Мер Нетішина Супрунюк звинуватив представників УПЦ МП в масовому інфікуванні жителів міста коронавірусом і подає заяву в СБУ
У місті Нетішині Хмельницької області зафіксували дев'ять випадків зараження коронавірусом, зокрема захворіли двоє працівників Хмельницької АЕС.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у виконавчому комітеті Нетішинської міської ради та міський голова Олександр Супрунюк в коментарі місцевому виданню Є.
"Перші випадки були виявлені в суботу і одна із жінок – працівниця Хмельницької АЕС, – каже Олександр Супрунюк. – І проблемно те, що вона мала доступ до місць загального користування, де працює саме оперативний персонал. Уже відібрано 119 зразків контактних осіб на дослідження. Це 75 працівників атомної електростанції, 24 лікарі і 17 контактних осіб. Ці зразки ми відправили вчора. А в неділю ми відправили зразки тих контактних, які виявили в суботу.
Серед них троє підтвердилися: священник, диякон та лікар, які тісно контактували після великодніх обрядів. Також у трьох членів сім’ї священника підтвердили COVID-19. На жаль, дружина священника, у якої підтвердили коронавірусну інфекцію, працює на Хмельницькій АЕС. Зараз щодо всіх цих людей визначаємо контактних осіб, а це великий об’єм роботи. Адже тільки щодо перших двох осіб ми змушені були перевіряти понад тисячу контактних. Я звернувся до людей через соціальні мережі, щоб усі хто був на богослужінні, щоб звернулися до своїх сімейних лікарів".
Відповідаючи на таке запитання від видання: "Ви повідомили на своїй сторінці, що будете звертатися в правоохоронні органи про відкриття кримінального провадження про масове зараження. Поясніть, будь ласка...".
Супрунюк зазначив: "Виникла така потреба. Я вже підписав на СБУ і поліцю заяву про вчинення кримінального правопорушення. Протягом усього періоду передсвяткових і святкових днів, систематично найбільша проблема булла із священниками московського патріархату, які ігнорували наші заходи, саботували їх, грубо себе вели, погрожували. Досить дивна і неадекватна, мені здається, поведінка. Ми долучаємо до заяви скріншоти, де є заклики про те, що хвороба є кругом і в будинках, тому ходіть, ігноруйте, треба ходити до Бога і так далі. (…) Зараз усі контакти, які є, повязані із церквою московського патріархату, крім першого випадку. Хоча ця жінка привезла хворобу із Шумського району, де вона вже захворіла і є підозра, що у Почаївській лаврі.
Я вважаю, що дії священників є неадекватними, вони підписували документ, що зобов’язуються недопустити масових скупчень. Але проігнорували зобов'язання і, я важаю, що це є підставою для кримінального правопорушення".
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Хоть 1 адекватный человек во власти, пусть и в Нетишине остался на всю Украину!!!
Ну просто горжусь Нетишиным!
Дай ему Бог здоровья !
Я просто в недоумении почему все так боятся попов кацапского патриархата??
Это бесовская организация, полностью себя дискредитировавшая!
Своими действиями при пандемии они себя умножили на ноль, и все правоохр. органы должны заняться уродами. Но все себе языки позасовывали в одни места и молчат....
Я в шоке просто.
Такой ответ устраивает?
по перше, ця церква давно мала б бути юридично ліквідована, ніяка вона не укр. церква, а іноземна.
Отже має бути перереєстрована і платити податки як іноземна організація.
По друге, Лавра має бути очищена від сатаністів, і туди має прийти ПЦУ.
Попів осудити за всі гріхи, і за призиви йти до церкви під час епідемій, і за масове зараження людей.
Все дуже просто.
Ім*я їхнє - імпотенти.
В течение всего периода предпраздничных и праздничных дней, систематически самая большая проблема была со священниками Московского патриархата, которые игнорировали наши мероприятия, саботировали их, грубо себя вели, угрожали.
Що ??? І це бидло далі лазить і ще щось вякає ?