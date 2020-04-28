Поліція встановила КПП біля охопленого коронавірусом гуртожитку в Петропавлівській Борщагівці

Біля гуртожитку в Петропавлівській Борщагівці під Києвом, де було зафіксовано спалах коронавірусу, встановили контрольно-пропускний пункт.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомила співробітниця відділу комунікацій поліції Київської області Віталія Грохольська.

Так, біля гуртожитку чергують правоохоронці та представники органів місцевого самоврядування.

"Там встановлено контрольно-пропускний пункт, задіяно працівників поліції, працівників управлінь патрульної поліції, також представників органів місцевого самоврядування", - повідомили в поліції.

При цьому Грохольська додала, що з гуртожитку не випускають людей.

"У гуртожиток - у разі необхідності під розписку впускають, але вже не випускають цих людей. Грубих порушень карантину або громадського порядку не допущено", - додала вона.

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