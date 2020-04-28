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Новини Коронавірус і карантин
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Поліція встановила КПП біля охопленого коронавірусом гуртожитку в Петропавлівській Борщагівці

Поліція встановила КПП біля охопленого коронавірусом гуртожитку в Петропавлівській Борщагівці

Біля гуртожитку в Петропавлівській Борщагівці під Києвом, де було зафіксовано спалах коронавірусу, встановили контрольно-пропускний пункт.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомила співробітниця відділу комунікацій поліції Київської області Віталія Грохольська.

Так, біля гуртожитку чергують правоохоронці та представники органів місцевого самоврядування.

"Там встановлено контрольно-пропускний пункт, задіяно працівників поліції, працівників управлінь патрульної поліції, також представників органів місцевого самоврядування", - повідомили в поліції.

При цьому Грохольська додала, що з гуртожитку не випускають людей.

"У гуртожиток - у разі необхідності під розписку впускають, але вже не випускають цих людей. Грубих порушень карантину або громадського порядку не допущено", - додала вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Спалах коронавірусу зафіксовано в гуртожитку з іноземними студентами в Петропавлівській Борщагівці під Києвом, - ОДА

Автор: 

карантин (18172) Київська область (4103) гуртожиток (130) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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скоро таких спалахів ой як багато буде
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28.04.2020 20:55 Відповісти
а біля Епіценрту, який в 500 метрах від гуртожитку теж?
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28.04.2020 20:57 Відповісти
Геноцид короновірусного народа!
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28.04.2020 20:58 Відповісти
Це гуртожиток Київського міжнародного університету, який створили для видачі липових дипломів та надання права на проживання іноземцям.
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28.04.2020 20:59 Відповісти
Масове захворювання на коронавірус зафіксували у гуртожитку в селі Петропавлівська Борщагівка у Києво-Святошинському районі. Спалах хвороби у 20-ти поверховій споруді, що належить приватному вищому навчальному закладу, виявили випадково.
Про це http://koda.gov.ua/news/koronavirus-u-petropavlivskiy-borshh/ повідомляє пресслужба Київської облдержадміністрації.
- У ніч проти п'ятниці 22-річному хлопцю стало зле і він втратив свідомість. Ніяких симптомів коронавірусу не мав. Проте у лікарні йому зробили ПЛР-тест і за добу дізналися про позитивний результат. В неділю почали тестувати всіх контактних осіб, - розповіли у Київській облдержадміністрації.
За попередніми оцінками, у гуртожитку знаходиться 152 людини, переважно іноземні студенти. З них захворіло шість та комендант гуртожитку.
У Київській облдержадміністрації розповіли, що у гуртожитку на кожному поверсі по 4 блоки. На кожні три кімнати: кухня та санвузол.
- Завдяки вчасному втручанню, ситуацію у гуртожитку тримаємо на контролі. Вживаємо всіх необхідних заходів, - заявив тимчасово виконуючий обов'язки голови Київської облдержадміністрації Василь Володін.
Наразі гуртожиток визначено ізолятором. Доступ до нього обмежений. Обмежено також пересування мешканців між поверхами. Гуртожиток продезінфікували. Усім мешканцям щоденно міряють температуру.
Раніше режим «особливого пересування» було введено у гуртожитку в місті Вишневе під Києвом. Там на коронавірус захворіли понад 100 людей, двоє з них померли. Карантинні заходи у гуртожитку забезпечує Нацгвардія.
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28.04.2020 23:16 Відповісти
Вокруг Велюра еще установите, не помешает!
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28.04.2020 20:59 Відповісти
Зачекайте, почнуть опреділяти у кого є антітіла на короновірус, тих будуть ізолювати в концтаборах
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28.04.2020 21:18 Відповісти
Сразу рвом окружить.с хлоркой.заодно и дезинфекция.
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28.04.2020 21:51 Відповісти
все еще спереди
вспомните слова министра здрава, которого уволили....
ПС. Выживут только наркоши и алкаши. Естественный отбор...
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28.04.2020 22:04 Відповісти
 
 