Поліція встановила КПП біля охопленого коронавірусом гуртожитку в Петропавлівській Борщагівці
Біля гуртожитку в Петропавлівській Борщагівці під Києвом, де було зафіксовано спалах коронавірусу, встановили контрольно-пропускний пункт.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомила співробітниця відділу комунікацій поліції Київської області Віталія Грохольська.
Так, біля гуртожитку чергують правоохоронці та представники органів місцевого самоврядування.
"Там встановлено контрольно-пропускний пункт, задіяно працівників поліції, працівників управлінь патрульної поліції, також представників органів місцевого самоврядування", - повідомили в поліції.
При цьому Грохольська додала, що з гуртожитку не випускають людей.
"У гуртожиток - у разі необхідності під розписку впускають, але вже не випускають цих людей. Грубих порушень карантину або громадського порядку не допущено", - додала вона.
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Про це http://koda.gov.ua/news/koronavirus-u-petropavlivskiy-borshh/ повідомляє пресслужба Київської облдержадміністрації.
- У ніч проти п'ятниці 22-річному хлопцю стало зле і він втратив свідомість. Ніяких симптомів коронавірусу не мав. Проте у лікарні йому зробили ПЛР-тест і за добу дізналися про позитивний результат. В неділю почали тестувати всіх контактних осіб, - розповіли у Київській облдержадміністрації.
За попередніми оцінками, у гуртожитку знаходиться 152 людини, переважно іноземні студенти. З них захворіло шість та комендант гуртожитку.
У Київській облдержадміністрації розповіли, що у гуртожитку на кожному поверсі по 4 блоки. На кожні три кімнати: кухня та санвузол.
- Завдяки вчасному втручанню, ситуацію у гуртожитку тримаємо на контролі. Вживаємо всіх необхідних заходів, - заявив тимчасово виконуючий обов'язки голови Київської облдержадміністрації Василь Володін.
Наразі гуртожиток визначено ізолятором. Доступ до нього обмежений. Обмежено також пересування мешканців між поверхами. Гуртожиток продезінфікували. Усім мешканцям щоденно міряють температуру.
Раніше режим «особливого пересування» було введено у гуртожитку в місті Вишневе під Києвом. Там на коронавірус захворіли понад 100 людей, двоє з них померли. Карантинні заходи у гуртожитку забезпечує Нацгвардія.
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