Мер Нетішина Супрунюк звинуватив представників УПЦ МП в масовому інфікуванні жителів міста коронавірусом і подає заяву в СБУ

У місті Нетішині Хмельницької області зафіксували дев'ять випадків зараження коронавірусом, зокрема захворіли двоє працівників Хмельницької АЕС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у виконавчому комітеті Нетішинської міської ради та міський голова Олександр Супрунюк в коментарі місцевому виданню Є.

"Перші випадки були виявлені в суботу і одна із жінок – працівниця Хмельницької АЕС, – каже Олександр Супрунюк. – І проблемно те, що вона мала доступ до місць загального користування, де працює саме оперативний персонал. Уже відібрано 119 зразків контактних осіб на дослідження. Це 75 працівників атомної електростанції, 24 лікарі і 17 контактних осіб. Ці зразки ми відправили вчора. А в неділю ми відправили зразки тих контактних, які виявили в суботу.

Серед них троє підтвердилися: священник, диякон та лікар, які тісно контактували після великодніх обрядів. Також у трьох членів сім’ї священника підтвердили COVID-19. На жаль, дружина священника, у якої підтвердили коронавірусну інфекцію, працює на Хмельницькій АЕС. Зараз щодо всіх цих людей визначаємо контактних осіб, а це великий об’єм роботи. Адже тільки щодо перших двох осіб ми змушені були перевіряти понад тисячу контактних. Я звернувся до людей через соціальні мережі, щоб усі хто був на богослужінні, щоб звернулися до своїх сімейних лікарів".

Відповідаючи на таке запитання від видання: "Ви повідомили на своїй сторінці, що будете звертатися в правоохоронні органи про відкриття кримінального провадження про масове зараження. Поясніть, будь ласка...".

Супрунюк зазначив: "Виникла така потреба. Я вже підписав на СБУ і поліцю заяву про вчинення кримінального правопорушення. Протягом усього періоду передсвяткових і святкових днів, систематично найбільша проблема булла із священниками московського патріархату, які ігнорували наші заходи, саботували їх, грубо себе вели, погрожували. Досить дивна і неадекватна, мені здається, поведінка. Ми долучаємо до заяви скріншоти, де є заклики про те, що хвороба є кругом і в будинках, тому ходіть, ігноруйте, треба ходити до Бога і так далі. (…) Зараз усі контакти, які є, повязані із церквою московського патріархату, крім першого випадку. Хоча ця жінка привезла хворобу із Шумського району, де вона вже захворіла і є підозра, що у Почаївській лаврі.

Я вважаю, що дії священників є неадекватними, вони підписували документ, що зобов’язуються недопустити масових скупчень. Але проігнорували зобов'язання і, я важаю, що це є підставою для кримінального правопорушення".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У священника УПЦ МП на Хмельниччині виявлено COVID-19, він на самоізоляції