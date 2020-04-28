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Новини Коронавірус і карантин
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Мер Нетішина Супрунюк звинуватив представників УПЦ МП в масовому інфікуванні жителів міста коронавірусом і подає заяву в СБУ

Мер Нетішина Супрунюк звинуватив представників УПЦ МП в масовому інфікуванні жителів міста коронавірусом і подає заяву в СБУ

У місті Нетішині Хмельницької області зафіксували дев'ять випадків зараження коронавірусом, зокрема захворіли двоє працівників Хмельницької АЕС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у виконавчому комітеті Нетішинської міської ради та міський голова Олександр Супрунюк в коментарі місцевому виданню Є.

"Перші випадки були виявлені в суботу і одна із жінок – працівниця Хмельницької АЕС, – каже Олександр Супрунюк. – І проблемно те, що вона мала доступ до місць загального користування, де працює саме оперативний персонал. Уже відібрано 119 зразків контактних осіб на дослідження. Це 75 працівників атомної електростанції, 24 лікарі і 17 контактних осіб. Ці зразки ми відправили вчора. А в неділю ми відправили зразки тих контактних, які виявили в суботу.

Серед них троє підтвердилися: священник, диякон та лікар, які тісно контактували після великодніх обрядів. Також у трьох членів сім’ї священника підтвердили COVID-19. На жаль, дружина священника, у якої підтвердили коронавірусну інфекцію, працює на Хмельницькій АЕС. Зараз щодо всіх цих людей визначаємо контактних осіб, а це великий об’єм роботи. Адже тільки щодо перших двох осіб ми змушені були перевіряти понад тисячу контактних. Я звернувся до людей через соціальні мережі, щоб усі хто був на богослужінні, щоб звернулися до своїх сімейних лікарів".

Відповідаючи на таке запитання від видання: "Ви повідомили на своїй сторінці, що будете звертатися в правоохоронні органи про відкриття кримінального провадження про масове зараження. Поясніть, будь ласка...".

Супрунюк зазначив: "Виникла така потреба. Я вже підписав на СБУ і поліцю заяву про вчинення кримінального правопорушення. Протягом усього періоду передсвяткових і святкових днів, систематично найбільша проблема булла із священниками московського патріархату, які ігнорували наші заходи, саботували їх, грубо себе вели, погрожували. Досить дивна і неадекватна, мені здається, поведінка. Ми долучаємо до заяви скріншоти, де є заклики про те, що хвороба є кругом і в будинках, тому ходіть, ігноруйте, треба ходити до Бога і так далі. (…) Зараз усі контакти, які є, повязані із церквою московського патріархату, крім першого випадку. Хоча ця жінка привезла хворобу із Шумського району, де вона вже захворіла і є підозра, що у Почаївській лаврі.

Я вважаю, що дії священників є неадекватними, вони підписували документ, що зобов’язуються недопустити масових скупчень. Але проігнорували зобов'язання і, я важаю, що це є підставою для кримінального правопорушення".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У священника УПЦ МП на Хмельниччині виявлено COVID-19, він на самоізоляції

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Хмельницька область (983)


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Топ коментарі
+82
Побільше б таких адекватних людей в Україні
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28.04.2020 21:19 Відповісти
+49
И он таки прав.
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28.04.2020 21:19 Відповісти
+41
Вот те на. На попов попёр. А Зеля обосрался и церкви на Пасху не заблокировал.
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28.04.2020 21:19 Відповісти
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респект Мэру!!!
Хоть 1 адекватный человек во власти, пусть и в Нетишине остался на всю Украину!!!
Ну просто горжусь Нетишиным!
Дай ему Бог здоровья !
Я просто в недоумении почему все так боятся попов кацапского патриархата??
Это бесовская организация, полностью себя дискредитировавшая!
Своими действиями при пандемии они себя умножили на ноль, и все правоохр. органы должны заняться уродами. Но все себе языки позасовывали в одни места и молчат....
Я в шоке просто.
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28.04.2020 22:28 Відповісти
Школой. Как тебе такой вариант?
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28.04.2020 23:31 Відповісти
Церковью ПЦУ (там соблюдали законы нашей страны в период праздников), а московских попов отправить домой, в московию. Нехер им у нас делать, если они плюют на наши законы. Приходы отобрать и передать ПЦУ
Такой ответ устраивает?
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29.04.2020 01:29 Відповісти
А меня не интересует церковь , которая забыла бога и вся ее деятельность направлена в русло коммерции и предательства собственного народа! В церкви московского патриархата бога точно нет!Там правит дьявол! Бог есть в сердцах людей , бог есть в сердцах тех священников , которые бескорыстно помогают людям и заражают их верой в бога , а не коронавирусом!Почитайте 10 заповедей ,больше половины из них московский патриархат нагло нарушает. А насчет закрытия по велению властей - то скажу просто -закрыться можно только по велению господа , и если если московская церковь считает себя святее других , то это грех гордыни, она греховнее других! Молиться можно господу и дома , главное иметь его в сердце своем , а те кто идут в такие греховные церкви , они молятся не богу ,а идолом в виде церкви , и это не их вина , но их беда! Они поддались обману .Вопрос не в том где молиться , а как и кому!
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29.04.2020 02:08 Відповісти
ну хоч 1 правду говорить
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28.04.2020 22:40 Відповісти
азмь есть ногобдения попов ПЦУ у реакторнага нейтрон-храма, дабы каранавирус не искусил Хм..мельницкую АЗС
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29.04.2020 04:08 Відповісти
А шо мракобесы москали тащили силой быдло православное, если так, тогда надо судить, но говорят, овцы шли на заклание добровольно, какие вопросы?
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28.04.2020 22:49 Відповісти
Ответов жду а не вопросов.
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28.04.2020 22:55 Відповісти
у протестантов , у католиков у буддистов,синтоистов все нормально , все закрыли и никто не рыпается .
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28.04.2020 23:30 Відповісти
Антихристово время , потому и не рыпаются. Люди должны рыпаться, потому что у них отнимут последние крохи свободы.
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28.04.2020 23:38 Відповісти
скоро отменят карантины и все пойдет .как было . А сейчас наверное не нужно ходить по церквям заражаться и заражать других . Антихристово время со времен рождение человека .было .есть и будет .
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28.04.2020 23:48 Відповісти
они их духовные пастыри и должны отвечать за содеянное
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28.04.2020 23:17 Відповісти
Радуцкого к ответу сперва призовите, умники. И заставьте ответить за содеянное.
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29.04.2020 01:54 Відповісти
Ага, в СБУ... Которое возглавляет один из самых преданных прихожан МП Баканов.
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28.04.2020 22:55 Відповісти
Уявімо собі , що інша конфесія, так би себе поводила . Думаю , що всі пси , вже б так гарчали ! А тут , наче язики, в дупу запхали ! Москальський піп - священна недоторкана корова . Вони , всім авакянам ,баканам і презику на голову наклали , велику купу, смердючого лайна .Сміються з цих недоумків . А ці недолугі , аж в захваті від цього смороду , ще й язиками причмокують ! Адже смачно ! Знов , як при двічі не судимому , РПЦ над українськими законами !
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28.04.2020 23:12 Відповісти
мене це і дивує, як вони бояться кацапских попів !
по перше, ця церква давно мала б бути юридично ліквідована, ніяка вона не укр. церква, а іноземна.
Отже має бути перереєстрована і платити податки як іноземна організація.
По друге, Лавра має бути очищена від сатаністів, і туди має прийти ПЦУ.
Попів осудити за всі гріхи, і за призиви йти до церкви під час епідемій, і за масове зараження людей.
Все дуже просто.
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28.04.2020 23:20 Відповісти
Якщо влада нічого не може подіяти з фсб-шними попами - то зебіли і їхні симпатики та підтримувачі чекають =окончанія вайни= їхнім імпотентом ? (те, що воно її =закончіло= у своєму тупому баняку - нікого не цікавить, у нариків - свої галюніки).

Ім*я їхнє - імпотенти.

В течение всего периода предпраздничных и праздничных дней, систематически самая большая проблема была со священниками Московского патриархата, которые игнорировали наши мероприятия, саботировали их, грубо себя вели, угрожали.

Що ??? І це бидло далі лазить і ще щось вякає ?
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29.04.2020 00:33 Відповісти
Мер Нетішина Супрунюк звинуватив представників УПЦ МП в масовому інфікуванні жителів міста коронавірусом і подає заяву в СБУ - Цензор.НЕТ 6926
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29.04.2020 01:14 Відповісти
когда зелешмракль обьявит их террористами и введет такнки в храмы кацапии..????
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29.04.2020 02:54 Відповісти
...чего хеМер раскудахталсьо? Али украл чего-то?
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29.04.2020 04:02 Відповісти
Зберіть депутатів і забороніть московську церкву в місті і направте лист у кабмін, щоб розірвали догорів на аренду Почаївської і Київської Лавр. І ще питання до СБУ, як може дружина московського попа працювати на такому стратегічному для України об*єкті?
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29.04.2020 08:53 Відповісти
Не попы РПЦ в Украине а агенты ФСБ.
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29.04.2020 19:11 Відповісти
КРАСАВЕЦ !!! ЭТО ДОЛЖЕН БЫТЬ ЧЕЛЛЕНДЖ !)
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29.04.2020 20:31 Відповісти
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