? 🤔
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28.04.2020 23:44 Відповісти
Я хочу, щоб впало кілька москальських літачків !
Аби два-три-п*ять !
От було б добре.
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29.04.2020 01:03 Відповісти
А остальное русобыдло может повязать колорадскую ленту и выйти на балкон с дедами на палке.Собственно говоря , скорее всего они так и сделают.
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29.04.2020 03:03 Відповісти
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